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В Україні щорічно реєструють 10 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

В Україні щорічно реєструють 10 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - Лазебна

В Україні число дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щорічно збільшується на 10 тис.

Про це 4 червня повідомила у Верховній Раді міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"В цілому на початок цього року маємо близько 70 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них у сімейних формах виховання перебуває 64 тис. дітей, тобто 92%. Щорічно набувають статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківської опіки, в середньому 10 тис. дітей", - сказала вона.

Міністр зазначила, що найбільш поширеною формою влаштування таких дітей є опіка та піклування в сім'ях родичів. Менш поширені прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

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"Наше завдання - влаштувати в сім'ї дітей більше, ніж сиротіє, і, навіть незважаючи на всі складності минулого року, це завдання виконується", - заявила Лазебна.

Автор: Анастасія Потіха
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лабезная - ЗЕгнидная мразь,
нажратая курва, пусть тебе отрыгнётся 61 год
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04.06.2021 15:46 Відповісти
ты эту бредятину лупишь под любые публикации...иначе говоря думаю что ты торгуешь собой как дамы древнейшей профессии.
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04.06.2021 15:47 Відповісти
эээ торгую, когда луплю ?
кроме того, что вам плохого эти дамы сделали ?
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04.06.2021 16:25 Відповісти
очень грустная статистика...жаль детей. очень хочется что бы если лишают родительских прав (а это надо накосячить сильно) одновременно такие "родители" получали хорошой срок (а в идеале вместе с хорошими пинками и фофанами)
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04.06.2021 15:46 Відповісти
нужно их заставлять работать и платить алименты своим детям
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04.06.2021 16:27 Відповісти
очень плохая статистика В Україні щорічно реєструють 10 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2879
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04.06.2021 16:28 Відповісти
Страшная статистика, и это еще без детей из неблагонадежных семей.
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04.06.2021 21:31 Відповісти
 
 