Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак

Керівництво держави всіма силами намагається відновити повноцінну дію режиму припинення вогню.

Про це в Facebook повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти з Донбасу могли би стати талановитими вченими, спортсменами чи музикантами, а стали жертвами цієї безглуздої війни. Дітки могли б перестрибувати через трамплін, а перестрибують через міни. Замість пісень на першій шкільній дискотеці, вони продовжують чути постріли. Вони могли би гуляти з батьками за руки і усміхатись, а не триматись за руки і молитись, бо на місто летить снаряд", - йдеться в повідомленні.

"У День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, я хочу ще раз сказати, що настав час закінчувати війну на Донбасі. Всі вже втомились від цієї війни і страждають від неї, а діти страждають найбільше. Ось чому ми, навіть в, на перший погляд, безнадійній ситуації, намагаємося зупинити цю ненависну всім нам війну.

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Ось чому ми всіми силами намагаємося за столом переговорів відновити повноцінну дію режиму припинення вогню, прискорити виконання домовленостей про розмінування і багато іншого. Діти не повинні вмирати", - підсумував Єрмак.