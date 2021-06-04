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Зеленський (17450) Порошенко (13233) Донбас (21733) вугілля (623)

В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко

В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент Петро Порошенко.

Біля СБУ п’ятий Президент зауважив, що має вичерпні пояснення, чому це було необхідно тоді, однак не розуміє, чому нинішня влада відновила співпрацю з країною-агресором.

"Ми на сьогодні дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію. Я думаю, нехай зараз Зеленський пояснить, чому в 2020-2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні", – наголосив Порошенко.

Дивіться також: Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Лідер "ЄС" заявив, що не знає, "чому в 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком".

"Але хочу наголосити, що в 2019 році всі канали Медведчука – і 112, і Ньюсван, і ЗІК, який він купив пізніше, вже при Зеленському, і 1+1 дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою", – нагадав Порошенко.

"Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна в 2014-15 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас – й поготів", – зауважив п’ятий Президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка.
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Топ коментарі
+32
Тоді реально не було ні вугілля, ні світла.
А зараз, коли енергетична система вже перебудована, зеленський побіг купувати світло та вугілля в рашки. Щоб знову поставити нас у залежність від агресора.
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04.06.2021 17:14
+25
потому что через Шефира деньги передаются лично Зермаку и Ермаленскому..
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04.06.2021 17:11
+25
Действительно, почему ЗЕ борется с Порохом, а не с Пуйлом?
Это ж не Порох напал на Украину, а Пуйло!
Лучше пускай ЗЕ смотрит в глаза Пороху, а Пуйла садит в тюрьму .. а не наоборот В условиях кризиса 2014-2015 гг Украина была вынуждена покупать российский уголь. Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас покупаем электричество у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8740
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04.06.2021 17:14
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воно пояснить...

В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5329
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04.06.2021 18:56 Відповісти
не браши, ЗЕбіл. Ліпецька фабрика була АРЕШТОВАНА твоїм Куйлом ще у 2015 році. Працівники були звільнені, обладнання - вивезене.
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04.06.2021 19:11 Відповісти
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9447.
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04.06.2021 19:17 Відповісти
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3543.
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04.06.2021 20:00 Відповісти
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8896.
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04.06.2021 19:45 Відповісти
А все дуже просто. Закони приняті при тобі.
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04.06.2021 19:49 Відповісти
ще простіше. один жлоб барига і жмот, не міг нажертися і через це просрав вибори моні а у моні молода, ніщебродська шобла яка хоче швидко розбагатіти.
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04.06.2021 20:39 Відповісти
Основная причина, по которой Порошенко "проиграл" выборыВ умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6751
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04.06.2021 20:50 Відповісти
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8800
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04.06.2021 21:05 Відповісти
Возможно даже потому, что некий борец с олигархами, по факту, просто шлюшка, которой олигархи вертят как хотят.
Такая вод печальная действительность.
Но зато, ему очень повезло с избирателями: даже после двух лет, когда провалено было все, что только можно, есть 20% неизлечимых и..тов, для которых он образец идеального лидера.
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04.06.2021 21:46 Відповісти
ну поплачь, поплачь.... В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3207
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04.06.2021 22:04 Відповісти
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