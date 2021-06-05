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Болгарія (486) трансплантація (99)

Українці опинилися замішаними в скандалі з незаконною пересадкою органів у Болгарії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Українці опинилися замішаними в скандалі з незаконною пересадкою органів у Болгарії

У Болгарії розгорівся скандал після того, як стало відомо, що державна лікарня робила операції з пересадки органів, ймовірно, з порушенням законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Euractiv.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило, що за колишнього уряду Бойка Борисова державна лікарня пересаджувала органи бідних живих донорів багатим "дядечкам", у зв'язку з чим у міністерства "є всі підстави вважати, що вони не є родичами, як того вимагає закон".

Повідомляється, що високопосадовець отримав таким чином трансплантацію печінки і зумів перейти в початок списку очікування.

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За останні два роки в державній лікарні було проведено 14 операцій із пересадки нирки від живих донорів, і в документах вказано, що всі донори нирок - бідні "племінники" з України і Молдови, а одержувачі - багаті "дядечки" з таких країн, як Ізраїль, Японія і Оман.

Міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров заявив, що багато хто з багатих "дядечків", які отримали нирки, користувалися вигаданими особами.

Хоча підозри про порушення правил трансплантації в країні існують вже давно, це вперше, коли така практика була підтверджена урядом. Міністерство охорони здоров'я побоюється, що це викриття матиме сильний міжнародний резонанс.
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Топ коментарі
+6
Не думаю, что до этого было наоборот...
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04.06.2021 20:13
+4
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3301

А троль нічого іншого не напише, у них так сказано в методичках.
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04.06.2021 20:23
+4
То дрібниці, а от ...
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3625
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04.06.2021 20:32
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Спочатку голосуєш за зеленського, а потім продаєш нирку багатію з Ізраїля.
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04.06.2021 20:11 Відповісти
Не думаю, что до этого было наоборот...
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04.06.2021 20:13 Відповісти
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3301

А троль нічого іншого не напише, у них так сказано в методичках.
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04.06.2021 20:23 Відповісти
Скоро будем запчастями своими торговать.
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04.06.2021 20:24 Відповісти
ливер , и без чекатило Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 9405
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04.06.2021 20:26 Відповісти
Здравствуйте, я ваша тётя или дядя..мудрый нарид вместо того чтобы покончить с сокращением населения, мечтает попасть на органы или выдворение в Польшы.
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04.06.2021 20:28 Відповісти
То дрібниці, а от ...
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3625
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04.06.2021 20:32 Відповісти
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 4526
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04.06.2021 20:32 Відповісти
Їм би мозги ще б на пересадку забрали.... Ітак їм вони не потрібні.. Без однієї нирки яке в ж... життя.. потім всі гроші підуть на лікування...
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04.06.2021 22:19 Відповісти
 
 