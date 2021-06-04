У МОЗ пояснили, чи можна отруїтися вуглекислим газом і пошкодити шкіру через носіння маски

Деякі люди вважають, що носіння масок шкідливо для організму, тому МОЗ вирішило розвінчати "страхи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Без маски не зайдеш в приміщення, не скористаєшся громадським транспортом. І такі обмеження зрозумілі — маски зменшують ризик передачі коронавірусу. Однак є й ті, хто не хоче носити маски. Бо бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити.

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Уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски можна, дотримуючись базових правил:

- не одягайте повторно одноразову маску. Багаторазову маску періть після носіння

- обирайте зручну маску, яка не подразнює обличчя

- зволожуйте суху шкіру

- кожні 4 години старайтеся на 15 хвилин знімати маску. Робіть це, коли поруч немає інших людей