Повний перехід на електронні лікарняні відбудеться з 1 вересня 2021 року, - Ляшко

З червня по серпень медичні установи зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листки непрацездатності, а вже з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронну систему формування таких документів.

Як передає Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив: "Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 01 вересня 2021 року. До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності. Рішення про вид документу, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ. Відповідний наказ про "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки" вже підписаний та пройшов експертизу Мін'юсту".

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Ляшко заявил: "Звісно, що запроваджені зміни не можуть запрацювати відразу, для цього потрібний час, навчання та роз'яснення для медичних працівників та усіх, хто дотичний до цього процесу. Але, хочу запевненити, що ми зі свого боку готові підтримувати та додатково пояснювати за потреби. Адже, Міністерство йде до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим.

Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний".

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"Також, запрошую цієї суботи на онлайн-вебінар "Е-лікарняні", який ми проводитемо для працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування саме із метою надання інформації щодо основних змін у процесі видачі листків непрацездатності", - резюмував міністр.