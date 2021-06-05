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Абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів без українського атестату, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів без українського атестату, - Шкарлет

Діти з окупованих територій Донбасу і Криму можуть вступити до вишів на підконтрольній Україні території. Вступити можуть абітурієнти і без українського атестату.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

За словами міністра, для початку абітурієнту слід вибрати освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна" (перелік, адреса, контакти і графік роботи розміщені на сайтах МОН).

Пізніше потрібно особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі до 20 липня, щоб вступити на бюджет, до 20 вересня – на контракт. 

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

  • прийом документів – до 20 липня;
  • вступні іспити – до 20 липня;
  • зарахування – до 23 липня.

Після цього треба скласти на базі освітнього центру два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України. Далі треба скласти один профільний вступний іспит або творчий конкурс, який встановлює сам виш.

Читайте також: 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн. СПИСОК

Вступати можна лише через один освітній центр (подавати можна до 5 заяв).

"У 2021 році, як і в минулих роках, у наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища вступників шифруватимуться", – наголосив Шкарлет.

Абитурієнт без українського шкільного атестата може звернутися до одного з освітніх центрів для проходження річного оцінювання, підсумкової атестації та вступу до ЗВО за спрощеною процедурою. Для вступу дітям, які проходили зазначене тестування, не потрібен сертифікат ЗНО. Вони складають один вступний іспит (встановлює ЗВО) та два іспити державної підсумкової атестації: українська мова й історія України.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв’язку (+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.
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Топ коментарі
+35
Может ещё в ж@пу поцелуете этих ватных уродов?
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04.06.2021 18:27
+27
Та могу вообще без аттестата на бюджет... А если еще, рассказать чем "Сваты" закончились, то и проффесора дадут. Сейчас ******* моторолл и гиви-киви подтянутся из мокшанских ******.
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04.06.2021 18:29
+24
Розплідник сепарсько-колорадської гидоти працює !!!))))
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04.06.2021 18:27
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Может ещё в ж@пу поцелуете этих ватных уродов?
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04.06.2021 18:27 Відповісти
при чем тут ватные уроды.....если президент у нас ватный.....вот и получается шо ВАТНИКИ--ЕТО ЛЮДИ ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА....а УКРАИНЦЫ---шваль подзаборная....бесплатно отдали нефть газ атомное оружие и пр.....тьху питарасы действительно......и только пистят и пистят каждый день каждый час...тьху навас
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04.06.2021 18:57 Відповісти
Как ты можешь так говорить?!Ведь там же наши люди! ещё и оскорбляет,так нельзя!
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04.06.2021 20:27 Відповісти
Грустный сарказм.
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04.06.2021 20:38 Відповісти
там же наши люди! потрібно писати : "тамшенашилюди" Абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів без українського атестату, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 784
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05.06.2021 11:00 Відповісти
Розплідник сепарсько-колорадської гидоти працює !!!))))
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04.06.2021 18:27 Відповісти
Достаточно роССийского паспорта. Прекрасно же!
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04.06.2021 18:27 Відповісти
а де там про паспорт? зазвичай вони при вступній кампанії і паспорт України оформляють.
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04.06.2021 19:09 Відповісти
Що в Україні бракує кремлівських гнид ???))))
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04.06.2021 18:27 Відповісти
Нафиг тот аттестат нужен? Справки с местожительства хватит...
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04.06.2021 18:28 Відповісти
Та могу вообще без аттестата на бюджет... А если еще, рассказать чем "Сваты" закончились, то и проффесора дадут. Сейчас ******* моторолл и гиви-киви подтянутся из мокшанских ******.
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04.06.2021 18:29 Відповісти
А може іх в виші зараховувати без іспитів,лише за наявності пашпорта з двоголовим бройлером !!!)))
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04.06.2021 18:29 Відповісти
вот построит зебобик за счет бюджета для них институт и будут бесплатно учиться. и ничего делать не нужно, стоит только проголосовать на выборах еще по приколу.
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04.06.2021 18:37 Відповісти
Трускавецький універ,а по закінченню звання кандидата науКівця !!!))))
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04.06.2021 18:39 Відповісти
вот когда эта мошкара по всей Украине расползется во все структуры власти, тогда будет все равно какой у них диплом. Папаши их убивают украинских воинов.
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04.06.2021 18:41 Відповісти
а что б не распалзлась, Україна повинна працювати із їхніми мізками.
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04.06.2021 19:11 Відповісти
якби вони були б....
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04.06.2021 19:28 Відповісти
якщо їх не розвивати, то і не буде.
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04.06.2021 19:31 Відповісти
а они есть? и ничего это не изменит.
