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Шабунін (459) Костін (188)

Вибори голови САП: члени комісії від ВР намагалися протягнути кандидатуру "слуги народу" Костіна, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори голови САП: члени комісії від ВР намагалися протягнути кандидатуру

За Андрія Костіна не проголосував жоден з міжнародних членів комісії. Члени комісії від ВР намагалися виправдати кумівство Костіна і його поїздки в окупований Крим.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Костін не пройшов за критерієм доброчесності і вибуває з участі в конкурсі на посаду керівника САП.

"Жоден з міжнародних членів комісії, а також Роман Куйбіда та В’ячеслав Навроцький "за" доброчесність Костіна не проголосували. "За" доброчесність Костіна голосувало п’ять членів комісії, делегованих Радою (Гуджал, Соболь, Романюк, Коваль, Бусол)", - пише Шабунін.

Він навів кілька цитат з виступу членів комісії, які підтримували кандидатуру Костіна.

Читайте також: Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити "слугам народу" критичність ухвалення цього рішення, - Шабунін

"Гуджал: З приводу відвідування людиною (Костіним, авт.) Криму до перебування на службі (після окупації, авт.), я абсолютно тоже в цьому нічого проблемного не бачу.

Бусол: Що стосується, наприклад, кумівства: давайте дивитися як юристи на ці звинувачення, які висуваються деякими … стосовно кандидата і його доброчесності. Чи порушував він закон? Кумівство у нас у законодавстві не закріплено прямо.

Бусол: Все, шо чула від кандидата - вигідно відрізняється від попередніх усіх кандидатів. Тут помітний масштаб і державне мислення. тому я не знаю…

Гуджал: Видно, що цей кандидат досвідчений, фаховий… Як на мене досить достойний кандидат, професійний", - пише Шабунін.

Голова правління громадської організації припустив, що "контрольовані Татаровим члени комісії ще з більшим запалом валитимуть незалежних кандидатів і свідомо створюватимуть підстави для знесення всього конкурсу через суд. А судом буде той самий ОАСК, ліквідацію якого вже два місяці блокує… Андрій Костін".

Вибори голови САП: члени комісії від ВР намагалися протягнути кандидатуру слуги народу Костіна, - Шабунін 01
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Віталька , ти зробив це разом . Выборы главы САП: члены комиссии от ВР пытались протащить кандидатуру "слуги народа" Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1582 .
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04.06.2021 18:53 Відповісти
нічого нового - одні "свої" та перевірені ( читай замазані)...- спрут - мафія...- система ...
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04.06.2021 18:55 Відповісти
Ну причем тут зеленский?!
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04.06.2021 19:03 Відповісти
А к чему нам теперь САП, есть РНБО, воров в законе нет, олигархов, почти нет, коррупцию победили. Не нужный элемент.
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04.06.2021 19:03 Відповісти
Жалко! Раньше у нас была куча анти-корупционеров. Куда делись Сер Лещенко, Мустафа Наём, Мих Саакашвили ? Девушка ещё какая-то была, тоже хорошо пристроилась. Оказывается всех можно подкупить. Остался один Шабунин.
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04.06.2021 20:46 Відповісти
Знаменитая фраза Коломойского : "Пошли кофе пить!" оказывается имела продолжение.
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04.06.2021 20:48 Відповісти
 
 