У військах окупантів в ОРДЛО триває "тиждень боєготовності": відпрацьовують висунення в райони оперативного призначення, - розвідка
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Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях нарощує бойові можливості з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, з початку червня противник проводить заходи так званого тижня бойової готовності.
"За єдиним планом бойової підготовки ЗС РФ відпрацьовується висування підрозділів з технікою і озброєнням в райони оперативного призначення. При цьому вживаються посилені заходи для приховування порушень Мінських домовленостей про перебування важкого озброєння недалеко від лінії зіткнення", - сказано в повідомленні.
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Юрій Бірюков
Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли.
Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен.
В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво.
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта.
Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.