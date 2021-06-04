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У військах окупантів в ОРДЛО триває "тиждень боєготовності": відпрацьовують висунення в райони оперативного призначення, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У військах окупантів в ОРДЛО триває

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях нарощує бойові можливості з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, з початку червня противник проводить заходи так званого тижня бойової готовності.

"За єдиним планом бойової підготовки ЗС РФ відпрацьовується висування підрозділів з технікою і озброєнням в райони оперативного призначення. При цьому вживаються посилені заходи для приховування порушень Мінських домовленостей про перебування важкого озброєння недалеко від лінії зіткнення", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти мінують місцевість уздовж лінії зіткнення забороненими мінами без функції самоліквідації, - розвідка

Автор: Анастасія Потіха
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Щоб бандформуванням служба раєм не здавалась.
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04.06.2021 14:51 Відповісти
Главное, чтобы не упустили тренировок и учений тыловых подразделений. В частности передвижных крематориев и автомобильных подразделений с надписью "200" на борту.
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04.06.2021 14:55 Відповісти
А наші командуючі чуваки готуються до параду.

Юрій Бірюков

Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли.

Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен.

В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.

Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво.

"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта.
Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
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04.06.2021 14:56 Відповісти
Зато без барыг.
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04.06.2021 15:57 Відповісти
Вон оно что. То то мне сегодня на глаза не попалась ни одна обезьяна.
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04.06.2021 15:34 Відповісти
Ублюдкам лучше выдвижение в районы крематориев отрабатывать,и не более.
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04.06.2021 15:56 Відповісти
 
 