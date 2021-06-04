УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4690 відвідувачів онлайн
Новини Події Катастрофа літака МАУ в Ірані
5 123 18
Іран (1341) МЗС (3559) МАУ (307) Ніколенко (154)

Україна не погодилася на пропозицію Ірану отримати по $150 тис. за кожного загиблого в збитому літаку МАУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Україна не погодилася на пропозицію Ірану отримати по $150 тис. за кожного загиблого в збитому літаку МАУ

Родичам пасажирів збитого над Іраном літака потрібні не тільки гроші гроші, а й справедливість. Перш, ніж виплачувати компенсацію, потрібно встановити всі обставини того, що сталося і притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу. Водночас йому має передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат", - заявив Ніколенко.

Він додав, що суму компенсації повинні визначати уряди всіх країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Читайте також: Уряд Ірану готовий виплатити компенсації за катастрофу МАУ, - посольство в Україні

"Очікуємо від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Канада надасть статус постійних жителів родичам жертв катастрофи МАУ в Ірані

ранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

Читайте також: Главу МЗС Ірану Заріфа викликали для дачі пояснень через витік секретного аудіозапису про причини катастрофи літака МАУ

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Какая ответка? Зеля был в Омане на переговорах с Патрушевым, вот ему и показали что может с ним случиться если не будет сговорчивым!Потом он сутки боялся вылетать в Украину пока его не выпихнули на самолете Патрушева.
показати весь коментар
04.06.2021 19:12
+4
150 это мало для таких случаев, 500 минимум.
показати весь коментар
04.06.2021 18:56
+3
А чому зєлюки за родичів вирішують? $150000 цілком пристойна сума, а більше з іранців все одно нічого не витягнеш.
показати весь коментар
04.06.2021 20:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебилы.
показати весь коментар
04.06.2021 18:55 Відповісти
150 это мало для таких случаев, 500 минимум.
показати весь коментар
04.06.2021 18:56 Відповісти
500 европейцам дадут.... нашим нет
показати весь коментар
04.06.2021 19:17 Відповісти
По 500 тысяч грн. максимум. Зебилы просто для себя еще что-то хотят.
показати весь коментар
04.06.2021 19:43 Відповісти
за ДТП у нас і 10 000 не дають, а тут від 150 000 відмовляються, хоча, а скільки сім'ям виплатять.
показати весь коментар
04.06.2021 21:51 Відповісти
По 150 вам мало, тогда получайте это:На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран , оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ. 04.‎06.‎2021

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
06.06.2021 10:57 Відповісти
Завалили спеціально літак, щоб США незробила їм "оветку" за іракське погром. Вибрали спеціально літак з проблемної України і при цьому хочуть за копійки відмитися. Тварюки!
показати весь коментар
04.06.2021 19:04 Відповісти
Какая ответка? Зеля был в Омане на переговорах с Патрушевым, вот ему и показали что может с ним случиться если не будет сговорчивым!Потом он сутки боялся вылетать в Украину пока его не выпихнули на самолете Патрушева.
показати весь коментар
04.06.2021 19:12 Відповісти
Интересная теория. А про рептилоидов что-нибудь? А про плоскую Землю?
показати весь коментар
04.06.2021 20:08 Відповісти
мають вирішувати родичі загиблих.
показати весь коментар
04.06.2021 19:04 Відповісти
сонечки ви наші. як показує історія де факто жодна сторона не несе покарання, а відбивається баблом. згадайте хоча б іранський аеробус збитий вмс сша в перській затоці, чи рашинський літак збитий над чорним морем під час навчань...тому я розумію бажання покарання чисто по людськи , але є історія...а щодо бабла то звичайно можна домовитися полюбовно, або через міжнар суд через ен років, тому не варто ******** якісь там суми, чай ви не євреї Украина не согласилась на предложение Ирана получить по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 2760 життя загиблих навряд чи то компенсує
показати весь коментар
04.06.2021 19:16 Відповісти
Правильно. Получите 150, потом требуйте справедливости, а потом добавки...Высшее экономическое образование ничего не дает...надо родиться евреем....
показати весь коментар
04.06.2021 19:24 Відповісти
тут талант і наглість потрібна
показати весь коментар
04.06.2021 19:36 Відповісти
А чому зєлюки за родичів вирішують? $150000 цілком пристойна сума, а більше з іранців все одно нічого не витягнеш.
показати весь коментар
04.06.2021 20:07 Відповісти
у нас за загиблого в ДТП менше 10 тищ юсд дають
показати весь коментар
04.06.2021 21:53 Відповісти
якщо без отката банді Зеленського, то воно їм вообще не надо.
показати весь коментар
04.06.2021 22:52 Відповісти
 
 