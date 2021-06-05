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Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що уряди Франції та Німеччини розуміють, що на Донбасі відбувається військова агресія Росії, але вважають за краще не псувати відносини з Москвою заради економічної вигоди.

Про це Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоби зупинилася війна Російської Федерації по відношенню до України на території Донецької та Луганської областей, треба зробити дуже просту річ. Президент Путін має забрати свої війська, забрати свої бронетранспортери, танки, забрати всіх своїх військових звідти, і відразу все це припиниться. ... Німці це не бачать? Французи це не бачать? Вони все бачать, вони все розуміють. Але вони роблять гешефт", - сказав Данілов.

"Ну тоді скажіть, будь ласка, шановні друзі, що ми займаємось тільки бізнесом, і те, що стосується інших речей, нас взагалі не цікавить", - додав секретар РНБО.

На запитання журналіста про те, чи не боїться він викликати своїми висловлюваннями дипломатичний скандал, Данілов відповів: "Я не є дипломат. Я людина, яка відповідає за національну безпеку в нашій країні".

Читайте також: Данілов: Німеччина і Франція в 2008 році не дали Україні і Грузії отримати ПДЧ. Пізніше обидві ці країни постраждали від агресії Росії
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Топ коментарі
+25
Странные люди... Сами покупают рашкинские энергоносители, но при этом хотят чтобы этого не делали другие? Может еще и Европа, вместо нас, будет защищать нашу страну? Вы два года орали, что хотите договорится с ******, а теперь Европа виновата? