У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски
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Деякі люди вважають, що носіння масок шкідливо для організму, тому МОЗ вирішило розвінчати "страхи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Без маски не зайдеш в приміщення, не скористаєшся громадським транспортом. І такі обмеження зрозумілі — маски зменшують ризик передачі коронавірусу. Однак є й ті, хто не хоче носити маски. Бо бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві відзначили, що через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити.
Уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски можна, дотримуючись базових правил:
- не одягайте повторно одноразову маску. Багаторазову маску періть після носіння
- обирайте зручну маску, яка не подразнює обличчя
- зволожуйте суху шкіру
- кожні 4 години старайтеся на 15 хвилин знімати маску. Робіть це, коли поруч немає інших людей
Будь ласка, зачекайте...
Нет. ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
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Если маски не помогают ,тогда для чего их носить?
Добровольное кислородное голодание из за брехни.
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Для 73% зебилов (или уже меньше) лайфхак. Сдуру можна и хрен сломать ,а не только углекислым газом отравиться. А если надеть на голову целлофановый пакет и там блевать то можно захлебнуться.
Воно й не дивно що як тільки головного санітара зробили "міністром" то "тєма" продовжилась.
Мля, підозріваю ,що всім якось поталанило , що "міністром" не зробили головного проктолога, або гінеколога як урсула фон дер ляйнен-срайнен!
Але може і повинно бути.
Тим більше, за таку, яка спричинена на шкоду здоров*ю та самопочуттю людей.
Причому - свідому брехню. Можливо, на замовлення та за грошики.
Але не всі послухали (звичайно, право кожного) + не всі здатні.
Дивлячись на навколишній сказ, іноді здавалося, що зі мною щось не так, бо абсолютна більшість населення в неадекватному стані, втратила будь-які задатки до найменшого мислення (я думаю, що це - незворотньо, все, атрофувалися з ковідом), аналізу, навіть пам*ять втратила і попередні мінімальні знання, застигла в німому заціпенінні та смертельному переляці перед вірусом, яким промивають черепушку 24/7.
В обід читала наші новини. До п*ятьох місцевих вчених вернувся дар мовлення (бо одні мовчали і мовчать, інші файно обслуговують "борців") і виступили з тим, що від вакцинок підліткам більше шкоди, ніж користі. Те саме - міокардити, але цифру не називають, нема. То ж тільки ковідних рахують, а інші - не люди.
Так газетка "демократично" коменти під новиною відключила на фб.
"Свобода" у Королівстві Кривих Дзеркал.
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/04/vaccination-chez-les-******-des-scientifiques-tirent-la-sonnette-dalarme?fbclid=IwAR1PcRiMJdIVp9FrEV1DYPvFGY4eIvOr05oVRdXK93LnPLVk_YtOBQiodWc
In French.
Le taux de MCI s'avère aussi plus élevé que le taux de mortalité, si bien que les mineurs sont plus à risque de souffrir d'un effet secondaire du vaccin que de mourir de la COVID-19.
Відсоток незвичних клінічних проявів також виявляється більшим, ніж відсоток смертності, настільки, що неповнолітні більше ризикують постраждати від побічних ефектів вакцини, ніж померти від ковіду.
Але "борці" від уряду захищають своє рішення щодо щеплення неповнолітніх.
Порівняння з сектою - дуже влучне. Я працюю з дому вже другий рік, тому питання з масками не стояло, крім походів в магазин ... Але я швиденько справляюся.
А це помаленьку хочуть приймати клієнтів фізично, начальник попросив приїжджати один день. Повторила, що я не можу приймати їх у масці, ні знаходитися в ній цілий день (тут же розпорядження: в своєму кабінеті (де ти - один) сидіти у масці !!!).
Відповів, що повідомить. От і побачу ставлення до здоров*я працівників. Бо за ковід істерика до неба і "боротьба", а на всіх інших наплювати.
Знаєте, мені здається, що навіть не інстинктивно. А взагалі бездумно.