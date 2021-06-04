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Від початку доби російські терористи вели вогонь із 82-мм мінометів біля Пісків і Новгородського. Бойових втрат серед українських воїнів немає

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби російські терористи вели вогонь із 82-мм мінометів біля Пісків і Новгородського. Бойових втрат серед українських воїнів немає

4 червня станом на 12:00 зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України від початку доби немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак

Автор: Наталя Джума
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Куда они стреляют?
Если потерь нет.
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04.06.2021 14:44 Відповісти
и слава Богу что потерь нет... куда б эти казлы не стреляли б...
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04.06.2021 14:47 Відповісти
тим часом д'Єрмак щось белькоче про завершення війни..
Якщо окупант припинить стріляти та добровільно піде з нашої землі, тоді війна закінчиться. Але такий розвиток подій неможливий, бо свинособаки по суті - загарбники.
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04.06.2021 14:44 Відповісти
так!...вона йому набридла... один її вже в голові два роки як завершив...а цьому завгоспу вона поки що тільки набридла... притомився, сердешний...
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04.06.2021 14:48 Відповісти
Парламентський Комітет з питань організації державної влади підтримав постанову про перейменування смт Новгородське (Донецька область) у смт Нью-Йорк.Джерело: засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудуванняДеталі: Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.На засіданні виступила представниця громади Новгородського Крістіна Шевченко. Вона зазначила, що селище було Нью-Йорком до 1951 року. Але радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно "не дуже вже по-російськи і звучало" і було співзвучне з американським Нью-Йорком.Після виступу Шевченко парламентарі провели голосування. "За" перейменування було 18 голосів, "проти" - 0. Відтак, депутатам Верховної Ради рекомендували також підтримати перейменування.Українська правда
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04.06.2021 15:40 Відповісти
А шо с ЗЕленой тишиной? Она от обстрелов нарушилась или все такая же тихая?
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04.06.2021 16:39 Відповісти
 
 