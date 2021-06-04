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Путін (21440) Тарифи на газ (343) транзит газу (307)

Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо б в України були хороші відносини з РФ, то вона би купувала дешевий газ і отримувала би більше за його транзит.

Про це президент РФ заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У нас є контракт з Україною щодо прокачування нашого газу. Ми впродовж найближчих 5 років будемо прокачувати до 40 млрд куб. метрів. У кращі роки прокачували до 200 млрд куб. метрів.

Були б нормальні відносини і прокачували б значну частину через Україну, але там же проблеми створюються і навіть не в сфері політики, а в сфері економіки. Тому що монопольна можливість транзиту газу породжує ілюзію, що можна дути ціни до небес за цей транзит, а з іншого боку пробувати опустити якнайнижче ціни на газ, який купується для України ... Монополія погана".

За його словами, наразі Україна отримує за транзит 1,5 млрд доларів, а могла би отримувати - 3-5 млрд доларів.

Читайте також: З 1 травня українці зможуть укладати річні контракти з фіксованою ціною на газ, - Шмигаль

Путін допускає, що у найближчі 10 років Європа буде транспортувати на 50 млрд куб. метрів більше і Україна буде мати можливість отримувати гроші за транзит навіть після закінчення терміну контракту з РФ.

"Все можливо. І ми готові до цього, ми цього хочемо, але потрібна добра воля зі сторони наших українських партнерів не для того, щоб армію утримувати і націлювати на вирішення силовим способом питання Донбасу. Ми виходимо з того, що у нас складні стосунки з керівництвом України, але ми думаємо про те як там живуть люди.

Були б нормальні стосунки... Зараз у нас всередині країни 62-63 долари за 1000 кубів для населення, а в Україні - 330 доларів плюс ще транспорт. Значить з громадянина десь 350 доларів. У нас Білорусь утричі менше платить за наш газ", - наголосив Путін.

Читайте також: Путін як і раніше планує знищити Україну, це і є його божевільна мета, - посол Мельник
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Топ коментарі
+86
пішов він найух зі своїм газом, йому вже на цвинтарі прогули ставлять.
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04.06.2021 18:09
+68
Были бы нормальные отношения - платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь...

Нормальные отношения в понимании пуйла, это когда Украина - колония рашки.
Пример нормальных отношений со стороны рашки по отношению к Украине, это оккупация Крыма и убийства рашистскими оккупантами украинцев на Донбассе.
Это нормально, в понимании пуйла.
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04.06.2021 18:12
+60
Сначала отбираешь у соседа кусок территории, поджигаешь на его территории "гражданскую войну" а потом рассказываешь бредни об испорченных КЕМ-ТО отношениях. Ну не сволочь???
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04.06.2021 18:15
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После Оранжевой революции уже не было никаких нормальных отношений.
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04.06.2021 19:09 Відповісти
То сарказм . Нормальні - взято в лапки Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 2928 ..

Де б вони взялися , нормальні ,, з ненормальною , хворою на голову країною , яка - ні з того ні з сього , знову , з якогось дива - возомніла себе імперією . Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 7727 .
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04.06.2021 19:26 Відповісти
Та прямо- таки!
Голого не разденут и семеро разбойников!
Многие не платят потому, что денег на еду не хватает
Можно цену повышать, но кто будет платить при таких зарплатах?
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04.06.2021 19:09 Відповісти
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 6304. Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1280 .
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04.06.2021 19:10 Відповісти
поглотив Беларусь путин теперь собирается поглотить нашу Украину и таким образом возродить свою империю.Надо развивать свою промышленность,а не заглядывать врагу в глаза.
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04.06.2021 19:20 Відповісти
Поглинути Україну він пробував в 14 році, а зараз мілько пакостить, ****. А білоруси за рашу, то просто лукашенко був проти, бо втратить владу.
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04.06.2021 19:52 Відповісти
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 4585
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04.06.2021 19:21 Відповісти
да обнухайся уже своим газом,в отдельно взятой закрытой камере без окон и щелей...
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04.06.2021 19:21 Відповісти
московская орда, жри свой газ сама Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 8080 ваш газ нам и даром не нужен...
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04.06.2021 19:23 Відповісти
да да да, зряплаты деревянными через год/два и газ на 10% дешевле
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04.06.2021 19:28 Відповісти
брехло
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04.06.2021 19:29 Відповісти
похоже подгорает у кремляди, юлить начинает
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04.06.2021 19:29 Відповісти
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 9278.
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04.06.2021 19:32 Відповісти
Представляете а между ними сидит их дитяти Вовочка Зеленский - портрет идеальной семьи. Чую к этому идет Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1796
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05.06.2021 01:19 Відповісти
очевидно, що пуйло натякає, що прийшов час забути при тисячi загиблих, плюнути в iх душi, забути про десятки тисяч покалiчених та знедолених, забути про сторiччя знущань азiопськоi парашi над Україною, забути про смертi та окупацiю i все заради газу та гешефту на ньому.

