Рада Церков закликає відхилити законопроєкт №5488 про боротьбу з дискримінацією: "Може призвести до утисків свободи віросповідання"

Боротьба з дискримінацією може призвести до утисків свободи віросповідання, свободи слова і висловлювань.

На цьому наголошує Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) у зверненнях до парламенту і Кабміну із закликом відхилити урядовий законопроєкт № 5488 про боротьбу з проявами дискримінації, передає Цензор.НЕТ.

ВРЦіРО вкрай стурбована тим, що знову гендерна ідеологія просувається до законодавства України, зокрема через спроби ввести ідеологічно-медичні поняття "сексуальна орієнтація" і "гендерна ідентичність" в Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення.

"Більш того, доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 188-56, яка визнає правопорушенням будь-яке обмеження прав або привілеї за певними ознаками, може призвести до зворотного ефекту", - йдеться в заяві.

"Як приклад, згідно пропонованої статті дискримінацією може бути визнана відмова у працевлаштуванні в релігійній організації особам з неприродньою сексуальною орієнтацією, адже така поведінка згідно доктрин різних конфесій визнається гріховною та неприпустимою для церковнослужителів. Інший приклад, неможливість для жінок бути висвяченими у священнослужителі та єпископи в більшості церков і релігійних організацій", – зазначається у зверненнях Ради Церков.

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На переконання ВРЦіРО, пропоновані законопроєктом № 5488 зміни несуть пряму загрозу для реалізації конституційного права на свободу слова та свободу вираження поглядів.

"Адже учасники суспільної дискусії, в тому числі релігійні діячі, які критикуватимуть одностатеві відносини та партнерства як аморальні, гріховні та закликатимуть до обмеження пропаганди такого неприродного, розбещеного способу життя, а також виступатимуть проти розширення прав таких людей (зокрема, у сфері усиновлення та подружніх відносин), опиняться під загрозою переслідування та стягнення великих штрафів лише за свої слова і публічно висловлену позицію на користь природніх подружніх стосунків", - пояснили в організації.

"Слід зауважити, що законодавство України не містить тлумачення понять "гендер" та "гендерна ідентичність", а тому така юридична невизначеність є додатковим підґрунтям для зловживань у цій сфері. Оскільки тлумачення поняття "гендер" постійно змінюється новими уявними ідеологічними конструктами, це створює постійні виклики для засадничих прав на свободу на віросповідання та свободу слова", - додали в ВРЦіРО.

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"Просуваючи проблемний законопроект № 5488, уряд і парламент може спровокувати збурення мільйонів віруючих різних конфесій і у різних регіонах, які не сприймають нав’язування українському суспільству гендерної ідеології (самоідентифікації) та не терпітимуть зазіхання на свободу віросповідання і свободу вираження поглядів. У цій ситуації ризик громадських протестів є дуже високий", - застерегли в організації.

"У зв’язку із загрозами, які несе в собі ця урядова ініціатива щодо боротьби з проявами дискримінації, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає уряд відкликати законопроєкт № 5488, а парламент – його відхилити", - резюмували в ВРЦіРО.