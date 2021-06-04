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Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків і Новгородського, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків і Новгородського, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Недалеко від населеного пункту Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Читайте також: Від початку доби російські терористи вели вогонь із 82-мм мінометів біля Пісків і Новгородського. Бойових втрат серед українських воїнів немає
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Растут наши акробаты пера и виртуозы фарса, это приятно. Прогресс со времен незабвенного косноязычного Лысенко-Чебурашки. "Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ".
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04.06.2021 18:26 Відповісти
Ежедневный отчет № 127/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 3 июня 2021 года (вспомните за 02.06.2021. - было без нарушения тишины в докладе прессцентра ООС)

КИЕВ 3 июня 2021 (отчет за 2 июня 2021)

На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 2 июня 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)
Краткое изложение :

В Донецкой области Миссия зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв.

За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 59 нарушений.
В Луганской области СММ зафиксировала 357 нарушений режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва.
За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 167 нарушений.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
Наблюдатели слышали многочисленные нарушения режима прекращения огня вблизи участка разведения в районе Золотого.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований около Бессарабки на юге Донецкой области.
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04.06.2021 18:34 Відповісти
папаши стреляют, а выб..ков в Вузы пропихивают
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04.06.2021 18:39 Відповісти
 
 