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Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова і надалі реалізовувати з іншими державами проєкти, подібні до "Північного потоку - 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми готові і надалі реалізовувати з нашими європейськими та іншими партнерами подібні високотехнологічні проєкти. Розраховуємо, що логіка взаємної користі, вигоди неминуче братиме гору над різного роду штучними бар'єрами поточної політичної кон'юнктури", - сказав Путін.

Раніше Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" - російський газопровід, який будується в обхід України з 2018 року. Його прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість будівництва оцінюють в $9,5 млрд євро. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром". При цьому п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% вартості проєкту.

Раніше Nord Stream 2 AG повідомила, що готовність газопроводу станом на 31 березня становить 95%. Його будівництво планують завершити цього року.
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Топ коментарі
+12
а кацапи сидять в чумах під газопроводом і топлять валежником Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин - Цензор.НЕТ 8802
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04.06.2021 16:04
+11
Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин - Цензор.НЕТ 2594
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04.06.2021 16:11
+10
"силу сибири" уже реализовали - ржавееет уже больше года, китайцам кацапский газ не нужен. зато сечины и роттенберги хорошо распилили бабла.
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04.06.2021 16:01
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"силу сибири" уже реализовали - ржавееет уже больше года, китайцам кацапский газ не нужен. зато сечины и роттенберги хорошо распилили бабла.
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04.06.2021 16:01 Відповісти
а кацапи сидять в чумах під газопроводом і топлять валежником Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин - Цензор.НЕТ 8802
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04.06.2021 16:04 Відповісти
А на кой він нам ?
Кацапні продавати ? Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин - Цензор.НЕТ 6094
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04.06.2021 16:16 Відповісти
да там и с валежником не так все просто оказывается почитайте
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04.06.2021 17:03 Відповісти
Это кто Вам рассказал про ржавеющую сибирскую силу? Ваш психолог? Наверное он Вас просто жалеет. Наверно и про ржавеющий БАМ рассказал.
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04.06.2021 17:01 Відповісти
Еще год назад, трубу закрыли на профилактику. До сих пор не открыта. Об этом пишут кацапские сми. А ты и дальше продолжай верить в смехдержаву и вяличие картонной недоимперии.
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04.06.2021 17:07 Відповісти
Да-да, годичная профилактика Можно ссылочку?
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04.06.2021 17:10 Відповісти
можно, конечно, весело смеяться и хихикать, только зачем?
Если правда такова, что "СС" работает и более того строят продолжение, расширяют её.
И, кстати в ЕС и в США это прекрасно видят. И вот там-то умные люди вообще ни разу не хихикают над тем как активно РФ и Китай усиливают логистическую интеграцию.
А пытаются понять что с этим делать.
Я искренне надеюсь, что пока на форумах тупо хихикают и веселятся и троллят на тему "да вот щас китай порвёт рашку, в сибири уже миллиард китаёзов живёт", в высоких кабинетах всё-таки кто-то пытается продумать хоть какую-то стратегию на тему того, как жить, когда пропадут даже те крошечные рычаги давления на москву, которые есть сейчас.
Потому что может стать вообще не смешно. И если американцы с ЕС могут на что-то там рассчитывать, благо у них экономика и армия, то у Украины гарантий ни от кого нет и не предвидится.
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04.06.2021 17:53 Відповісти
Хто б сумнівався. Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин - Цензор.НЕТ 9286
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04.06.2021 16:02 Відповісти
Совєцкій союз , - друга сєрія Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 8127
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04.06.2021 17:47 Відповісти
"Сибирь наш",подумал путин...
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04.06.2021 16:05 Відповісти
Россия готова и дальше реализовывать любые проекты,
чтобы задушить Украину и развалить Гейропу
- )(уло (в девичестве-Путин)
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04.06.2021 16:05 Відповісти
Россия готова и дальше реализовывать УБЫТОЧНЫЕ проекты, подобные "Северному потоку - 2"
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19.06.2021 20:34 Відповісти
Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин - Цензор.НЕТ 2594
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04.06.2021 16:11 Відповісти
ублюдок
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04.06.2021 17:04 Відповісти
Вчера, на ЧМ по хоккею в Риге, Трой Стечер очень красиво сделал финты в овертайме с москалями и в итоге 2:1. Канада в полуфинале, а рашисты - домой.

