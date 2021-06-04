Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо б в України були хороші відносини з РФ, то вона би купувала дешевий газ і отримувала би більше за його транзит.

Про це президент РФ заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У нас є контракт з Україною щодо прокачування нашого газу. Ми впродовж найближчих 5 років будемо прокачувати до 40 млрд куб. метрів. У кращі роки прокачували до 200 млрд куб. метрів.

Були б нормальні відносини і прокачували б значну частину через Україну, але там же проблеми створюються і навіть не в сфері політики, а в сфері економіки. Тому що монопольна можливість транзиту газу породжує ілюзію, що можна дути ціни до небес за цей транзит, а з іншого боку пробувати опустити якнайнижче ціни на газ, який купується для України ... Монополія погана".

За його словами, наразі Україна отримує за транзит 1,5 млрд доларів, а могла би отримувати - 3-5 млрд доларів.

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Путін допускає, що у найближчі 10 років Європа буде транспортувати на 50 млрд куб. метрів більше і Україна буде мати можливість отримувати гроші за транзит навіть після закінчення терміну контракту з РФ.

"Все можливо. І ми готові до цього, ми цього хочемо, але потрібна добра воля зі сторони наших українських партнерів не для того, щоб армію утримувати і націлювати на вирішення силовим способом питання Донбасу. Ми виходимо з того, що у нас складні стосунки з керівництвом України, але ми думаємо про те як там живуть люди.

Були б нормальні стосунки... Зараз у нас всередині країни 62-63 долари за 1000 кубів для населення, а в Україні - 330 доларів плюс ще транспорт. Значить з громадянина десь 350 доларів. У нас Білорусь утричі менше платить за наш газ", - наголосив Путін.

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