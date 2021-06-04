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Чиновника "Укрзалізниці" затримано на одержанні 5 тис. дол. хабаря на Сумщині, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Сумській області правоохоронці затримали на хабарі керівника територіального управління філії "Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Чиновника Укрзалізниці затримано на одержанні 5 тис. дол. хабаря на Сумщині, - прокуратура 01

"За даними слідства, чиновник вимагав від фізичної особи-підприємця $ 5 тисяч. За цю суму він погодився укласти угоду на поставку питної види зі свердловини, що перебуває в користуванні управління", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновника "Укрзалізниці" в порядку ст. 208 КПК України під час отримання усієї суми хабаря.

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Чиновника Укрзалізниці затримано на одержанні 5 тис. дол. хабаря на Сумщині, - прокуратура 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Чиновник "Укрзализныци" задержан при получении 5 тыс. долл. взятки на Сумщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4087
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04.06.2021 16:06 Відповісти
где вода за бабки и где укркрадивныця?
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04.06.2021 16:43 Відповісти
Где вода там бабло
Куб ржавой не фильрованой воды 27-72гвн
Весь водопровод проложен жителями
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04.06.2021 16:54 Відповісти
Сірожа, ти?
Еслі шо, кажи що для захисту гєїв від путіна гроші брав.
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04.06.2021 16:55 Відповісти
Ж.Д. - самое большое стратегическое предприятие страны. Враги Украины разворуют и продадут за копейки мордоедам. Ж.Д. должна охранять армия.
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04.06.2021 20:12 Відповісти
 
 