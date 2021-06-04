В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко

В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент Петро Порошенко.

Біля СБУ п’ятий Президент зауважив, що має вичерпні пояснення, чому це було необхідно тоді, однак не розуміє, чому нинішня влада відновила співпрацю з країною-агресором.

"Ми на сьогодні дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію. Я думаю, нехай зараз Зеленський пояснить, чому в 2020-2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні", – наголосив Порошенко.

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Лідер "ЄС" заявив, що не знає, "чому в 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком".

"Але хочу наголосити, що в 2019 році всі канали Медведчука – і 112, і Ньюсван, і ЗІК, який він купив пізніше, вже при Зеленському, і 1+1 дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою", – нагадав Порошенко.

"Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна в 2014-15 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас – й поготів", – зауважив п’ятий Президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка.