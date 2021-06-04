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Новини Політика України
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Будапештська угода (115) Німеччина (4534) Данілов (1191) РНБО (1718) Франція (1970)

Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за те, що Україна і Грузія в 2008 році не отримали План дій щодо членства в НАТО, і обидві незабаром постраждали від російської агресії.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німеччина і Франція, які є безпосередніми політичними і економічними партнерами на сьогодні день Російської Федерації ... Саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ, коли майже було все готово, Грузії та Україні. І ми пам'ятаємо, що в 2008 році на Грузію напала РФ, і маємо сьогодні ситуацію, там вони, на жаль, залишилися на час на частині території. Після цього у нас ситуація з окупованим Кримом, і так далі. Чи мають за це нести якусь відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що мають", - заявив Данілов.

Він зазначив, що "крім інструментів економічного тиску, існують і політичні інструменти".

Читайте також: Україна сподівається на новий альянс з підписантами Будапештського меморандуму: Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, - Резніков

"Коли ви (Німеччина та Франція. - Ред.) говорите про демократію, про свободу або коли говорите, що ви цінуєте кожну країну, то та ситуація, коли в 1991 році домовилися про недоторканність кордонів, а сьогодні, коли одна країна все це порушує, то крім тієї ситуації, коли Німеччина і Франція говорять про свою стурбованість, то я вважаю, що це занадто мало в сучасному демократичному світі", - додав він.

Секретар РНБО також нагадав, що "саме Німеччина і Франція в 2008 році відмовили Грузії в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО". "Хоча було майже все готово", - зазначив він.
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Топ коментарі
+16
великая сверхдержава?!..
это щас сарказм был или это ветер от дырки в голове, проделанной пропагандой?!..
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04.06.2021 18:52
+15
Германия не подписывала, а вот Франция позже присоединилась с замечаниями, как и Китай.
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04.06.2021 18:59
+9
Данилов зробив мужню, виважену і справедливу Заяву, яку не наважувалися зробити ні Порошенко, будучи президентом, ні Зеленський, за два роки каденції. Боялися "нашкодити" міждержавним стосункам, втратити "підтримку"- питання кому. Наслідки мовчанки:сім років пасивно, а інколи відверто цинічно діяли і діють на користь інтересів Росії. Меркель, наприклад, заборонила продажу летальної зброї жертві агресії, активно підтримує економічну диверсію Путіна проти України - "Північний потік -2."
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04.06.2021 19:31
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Впервые слышу о том, что Франция была гарантом в Будапеште. Знаю только США, Британию, Германию и, ха-ха-ха!!! эРэФию.
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04.06.2021 18:48 Відповісти
"Когда вы (Германия и Франция. - Ред.) говорите о демократии, о свободе или когда говорите, что цените каждую страну, то та ситуацию, когда в 1991 году договорились о неприкосновенности границИсточник: https://censor.net/ru/n3269584
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04.06.2021 18:49 Відповісти
Германия не подписывала, а вот Франция позже присоединилась с замечаниями, как и Китай.
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04.06.2021 18:59 Відповісти
Вот как раз ФРГ в "Будапеште" не было: там гарантии давали только ядерные государства, вначале США, РФ и Великобритания, а позже к меморандуму присоединились оставшиеся Франция и КНР.
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04.06.2021 21:07 Відповісти
Ну вы же не в правительстве Украины работали, потому и не знаете. Кучма несколько раз, после агрессии Московии, рассказывал о своём разговоре с Митераном.
Подписала, как и остальные четыре ядерных державы. Просто подписывала не в Будапеште, а присоединила свою подпись несколько позже.
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04.06.2021 21:10 Відповісти
все правильно..
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04.06.2021 18:49 Відповісти
Неправильно.
Данілов невіглас.
Якщо вже цілий голова РНБО не знає, хто підписував Будапештський меморандум, то що вже можна казати про компетентність інших членів зекоманди?

