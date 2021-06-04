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Новини За кордоном
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Білорусь (5970) санкції (6850) авіасполучення (599) Євросоюз (7030)

ЄС запровадив заборону на допуск у свій повітряний простір і аеропорти літаків білоруських авіакомпаній

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС запровадив заборону на допуск у свій повітряний простір і аеропорти літаків білоруських авіакомпаній

Європейська рада оголосила 4 червня, що запроваджує заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС і на їх допуск у європейські аеропорти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейська рада сьогодні ухвалила рішення посилити наявні обмежувальні заходи на тлі ситуації в Білорусі, впровадивши заборону на проліт над повітряним простором ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників усіх видів", - сказано в заяві ЄС.

У документі зазначається, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерам у дозволі на посадку, зліт із їхньої території або у використанні їхнього повітряного простору.

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У заяві Євроради не зазначено, коли ця заборона набуває чинності.

Раніше в четвер агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що такі заходи можуть набути чинності вже в ніч на суботу. Крім того, наступного тижня ЄС планує обговорити подальші обмежувальні заходи, які можуть стосуватися білоруських міністрів, а також представників командування ВПС Білорусі. Під санкції також може потрапити одна організація - яка саме, не уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках. ФОТО

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+23
"Кр-рассиво" кацапи Луку "сдєлалі"! "Развєлі как пацана!"Ну що ж - до цього все і йшло Рано чи пізно це повинно було статься і Росія "взялась" за нього і за саму Білорусь "всерйоз"
З Україною "нахрапом" не вийшло Тихою сапою" пробують - теж не дуже "витанцьовується" - народ упирається! А на "нахрап" і сил уже нема і обстановка не дозволяє! Значить змушений "переключиться" Тепер побачимо що у нього збілорусами вийде (І у білорусів - з ним)
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04.06.2021 20:07
+16
Ну шо Сашко, кто там себе в ногу стреляет!? 500 лямов кончатся очень скоро. Баран- колхозник
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04.06.2021 20:04
+7
ничего , в Крым будут летать через Австралию
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04.06.2021 20:06
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Ну шо Сашко, кто там себе в ногу стреляет!? 500 лямов кончатся очень скоро. Баран- колхозник
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04.06.2021 20:04 Відповісти
ничего , в Крым будут летать через Австралию
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04.06.2021 20:06 Відповісти
"Кр-рассиво" кацапи Луку "сдєлалі"! "Развєлі как пацана!"Ну що ж - до цього все і йшло Рано чи пізно це повинно було статься і Росія "взялась" за нього і за саму Білорусь "всерйоз"
З Україною "нахрапом" не вийшло Тихою сапою" пробують - теж не дуже "витанцьовується" - народ упирається! А на "нахрап" і сил уже нема і обстановка не дозволяє! Значить змушений "переключиться" Тепер побачимо що у нього збілорусами вийде (І у білорусів - з ним)
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04.06.2021 20:07 Відповісти
Белска волость вийде
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04.06.2021 20:12 Відповісти
Мощно. Просто наказывать ничего не значащие авиакомпании. Можно почувствовать себя очень крутым и справедливым. А вот Аэрофлот как летал так и летает, хотя прегрешений за ****** в 100000000 раз больше, чем за Лукой.
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04.06.2021 20:14 Відповісти
ничего не значащих.. товаров, которые не смогут перевозить. А это огромные деньги
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04.06.2021 21:38 Відповісти
это какая-то трагическая ошибка,пятно позора на ЕС !
разве цивилизованные страны поступаю по варварски?
без проявления глубокой озабоченностей от 1 и до 500-ой степени запретили полеты белорускому Улусу кацапсиновой Орды ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 1637
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04.06.2021 20:14 Відповісти
Где нечего взять, можно и не церемониться
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04.06.2021 20:18 Відповісти
Это не Наш метод , где гуманизм ?
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04.06.2021 20:32 Відповісти
Потерялся в Николаеве, наверное
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04.06.2021 20:34 Відповісти
у этой проблемы нет силового решения! ее следует решать за столом переговоров!
ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 3668
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04.06.2021 20:42 Відповісти
Vsio verno nenado zaxvativat cuzyje samolioti i brat v zalozniki posazirov,kak terorista i osudili.Ecio za nelegalov zdiot sankcji tolko za segodnia Litve pojmali 60 nelegalov bolsinstve Irak.U nix jest priamoj reis Bagdad Minsk ,vot zarasyvajet nas nelegalami etot pridurok sovetski
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04.06.2021 21:17 Відповісти
Лука еще и ведет терроризм против других государств, подлец. это месть Литве и Европе
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04.06.2021 22:26 Відповісти
Если ИКАО подключится, то они свои васильки даже продать не смогут. Впервые в истории человечества, телеграмм-канал уничтожил целую республику. ахахахахаха
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04.06.2021 22:02 Відповісти
Ну да, Протасевичу при жизни памятник воздвигнут... От же, блин, жистя - каверзная штука, - бацька теперь репу чешет. Не тронь Протасевича, все бы шло прежней ходой, не то шо нынче. Муйлуша бацькино правление назвал режимом...
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05.06.2021 03:19 Відповісти
Самолёт сбила Россия, а летать запретили Беларуси... 🤔
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05.06.2021 10:36 Відповісти
 
 