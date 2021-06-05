УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4779 відвідувачів онлайн
Новини Події
5 954 15
бойовик (3384) обстріл (21114) вирок (897) суд (8041) автобус (91)

Керівника підрозділу "Оплот" Шпакова заочно засудили до довічного ув'язнення за обстріл автобуса під Волновахою

Новини Цензор.НЕТ Події

Керівника підрозділу

Суд також стягнув з нього понад 3 млн грн на відшкодування моральних збитків.

Вирок виніс Куйбишевський районний суд Запорізької області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Суд встановив, що обвинувачений у квітні 2014 року вступив у лави "ДНР" і з квітня 2014 по травень 2015 року обіймав посаду "командира 1-го батальйону п'ятої Донецької ОМСБр Оплот". Він також брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ.

"13 січня 2015 року, виконуючи наказ свого безпосереднього командування, він керував обстрілом з реактивних систем залпового вогню по блокпосту біля міста Волноваха Донецької області, на якому перебували цивільні особи", - сказано в повідомленні на сайті суду.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків і Новгородського, - пресцентр ОС

Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що ім'я засудженого - Юрій Шпаков.

Нагадаємо, 13 січня 2015 року на автодорозі "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь" снарядами "Град" бойовики вбили 12 людей, які перебували в автобусі Златоустівка - Донецьк. Ще 18 були поранені. Серед загиблих були мирні жителі Волновахи і прилеглого району, Донецька, Докучаєвська, Макіївки. У 2017 році у Волновасі відкрили пам'ятник загиблим.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
У нас террористов пожизненно могут прииговорить лишь заочно. А очно бы этот шпаков давно гулял бы,взятый на поруки зажоповцами.
показати весь коментар
04.06.2021 19:25
+11
Ключевое слово "заочно". Заочные приговоры, заочные штрафы, заочная правоохранительная и судебные системы...
показати весь коментар
04.06.2021 19:27
+5
Заочные преследования- это часть той же самой гибридной войны которую проводит Путлер. То есть террористы оплачиваемые Московией отрубывают руки пленным воинам ВСУ если на руке татуировка типа "слава Украине". А Украина взамен заочно преследует палачей украинского народа, прекрасно осознавая, что приговор никогда не будет приведен в действительность. То есть подыгрывает Московии, типа это и есть то максимальное наказание которое заслуживают убийцы и палачи с той стороны.
показати весь коментар
04.06.2021 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас террористов пожизненно могут прииговорить лишь заочно. А очно бы этот шпаков давно гулял бы,взятый на поруки зажоповцами.
показати весь коментар
04.06.2021 19:25 Відповісти
Слугами
показати весь коментар
05.06.2021 15:15 Відповісти
Ключевое слово "заочно". Заочные приговоры, заочные штрафы, заочная правоохранительная и судебные системы...
показати весь коментар
04.06.2021 19:27 Відповісти
выполняя приказ ? а приказыватели кто ?
показати весь коментар
04.06.2021 19:32 Відповісти
Шпаков или Шмаков?
показати весь коментар
04.06.2021 19:34 Відповісти
в смартфоне?
показати весь коментар
04.06.2021 20:08 Відповісти
Заочные преследования- это часть той же самой гибридной войны которую проводит Путлер. То есть террористы оплачиваемые Московией отрубывают руки пленным воинам ВСУ если на руке татуировка типа "слава Украине". А Украина взамен заочно преследует палачей украинского народа, прекрасно осознавая, что приговор никогда не будет приведен в действительность. То есть подыгрывает Московии, типа это и есть то максимальное наказание которое заслуживают убийцы и палачи с той стороны.
показати весь коментар
04.06.2021 20:22 Відповісти
Есть очень хорошая пословица. Никогда не говори никогда.
показати весь коментар
05.06.2021 11:03 Відповісти
К сожалению время течёт быстро и палачи украинцев могут не дожить до расплаты, поэтому считаю оправданной дискуссию о мере ответственности родственников убийц. Такая действует в Израиле, считаю законным преследование родственников террористов. Палачи должны знать, что их родные не избегут наказания за их преступления
показати весь коментар
06.06.2021 03:51 Відповісти
Та вы погодите радоваться. Сейчас татаров с аваковым подадут апеляцию и будет как с левченко - через месяц приедет устраиваться в раду депутатом от опзж.
показати весь коментар
04.06.2021 21:30 Відповісти
Не надо его заочно, дали бы добро, люди сами его найдут и приговорят пожизненно не присутствовать на этой планете
показати весь коментар
05.06.2021 06:37 Відповісти
Заочно можете навіть розстріляти ©
показати весь коментар
05.06.2021 10:32 Відповісти
осталось заочно вступить в нату и..... врагповежен.........
показати весь коментар
05.06.2021 13:47 Відповісти
минские предусматривают амнистию а амнистию применяют только к осужденым ....так скорее всего сам шпак посторался себя быстрее осудить
показати весь коментар
05.06.2021 15:53 Відповісти
До лампочки ваш заочный приговор, это только лишь слова, которые абсолютно ничего не стоят. Вы сперва его ещё найдите - поймайте, а потом уже можете и судить.
показати весь коментар
05.06.2021 17:17 Відповісти
 
 