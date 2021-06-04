"Хто кому олігарх?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війну президента з олігархами і ринок землі

В ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 червня обговорять, що передбачає законопроєкт про олігархів і чи вдасться президенту перемогти їх, хто зможе придбати паї на ринку землі з 1 липня, а також суд проти мільярдера Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Трансляція розпочнеться о 21.00 на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

Гості студії:

Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства України;

Денис Малюська, міністр юстиції України;

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки;

Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки і оборони;

Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Андрій Костін, народний депутат, "Слуга народу";

Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон".

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013).