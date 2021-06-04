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У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски

Деякі люди вважають, що носіння масок шкідливо для організму, тому МОЗ вирішило розвінчати "страхи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Без маски не зайдеш в приміщення, не скористаєшся громадським транспортом. І такі обмеження зрозумілі — маски зменшують ризик передачі коронавірусу. Однак є й ті, хто не хоче носити маски. Бо бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити.

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Уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски можна, дотримуючись базових правил:

- не одягайте повторно одноразову маску. Багаторазову маску періть після носіння

- обирайте зручну маску, яка не подразнює обличчя

- зволожуйте суху шкіру

- кожні 4 години старайтеся на 15 хвилин знімати маску. Робіть це, коли поруч немає інших людей

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Рекомендует ли ВОЗ повседневное ношение масок здоровым людям в условиях вспышки 2019-nCoV?
Нет. ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
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04.06.2021 14:45
+2
не прошло и ...год с лишним... как решили объяснить...
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04.06.2021 14:50
+2
У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски - Цензор.НЕТ 354
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04.06.2021 14:53
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Рекомендует ли ВОЗ повседневное ношение масок здоровым людям в условиях вспышки 2019-nCoV?
Нет. ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
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04.06.2021 14:45 Відповісти
Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания.

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Если маски не помогают ,тогда для чего их носить? У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски - Цензор.НЕТ 3590
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04.06.2021 21:48 Відповісти
Только тем кто кашляет, чихает и сопли по сторонам разбрасывает.
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04.06.2021 22:03 Відповісти
не прошло и ...год с лишним... как решили объяснить...
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04.06.2021 14:50 Відповісти
У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски - Цензор.НЕТ 354
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04.06.2021 14:53 Відповісти
Беларусы и прочие шведы против.Где научные иследования шарлатаны?
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04.06.2021 15:16 Відповісти
Щоб вони не казали, але носіння маски знижує на 20% вміст кисню у вдихаємому повітрі.
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04.06.2021 15:23 Відповісти
Объяснили в манере имхо. Мы так сказали, а вы сделали и не спорьте. Нам виднее.
Добровольное кислородное голодание из за брехни.
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04.06.2021 15:39 Відповісти
В Минздраве объяснили, можно ли отравиться углекислым газом и повредить кожу из-за ношения маски

==========================
Для 73% зебилов (или уже меньше) лайфхак. Сдуру можна и хрен сломать ,а не только углекислым газом отравиться. А если надеть на голову целлофановый пакет и там блевать то можно захлебнуться. У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски - Цензор.НЕТ 1289
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04.06.2021 16:06 Відповісти
" Деякі люди вважають, що носіння масок шкідливо для організму, тому МОЗ вирішило розвінчати "страхи"." -цікаво хто здатен пояснити імбецилам з чМОЗ, що люди чомусь не народжуються з масками але якимось чудом заселила всю землю!
Воно й не дивно що як тільки головного санітара зробили "міністром" то "тєма" продовжилась.
Мля, підозріваю ,що всім якось поталанило , що "міністром" не зробили головного проктолога, або гінеколога як урсула фон дер ляйнен-срайнен! У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски - Цензор.НЕТ 6048
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04.06.2021 16:17 Відповісти
Маска реально душит. Меня бесит, когда в магазине стоит продавщица с маской на рту и говорит: "Оденьте масочку". Я вежливо объясняю и показываю как носить маску. Она отвечает: "А как же я дышать буду?" и "Нас штрафуют". В голове наступает когнитивный диссонанс. Хочется понять психологию этих людей.
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04.06.2021 20:36 Відповісти
А чего вас бесит- то, она себя подвергает риску заболеть.
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04.06.2021 21:51 Відповісти
Вообще я против намордников. Ты невнимательно прочитал комментариий.
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04.06.2021 21:54 Відповісти
Я всё внимательно читаю,а то что вы против,то это ваше личное.
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04.06.2021 21:55 Відповісти
За брехню поки що покарання нема.