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04.06.2021 19:28 Відповісти
чи є вони, віддано вирішувати екзаменаційній комісії.
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04.06.2021 19:32 Відповісти
Саме це Данілав і пропонує.
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04.06.2021 19:05 Відповісти
И квартиры давать!
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04.06.2021 18:30 Відповісти
Тут главный экзамен - смотрел или нет кв-95. Всё остальное не важно.
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04.06.2021 18:33 Відповісти
держслужба/депи - готові последьішьі зєлайна гдє то посєрє дінє.
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04.06.2021 18:34 Відповісти
Нада углублённо тестировать украинский язык и историю Украины .
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04.06.2021 18:35 Відповісти
внутриматочно-анально?
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04.06.2021 19:12 Відповісти
Може зразу з паспортами ДНР чи РФ дозволити?
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04.06.2021 18:37 Відповісти
А які у них паспорти?
Як і атестати.
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04.06.2021 19:32 Відповісти
для України у них немає ні паспортів ні атестатів.
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04.06.2021 19:32 Відповісти
Угу, то добре. Тільки в мене виникає 2 запитання. Якщо щось відомо про деокупацію і її терміни ( а я дупускаю таку думку), то ок. Але мучить бути який-то вступний іспит з історії України і мови обов'язково, а такод ЗНО, хай і безпосередньо перед вступом. І за рещультатами - бюджет або контракт. Якщо ж про терміни деокупації нічого не відомо - з якого переляку готувати кадри для кацапні?
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04.06.2021 18:37 Відповісти
Діти з окупованої частини Донбасу повинні вчитись в Україні вільно,бо вони діти України.
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04.06.2021 18:38 Відповісти
Без будь-яких преференцій,нема питань !!)))
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04.06.2021 18:41 Відповісти
Саме з преференціями,бо вони як сироти які не мають підтримки від своїх батьків.
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04.06.2021 19:00 Відповісти
Не хвилюйся, їхні батьки вдосталь награбували.
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04.06.2021 19:06 Відповісти
Ясна річ,батькам нема коли дітьми опікуватись,вони проти ЗСУ воюють !!!)))
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04.06.2021 19:07 Відповісти
Пан знає яке поголів"я так званого попачлєнія,та яка кількість населення Лугандону?
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04.06.2021 19:44 Відповісти
А яка кількість поголів"я, яке валаючи "Путін прийди" загороджуало шлях колонам ЗСУ ???)))
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04.06.2021 20:13 Відповісти
а де ти преференції побачив? щоб вступити у вуз, укр.діти здають іспити, щоб вступити у вуз діти-ордло здають іспити.
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04.06.2021 19:34 Відповісти
А ти спробуй поступити без атестата ???)))
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04.06.2021 19:38 Відповісти
так є різниця між бути на території України без атестата і на території ордло без атестата. по великому до сраки, що там в атестаті, усе, чому ти навчився, ти приміняєш при навчанні у вузі, бурсі, технікумі. якщо дурак зацінчить, то це вже до вуза питання.
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04.06.2021 19:43 Відповісти
як ти вчив мову і літературу, математику, чи який ти там фах обрав - покажуть твої курсові, дипломні, іспити. якщо прєпод візьме взятку, то це ж питання до прєпода.
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04.06.2021 19:45 Відповісти
ти знаєш таке: європейські вузи часто визнають українські дипломи як атестати. Карл, як атестати!
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04.06.2021 19:47 Відповісти
безусловно!!а если ещё эти дети от гиви/моторол!!то то с повышенными льготами!!(как то так!! и не меньше!!) Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 63 Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1010
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04.06.2021 19:47 Відповісти
Стратегически это правильно. Дети адаптируются быстрее, чем их ватные предки. Нужно лишить тот регион будущего, переманить подрастающее поколение. Их не так много, чтобы бояться пагубного влияния. К тому же самые упоротые не поедут или их не пустят. Поедут те, кто не видит в Украине врага.
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04.06.2021 18:43 Відповісти
Тобто, виплодки ватників, яким їх батьки, однокласники, ватні ютуб-канали і пабліки "фкантактє", 7 останніх років промивали мозок і розповідали "а нєзавісімам нароте дамбаза, каторий укропи-каратєлі бамбят за русскій йазик", приїдуть у виші і одразу стануть громадянами України?
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04.06.2021 19:03 Відповісти
Пусть едут, если что, их сокурсники (наши ребята, которые настоящие патриоты Украины), дадут им таких люлей, что мало не покажется, научат их Украину любить, перевоспитают ватников!
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05.06.2021 00:19 Відповісти
нічого подібного. заради життя маючи зуб на Україну, але затягши язьіка у сраку аби отримати бажане.
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04.06.2021 19:15 Відповісти
Шкарлета после смены власти повесить на первом суку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 18:52 Відповісти
Поступить могут абитуриенты и без украинского аттестата. Источник: https://censor.net/ru/n3269586
Ніби з одного боку правильно, а з другого - виходить, що вся Україна повинна задобряти мешканців з Лугандонії за наш рахунок! Так скоро змусять роботодавців безвідомовно приймати на роботу тих, хто переселяється, бракує тільки ще, щоб все житло будуть їм віддавати і всім навісять податок на "відновлення Донбасу"(

