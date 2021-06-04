Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов. ПЕРЕЛІК

У держпідприємства, яке здає в оренду держдачі, утворилися мільйонні борги перед деякими орендарями.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що три тижні тому Рада вирішила з'ясувати, хто і на яких умовах живе на державних дачах. За результатами перевірки 20 осіб перебувають у процесі виселення.

Данілов озвучив весь список.

Панасюк Олена Вікторівна

Зубко Людмила Миколаївна

Івченко Віктор Анатолійович

Матвієнко Ольга Василівна

Піскун Святослав Михайлович

Юрчик Сергій Володимирович

Гаврилюк Лідія Міхайлівна

Васюник Іван Васильович

Лавринович Олександр Володимирович

Череп Валерій Іванович

Гасінський Юрій Олександрович

Табачник Дмитро Володимирович

Петренко Микола Миколайович

Макар'ян Давид Борисович

Макар'ян Борис Петрович

Папіш Ілля Йосипович

Ільїн Олександр Ігорович

Богатирьова Раїса Василівна

Піскун Святослав Михайлович

Семиноженко Володимир Петрович

Тополов Віктор Семенович

Секретар РНБО додав, що перед деякими орендарями у підприємства, яке здає держдачі в оренду, утворилися багатомільйонні борги.

За словами Данілова, одній пані держпідприємство заборгувало 11,8 мільйона гривень, іншому пану - 2,9 мільйона, також є люди, яким заборгували 3,2 мільйона гривень.