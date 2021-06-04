Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак
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Керівництво держави всіма силами намагається відновити повноцінну дію режиму припинення вогню.
Про це в Facebook повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Діти з Донбасу могли би стати талановитими вченими, спортсменами чи музикантами, а стали жертвами цієї безглуздої війни. Дітки могли б перестрибувати через трамплін, а перестрибують через міни. Замість пісень на першій шкільній дискотеці, вони продовжують чути постріли. Вони могли би гуляти з батьками за руки і усміхатись, а не триматись за руки і молитись, бо на місто летить снаряд", - йдеться в повідомленні.
"У День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, я хочу ще раз сказати, що настав час закінчувати війну на Донбасі. Всі вже втомились від цієї війни і страждають від неї, а діти страждають найбільше. Ось чому ми, навіть в, на перший погляд, безнадійній ситуації, намагаємося зупинити цю ненависну всім нам війну.
Ось чому ми всіми силами намагаємося за столом переговорів відновити повноцінну дію режиму припинення вогню, прискорити виконання домовленостей про розмінування і багато іншого. Діти не повинні вмирати", - підсумував Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
- проиграть;
- победить.
Ермак ни за что не предложит победить. Значит Ермак за то, чтобы Украина слилась в этой войне.
да ты охренел, псина сепарская!!!!