До повного щастя, ще з орків зробити АТОшників і теж платити(((
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04.06.2021 19:02 Відповісти
так їх атестат практично перевіряється на трьох іспитах. це як би вони і ті іспити не здавали, тоді можна кричати зрада
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04.06.2021 19:17 Відповісти
Так не здають, баран ти гвиторогий.
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04.06.2021 20:57 Відповісти
кугутику, тобі в статті написали, що здають, тобі повилазило чи зарплата жме?
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04.06.2021 21:09 Відповісти
Значит их вылупки поступают без аттестата, а дети украинцев такой привилегии не имеют. Когда же в Украину придёт украинская власть?
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04.06.2021 19:02 Відповісти
тю, так діти України теж здають три іспита і підтверджують свій атестат. без ЗНО вони нікуд не поступлять, як і ОРДЛО-діти без цих іспитів. ти так ниєш, наче їх ваапщє без нічого беруть.
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04.06.2021 19:19 Відповісти
Справа в тім що ти дурний як сто пудів диму, тому тобі важко зрозуміти що діти з ОРДЛО ЗНО не здають, з тієї простої причини що в школах ОРДЛО не викладають такі предмети як українська мова та історія України які є обов'язкові при складанні іспитів ЗНО.
Тому просто стули пейку й не відсвічуй.
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04.06.2021 20:56 Відповісти
хто має ціль, той вчить предмети для вступу. тому сам стули своє хлєбало і не відсвічуй. якщо при здачі іспита їх пропустять без знань, то вже треба трясти оті центри.
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04.06.2021 21:08 Відповісти
абiтура с "домбаса":
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5956
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04.06.2021 19:05 Відповісти
Ні. Ось абітурієнти з Донбасу.
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2605
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04.06.2021 19:08 Відповісти
не. это у тебя школьники на уроке ботаники. а у меня "в натуре, реальная абiтура".
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04.06.2021 19:18 Відповісти
Може вже вручіть їм дипломи зразу.
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04.06.2021 19:15 Відповісти
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9682***Ц !!!!!
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04.06.2021 19:23 Відповісти
Ого який великий!!!
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04.06.2021 19:27 Відповісти
конури - так, а в середині - пусто.
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04.06.2021 19:35 Відповісти
контури
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04.06.2021 19:36 Відповісти
Ну і куди вони після закінчення ВУЗу працевлаштуються? Втім відповідь очевидна - ОРДЛО. Це ще якщо при вступі здадуть екзамен по українській мові. Там її не вивчають, та і щелепи зціпить.
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04.06.2021 19:25 Відповісти
И предоставить право преподавать в ВУЗах Украины....Ну, пенсии судьям с ордлы уже назначают же....
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04.06.2021 19:32 Відповісти
Может и без экзаменов,они же-пострадавшая сторона? Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5290
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04.06.2021 19:34 Відповісти
То воно міністр освіти України чи освіти ОРДЛО? ЗЕБІЛИ ви це зробили разом!
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04.06.2021 19:39 Відповісти
Наша власть всё так преподносит ,будто в Украине идёт Гражданская война в Крыму на море и на суше, и в оккупированном Донецком угольном бассейне, на суше и на море.
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04.06.2021 19:54 Відповісти
а це і так було відомо усім, кому цікаво. і ця інфа скрізь є на освітніх сайтах. і дляцього не обов"язково піарити Шкарлета попусту, бо це вже існує не один рік.
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04.06.2021 20:39 Відповісти
ЭтАвА недАстАтАчнА! Какие нах экзамены и обучение? Каждый коллаборант с детства - академик! Нужно сразу давать дипломы и трудоустраивать на руководящие должности в министерствах, ОП и Верховной Раде! Пусть открыто продвигают узкий мир! (сарказм)...
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04.06.2021 20:03 Відповісти
Були вже випускники. Нічому історія не вчить. Навіщо за наші податки отувати спеціалістів для цих ідіотських недореспублік.
Курсанти-рятувальники з Харкова поїхали "працювати" на терористів ЗахарченкаАбитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5819
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04.06.2021 20:12 Відповісти
а коли вони б виїхали в Європу, ти б теж так плакав?
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04.06.2021 20:42 Відповісти
А Європа веде проти нас війну? Чи може поливає нашу державу брудом в усіх ЗМІ? Чи вчить дітей змалечку ненавидіти усе українське та українців?
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04.06.2021 21:59 Відповісти
а тіпа ти для неї кадри не вивчив, вони нулячі туди поїхали.
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04.06.2021 22:44 Відповісти
Питання не в тому - вчив - не вчив, а в тому, що оці троє - вороги. Ті, хто поїхав в Європу, воювати проти України не будуть. А ці будуть і виховувати ворогів України ці троє будуть.
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05.06.2021 08:27 Відповісти
тю, можна подумати, залишившись на материковій вони б то не робили. ти вже всіх перевиховав?
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05.06.2021 08:48 Відповісти
Ну так тим більше, навіщо таким надавати преференції для вступу у наші ВНЗ? Про це ж була тема статті.
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05.06.2021 10:25 Відповісти
то есть, с бумажкой от ЛДНРЫ, без экзаменов и на полный пансион + степендия 4500... а никто не забыл что эти детишки моляться на икону моторолы. а их кто нибудь спросит чей крым, а какое у них и их родителей гражданство? а сколько их родители заплатили налогоа за последние 7 лет в бютжет? а пройти детектор на случай их вербовки спецслужбами рф, слабо. они же взрослые люди. ваша толерантность уже в печенке сидит.