Держави-підписанти
Україна
Російська Федерація
Велика Британія
Сполучені Штати Америки

Пізніше приєдналися:Франція із застереженнями
Китайська Народна Республіка із застереженнями.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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04.06.2021 19:17 Відповісти
Сами себе противоречите. Гарантии дали ВСЕ ПЯТЬ ПОСТОЯННЫХ членов СБ ООН (страны с официальным ядерным статусом). И эти гарантии ОСНОВАНЫ на МЕЖДУНАРОДНОМ ДОГОВОРЕ " О нераспространении ядерного оружия".
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04.06.2021 21:12 Відповісти
Не противоречу. Данная статья на ЦН изначально була другой.
Бьіло написано, что Данилов назвал Германию подписантом Будапештского меморандума.
Германия не бьіла подписантом.
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04.06.2021 21:21 Відповісти
великая сверхдержава?!..
это щас сарказм был или это ветер от дырки в голове, проделанной пропагандой?!..
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04.06.2021 18:52 Відповісти
в чём сверхдержавность? В уровне жизни, который меньше чем у любого бесправного претендента на "беженство" в Германии? Только что приехавший в позе "Z", в коробке на 1кв.метр в какой-нибудь фуре забитой такими же бедолагами?
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04.06.2021 18:58 Відповісти
Ты оперируешь ценностями цивилизованного человека ,а них вывели породу двуногих у которых все наоборот. Ушат помоев и фуфврик боярышника ему милее ресторана на Елисейских Полях. То что его епут как последнего опущенного для него милость барская.
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04.06.2021 19:09 Відповісти
Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії - Цензор.НЕТ 3245
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04.06.2021 21:17 Відповісти
Ты хотел сказать вяликая паРаша ?
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04.06.2021 19:00 Відповісти
СССР еще "величественней" был - расскажи где он сейчас ...- 30 лет для истории это миг - живи долго , и следи за событиями ... Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за агрессию России - Цензор.НЕТ 4715
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04.06.2021 19:01 Відповісти
Казламордый из вяликой биопомойки даже войти на форум под флагом своей параши не может.
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04.06.2021 19:05 Відповісти
Це ти так рашку-парашку назвав?
Ти просто дурний ватан чи глоду перепив?
К@цапська недоімперія має ВВП на рівні Південної Кореї та у півтора рази менший за ВРП Каліфорнії. Про яку велич може йти мова, коли окремі американські штати мають ВРП більший, ніж ВВП усієї усРашки?
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04.06.2021 19:27 Відповісти
На санкции нарываются, пятниц впереди много.
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04.06.2021 18:50 Відповісти
РасстрЭлять!
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04.06.2021 18:50 Відповісти
Вотети тупорылые наезды на ЕС и Штаты, чем дальше тем больше выглядят как навязчивая просьба "чтоб послали". И скоро пошлют, если не уже...
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04.06.2021 18:51 Відповісти
Это не наезды, а требования выполнять обещания и делать так, как они себя позиционируют с точки зрения морали и ценностей Европы.
Это другое, не то пресмыкание, что было от пэтюньки.
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04.06.2021 19:12 Відповісти
это "божья роса" которую льют вам зебилам в глаза ваши слуги, чтобы в один момент заявить "нас там не ждут и т.д. ..."! в 2013-м проходили уже нечто подобное с Овощем Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії - Цензор.НЕТ 3241
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04.06.2021 21:47 Відповісти
Всеодно найбільша відповідальність лежить на українцях які дозволили цьому трапитися
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04.06.2021 18:52 Відповісти
наиболее ответственный..это кремлевское *****..
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04.06.2021 18:53 Відповісти
Смотрю Данилов у нас всем занимается : санкциями, ворами в законе, СМИ, международными делами, прямо как многостаночник Аваков, а на выходе громкий Пук. Может на чём-то конкретном сосредоточится, например на боеприпасной промышленности и терробороне? Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за агрессию России - Цензор.НЕТ 6079
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04.06.2021 18:52 Відповісти
Да, всё больше напоминает одного Секретаря РНБО, времен президентства Ющенко. А потом оказалось, что этот секретарь и коалицию разрушил и главным коррупционером страны оказался.
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04.06.2021 21:15 Відповісти
Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії - Цензор.НЕТ 2094
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04.06.2021 21:51 Відповісти
Якщо ти вважаєш, що тобі хтось винен, то отримуй з нього. Інакше ти або терпила, або peace-door-ball.
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04.06.2021 18:54 Відповісти
Зазіхнув на святе, виявляється "союзники" повинні не лише давати кредити під відсотки і продавати зброю за ринковими цінами, а ще й виконувати свої політичні зобов'язання та відповідати діями за слова.
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04.06.2021 18:58 Відповісти
Нет, союзники должны оккупировать Крым и Донбасс. Почему нет претензий к РФ? Она ведь тоже подписант.
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04.06.2021 19:01 Відповісти
Почему нет претензий к РФ?



