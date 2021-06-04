Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо б в України були хороші відносини з РФ, то вона би купувала дешевий газ і отримувала би більше за його транзит.
Про це президент РФ заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"У нас є контракт з Україною щодо прокачування нашого газу. Ми впродовж найближчих 5 років будемо прокачувати до 40 млрд куб. метрів. У кращі роки прокачували до 200 млрд куб. метрів.
Були б нормальні відносини і прокачували б значну частину через Україну, але там же проблеми створюються і навіть не в сфері політики, а в сфері економіки. Тому що монопольна можливість транзиту газу породжує ілюзію, що можна дути ціни до небес за цей транзит, а з іншого боку пробувати опустити якнайнижче ціни на газ, який купується для України ... Монополія погана".
За його словами, наразі Україна отримує за транзит 1,5 млрд доларів, а могла би отримувати - 3-5 млрд доларів.
Путін допускає, що у найближчі 10 років Європа буде транспортувати на 50 млрд куб. метрів більше і Україна буде мати можливість отримувати гроші за транзит навіть після закінчення терміну контракту з РФ.
"Все можливо. І ми готові до цього, ми цього хочемо, але потрібна добра воля зі сторони наших українських партнерів не для того, щоб армію утримувати і націлювати на вирішення силовим способом питання Донбасу. Ми виходимо з того, що у нас складні стосунки з керівництвом України, але ми думаємо про те як там живуть люди.
Були б нормальні стосунки... Зараз у нас всередині країни 62-63 долари за 1000 кубів для населення, а в Україні - 330 доларів плюс ще транспорт. Значить з громадянина десь 350 доларів. У нас Білорусь утричі менше платить за наш газ", - наголосив Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Де б вони взялися , нормальні ,, з ненормальною , хворою на голову країною , яка - ні з того ні з сього , знову , з якогось дива - возомніла себе імперією . .
Голого не разденут и семеро разбойников!
Многие не платят потому, что денег на еду не хватает
Можно цену повышать, но кто будет платить при таких зарплатах?
от же ж гидота, тьфу на тебе, ботоксна гнида, щоб ти здохло повiльно та страшною смертю, пуйло ти сране.
В супостата - гарнi скрепи: Цуплять унiтази.
Тiльки зась до iх потреби: Чим ходить наразi?
Либонь план - що до пургену? Тiльки й в тiм проруха,
Бо вiд санкцiй з дупи пранцiв Хоч тягни за вуха.
Паранойя чим «плохая»?
Не треба «Вiагри» :
З дiда бабу змайстрювавши, «Снизишь риск к подагре».
так шо ***** опять сбрехавши!
ПутинПенис.
пусть его Лука Мудищев нюхает !
Жулик! Я тебе говорил, у меня насморк?
А ты: пасть, пасть.
Нырять заставлял в такую холодину!
Помнишь, говорит, я рыбу ловлю, а ты ныряй.
Рыбу я ловлю в проруби, а ты, говорит, Косой, плавать умеешь?
Точно! Вспомнил, нехороший человек!
В проруби в Сочи!
здесь цветочков не подают, здесь угощают горячими коктейлями !
на все была готова ради выборов Президента.
капец какие тупорылые речи толкает.
на кого это расчитано? на таких же тупых как и он?
"Ціна на газ як зміст існування , картоплянна Вурдалакія як зразок існування" .
Роблю висновок - <******* це не таке ім"я , це такий діагноз в психіатрії !
данайцевнанайцев дары приносящих.
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Будто никто не понимает, что начальник страны-бензоколонки пытается поставить в зависимость Европу от своего сырья, манипулировать политиками и диктовать свои условия. Только альтернативные решения обломали ему хотелки. И СП-2 не поможет...
https://www.youtube.com/watch?v=QyKigzAaMtg
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
По состоянию на 1 апреля 2019 был проложен только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%.. Ттолько лишь за первый год президентства Зеленского состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
К сожалению, но нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский.
Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки СП-2, Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента.
И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске СП-2, Украина терпит геополитическое поражение.
Pavlo Nuss
Кому нужен бесплатный сыр ????