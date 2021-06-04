В Україні щорічно реєструють 10 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - Лазебна

В Україні число дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щорічно збільшується на 10 тис.

Про це 4 червня повідомила у Верховній Раді міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"В цілому на початок цього року маємо близько 70 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них у сімейних формах виховання перебуває 64 тис. дітей, тобто 92%. Щорічно набувають статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківської опіки, в середньому 10 тис. дітей", - сказала вона.

Міністр зазначила, що найбільш поширеною формою влаштування таких дітей є опіка та піклування в сім'ях родичів. Менш поширені прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

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"Наше завдання - влаштувати в сім'ї дітей більше, ніж сиротіє, і, навіть незважаючи на всі складності минулого року, це завдання виконується", - заявила Лазебна.