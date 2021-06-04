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Чиновника "Укрзалізниці" затримано на одержанні 5 тис. дол. хабаря на Сумщині, - прокуратура. ФОТО
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У Сумській області правоохоронці затримали на хабарі керівника територіального управління філії "Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, чиновник вимагав від фізичної особи-підприємця $ 5 тисяч. За цю суму він погодився укласти угоду на поставку питної види зі свердловини, що перебуває в користуванні управління", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали чиновника "Укрзалізниці" в порядку ст. 208 КПК України під час отримання усієї суми хабаря.
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