ти хворе на голову?
претензii до всiх пiдписантiв та гарантiв, насамперед до азiопськоi паРашi, як окупанта та агресора. але нехай не забувають згадають про своi гарантii i iншi гаранти та пiдписанти.
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04.06.2021 19:08 Відповісти
Каких подписантов? Где, когда и под чем подписывалась Германия? Франция позже присоединилась, но с замечаниями. Изучи для начала вопрос, здоровый ты наш.
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04.06.2021 19:14 Відповісти
стаття 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. встановлює рacta sunt servanda, що значить - кожен чинний договір є обов'язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватись. Російська Федерація, здійснюючи агресію проти України, порушила положення Будапештського меморандуму, а відтак - порушила ст. 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. та імперативну норму jus cogens - рacta sunt servanda.
Російською Федерацією порушено пункт 1 Будапештського меморандуму, згідно з яким має зобов'язання поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Також Російська Федерація порушила вимоги пункту 2 Меморандуму щодо утримування від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України.
Відповідно до пункту 3 Будапештського меморандуму Російська Федерація, Великобританія та США гарантували Україні їх зобов'язання діяти по відношенню до України згідно з принципами Заключного акта НБСЄ.
Пункт 4 Будапештського меморандуму в умовах агресії виглядає трагікомічно, так як у разі акту агресії або погрози агресією з використанням ядерної зброї, Російська Федерація, Великобританія та США зобов'язалися домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Отже логічно було в новітніх міжнародних відносинах все ж реформувати використання права вето постійними членами Ради Безпеки ООН.
Суттєве значення має і пункт 6 Будапештського меморандуму, який містить положення, що держави повинні проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно зобов'язань згідно договору.
Порушуючи Будапештський меморандум, Російська Федерація намагалась обґрунтувати його недійсність, посилаючись на статтю 15 Федерального закону про міжнародні договори РФ від 16 червня 1995 року, де йдеться про міжнародні договори Росії з питань роззброєння чи міжнародного контролю над озброєннями, забезпечення міжнародного миру та безпеки. До даної категорії можна віднести й Будапештський меморандум, який потребує ратифікації, але він був підписаний раніше, ніж Федеральний закон про міжнародні договори РФ набув чинності, а тому зазначена норма не поширюється на меморандум.
Міжнародно-правовим підтвердженням/доказом чинності та обов'язковості для виконання сторонами, зокрема РФ, Будапештського меморандуму, окрім інших наведених, є два офіційних документа ООН: 1) документ ГА А/49/765 і РБ ООН S/1994/1399 від 19 грудня 1994 року у формі листа від імені постійних представників України, Великої Британії, РФ і США (А. Зленка, Д. Ханная, С. Лаврова і М. Олбрайт) на адресу 59­ї сесії Генеральної асамблеї з проханням поширити текст Будапештського меморандуму як офіційного документа Генеральної асамблеї і Ради Безпеки ООН; 2) документ постійно діючої Конференції ООН із роззброєння CD/1285 від 21 грудня 1994 року у формі листа постійних представників зазначених чотирьох держав на цій конференції з проханням реєстрації Будапештського меморандуму та супровідного листа як «офіційних документів Конференції з роззброєння та їхнього розповсюдження серед усіх держав…, що беруть участь у роботі конференції».
Згідно ст. 60 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. якщо одна сторона порушує положення договору, то інші сторони мають право:
а) іншим учасникам - за угодою, досягнутою одноголосно, - зупинити дію договору в цілому або в частині або припинити його
або:
і) у відносинах між собою і державою, яка порушила
договір, або
іі) у відносинах між усіма учасниками;
b) учасникові, який особливо постраждав у результаті порушення, посилатись на це порушення як на підставу зупинення дії договору в цілому або в частині у відносинах між ним і державою, яка порушила договір;
с) будь-якому іншому учасникові, крім держави, яка порушила договір, посилатись на це порушення як на підставу для зупинення дії договору в цілому або в частині щодо самого себе, якщо договір носить такий характер, що істотне порушення його положень одним учасником докорінно змінює становище кожного учасника щодо подальшого виконання ним своїх зобов'язань, які випливають з договору.
Наголосимо, що Китай і Франція офіційно висловили аналогічні гарантії, які закріпленні у Будапештському меморандумі, Україні у формі односторонніх актів: Заява уряду КНР від 4 грудня 1994 року, Декларація Франції зі супровідним листом Президента Ф. Міттерана від 5 грудня 1994 року. Отже, Китай і Франція є також гарантами територіальної цілісності України.