Але може і повинно бути.
Тим більше, за таку, яка спричинена на шкоду здоров*ю та самопочуттю людей.
Причому - свідому брехню. Можливо, на замовлення та за грошики.
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04.06.2021 21:27 Відповісти
Карають лохів (а без лоха и жизнь плоха). Я вот думаю: поломать человека ментально можно, если создать вокруг него абсолютно неадекватую псих обстановку. Как то углубился в эту тему. И да, действительно работает.
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04.06.2021 21:51 Відповісти
Так. Я особисто не раз закликала тут людей не піддаватися паніці, страху, істериці ...
Але не всі послухали (звичайно, право кожного) + не всі здатні.
Дивлячись на навколишній сказ, іноді здавалося, що зі мною щось не так, бо абсолютна більшість населення в неадекватному стані, втратила будь-які задатки до найменшого мислення (я думаю, що це - незворотньо, все, атрофувалися з ковідом), аналізу, навіть пам*ять втратила і попередні мінімальні знання, застигла в німому заціпенінні та смертельному переляці перед вірусом, яким промивають черепушку 24/7.

В обід читала наші новини. До п*ятьох місцевих вчених вернувся дар мовлення (бо одні мовчали і мовчать, інші файно обслуговують "борців") і виступили з тим, що від вакцинок підліткам більше шкоди, ніж користі. Те саме - міокардити, але цифру не називають, нема. То ж тільки ковідних рахують, а інші - не люди.
Так газетка "демократично" коменти під новиною відключила на фб.
"Свобода" у Королівстві Кривих Дзеркал.
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/04/vaccination-chez-les-******-des-scientifiques-tirent-la-sonnette-dalarme?fbclid=IwAR1PcRiMJdIVp9FrEV1DYPvFGY4eIvOr05oVRdXK93LnPLVk_YtOBQiodWc

In French.
Le taux de MCI s'avère aussi plus élevé que le taux de mortalité, si bien que les mineurs sont plus à risque de souffrir d'un effet secondaire du vaccin que de mourir de la COVID-19.

Відсоток незвичних клінічних проявів також виявляється більшим, ніж відсоток смертності, настільки, що неповнолітні більше ризикують постраждати від побічних ефектів вакцини, ніж померти від ковіду.

Але "борці" від уряду захищають своє рішення щодо щеплення неповнолітніх.
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05.06.2021 00:35 Відповісти
Ну, не пытайся что то доказать тролеботам (их здесь тьма), работа у них такая. А людей большинство поразил массовый психоз. С тобой все так, а вот с ними нет, точно сказ. Особо умиляют бабушки в намордниках с открытым носом( даже перестал гневаться на них). Они свято верят. Они мне напоминают секту, наподобие Белого Братства. Я в прошлом году старался больше за пределами города быть,чтобы крышу не снесло. Хорошо работа позволяет. Как то прошел разговор на работе: "надо маски одеть". Я говорю: " я не буду задыхаться ради каких то идиотов, лучше уволюсь". Пока притихло. А большинство людей действуют инстинктивно, поэтому такая лажа.
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05.06.2021 01:30 Відповісти
Я ні кого не переконую. Достатньо часу пройшло - кожен здатен сам зробити висновки.
Порівняння з сектою - дуже влучне. Я працюю з дому вже другий рік, тому питання з масками не стояло, крім походів в магазин ... Але я швиденько справляюся.
А це помаленьку хочуть приймати клієнтів фізично, начальник попросив приїжджати один день. Повторила, що я не можу приймати їх у масці, ні знаходитися в ній цілий день (тут же розпорядження: в своєму кабінеті (де ти - один) сидіти у масці !!!).
Відповів, що повідомить. От і побачу ставлення до здоров*я працівників. Бо за ковід істерика до неба і "боротьба", а на всіх інших наплювати.
Знаєте, мені здається, що навіть не інстинктивно. А взагалі бездумно.
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06.06.2021 06:29 Відповісти
Виконуючи МАНівську роботу, за допомогою цифрової біологічної лабораторії використовуючи газоаналізатор на вміст вуглекислого газу у малих об,ємах повітря під масками різного типу, з,ясували що вміст вуглекислого газу перевищує норму у повітрі від 6 до 12 раз. Обробку даних здійснювала комп,ютерна програма, ніякої підтасовки. Тому, думайте!
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21.10.2021 14:33 Відповісти
 
 