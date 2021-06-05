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Повний перехід на електронні лікарняні відбудеться з 1 вересня 2021 року, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Повний перехід на електронні лікарняні відбудеться з 1 вересня 2021 року, - Ляшко

З червня по серпень медичні установи зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листки непрацездатності, а вже з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронну систему формування таких документів.

Як передає Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив: "Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 01 вересня 2021 року. До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності. Рішення про вид документу, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ. Відповідний наказ про "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки" вже підписаний та пройшов експертизу Мін'юсту".

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Ляшко заявил: "Звісно, що запроваджені зміни не можуть запрацювати відразу, для цього потрібний час, навчання та роз'яснення для медичних працівників та усіх, хто дотичний до цього процесу. Але, хочу запевненити, що ми зі свого боку готові підтримувати та додатково пояснювати за потреби. Адже, Міністерство йде до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим.
Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний".

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"Також, запрошую цієї суботи на онлайн-вебінар "Е-лікарняні", який ми проводитемо для працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування саме із метою надання інформації щодо основних змін у процесі видачі листків непрацездатності", - резюмував міністр.
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Нарешті закриються маніпуляції з їх торгівлею.
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04.06.2021 22:42 Відповісти
Полный переход на электронные больничные состоится с 1 сентября 2021 года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2348 Угу. Для прикладу "чесності" ЗЕленої банди, можна згадати, як вчора фракція "слуг урода" вивела будівництво Київської окружної дороги з системи ПроZZоро. Тобто "розпиляють" у ручному режимі 100 мільярдів...
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04.06.2021 22:45 Відповісти
Діджіталізація України триває !!!)))
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04.06.2021 22:48 Відповісти
Сейчас эпидемия в мире следующего вируса начинается - черного грибка после-коронавирусного. Смертность тысяч людей в Индии показывает статистику смертности, что 50% заболевших черным грибком после-коронавирусным погибают. Потому что грибок и в легких и в мозге и в глазах и нету другого средства, кроме дорогих операций по полному удалению черного грибка и вместе с зараженными участками органов и тела. И он человека съедает за дни и даже часы. И этот черный грибок уже по всему миру выявлен и в Иране и Ираке и Египте и РФ и Мексике и по всюду. Вопрос времени, когда эта черная плесень доберется до Украины. Какой план у власти борьбы с этим вирусом новым. Идет мировая бактериологическая война. Единственный правильный ход для власти - это закрыть страну. Ибо сейчас эта плесень охватит мир, как коронавирус и эти вирусы еще и связаны. После коронавируса эта плесень убивает людей сильно ибо имунитет ослабленный.
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04.06.2021 22:51 Відповісти
 
 