.
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04.06.2021 19:20 Відповісти
Подпись Германии стоит под международным договором "О нераспространении ядерного оружия", на основании которого и подписывался Будапештский меморандум.
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04.06.2021 21:22 Відповісти
И при чем здесь это? Разницу между договором и меморандум знаете?
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04.06.2021 22:42 Відповісти
А при том, что Будапешт без договора о нераспространении даже не рассматривался бы. Собственно Будапешт, это ВЫПОЛНЕНИЕ договора о нераспространении.
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04.06.2021 23:18 Відповісти
Глупости не пишите. Одно не означает второе. И ещё, меморандум это всего лишь напоминание, и он не влечет за собой каких либо последствий.
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04.06.2021 23:46 Відповісти
Вот только МНЕ вы про этот Меморандум, в таком уничижительном варианте не пишите.
Поспорьте с Горбулиным или с Алексеем Чалым (экс-послом в США и экс-замминистра иностранных дел). Слышали про ТАКИХ? А мы тогда очень плотно общались с конгрессменами из США и те заверяли, что несмотря на фамилию их Президента, Конгресс и Сенат низа что не опозорят себя отказом от взятых на США обязательствах, потому как нераспространение ядерного оружия, для США вопрос №1, в их международной политике.
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05.06.2021 11:06 Відповісти
А еще германия и франция должны нести ответственность за то, что зелупа продает сериалы в парашию и покупает от туда эл энергию
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04.06.2021 19:02 Відповісти
Чтобы нести ответственность надо на них в суд подать.
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04.06.2021 19:03 Відповісти
Блть... Косоворотько та слуги начебто спеціально бичаються, щоб їх послали подалі. Що характерно, в принципі правильні речі, але висловлюють у такій хуцпістій формі... *****, в дипломатії є етикет - і в спілкуванні з партнерами стиль ультиматума це моветон і хамство. "Нам все должны, аря-баря!.." мармизодолоня.jpeg
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04.06.2021 19:04 Відповісти
Сказочный долба**б
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04.06.2021 19:05 Відповісти
Данилов не знает содержания Будапештского меморандума.... Эпический секретарь СНБО...
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04.06.2021 19:05 Відповісти
Данілов вважає, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за агресію Росії - Цензор.НЕТ 8165
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04.06.2021 19:10 Відповісти
Это я знаю. Где про ответственность?
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04.06.2021 19:12 Відповісти
А -"подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принятием Заключительного Акта......" не являются ответственностью? Данілов вважає, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за агресію Росії - Цензор.НЕТ 8638
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04.06.2021 20:04 Відповісти
Данілов вважає, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за агресію Росії - Цензор.НЕТ 1049
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04.06.2021 19:16 Відповісти
Владимир Александрович на РНБО уже готов объявить Францию страной которая должна выплачивать Украине контрибуцию . И обоснование у него есть железное : " А вы флаг Франции видели ? Вот то-то и оно ! "
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04.06.2021 19:09 Відповісти
жду, когда СНБО введёт санкции против Германи и Франции..
ну там, запрет посещения концертов "квартал 95", блокировка показа "Дизель-Шоу", и запрет участия Ангелы Меркель и Эмануэль Макрон в съемках "Расмеши смешного"..
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04.06.2021 19:14 Відповісти
Ураина не ратифицирвала Будапештский меморандум
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04.06.2021 19:16 Відповісти
меморандум набуває чинності з моменту підписання і тому не потребує ратифікації.
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04.06.2021 19:24 Відповісти
Ваше незнание международных правовых документов, не отменяет той истины, что Будапештский меморандум является международным договором.
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04.06.2021 21:24 Відповісти
Меморандум является своего рода протоколом о намерениях без обязательств
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04.06.2021 22:05 Відповісти
"о намерениях без обязательств" - хачу, хачу, но не сделаю...
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04.06.2021 22:41 Відповісти
Глупость написали. Внимательно, сверху вниз перечитайте посты на этой ветке, тут очень популярно пояснено.
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04.06.2021 23:16 Відповісти
Меморандум является своего рода протоколом о намерениях без обязательств