https://twitter.com/i/status/1400537158583156736
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04.06.2021 16:24 Відповісти
можна подумати, це когось здивує
можна подумати, що хоч у якийсь період своєї історії расіся була не ************* мордором
можна подумати, що расєянці колись були не чванливими чмошниками
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04.06.2021 16:25 Відповісти
У кацапов этого газа шо у дурака махорки.
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04.06.2021 16:30 Відповісти
Другими словами, пуйло поведал, что как оккупировали так и дальше будем оккупировать новые территории и страны, как угрожали миру так и дальше будем угрожать и это будет оплачивать трусливая Европа посредством таких проектов как этот Сев. Поток - 2
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04.06.2021 16:31 Відповісти
"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать ........ высокотехнологичные проекты. ", - сказал Путин. Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 122 .Источник: https://censor.net/ru/n3269544

Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 4185 .
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04.06.2021 16:32 Відповісти
І шо .? Ну якщо в Криму то що ? А тобі шо , за кацапню абідна стало , да ? Чи ти й сам є -********** , під українським прапірцем .? Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 886 .
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04.06.2021 18:40 Відповісти
Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 3486 ..Чим це я позорю Україну , ти шо , припадок ,, дурману наївся Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 7735 . . ?
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04.06.2021 18:50 Відповісти
Поки Росія буде реалізувать грандіозні проекти подібні "Сєверному потоку-2" Китай успішно здійснює проект "Повернення "Північних територій"!
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04.06.2021 16:34 Відповісти
Путин продает на экспорт ресурсы и получает за это сотни миллиардов долларов. ЕС нужно уменьшать зависимость от ресурсов России! Нужно покупать ресурсы с других рынков! Украине нужно продавать больше своих ресурсов в ЕС ибо у Украины на 200 триллионов долларов ресурсов и их никто не добывает в больших объемах. Экспорт Украины никчемный по сравнению с топ странами экспортерами.
1 Китай 2 157 000 год 2019
2 Германия 1 576 000 год 2019
3 США 1 401 000 год 2019
4 Япония 683 300 год 2019
5 Республика Корея 552 000 год 2019
6 Франция 541 400 год 2019
7Гонконг 540 000 год 2019[4]
8 Нидерланды 526 100 год 2019
9 Италия 499 100 год 2019
10 Великобритания 436 100 год 2019
52 Украина 36 800 год 2017
Экспорт Украины никчемный! По сравнению с топ 10 стран. Украине одна из богатейших стран по ресурсам и нищенствует ибо власти не могут добычу и обработку и транспортировку наладить для экспорта. Экспорт - это ключ к богатству Украины! А для увеличения экспорта ничего не делается. Море рабочих мест можно обеспечить для людей на добыче и обрабатывающих предприятиях и логистических. На перевозках длинных можно зарабатывать больше цены товара даже. Почему все страны круглыми сутками работают на увеличение экспорта и на увеличение потребления другими странами их продукции, а Украина тупо стоит на месте и даже регрессирует и деградирует, когда весь мир летит просто по развитию вперед. Посмотреть на любую страну, то всюду уже развитие офигеть просто какое. А Украина - это стыд. Зарплаты в Польше той же, что могут люди с зарплаты позволить себе много чего покупать, а в Украине зарплаты нищенские и нихера люди не могут купить.
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04.06.2021 16:34 Відповісти
Вы так говорите, что можно вот где-то пойти, взять этих ресурсов на лярд баксов, погрузить в вагон и продать.
На самом деле это колоссальная организационная работа.
В той же РФ, можно её хаять как угодно, можно ржать и смеяться над тупыми ватниками, НО инфраструктурные проекты они делают.
Несмотря на сопротивление Запада достроили почти СП2, построили Турецкий поток, построили Силу Сибири, кучу всего.
Да. бензоколонка, да тупо экспортируют ресурсы, да, воруют.
Но Украине разве есть разница, на что куплены ракеты и бомбы, которые могут начать падать на её города - на доходы от нефти или на какие-то другие? Я думаю разницы нет никакой.
Поэтому Украине надо точно также - плюя на всех, покупая всех подряд делать то, что надо стране. А оглядываться на всех этих западных друзей можно тогда, когда они вместо озабоченностей дают реальные бабки. И бабки солидные.
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04.06.2021 18:03 Відповісти
Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 5365.
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04.06.2021 16:34 Відповісти
Китаєць явно ухмиляється, мабуть думає собі: що за...чудо в пір"ях...)
