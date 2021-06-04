Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура
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Трьох мешканок Донецької області звинувачують в організації незаконного "референдуму" на території Бахмута і с. Колодязь Лиманського району Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Досудовими розслідуваннями встановлено, що у травні 2014 року жінки, у якості "членів дільничної виборчої комісії", брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території м. Бахмута та с. Колодязь Лиманського району Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Максимальне покарання за цією статтею до десяти років позбавлення волі.
Топ коментарі
+18 Олег Куницин
показати весь коментар04.06.2021 14:44
+15 Igor V 184bb5c7
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+13 Rouhh Elohim
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А к жопоблоковцу, организатору "референдума" претензий нет, дали зеленый свет в Верховную Раду.
барыги СБУ-прокуратура-Зе-Ермак-Ахметов- Договорняк= $$$
журналист Денис Казанский, в 2014-м Аксенов организовывал "референдум "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым главой. "На YouTube сих пор можно найти эпическое видео, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских председателей, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать".
ссылка - https://bykvu.com/ru/mysli/deputat-rady-z-rosiiskym-pasportom-khto-takyi-aksonov-i-do-choho-tut-akhmetov/
Там же он говорит, что если жители поселка скажут, что они хотят в Россию, то он их поддержит.
Как пишет Казанский, "никто не заставлял Аксенова проводить "референдум "ДНР". Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было - город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ).
В 2017-м местный депутат Николай Стрепоченко завил, что мэр города не только ездит отдыхать в Крым, но и получил для этого российский паспорт.
По данным депутата, тогда как избиратели не могли неделями найти мэра, он 80 дней находился в Крыму.
Тогда же Стрепоченко спросил Аксенова на сессии, какого города он мэр: украинского или крымского, и услышал в ответ: "К сожалению".
бэбэбэкопы и венепрокуратура-на марше.как и реформосуды порошенко-зеленскага.
Це не Штепа, Левченко, Аксьонов?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1