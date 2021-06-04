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Новини Політика України
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Данілов (1191) дача (23) РНБО (1718) Конча-Заспа (49)

Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов. ПЕРЕЛІК

У держпідприємства, яке здає в оренду держдачі, утворилися мільйонні борги перед деякими орендарями.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що три тижні тому Рада вирішила з'ясувати, хто і на яких умовах живе на державних дачах. За результатами перевірки 20 осіб перебувають у процесі виселення.

Данілов озвучив весь список.

  • Панасюк Олена Вікторівна
  • Зубко Людмила Миколаївна
  • Івченко Віктор Анатолійович
  • Матвієнко Ольга Василівна
  • Піскун Святослав Михайлович
  • Юрчик Сергій Володимирович
  • Гаврилюк Лідія Міхайлівна
  • Васюник Іван Васильович
  • Лавринович Олександр Володимирович
  • Череп Валерій Іванович
  • Гасінський Юрій Олександрович
  • Табачник Дмитро Володимирович
  • Петренко Микола Миколайович
  • Макар'ян Давид Борисович
  • Макар'ян Борис Петрович
  • Папіш Ілля Йосипович
  • Ільїн Олександр Ігорович
  • Богатирьова Раїса Василівна
  • Піскун Святослав Михайлович
  • Семиноженко Володимир Петрович
  • Тополов Віктор Семенович

Секретар РНБО додав, що перед деякими орендарями у підприємства, яке здає держдачі в оренду, утворилися багатомільйонні борги.