пускать только после полнейшей проверки конрразведки ВСУ и СБУ и никак по другому. их уже давно подобрали, обработали и скоро пришлют. а за деньги рф они через 5-10 лет будут депутатами ВР. не забывайте. народишка у нас продажный
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04.06.2021 20:26 Відповісти
А чому ці лугондониші не валят в вузи орди? Там їх браття. А в Україну без атестата, без ЗНО, без громадянства на халяву бюджет. Це дискримінація й образа українських випускників 2021.
І невідомо, чим це закінчиться в майбутньому, думаю будуть проблеми.
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04.06.2021 20:29 Відповісти
З гнид завжди народжуються воші !!!))))
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04.06.2021 20:38 Відповісти
а після ці "кадри" займуть посади в нашій країні і будуть кликати "руській мір", бо свого часу місця у вузах заняли не діти ветеранів ато, а діти сепаратистів
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04.06.2021 21:00 Відповісти
нормально. детишки обандерятся и родаков начнут перевоспитывать. не зря тута рашашвайны круто хрюкают.
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04.06.2021 21:11 Відповісти
Достаточно справки от Моторолы.
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04.06.2021 21:19 Відповісти
еще один долбодятел - шкарлет-рогоносец... шкарлет, спроси у своей телки где она была сегодня днем, пока ты шкарлетовал... да у тебя дебила рога уже в ворота шириной 6метрой не влазят, а дурило принимаешь без аттестата из дыныры... урод... лучше мыло возьми с веревкой и сдай экзамен на зрелость... но ты ссыкун... ты сможешь стать на табуретку...
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04.06.2021 21:22 Відповісти
Подход абсолютно правильный ! И дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса должны спокойно приезжать в свободную Украину и учиться здесь. Ведь оккупация - это не навсегда. Они приедут на свободные украинские земли и увидят, что Украина после Майдана стала цивилизованным государством, что ни у кого нет к ним ненависти, а по улицам не маршируют нацисты, как это им втирает пуйло и его прихвостни. Они увидят это своими глазами и расскажут родственникам и друзьям. Только так можно переломить пуйловскую пропаганду. Ведь правда - она всегда сильнее !
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04.06.2021 22:19 Відповісти
дядя ти дурак? росіянин - це пожиттєво. Вони усе життя можуть в ЕС чи в США прожити і усе одно Путіна в жопу вилизувать і чекать, коли "руський мір" прийде.
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04.06.2021 22:50 Відповісти
А як відрізнити тих, хто хоче жити й працювати в Україні, від ху-ловських консервів?
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05.06.2021 11:02 Відповісти
а тим хто вбивав українців, ще й підвищену стипендію!
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04.06.2021 22:49 Відповісти
Може відразу Героя України присвоїти та пожиттєво пенсію як у суддів?😉
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04.06.2021 23:25 Відповісти
Что тут так все возмущаются, типа их без аттестата принимают. Вы прочитали, что нужно сдавать три экзамена: укр.яз,, историю и профильный. Это, между прочим, сложнее,чем ЗНО. Поэтому, вряд ли будет много народа
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05.06.2021 12:14 Відповісти
Вот пришла шара , для всех отщепенцев и сепаратистов Украины!!! Интересно !!После окончания ВУЗОВ в Украине, .хотя-бы один придурок-сепаратист остался работать в УКраине или все сбежали в "родную" РОССИЮ??
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05.06.2021 17:25 Відповісти
 
 