Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов. ПЕРЕЛІК
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У держпідприємства, яке здає в оренду держдачі, утворилися мільйонні борги перед деякими орендарями.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що три тижні тому Рада вирішила з'ясувати, хто і на яких умовах живе на державних дачах. За результатами перевірки 20 осіб перебувають у процесі виселення.
Данілов озвучив весь список.
- Панасюк Олена Вікторівна
- Зубко Людмила Миколаївна
- Івченко Віктор Анатолійович
- Матвієнко Ольга Василівна
- Піскун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергій Володимирович
- Гаврилюк Лідія Міхайлівна
- Васюник Іван Васильович
- Лавринович Олександр Володимирович
- Череп Валерій Іванович
- Гасінський Юрій Олександрович
- Табачник Дмитро Володимирович
- Петренко Микола Миколайович
- Макар'ян Давид Борисович
- Макар'ян Борис Петрович
- Папіш Ілля Йосипович
- Ільїн Олександр Ігорович
- Богатирьова Раїса Василівна
- Піскун Святослав Михайлович
- Семиноженко Володимир Петрович
- Тополов Віктор Семенович
Секретар РНБО додав, що перед деякими орендарями у підприємства, яке здає держдачі в оренду, утворилися багатомільйонні борги.
За словами Данілова, одній пані держпідприємство заборгувало 11,8 мільйона гривень, іншому пану - 2,9 мільйона, також є люди, яким заборгували 3,2 мільйона гривень.
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хотя там есть два чела с одинаковой фамилией - Макарьян Давид Борисович и Макарьян Борис Петрович
Если "ремонтировать" в стиле зеленского на десяток лимонов то долги появятся.
Вообще не понимаю, какие нахрен госдачи пожизненно для чинуш за наш счёт.
Всех выгнать и дачи продать, деньги в бюджет.
Не гоните на ПЭСа...
За вкрадені мільйони королева медично-фармакологічної мафії купить собі десять таких дач.
Де була Богатирьова з 2014 по 2019?
Правда, вирок йому суд не встиг винести, тому що адвокати затягували розгляд, за що пізніше були нагороджені Зеленським званням заслужених юристів.
І звільнений був Єфремов при Зеленському в ролі президента.
Так само, напевно, затягували і судові процеси по Богатирьовій.
Коли вона повернулась в Україну в 2019 році при Зеленському, її демонстративно затримали, потім відпустили під заставу і "забули" про неї.
Справа не закрита.
Скільки разів за два роки Богатирьова була на допитах чи судових засіданнях при 100% Венедиктовій?
или это полный тезка ))
А вообще, какого хрена? Какие нах гос дачи? Значит как для людей, то совок..., А как для себя любимых, то совок продолжается, всё на шару для держиморд??????? Хорошо *** устроились, сволочи!