Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії
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Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за те, що Україна і Грузія в 2008 році не отримали План дій щодо членства в НАТО, і обидві незабаром постраждали від російської агресії.
Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Німеччина і Франція, які є безпосередніми політичними і економічними партнерами на сьогодні день Російської Федерації ... Саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ, коли майже було все готово, Грузії та Україні. І ми пам'ятаємо, що в 2008 році на Грузію напала РФ, і маємо сьогодні ситуацію, там вони, на жаль, залишилися на час на частині території. Після цього у нас ситуація з окупованим Кримом, і так далі. Чи мають за це нести якусь відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що мають", - заявив Данілов.
Він зазначив, що "крім інструментів економічного тиску, існують і політичні інструменти".
"Коли ви (Німеччина та Франція. - Ред.) говорите про демократію, про свободу або коли говорите, що ви цінуєте кожну країну, то та ситуація, коли в 1991 році домовилися про недоторканність кордонів, а сьогодні, коли одна країна все це порушує, то крім тієї ситуації, коли Німеччина і Франція говорять про свою стурбованість, то я вважаю, що це занадто мало в сучасному демократичному світі", - додав він.
Секретар РНБО також нагадав, що "саме Німеччина і Франція в 2008 році відмовили Грузії в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО". "Хоча було майже все готово", - зазначив він.
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Подписала, как и остальные четыре ядерных державы. Просто подписывала не в Будапеште, а присоединила свою подпись несколько позже.
Данілов невіглас.
Якщо вже цілий голова РНБО не знає, хто підписував Будапештський меморандум, то що вже можна казати про компетентність інших членів зекоманди?
Держави-підписанти
Україна
Російська Федерація
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Пізніше приєдналися:Франція із застереженнями
Китайська Народна Республіка із застереженнями.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
Бьіло написано, что Данилов назвал Германию подписантом Будапештского меморандума.
Германия не бьіла подписантом.
это щас сарказм был или это ветер от дырки в голове, проделанной пропагандой?!..
Ти просто дурний ватан чи глоду перепив?
К@цапська недоімперія має ВВП на рівні Південної Кореї та у півтора рази менший за ВРП Каліфорнії. Про яку велич може йти мова, коли окремі американські штати мають ВРП більший, ніж ВВП усієї усРашки?
Это другое, не то пресмыкание, что было от пэтюньки.
ти хворе на голову?
претензii до всiх пiдписантiв та гарантiв, насамперед до азiопськоi паРашi, як окупанта та агресора. але нехай не забувають згадають про своi гарантii i iншi гаранти та пiдписанти.
Російською Федерацією порушено пункт 1 Будапештського меморандуму, згідно з яким має зобов'язання поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Також Російська Федерація порушила вимоги пункту 2 Меморандуму щодо утримування від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України.
Відповідно до пункту 3 Будапештського меморандуму Російська Федерація, Великобританія та США гарантували Україні їх зобов'язання діяти по відношенню до України згідно з принципами Заключного акта НБСЄ.
Пункт 4 Будапештського меморандуму в умовах агресії виглядає трагікомічно, так як у разі акту агресії або погрози агресією з використанням ядерної зброї, Російська Федерація, Великобританія та США зобов'язалися домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Отже логічно було в новітніх міжнародних відносинах все ж реформувати використання права вето постійними членами Ради Безпеки ООН.
Суттєве значення має і пункт 6 Будапештського меморандуму, який містить положення, що держави повинні проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно зобов'язань згідно договору.
Порушуючи Будапештський меморандум, Російська Федерація намагалась обґрунтувати його недійсність, посилаючись на статтю 15 Федерального закону про міжнародні договори РФ від 16 червня 1995 року, де йдеться про міжнародні договори Росії з питань роззброєння чи міжнародного контролю над озброєннями, забезпечення міжнародного миру та безпеки. До даної категорії можна віднести й Будапештський меморандум, який потребує ратифікації, але він був підписаний раніше, ніж Федеральний закон про міжнародні договори РФ набув чинності, а тому зазначена норма не поширюється на меморандум.