от же ж гидота, тьфу на тебе, ботоксна гнида, щоб ти здохло повiльно та страшною смертю, пуйло ти сране.
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04.06.2021 19:34 Відповісти
Пиня, на тобi дулю , та й застрелься...

В супостата - гарнi скрепи: Цуплять унiтази.
Тiльки зась до iх потреби: Чим ходить наразi?
Либонь план - що до пургену? Тiльки й в тiм проруха,
Бо вiд санкцiй з дупи пранцiв Хоч тягни за вуха.
Паранойя чим «плохая»?
Не треба «Вiагри» :
З дiда бабу змайстрювавши, «Снизишь риск к подагре».
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04.06.2021 19:36 Відповісти
Скатіна плешива!!!!
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04.06.2021 19:48 Відповісти
если нефть станет бесплатной, то в частности цена, на бензин станет даже в параше недосягаемой для крепостных. не говоря уже о белопарашии, как её рабоанклаве. а газ пусть себе в зад закачает, шоб как северокореец надутым выглядел.
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04.06.2021 19:51 Відповісти
А вы то че злитесь? У вас то газу пока навалом хоть и падает сильно. Или Украине хотите чисто морально помочь Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1984
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06.06.2021 01:38 Відповісти
Верните Крым и заплатите репарации и будут нормальные отношения.
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04.06.2021 19:51 Відповісти
Только Беларуси больше нет.
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04.06.2021 19:53 Відповісти
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 4907
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04.06.2021 19:54 Відповісти
При януковичу , який танцював під дудку путлера ціна на газ для України була біля 500 дол і Янек підписав харьківські угоди . ТАК , ЩО ПУТЛЕР БРЕШЕ І НЕ КРИВИТЬСЯ . Це розраховано на пяту колону -ОПЗЖ і т і , АЛЕ свідомі україці добре памятають " братську " ціну за газ - 500 дол
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04.06.2021 19:55 Відповісти
согласен! а тариф за транзит газа с ******** ,при януковоще был даже меньше чем сейчас! (хотя тогда были нормальные отношения для ********)
так шо ***** опять сбрехавши!
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05.06.2021 00:05 Відповісти
Все помним, как и отключение газа в крещенские морозы.
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05.06.2021 01:10 Відповісти
А коли у нас були нормальні відносини і нормальна ціна? Раша взагалі ніколи цивілізацією не була, і ніколи не буде, принаймні слідуюча пара тисяч років.
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04.06.2021 19:56 Відповісти
В средине 90-х при Ельцине был по писят газик. Но тогда и рыночные цены были совсем иными.
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04.06.2021 20:53 Відповісти
ПТН ПНХ...
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04.06.2021 19:57 Відповісти
вот и вся кацапская экономика...отношения строятся не на рыночных принципах,а на крышевании...
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04.06.2021 19:58 Відповісти
При дешевом газе московиты живут нищебродски, так что не надо пи zдеть.
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04.06.2021 20:05 Відповісти
Сверни ка эти бабки в трубочку и засунь себе их в анус мерзкий лысый ПутинПенис.
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04.06.2021 20:06 Відповісти
ПНХ старый шизофреник!!!!!
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04.06.2021 20:11 Відповісти
Не газом єдиним живе чоловік. Україні "путлеровський рай", навіть за дешевий газ не потрібен.
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04.06.2021 20:15 Відповісти
Впевнен, більшість зебілів сходить слиною від таких пропозицій....
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04.06.2021 20:17 Відповісти
дешевый газ бывает только у Путина в .....

пусть его Лука Мудищев нюхает ! Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 9566
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04.06.2021 20:19 Відповісти
и купается в воде + 14 Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1546

Жулик! Я тебе говорил, у меня насморк?