досить писати маячню. меморандуми бувають рiзнi. "без обязательств" - це не про Будапештський.
бувають же тупi люди...iм все написали, пояснили,а вони i далi з впертiстю вiслюка постять дурню...
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04.06.2021 23:21 Відповісти
всі повинні нести відповідальність, крім зєбидла.
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04.06.2021 19:16 Відповісти
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ. Ой бросьте, вы тут совсем не правы. Звинувачувать Францию та Германию? То не по понытиям, ведь базар то наш. Это мы должны решать хто кому и за шо. Стать независимой страной и не ответить за свою независимость, это не по-пацански. Тем более винить в этом кого-то со стороны. Не, то шо Кремль босякует, так и всем это понятно. Но предъява должна быть от нас, а еще от Грузии и Молдовы. Так нам хоть предъяву зделать по-людски нкжно. А там уже на стрелку, можно и авторитетов запросить с их шпаной..
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04.06.2021 19:17 Відповісти
Нiмечинна нi до чого, а ось Францiя та ще Китай пiдписанти...
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04.06.2021 19:23 Відповісти
Данилов зробив мужню, виважену і справедливу Заяву, яку не наважувалися зробити ні Порошенко, будучи президентом, ні Зеленський, за два роки каденції. Боялися "нашкодити" міждержавним стосункам, втратити "підтримку"- питання кому. Наслідки мовчанки:сім років пасивно, а інколи відверто цинічно діяли і діють на користь інтересів Росії. Меркель, наприклад, заборонила продажу летальної зброї жертві агресії, активно підтримує економічну диверсію Путіна проти України - "Північний потік -2."
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04.06.2021 19:31 Відповісти
и недавно 3 дня назад опять министр МИД Германии заявил, что никакой "летальной зброї не буде надано Україні".
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04.06.2021 22:39 Відповісти
Латентные проститутки, что тут взять. Тут одна шмара из Австрии танцевала с ****** , пока наши солдати гибли. Я вот думаю, их раздуплит только одно: привести наши АЭС в состояние готовности, чтобы досталось всем любителям новоотсоссии (и евроб*ядям тоже) если эта падаль вздумает делить Украину.
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04.06.2021 20:58 Відповісти
А якщо чесно казати, так, як воно є, то в чому реально була підтримка України з боку Німеччини всі ці роки?

Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади...
А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...

А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...
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04.06.2021 21:25 Відповісти
Сама Україна демонструвала чітку, тверду позицію щодо НАТО?
В найвищих щаблях української влади був раздрай.

"Лебідь, щука і рак".
Ющенко виступав за отримання ПДЧ, Тимошенко в Мюнхені заявляла, що потрібно враховувати позицію Москви.