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04.06.2021 16:37 Відповісти
Погляд презирливий . Так і читається в очах - в'ї..ти б тебе паскуда , прямо між твоїх шакалячих очей ! Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 7617 .
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04.06.2021 16:48 Відповісти
Вони "готови дальше реалізать проекти"?))
А що вони ще хочуть гнати по тим трубопроводам, осліную мочу...власні фекаліі...?))
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04.06.2021 16:35 Відповісти
Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 3599.
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04.06.2021 16:35 Відповісти
Китайский "трубопровод" проникающий в кацапское очко профинансирован давным давно. Самими же кацапами.))
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04.06.2021 16:35 Відповісти
Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 3121. Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 8253 .
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04.06.2021 16:36 Відповісти
Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 2497. Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 2155 .
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04.06.2021 16:37 Відповісти
Китай в Африке добывает ресурсы для своих промышленных потребностей огромных и гигантских производительных потребностей. Почему Украине не продавать ресурсы в Китай??? это огромные деньги для Украины. Это сотни миллиардов долларов. Украина сидит на сокровищах и голодает ибо нужно продавать на экспорт ресурсы, а Украина не добывает и не продает на экспорт и берет кредиты для оплаты кредитов и проценты растут и страна нищает постоянно больше и больше. Можно даже договориться с Китаем о технологиях добычи китайских. Зеленскому нужно ехать в Китай и договориться о добыче Украинских ресурсов и продажи их Китаю ибо Китай мировой лидер по производству всего и им нужно больше для этого ресурсов. Выиграет и Украина и Китай. Мы за ресурсы получим денег сотни миллиардов в год, а Китай сделает добавочную стоимость и получит еще больше прибыль. А потом у Украины появятся деньги с экспорта сырья и Украина сможет с долгами расплатится и потом выйти в плюс и можно будет строить свои предприятия с добавочной стоимостью. Но Китай урвал в производствах и там всякие схемы штампуют и чипы и вообще все, что угодно делают. С ними не сравнятся, но путь в тысячу ли, начинается с первого шага.
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04.06.2021 16:43 Відповісти
Китай сейчас - на первом месте для Украины по обьёму внешнеторгового оборота.
Наибольший импортер для Украины это Китай, и наибольший экспортёр для Украины это тоже Китай.
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04.06.2021 16:51 Відповісти
Завуалированное предложение бабла за то чтоб не смотреть что творит РФ на международной арене. Именно так была поглощена Русь московией, когда князья были заняты междоусобицей.
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04.06.2021 17:11 Відповісти
Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 9428.
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04.06.2021 17:12 Відповісти
Озерные старцы во главе с ****** готовы куда угодно толкать свой газ чуть ли не бесплатно, еще и трубы за свой счет строят. Вот и немчура подумала с Сев потоком- а почему бы и нет
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04.06.2021 17:26 Відповісти
Трубороссияния !
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04.06.2021 17:32 Відповісти
Та пабьєда пц ,, куди там . Росія готова й надалі реалізовувати проєкти, подібні до "Північного потоку - 2", - Путін - Цензор.НЕТ 4552 .!! Піди бояри накаті , на радостях .
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04.06.2021 18:43 Відповісти
Дэбилов не сеют и не пашут - они сами родятся.
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04.06.2021 20:16 Відповісти
Раисья - срана которая вылетела в трубу.
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04.06.2021 20:16 Відповісти
Убыточные прожекты это их конёк 😁😁😁😁
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04.06.2021 20:25 Відповісти
ЕСЛИ СКВАЖИНЫ НЕ ЗАГОРЯТСЯ !)
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04.06.2021 22:38 Відповісти
Масштабы строительства трубопроводов в РФ, не идут ни в какое сравнение с работами по организации добычи и доставки СПГ. Реализуется проектов в общей сложности порядка на 100 млрд$. Строится несколько огромных ГПЗ, строятся верфи для газовозов, верфи для буровых платформ и плавучих сжижающих терминалов, на них заказаны и начаты производиться десятки кораблей и платформ.

Но на это никто почему то внимания не обращает.
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04.06.2021 22:56 Відповісти
станочек включили, чи ще ні?
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05.06.2021 11:12 Відповісти
 
 