"Хто кому олігарх?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війну президента з олігархами і ринок землі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 червня обговорять, що передбачає законопроєкт про олігархів і чи вдасться президенту перемогти їх, хто зможе придбати паї на ринку землі з 1 липня, а також суд проти мільярдера Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Трансляція розпочнеться о 21.00 на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.
Гості студії:
Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства України;
Денис Малюська, міністр юстиції України;
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки;
Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки і оборони;
Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
Кіра Рудик, голова партії "Голос";
Андрій Костін, народний депутат, "Слуга народу";
Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон".
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013).
Будь ласка, зачекайте...
Нет никакой реальной войны ЗЕ с олигархами и быть не может. Просто потому, что задница ЗЕ в руках этих самых олигархов.
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По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.
"Именно сюда попал 41 миллион долларов, украденных из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников "Квартала 95", - пояснили активисты.
Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD...
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И этот человек сегодня вечером, на украинском канале будет промывать мозги украинцам.. эту страну не спасти!
Які ж вони мудаки, ці зебіли...