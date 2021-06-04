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Новини Політика України
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"Хто кому олігарх?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війну президента з олігархами і ринок землі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 червня обговорять, що передбачає законопроєкт про олігархів і чи вдасться президенту перемогти їх, хто зможе придбати паї на ринку землі з 1 липня, а також суд проти мільярдера Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Трансляція розпочнеться о 21.00 на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

Гості студії:

Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства України;

Денис Малюська, міністр юстиції України;

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки;

Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки і оборони;

Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Андрій Костін, народний депутат, "Слуга народу";

Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон".

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Есть предложение подать заявление в ФБР в США о незаконном обогащении Зел... И Ермака, пусть копают они накопают))))
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04.06.2021 13:58
+4
на "Свободе словоблудія Савика Шустера" на телеканалі олігарха Ахмєтки... бла-бла-бла.
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04.06.2021 13:59
+2
И снова Шустрик выдает желаемое за действительное, подменяя реальность фантазиями.

Нет никакой реальной войны ЗЕ с олигархами и быть не может. Просто потому, что задница ЗЕ в руках этих самых олигархов.
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04.06.2021 14:03
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Есть предложение подать заявление в ФБР в США о незаконном обогащении Зел... И Ермака, пусть копают они накопают))))
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04.06.2021 13:58 Відповісти
на "Свободе словоблудія Савика Шустера" на телеканалі олігарха Ахмєтки... бла-бла-бла.
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04.06.2021 13:59 Відповісти
А шустрич не хоче обговорити закон про нову титульну націю, який вчора слуги-уроди проголосували взяти за основу? Себто, закон про онтєсємітізЬм. От якби це питання підняла якась притомна людина на тій передачі.
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04.06.2021 17:51 Відповісти
И снова Шустрик выдает желаемое за действительное, подменяя реальность фантазиями.

Нет никакой реальной войны ЗЕ с олигархами и быть не может. Просто потому, что задница ЗЕ в руках этих самых олигархов.
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04.06.2021 14:03 Відповісти
Евреи и содомиты обсудят еврейских олигархов и написанные ими законы по присвоению украинской земли.
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04.06.2021 14:06 Відповісти
Обратная сторона олигархов
Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского


В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией "Квартал 95".
По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.
"Именно сюда попал 41 миллион долларов, украденных из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников "Квартала 95", - пояснили активисты.
Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD...
"Кто кому олигарх?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну президента с олигархами и рынок земли - Цензор.НЕТ 1403
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04.06.2021 14:13 Відповісти
Мы живем в Украине. В Украине национальная валюта это гривна. Все у кого состояние ( на семью, а то у нас любят оформлять на жен и прочих родственников т.д.) более 1 миллиарда гривен ( движимого и недвижимого,на счетах, в бумагах, в стране и зарубежом) ОЛИГАРХ ( миллиардер), кому удобнее в Долларах то это 36,7 миллиона "зеленых".. А то начнут сейчас подбирать " критерии " для кого " нужно"..., а для кого " нет"... А тут все просто, подбейте ( плюс - минус и вводите классификация ОЛИГАРХ.
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04.06.2021 14:19 Відповісти
Гость студии Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов

Геннадий Гудков о Крыме: "Может, он не будет российским, но он точно не будет украинским"

И этот человек сегодня вечером, на украинском канале будет промывать мозги украинцам.. эту страну не спасти!
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04.06.2021 14:33 Відповісти
"Хто кому олігарх?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війну президента з олігархами і ринок землі - Цензор.НЕТ 4834
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04.06.2021 16:01 Відповісти
Визначальна ознака олігарха - власник всеукраїнського ЗМІ. Монополія в розумінні Зеленського - це понад 50% ринку. А 49,9 - вже не монополія. І взагалі, нехай буде і монополія, аби не було ЗМІ. Тоді не будеш олігархом, і не потрапиш до переліку.
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04.06.2021 16:48 Відповісти
хто дивиться?
Які ж вони мудаки, ці зебіли...
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04.06.2021 21:45 Відповісти
от молюська дебіл....
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04.06.2021 22:01 Відповісти
 
 