Епідзонування України: вже 13 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 червня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні всі області та м.Київ перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки. З них 13 частково відповідають показникам "зеленої" зони.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ

За інформацією МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірус і показник зайнятості ліжок з киснем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні скорочують мережу COVID-лікарень для того, щоб надавати планову медичну допомогу та робити планові операції, - Ляшко

Також протягом останніх трьох діб коефіцієнт реєстрації випадків інфікування COVID-19 менший за 5% (один із критеріїв переходу до зеленої зони) в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях. Найнижчий показник у Вінницькій області - 1,7%.

Відсоток від епідемічного порогу менш ніж 50% у Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях.