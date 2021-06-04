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Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Трьом організаторам

Трьох мешканок Донецької області звинувачують в організації незаконного "референдуму" на території Бахмута і с. Колодязь Лиманського району Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовими розслідуваннями встановлено, що у травні 2014 року жінки, у якості "членів дільничної виборчої комісії", брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території м. Бахмута та с. Колодязь Лиманського району Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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Максимальне покарання за цією статтею до десяти років позбавлення волі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
А что там с рыгоушлепком Левченко, который несколько лет прятал свою тушку в паРаше? Что уже чист перед законом Украины и можно по новой рехферендумы устраивать? Почему молчит БаканоАвакоВенедиктовская гидра? Потому что им больше по душе патриотов за митинги у офиса ******* щемить, чем коллаборантов, сепаратистов и предателей призывать к ответу в соответствии с криминальным кодексом Украины.
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04.06.2021 14:44
+15
Один организатор референдума уже в раде. Я что-то не помню уголовного дела против этой мрази
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04.06.2021 14:32
+13
Уроды, в Славянске, в десятой школе, учитель физики и информатики, прямо в школе организовал референдум по отделению этой территории от Украины и созданию республики ДНР! Закончилось это дело ничем! Этот товарищ гуляет по Славянску как ни в чём ни бывало! Также со Штепой! Выродки, сколько вы будете пускать пыль в глаза о посадках!? Все на свободе!
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04.06.2021 14:34
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Заочно? Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6115
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04.06.2021 14:29 Відповісти
Какие-то рядовые женщины ...
А к жопоблоковцу, организатору "референдума" претензий нет, дали зеленый свет в Верховную Раду.
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04.06.2021 14:31 Відповісти
Один организатор референдума уже в раде. Я что-то не помню уголовного дела против этой мрази
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04.06.2021 14:32 Відповісти
Уроды, в Славянске, в десятой школе, учитель физики и информатики, прямо в школе организовал референдум по отделению этой территории от Украины и созданию республики ДНР! Закончилось это дело ничем! Этот товарищ гуляет по Славянску как ни в чём ни бывало! Также со Штепой! Выродки, сколько вы будете пускать пыль в глаза о посадках!? Все на свободе!
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04.06.2021 14:34 Відповісти
Пора уже давать по столько же тем кто предлагает рашен вариант "возврата" ОРДЛО ( с особым статусом, амнистией и т.д.) или оставить за скобками Крым. Чем они отличаются от организаторов " референдума". Не вижу разницы.
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04.06.2021 14:36 Відповісти
А что там с рыгоушлепком Левченко, который несколько лет прятал свою тушку в паРаше? Что уже чист перед законом Украины и можно по новой рехферендумы устраивать? Почему молчит БаканоАвакоВенедиктовская гидра? Потому что им больше по душе патриотов за митинги у офиса ******* щемить, чем коллаборантов, сепаратистов и предателей призывать к ответу в соответствии с криминальным кодексом Украины.
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04.06.2021 14:44 Відповісти
Степа гуляет на свободе, да еще и в депутаты вернулась!!! Позорняк!! Бла бла бла власти очевидны если такие гады предатели себя вольготно чувствуют... или продажные суды с ментами.. но тут нечисто очевидно!!!
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04.06.2021 14:44 Відповісти
Капец как перепугали всех сепаров, ага! Особенно после истории с амнистией Левченко. Сепарские ряды дрогнули. От хохота!
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04.06.2021 14:44 Відповісти
Депутат Рады с российским паспортом Андрей Аксенов и организатор референдума Днры - Новодонецкое (окраина Доброполья), Прокуратура, а как же Аксенов???!
барыги СБУ-прокуратура-Зе-Ермак-Ахметов- Договорняк= $$$

журналист Денис Казанский, в 2014-м Аксенов организовывал "референдум "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым главой. "На YouTube сих пор можно найти эпическое видео, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских председателей, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать".
ссылка - https://bykvu.com/ru/mysli/deputat-rady-z-rosiiskym-pasportom-khto-takyi-aksonov-i-do-choho-tut-akhmetov/

Там же он говорит, что если жители поселка скажут, что они хотят в Россию, то он их поддержит.
Как пишет Казанский, "никто не заставлял Аксенова проводить "референдум "ДНР". Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было - город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ).
В 2017-м местный депутат Николай Стрепоченко завил, что мэр города не только ездит отдыхать в Крым, но и получил для этого российский паспорт.
По данным депутата, тогда как избиратели не могли неделями найти мэра, он 80 дней находился в Крыму.
Тогда же Стрепоченко спросил Аксенова на сессии, какого города он мэр: украинского или крымского, и услышал в ответ: "К сожалению".
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04.06.2021 14:47 Відповісти
Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7216
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04.06.2021 14:50 Відповісти
Или депутатство в ВР ?
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04.06.2021 14:50 Відповісти
А працівників прокуратур, які повіддавали ці прокуратури сєпарам, судити будуть?
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04.06.2021 14:54 Відповісти
Ой. Им грозит Украинский закон? Звиздёж полный - нет в Украине законов против сепаров - только против патриотов.
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04.06.2021 16:06 Відповісти
им 111.светит.а там-до 15ти.
бэбэбэкопы и венепрокуратура-на марше.как и реформосуды порошенко-зеленскага.
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04.06.2021 16:33 Відповісти
Не смішіть мої помідори про 10 років, вони ще у Верховній Раді будуть засідати.
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04.06.2021 16:37 Відповісти
Грозит - это не вкатано. А вкатано, это не посажено... Украина, сэр... Понты и "человеколюбие".
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04.06.2021 17:13 Відповісти
Трьом організаторам "референдуму" в Донецькій області загрожує до 10 років в'язниці, - прокуратура

Це не Штепа, Левченко, Аксьонов?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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04.06.2021 23:24 Відповісти
 
 