Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за те, що Україна і Грузія в 2008 році не отримали План дій щодо членства в НАТО, і обидві незабаром постраждали від російської агресії.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німеччина і Франція, які є безпосередніми політичними і економічними партнерами на сьогодні день Російської Федерації ... Саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ, коли майже було все готово, Грузії та Україні. І ми пам'ятаємо, що в 2008 році на Грузію напала РФ, і маємо сьогодні ситуацію, там вони, на жаль, залишилися на час на частині території. Після цього у нас ситуація з окупованим Кримом, і так далі. Чи мають за це нести якусь відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що мають", - заявив Данілов.

Він зазначив, що "крім інструментів економічного тиску, існують і політичні інструменти".

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"Коли ви (Німеччина та Франція. - Ред.) говорите про демократію, про свободу або коли говорите, що ви цінуєте кожну країну, то та ситуація, коли в 1991 році домовилися про недоторканність кордонів, а сьогодні, коли одна країна все це порушує, то крім тієї ситуації, коли Німеччина і Франція говорять про свою стурбованість, то я вважаю, що це занадто мало в сучасному демократичному світі", - додав він.

Секретар РНБО також нагадав, що "саме Німеччина і Франція в 2008 році відмовили Грузії в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО". "Хоча було майже все готово", - зазначив він.