2009
"Українська правда" наводить уривки цієї промови Юлії Тимошенко, яка розкриває її зовнішні переконання та остаточно ховає надії прихильників євроатлантичної інтеграції:

"Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
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04.06.2021 21:41 Відповісти
страны Балтии двинулись в ЕС и в НАТО, и что страшного случилось? помню Тимоху пригласили в страны Балтии, а потом про нее забыли, все поняли и всё с ней стало ясно - уже и не предлагали и не приглашали продажную курву. тем более она готовилась в президенты!!!
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04.06.2021 22:33 Відповісти
и опять "как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России", а не Украины. Ни слова об Украине, патриотка хренова.
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04.06.2021 22:35 Відповісти
жЮлька - це кремлiвська зозуля та хвойда.
зараз це вже зрозумiло всiм, крiм, хiба що, вже зовсiм клiнiчних iдiотiв...
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04.06.2021 23:23 Відповісти
То які претензії Данилов, колишній член "Батьківщини" може пред'являти Німеччині та Франції, коли його шефиня сама від імені України відмовлялась від НАТО і ПДЧ в той період, про який він говорить?
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04.06.2021 23:29 Відповісти
Хуже всего, что они накачивают эрэфию деньгами. А это уже содействие и потворство. А падло за эти деньги бомбит Сирию и Украину.
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04.06.2021 22:49 Відповісти
Мне интересно другое. Почему после оккупации Грузии против рашки не были введены санкции ? Ведь если бы в 2008-м пуйлу впаяли санкций по самые гланды, то и в 2014 оно точно не полезло бы в Украину ! И Крым был бы сейчас на месте, и Донбасс. Агрессия не должна оставаться безнаказанной !
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04.06.2021 22:12 Відповісти
Тому що Саакашвілі підписав капітуляцію, яка не передбачала ніяких санкцій за окупацію росії.
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04.06.2021 23:31 Відповісти
Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії - Цензор.НЕТ 2049
Нарешті прямим текстом сказано, що Німеччина в особі Меркель і Франція допомогли путіну почати агресію проти Грузії і України. Саркозі ще не так, а Меркель кидалась як на амбразуру, щоб не допустити надання ПДЧ. Раніше всі боялись не образити велике цабе агента штазі. А тепер клеймо вбивці нехай несе курва німецька разом з ху*лом. Хочу бачити ці три гниди на лаві підсудних у міжнародному трибуналі. Президент США Джордж Во́кер Буш, який тоді неймовірними зусиллями проштовхував надання ПДЧ, живий свідок того, як Меркель блокувала.
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04.06.2021 22:17 Відповісти
и Тимоха
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04.06.2021 22:29 Відповісти
Мабуть це тільки вершина айсберга і максимум дипломатії.Фашисти вони і є фашисти,а французька шлюха єдине що вміє це розсувати ноги перед сильнішими.
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04.06.2021 22:44 Відповісти
Молодець данилов. Хоч хтось сказав прямым текстом правду для нимцив ифоанцузив головне гроши головне а не людына та права людей.
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04.06.2021 22:46 Відповісти
2008 року Україна, як і Грузія не спромоглися отримати ПДЧ, бо це виявилася не подачка, а в них на той час були "нагальніші проблеми". Якби пан товариш Данілов хотів, то міг би дізнатися навішо пан громадянин Яценюк підписа заявку на ПДЧ без погодження з ВР, тим більше, що його підпису там і не вимагалося - достятньо було підписів глави держави та керівника уряду.
Між іншим, у НАТО, як і в ЄС, рішення про прийом бажаючих, чи хоча б про яку з ними "асоціацію" приймаються консенсусом. І якщо хоч один учасник блоку буде проти - наприкдлад, Албанія, - ні ПЛЧ, ні, тим паче, членства "прохачі" не отримають. Є, щоправда, кілька країн, яких туди приймуть без зайвих запитань, але вони самі ніяк не визначаться зі своїми бажаннями - і це зовсім не Україна, чи Грузія...
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05.06.2021 00:21 Відповісти
Зебильный Пиар! В 2008 году большинство украинцев было против Нато! Нато берет к себе тех кто туда действительно хочет. А тогдашние 73% не хотели. Им нужна была "стабильность" от партии регионов и "мир" с расией чтоб ездить батрачить в мацкву.
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06.06.2021 08:59 Відповісти
 
 