За словами Данілова, одній пані держпідприємство заборгувало 11,8 мільйона гривень, іншому пану - 2,9 мільйона, також є люди, яким заборгували 3,2 мільйона гривень.
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Топ коментарі
+22
піскун двічі у списку? він займає дві дачі?
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04.06.2021 18:04
+22
Пискуна дважды выселят Представление для зебилья продолжается
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04.06.2021 18:04
+21
Непогано вороги України жили після Майдану.
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04.06.2021 18:06
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Своих вселять будут.
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04.06.2021 18:01 Відповісти
Уроды зелёные , вместо того ,чтобы уничтожить совковые рудименты , и все дачи передать под санатории для военных и детям они «кровати в бордели меняют « для своих
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04.06.2021 19:50 Відповісти
свои в эти дачи заселятся будут)) всем кварталом 95.
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05.06.2021 08:43 Відповісти
Зеленський сам заселився,а тепер буде в Кончу -Заспу заселяти свій 95-й квартал!Кого лохи вибрали,що вже клоун за 2 роки всім набрид!Який же вбогий на мораль та чесноти Зеленський!
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05.06.2021 17:40 Відповісти
СПОКІЙНО І ЇХ ВИСЕЛЯТЬ.
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06.06.2021 09:40 Відповісти
СВОЇХ НЕ БЮТЬ.
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06.06.2021 09:38 Відповісти
Своих сватов из 95го квартала заселят? Подняли бабла на Ковидном фонде и большой "стройке"?
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04.06.2021 18:02 Відповісти
А те,що ці тварі весь термін президентва бариги спокійно там жили вас не обходить?
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05.06.2021 09:29 Відповісти
піскун двічі у списку? він займає дві дачі?
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04.06.2021 18:04 Відповісти
ошибка )))
хотя там есть два чела с одинаковой фамилией - Макарьян Давид Борисович и Макарьян Борис Петрович
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04.06.2021 18:09 Відповісти
Это кодло!
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04.06.2021 18:55 Відповісти
еще какое !!!!
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04.06.2021 18:58 Відповісти
Ну так он же дважды бывший прокурор
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06.06.2021 09:17 Відповісти
Может он "арендовал" два дома.
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04.06.2021 19:35 Відповісти
Пискуна дважды выселят Представление для зебилья продолжается
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04.06.2021 18:04 Відповісти
Если есть город Баден-Баден, то почему нельзя выселять Пискун-Пискун "подумали зебилы"?
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04.06.2021 18:38 Відповісти
МАБУТЬ БАЙДЕН БАЙДЕН.
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06.06.2021 09:42 Відповісти
А то что при банде соевых мародеров на гос дачах жила рыговская шалупонь это не страшно, ведь это тоже великие патриоты.
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04.06.2021 23:00 Відповісти
В представлении антракт? Вроде бы нет. Так чего шумишь? Коллегам-зебилам мешаешь наслаждаться представлением. Не мешай, это некультурно.
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05.06.2021 07:37 Відповісти
А че для парашников представлений не было? Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 5722
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04.06.2021 23:22 Відповісти
Кто-нибудь сведущий, объясните: как можно сдавать свою жилую площадь арендатору и при этом умудриться задолжать???
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04.06.2021 18:04 Відповісти
Им доплачивали за проживание!
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04.06.2021 18:07 Відповісти
В голову приходит только ремонт за свои вошедший в "аренду".
Если "ремонтировать" в стиле зеленского на десяток лимонов то долги появятся.
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04.06.2021 18:16 Відповісти
Табачника выселяют, разве это не праздник? Хотя конечно, это все пиар. Делать нихрена не надо, пусть живут, сироты. И Медведчука не трогать. Он инвалид, пусть и моральный.
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04.06.2021 18:05 Відповісти
А шо..... богатырева в Украине?
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04.06.2021 18:06 Відповісти
і наче їй хату спалили? який тоді спалили?
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04.06.2021 18:19 Відповісти
Спалили хату чудо-банкірші третього тисячоліття Гонтарєвій.
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04.06.2021 18:35 Відповісти
ясно
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04.06.2021 22:59 Відповісти
Хату спалили Сатановской
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04.06.2021 22:47 Відповісти
драсті, а про кого 95й співав "горіла хата, палала"?
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04.06.2021 22:59 Відповісти
Ну так про нее ж и пели - про Гонтареву /в девичестве - Сатановская) Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 5804
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05.06.2021 07:48 Відповісти
а, ти вирішив повипєндрюватись.
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05.06.2021 08:49 Відповісти
Да, при зеленском вернулась. Он с нее все обвинения снял, и ее человека трудоустроили замом в минздрав. Об этом схемы сняли программу.
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04.06.2021 18:31 Відповісти
Непогано вороги України жили після Майдану.
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04.06.2021 18:06 Відповісти
Так. Татаров навіть зам глави АП став.
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04.06.2021 18:11 Відповісти
а "враги" у нас всегда лучше живут
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05.06.2021 01:28 Відповісти
Двух Писькунов выселяют- Однояйцевые близнецы? На двоих одно яйцо?
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04.06.2021 18:06 Відповісти
Тут дело непростое ,надо вызвать кандидата Киву.
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04.06.2021 22:09 Відповісти
Хоть какие-то шаги удаляющие Украину от совка.
Вообще не понимаю, какие нахрен госдачи пожизненно для чинуш за наш счёт.
Всех выгнать и дачи продать, деньги в бюджет.
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04.06.2021 18:08 Відповісти
Борг дачами віддаватимете!
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04.06.2021 18:14 Відповісти
Прикольно, пискун аж на двух дачах живёт
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04.06.2021 18:15 Відповісти
эту мразь нужно не выселять, А ЗАСЕЛЯТЬ на нары, а у нас- награбился и уехал в жидовский израиль
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04.06.2021 18:15 Відповісти
табачник ен років як живе в ізраїлі...тож хто на дачі замість нього живе? а найголовніше- коли вже вава, як і обіцяв віддасть діткам ці резиденції
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04.06.2021 18:17 Відповісти
скорее так "..выселяют из госдач.."
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04.06.2021 18:17 Відповісти
то яка война, яка революція, де був гетьман, мать його за люстрацію
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04.06.2021 18:19 Відповісти
де був гетьман, мать його за люстраці

Не гоните на ПЭСа...
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04.06.2021 18:48 Відповісти
Про кримінальну справу проти Богатирьової луганський Данілов "забув", як і Венедиктова
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04.06.2021 18:25 Відповісти
Замість викликів на допити і судового процесу всього лиш виселення з дачі.
За вкрадені мільйони королева медично-фармакологічної мафії купить собі десять таких дач.
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04.06.2021 19:12 Відповісти
Почему при правлении банды соевых мародеров Богатыреву не посадили, в чем была проблема? Пять лет для этого было мало надо десять.
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04.06.2021 23:02 Відповісти
З кацапії забрів?
Де була Богатирьова з 2014 по 2019?
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04.06.2021 23:06 Відповісти
Что мешало посадить Багатырьову за эти пять лет? Заочное осуждение у нас есть.
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04.06.2021 23:14 Відповісти
Чіткіше формулюйте свої питання. "Посадить" це прикрити як зробили з Єфремовим.
Правда, вирок йому суд не встиг винести, тому що адвокати затягували розгляд, за що пізніше були нагороджені Зеленським званням заслужених юристів.
І звільнений був Єфремов при Зеленському в ролі президента.
Так само, напевно, затягували і судові процеси по Богатирьовій.
Коли вона повернулась в Україну в 2019 році при Зеленському, її демонстративно затримали, потім відпустили під заставу і "забули" про неї.
Справа не закрита.
Скільки разів за два роки Богатирьова була на допитах чи судових засіданнях при 100% Венедиктовій?
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04.06.2021 23:26 Відповісти
19 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Министерства здравоохранения Украины, в числе которых значилась Раиса Богатырёва. Она подозревается в разворовывании средств на сумму 6,5 млн грн при закупке лекарств (ч. 5 ст. 191 УК), за что ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына.21 октября 2014 года Генеральной прокуратурой Украины Богатырёва объявлена в розыск.20 марта 2015 года заочно арестована Печерским районным судом Киева. В июле 2015 года Печерский райсуд разрешил Генпрокуратуре применить к Раисе Богатырёвой процедуру специального расследования, которая позволяет заочное осуждение.Раиса Богатырева фигурант европейских и американских санкций. В течение периода до 19 сентября 2016 находилась в розыске Интерпола.27 августа 2019 года Раиса Богатырева была задержана пограничниками в аэропорту "Киев", когда она прибыла из Минска. 29 августа Богатырева вышла из СИЗО под залог в размере 6 млн гривень. Четыре года банда соевых мародеров занималась явно не заочным осуждением Богатырьовой, а своим любимым делом воровством.
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05.06.2021 02:36 Відповісти
Давайте угадаю новую элиту: левченко, портнов, лукаш, агрохимия...
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04.06.2021 18:29 Відповісти
Щось мало людей виселяють і держава ще винна цим упирям грощі Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют в госдач в Конча-Заспе, - Данилов - Цензор.НЕТ 9496
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04.06.2021 18:30 Відповісти
попу лізм в дії...
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04.06.2021 18:37 Відповісти
Ви переплутали, якраз ПОП і не уліз. "Улізати " йому треба було за своєї каденції.
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04.06.2021 18:41 Відповісти
От якщо б піськун не ліз в прокурори, коли його вже виштовхали, його б не доводилось заздалегідь 2 рази виселяти )))
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04.06.2021 18:38 Відповісти
Пискуна выселят, потом вселят, чтоб опять выселить!
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04.06.2021 18:39 Відповісти
По словам Данилова, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому - 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3269577 Я не зрозумів, так цим хмирям держава ще й доплачувала за те шо вони там живуть? Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 7534
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04.06.2021 18:43 Відповісти
Они расплачивались оптовым коксом на реализацию, а предприятие навар зажало.Других вариантов не придумать.
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06.06.2021 09:13 Відповісти
пискуна два раза выселяют?