Міжнародно-правовим підтвердженням/доказом чинності та обов'язковості для виконання сторонами, зокрема РФ, Будапештського меморандуму, окрім інших наведених, є два офіційних документа ООН: 1) документ ГА А/49/765 і РБ ООН S/1994/1399 від 19 грудня 1994 року у формі листа від імені постійних представників України, Великої Британії, РФ і США (А. Зленка, Д. Ханная, С. Лаврова і М. Олбрайт) на адресу 59ї сесії Генеральної асамблеї з проханням поширити текст Будапештського меморандуму як офіційного документа Генеральної асамблеї і Ради Безпеки ООН; 2) документ постійно діючої Конференції ООН із роззброєння CD/1285 від 21 грудня 1994 року у формі листа постійних представників зазначених чотирьох держав на цій конференції з проханням реєстрації Будапештського меморандуму та супровідного листа як «офіційних документів Конференції з роззброєння та їхнього розповсюдження серед усіх держав…, що беруть участь у роботі конференції».
Згідно ст. 60 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. якщо одна сторона порушує положення договору, то інші сторони мають право:
а) іншим учасникам - за угодою, досягнутою одноголосно, - зупинити дію договору в цілому або в частині або припинити його
або:
і) у відносинах між собою і державою, яка порушила
договір, або
іі) у відносинах між усіма учасниками;
b) учасникові, який особливо постраждав у результаті порушення, посилатись на це порушення як на підставу зупинення дії договору в цілому або в частині у відносинах між ним і державою, яка порушила договір;
с) будь-якому іншому учасникові, крім держави, яка порушила договір, посилатись на це порушення як на підставу для зупинення дії договору в цілому або в частині щодо самого себе, якщо договір носить такий характер, що істотне порушення його положень одним учасником докорінно змінює становище кожного учасника щодо подальшого виконання ним своїх зобов'язань, які випливають з договору.
Наголосимо, що Китай і Франція офіційно висловили аналогічні гарантії, які закріпленні у Будапештському меморандумі, Україні у формі односторонніх актів: Заява уряду КНР від 4 грудня 1994 року, Декларація Франції зі супровідним листом Президента Ф. Міттерана від 5 грудня 1994 року. Отже, Китай і Франція є також гарантами територіальної цілісності України.
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Поспорьте с Горбулиным или с Алексеем Чалым (экс-послом в США и экс-замминистра иностранных дел). Слышали про ТАКИХ? А мы тогда очень плотно общались с конгрессменами из США и те заверяли, что несмотря на фамилию их Президента, Конгресс и Сенат низа что не опозорят себя отказом от взятых на США обязательствах, потому как нераспространение ядерного оружия, для США вопрос №1, в их международной политике.
ну там, запрет посещения концертов "квартал 95", блокировка показа "Дизель-Шоу", и запрет участия Ангелы Меркель и Эмануэль Макрон в съемках "Расмеши смешного"..
досить писати маячню. меморандуми бувають рiзнi. "без обязательств" - це не про Будапештський.
бувають же тупi люди...iм все написали, пояснили,а вони i далi з впертiстю вiслюка постять дурню...
Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади...
А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...
А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...
В найвищих щаблях української влади був раздрай.
"Лебідь, щука і рак".
Ющенко виступав за отримання ПДЧ, Тимошенко в Мюнхені заявляла, що потрібно враховувати позицію Москви.
2009
"Українська правда" наводить уривки цієї промови Юлії Тимошенко, яка розкриває її зовнішні переконання та остаточно ховає надії прихильників євроатлантичної інтеграції:
"Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
зараз це вже зрозумiло всiм, крiм, хiба що, вже зовсiм клiнiчних iдiотiв...
Нарешті прямим текстом сказано, що Німеччина в особі Меркель і Франція допомогли путіну почати агресію проти Грузії і України. Саркозі ще не так, а Меркель кидалась як на амбразуру, щоб не допустити надання ПДЧ. Раніше всі боялись не образити велике цабе агента штазі. А тепер клеймо вбивці нехай несе курва німецька разом з ху*лом. Хочу бачити ці три гниди на лаві підсудних у міжнародному трибуналі. Президент США Джордж Во́кер Буш, який тоді неймовірними зусиллями проштовхував надання ПДЧ, живий свідок того, як Меркель блокувала.
Між іншим, у НАТО, як і в ЄС, рішення про прийом бажаючих, чи хоча б про яку з ними "асоціацію" приймаються консенсусом. І якщо хоч один учасник блоку буде проти - наприкдлад, Албанія, - ні ПЛЧ, ні, тим паче, членства "прохачі" не отримають. Є, щоправда, кілька країн, яких туди приймуть без зайвих запитань, але вони самі ніяк не визначаться зі своїми бажаннями - і це зовсім не Україна, чи Грузія...