А ты: пасть, пасть.

Нырять заставлял в такую холодину!

Помнишь, говорит, я рыбу ловлю, а ты ныряй.

Рыбу я ловлю в проруби, а ты, говорит, Косой, плавать умеешь?

Точно! Вспомнил, нехороший человек!

В проруби в Сочи! Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1546
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04.06.2021 20:24 Відповісти
спасибо, Вова, иди на...уй !
здесь цветочков не подают, здесь угощают горячими коктейлями ! Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1655
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04.06.2021 20:27 Відповісти
Кремль должен быть сожжен.
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04.06.2021 20:28 Відповісти
пішло ти нах лайно
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04.06.2021 20:35 Відповісти
да всем давно понятно что ты конченая мразь, плешивое куйло
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04.06.2021 20:41 Відповісти
Серийный убийца безнадежно болен, не осталось даже призрачной надежды на выздороаление, плюс его подпитывает хронически деградировавшее рабское население, комуно-фашист по самые уши в крови, причем все преступления уотловные, без срока давности, место этому извращенцу осталось только в камере смертников.
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04.06.2021 20:41 Відповісти
В 2009 году были нормальные отношения и что? Влепили газ по 450 баксов и за транзит платили нам копейки! Брешет, как дышит, но лохторат схавает.
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04.06.2021 20:46 Відповісти
И вентиля под музыку закручивали на границе.
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04.06.2021 20:51 Відповісти
Жулька ж подписала газ в "3 раза дешевле!" якобы.
на все была готова ради выборов Президента.
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04.06.2021 22:52 Відповісти
Монополия очень плоха. Помним кацапский братский газик по 500 дол., когда в германию шел по 280-300. Подальше от этой наволочи. С таким г@авном рупь заработаешь, три потеряешь.
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04.06.2021 20:51 Відповісти
долбойоб што ле? ты дурик зачем напал на украину? крым захватил и из донбасса сделал луганду?
капец какие тупорылые речи толкает.
на кого это расчитано? на таких же тупых как и он?
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04.06.2021 20:53 Відповісти
Новий філософський трактат :
"Ціна на газ як зміст існування , картоплянна Вурдалакія як зразок існування" .

Роблю висновок - <******* це не таке ім"я , це такий діагноз в психіатрії !
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04.06.2021 20:53 Відповісти
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 7202
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04.06.2021 21:00 Відповісти
"нормальні" відносини у розуміння будь-якого москаля - це коли він робить тобі знижку 50%, на товар, який він продає в ДЕСЯТЬ раз дорожче, ніж РЕАЛЬНА ринкова ціна!
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04.06.2021 21:00 Відповісти
і ще: нагадайте скільки там платять за газ в ОРДЛО? В них же ж супер відносини з москалями! Точняк газ на халяву отримують від них! Хіба не так?
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04.06.2021 21:01 Відповісти
Да пошей ты науй!!!
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04.06.2021 21:02 Відповісти
Мужик 👍
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05.06.2021 01:21 Відповісти
Пока есть безвиз и возможность вкалывать в Польше газ в принципе вообще не нужен😀
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04.06.2021 21:04 Відповісти
путлер! я твого вонючого газу не хочу і даремно . не хочу бачити не твого лича ні чути твого язіка
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04.06.2021 21:04 Відповісти
Задохни, кривая падла!
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04.06.2021 21:07 Відповісти
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
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04.06.2021 21:15 Відповісти
Помните фразу " Приезжайте к нам на Колыму.. Да нет, уж лучше вы к нам" Это из этой оперы. Приглашение в ГУЛАГ за "скидку на газ".
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04.06.2021 21:18 Відповісти
на йух... на крайний йух, **********...
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04.06.2021 21:23 Відповісти
Пупкину верить, себя не уважать.
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04.06.2021 21:27 Відповісти
Бойтесь данайцев нанайцев дары приносящих.
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04.06.2021 21:29 Відповісти
Верить гебухе - себя не уважать.
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04.06.2021 21:38 Відповісти
*****,Україна послала тебе нах'й з твоїм газом.
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04.06.2021 21:57 Відповісти
А пошёл бы ты на йух было уже? Если да, то можем повторить)
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04.06.2021 22:15 Відповісти
Это называется-Высраться и не слить.Теперь он хочет быть хорошим.Был Х#йло.Х#йлом и останется. Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 2112
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04.06.2021 22:27 Відповісти
Украине будет проще через непродолжительное время выйти на объём добычи своего газа по потребности,чем быть в газовых кандалах путина и его шайки
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04.06.2021 22:27 Відповісти
ПТН ПНХ
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04.06.2021 22:27 Відповісти
ПУТИН - Х.УЙЛО!
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04.06.2021 22:29 Відповісти
ПЕДОФИЛ, УБИЙЦА, ВОР, ХЙЛО, БАРЫГА ...!!!
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04.06.2021 22:35 Відповісти
".....платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь"... которая уже аннексирована рашкой


Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 25





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04.06.2021 22:37 Відповісти
ПНХ вы...б....лядок!
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04.06.2021 22:45 Відповісти
И этот плешивый шнырь еще убеждал всех, что в ценообразовании экспортного газа и нефти НЕТ ПОЛИТИКИ, а чисто РЫНОК регулирует цены!Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 3497
Будто никто не понимает, что начальник страны-бензоколонки пытается поставить в зависимость Европу от своего сырья, манипулировать политиками и диктовать свои условия. Только альтернативные решения обломали ему хотелки. И СП-2 не поможет... Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 959
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04.06.2021 22:54 Відповісти
Краще пусти свій газ собі в бункер! Так буде краще для всіх...
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04.06.2021 22:59 Відповісти
птнпнх
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04.06.2021 23:07 Відповісти
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. (Степан Бандера)
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04.06.2021 23:11 Відповісти
Хуцпа в исполнении *****. У него уже пейсы проростать нчали. Не заметили? Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 5076
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04.06.2021 23:41 Відповісти
Тут все, про що він не сказав, але подумав:
https://www.youtube.com/watch?v=QyKigzAaMtg
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05.06.2021 00:01 Відповісти
паталогический лгун и феерическая мразь

Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1857
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05.06.2021 00:29 Відповісти
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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05.06.2021 01:06 Відповісти
паталогический лгун... - быстрее всего , он тупой ГБэшник, бо ляпае шо попало, как шлепер, но феерический гнус
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05.06.2021 01:14 Відповісти
Ну да , были бы в россии и плати ли бы как у нас - так бы прямо и сказал! Козел!
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05.06.2021 02:01 Відповісти
слухати фЮРЕРА -НУ ПРОСТО БАЛЬЗАМ НА ДУШУ. тільки бальзам замішаний виключно на ядовитих речовинах. Он туркам і болгарам впаяли газопровід -самі ж побудували, лежить на дні моря мертвим грузом. Азери продають в європу свій газ. Доктринери. Тільки поітика, нічого особистого. А веде себе зверхньо, бо так звані олігархи ходять в рейху під криміналом, а другі вже вспіли взяти хабарі як у 2009 році.
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05.06.2021 02:03 Відповісти
Путин заявил о завершении укладки труб по первой нитке «Северного потока-2», и «Газпром», по его словам, уже готов заполнять трубопровод газом.

По состоянию на 1 апреля 2019 был проложен только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%.. Ттолько лишь за первый год президентства Зеленского состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
К сожалению, но нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский.
Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки СП-2, Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента.
И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске СП-2, Украина терпит геополитическое поражение.
Pavlo Nuss
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05.06.2021 02:37 Відповісти
Да пошел ты, убийца сраный, со своим газом!!! ТАКИ ШИЗИК!
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05.06.2021 06:44 Відповісти
Йдіть нахрін зі своїм газом,ще й прихвостнів своїх з собою заберіть.
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05.06.2021 09:33 Відповісти
Нет уж, лучше будем распинать мальчиков и насиловать коров. Нам такое удовольствие ничто не заменит. Хунту за газ свой вонючий не купишь!
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05.06.2021 10:37 Відповісти
Были бы нормальные отношения ) ещё и воду в крым?
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05.06.2021 11:31 Відповісти
пнх пдр
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05.06.2021 14:18 Відповісти
Верить словам этого мирового убийцы и террориста Путина . значит себя не уважать!!!
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05.06.2021 17:13 Відповісти
Нормально це типу як при Кучмі - коли ніхто з Західних президентів не хотів навіть сідати біля нього.
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06.06.2021 10:00 Відповісти
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 5084Беспла-атный сыр!
Кому нужен бесплатный сыр ????
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06.06.2021 11:10 Відповісти
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