или это полный тезка ))
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04.06.2021 18:47 Відповісти
То його потомство, засіли навєка Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 8882
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06.06.2021 09:16 Відповісти
Их заселить в тюрьму должны!
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04.06.2021 18:48 Відповісти
Там половина списку СДПУ о та Партии Регыонов . )) Оце зашквар !
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04.06.2021 18:48 Відповісти
Блин! Оказывается, что они там жили при всех президентах!!! И куда гляделки смотрели?
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04.06.2021 18:51 Відповісти
Все как в мультике про Маугли . )
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04.06.2021 18:58 Відповісти
В дві дачі Піскуна заїде відразу два Татарова?
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04.06.2021 18:53 Відповісти
А почему Пискун дважды в списке? Он каждую каденцию генпрокурора вселялся в другую дачу?
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04.06.2021 18:53 Відповісти
Пискун два раза в списке. Две дачи занимает?
А вообще, какого хрена? Какие нах гос дачи? Значит как для людей, то совок..., А как для себя любимых, то совок продолжается, всё на шару для держиморд??????? Хорошо *** устроились, сволочи!
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04.06.2021 18:54 Відповісти
Шось про Піскуна тут багато говорять , а про інших рыгов якось потехеньку забули .
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04.06.2021 19:02 Відповісти
Дві - треті опублікованого списку проросійські політикани . А деякі прямі вороги України .
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04.06.2021 19:07 Відповісти
Скоро в Конча Заспі буде свій Квартал-95)))
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04.06.2021 19:04 Відповісти
Деяких з того списку треба не тільки виселити, а "пересилити" на "ВІП-дачі" Малюски.
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04.06.2021 19:13 Відповісти
А че на СНБО не расматривают вопросы оборудования детских песочниц при СНБО.
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04.06.2021 19:29 Відповісти
Апгрейд синих на зелених
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04.06.2021 19:43 Відповісти
Там половине надо предоставить камеры в кутузке вместо дач
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04.06.2021 19:45 Відповісти
хоспади, что жє тєпєрь с єтими мордоєдамі будіт?
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04.06.2021 20:02 Відповісти
а трамадольную королеву бахтееву....
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04.06.2021 20:22 Відповісти
А от минулу владу патріотів все це влаштовувало і ніхто нікого не переселяв.
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04.06.2021 20:24 Відповісти
И это когда в среднем там прожили лет 10-14 запросто! Курам на смех! Да по суду иски за проживание просчитать и три дня на погашение! По цене средней гостиницы даже с каждого члена семьи. Тогда логично.
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04.06.2021 21:21 Відповісти
Тобто виселяють тих, які платили самі за аренду, а вселять квартальців, за яких буде платити бюджет, тобто платники податків...
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04.06.2021 22:04 Відповісти
Зеленський зробив собі гефешт за рахунок бюджету,хоча сам мультимілліонер!Має 9 квартир в Европі,дачу в Італії,пентхаус біля Нижньої Ореанди(поряд з дачою Путіна та Лівадійським палацом)!Показушний та хитрий!
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05.06.2021 17:51 Відповісти
Интересно почему любители банды соевых мародеров так переживают за Пискуна? Но что то молчат, как это рыги без проблем жили на гос дачах при их правлении.
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04.06.2021 23:04 Відповісти
Для дятлів вдруге - державні дачі здали в аренду тим, хто за них може платити, щоби не утримувати їх на державний кошт. А зелеий папуга поселить туди квартальців і утримувати будемо вже ми...
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06.06.2021 01:49 Відповісти
нипанятна, это их правильно выселяют или снова преступление перед человечностью ?
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05.06.2021 01:31 Відповісти
он яке кодло паразитів - нарешті вони своє отримають
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05.06.2021 18:04 Відповісти
Кто о чём, а вшивый о бане; на календаре -21 г ,а ты все о соевых ,что ж тебя так заклинило, я просто уверен, что помощь психиатра сейчас нужна именно тебе,а ты о дачах!
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05.06.2021 18:45 Відповісти
В списку ті, хто вірою і правдою служив Україні, та... собі. Не крав, не брав, жив на одну зарплату, а тому і не зміг побудувати собі маєтки. І куди вони тепер, що хрущівки будуть орендувати?
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06.06.2021 09:13 Відповісти
Список КРОВОСІСОВ
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06.06.2021 09:18 Відповісти
А Пискуна так зауважали, что в списке проблемных дважды его дважды упомянули. Откатил кому надо?
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06.06.2021 09:24 Відповісти
Так они что при шоколадному не забрали эти дачи?
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06.06.2021 10:13 Відповісти
Мой идиот, тогда вроде как активная война была в первую очередь, не?
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06.06.2021 10:43 Відповісти
Яка війна, коли бізнес постраждав?
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26.06.2021 22:48 Відповісти
Ой, виявляється, що лавринович, богатирьова і табачник при сонцесяйному тащились у повний зріст.
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07.06.2021 15:33 Відповісти
 
 