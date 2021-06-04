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Епідзонування України: вже 13 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: вже 13 регіонів частково відповідають показникам

Станом на 4 червня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні всі області та м.Київ перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки. З них 13 частково відповідають показникам "зеленої" зони.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ

За інформацією МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірус і показник зайнятості ліжок з киснем.

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Також протягом останніх трьох діб коефіцієнт реєстрації випадків інфікування COVID-19 менший за 5% (один із критеріїв переходу до зеленої зони) в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях. Найнижчий показник у Вінницькій області - 1,7%.

Відсоток від епідемічного порогу менш ніж 50% у Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Епідзонування України: вже 13 регіонів частково відповідають показникам зеленої зони, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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"Кручу, верчу"
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04.06.2021 14:30 Відповісти
Ковид по осени считают...
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04.06.2021 14:49 Відповісти
Засуньте эту раскраску себе в неприличное место
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04.06.2021 21:28 Відповісти
 
 