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Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак

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Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак

Керівництво держави всіма силами намагається відновити повноцінну дію режиму припинення вогню.

Про це в Facebook повідомляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти з Донбасу могли би стати талановитими вченими, спортсменами чи музикантами, а стали жертвами цієї безглуздої війни. Дітки могли б перестрибувати через трамплін, а перестрибують через міни. Замість пісень на першій шкільній дискотеці, вони продовжують чути постріли. Вони могли би гуляти з батьками за руки і усміхатись, а не триматись за руки і молитись, бо на місто летить снаряд", - йдеться в повідомленні.

"У День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, я хочу ще раз сказати, що настав час закінчувати війну на Донбасі. Всі вже втомились від цієї війни і страждають від неї, а діти страждають найбільше. Ось чому ми, навіть в, на перший погляд, безнадійній ситуації, намагаємося зупинити цю ненависну всім нам війну.

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Ось чому ми всіми силами намагаємося за столом переговорів відновити повноцінну дію режиму припинення вогню, прискорити виконання домовленостей про розмінування і багато іншого. Діти не повинні вмирати", - підсумував Єрмак.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+77
Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак - Цензор.НЕТ 8614

Пора заканчивать войну на Донбассе, дети страдают от нее больше всего, - Ермак - Цензор.НЕТ 6953
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04.06.2021 13:45
+62
Войну закончить можно только двумя способами:
- проиграть;
- победить.

Ермак ни за что не предложит победить. Значит Ермак за то, чтобы Украина слилась в этой войне.
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04.06.2021 13:46
+55
война на свободу и за суверенитет это бессмысленная война???!!!..
да ты охренел, псина сепарская!!!!
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04.06.2021 13:46
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Війна закінчиться тоді, коли отакі колаборанти з чемоданчиками всі виїдуть в Росію. Тоді не буде кому зраджувати нас...
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04.06.2021 23:18 Відповісти
Бери шинелт, иди домой... -Тыць, та й розвиднiлось. Дык , еще недопереотвели войска... С дуба грохнулся , шо ля? Пора закінчувати війну на Донбасі, діти страждають від неї найбільше, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8231
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05.06.2021 01:21 Відповісти
подохни тварь
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05.06.2021 02:29 Відповісти
Так заканчивай. Бла- бла.
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05.06.2021 06:50 Відповісти
А, что же ты, ПАДЛА, не сказал, что дети умирают только благодаря ВОВЕ *******, он же Кремлевский Карлик и ОРКАМ, которых он финансирует.
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05.06.2021 14:59 Відповісти
Ну від агента кремля іншого годі й чекати. Ця мразота хоче щоб усі діти України росли рабами і мерли від нових голодоморів
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07.06.2021 18:41 Відповісти
А кто дЕрЬмаку не даёт закончить войну на Донбассе, если только он знает как это сделать, не снимая "последние штаны" с остальных граждан Украины?
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09.12.2021 07:36 Відповісти
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