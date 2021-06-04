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Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку з грудня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол 01

"Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу громадянин РФ підозрюється в скоєнні тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи. Затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів", - сказано в повідомленні.

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Суд обрав злочинцю запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.
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Почему не пишут за какие преступления, в какой стране привлекается к ответственности, в какую страну экстрадируют?
Если его ищет рашка, то может быть, что это какой то чеченец или кавказец, который совершил там "тяжкое преступление" в виде сопротивления или убийства пуйловского мента или ФСБшника.
Подозрительно как то, молчит СБУ о том куда его экстрадируют и за что.
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04.06.2021 16:48 Відповісти
Вся срань в Украины лезет. Спасибо лучшему министру.
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04.06.2021 16:39 Відповісти
Расстрелять!!!!!
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04.06.2021 16:40 Відповісти
по нормальному границу с кацапстаном перекрыть.война ведь. или как? граждан РФ отлавливать и депортировать с Украины. прием поголовно всех без исключения.
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04.06.2021 16:40 Відповісти
СБУ наладіло безпечний канал евакуації агентів фсб на родіну. Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол - Цензор.НЕТ 1073
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04.06.2021 17:01 Відповісти
Потратили массу денег чтоб ублажить Х#йла ... а может в обменный фонд его кинуть.
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04.06.2021 17:25 Відповісти
 
 