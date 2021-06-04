Від початку доби російські терористи вели вогонь із 82-мм мінометів біля Пісків і Новгородського. Бойових втрат серед українських воїнів немає
Новини Цензор.НЕТ Події
4 червня станом на 12:00 зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України від початку доби немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Если потерь нет.
Якщо окупант припинить стріляти та добровільно піде з нашої землі, тоді війна закінчиться. Але такий розвиток подій неможливий, бо свинособаки по суті - загарбники.