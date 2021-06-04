Головні новини 4 червня: Україна без ворів у законі, хабар $700 тис. на митниці

Всі вори у законі і більшість кримінальних авторитетів покинули територію України, Росія стверджує, що добудувала першу лінію газопроводу "Північний потік-2", начальника митного поста спіймали на хабарі $700 тис., - головні новини України та світу 4 червня.

Данілов каже, що в Україні не залишилося ворів у законі

Про це він заявив на брифінгу після чергового засідання РНБО. За його даними, три тижні тому, коли Україна тільки ввела санкції проти ворів у законі, в країні їх було 17. Тепер - нуль. Зі 111 кримінальних авторитетів, які перебували в Україні і потрапили під санкції, в країні залишилися 42.

Данілов стверджує, що в санкційні списки не потрапив жоден чесний доброволець. За його словами, четверо чоловіків, які раніше захищали Україну на Донбасі, а тепер опинилися в санкційних списках, є фігурантами кримінальних справ. Двоє з них перебувають у СІЗО.

Крім цього, Данілов розповів про виселення колишніх чиновників із державних дач у Конча-Заспі. Поки в списку на вихід - 20 осіб, серед них - одіозні "регіонали" Богатирьова і Табачник.

Президент Зеленський теж виступив після завершення засідання РНБО. Він сказав, що вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні.

Єрмак вважає, що війну на Донбасі "пора закінчувати"

Цю заяву глава Офісу президента зробив у День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. "Я хочу ще раз сказати, що пора закінчувати війну на Донбасі. Всі вже втомилися від цієї війни і страждають від неї, а діти страждають найбільше. Ось чому ми, навіть у, на перший погляд, безнадійній ситуації, намагаємося зупинити цю ненависну всім нам війну", - заявив Єрмак.

"Регіонал" Левченко, який переховувався в РФ, повернувся в Україну

Колишній народний депутат "Партії регіонів" Микола Левченко, який з 2015 р переховувався в Росії від правосуддя, повернувся в Україну. Кримінальну справу проти нього було закрито за поданням Нацполіції у 2021-му році, тоді ж Левченка зняли з розшуку.

Журналіст Віталій Сич розповів, як близько року тому Левченко надіслав йому повідомлення з погрозами, пообіцявши "використовувати тупий собачий рот замість унітазу"..

Росія стверджує, що добудувала першу гілку "Північного потоку-2"

Про це заявив президент Росії Путін. За його словами, газопровід проведено з німецької та російської сторони, і тепер два його фрагменти потрібно підняти і зварити. Путін заявив, що Росія готова і надалі реалізовувати подібні "Північному потоку-2" проєкти "з європейськими партнерами".

Сьогодні ж стало відомо, що Данія відкликала згоду на будівництво Балтійської труби - газопроводу Baltic Pipe, який повинен був стати конкурентом "Північного потоку-2". Це рішення зірве плани Польщі щодо збільшення енергетичної незалежності від Росії.

Про Україну Путін заявив, що якби у Росії з нею були нормальні відносини, платити за газ нам довелося б утричі менше. Як Білорусі.

Євросоюз припиняє авіасполучення з Білоруссю

Тепер жоден білоруський літак не зможе потрапити в європейський повітряний простір.

Начальника митного поста затримали на хабарі $700 тис.

За даними слідчих ДБР, за хабар митники сприяли контрабанді. 704,3 тис. доларів США знайшли в автомобілі митника.

Журналісти повідомляють, що на місці злочину зловили начальника митного поста Михайла Бурдейного. Тиждень тому під час конкурсу на цю посаду він розповідав про батьків-заробітчан і високі корупційні ризики на Волині.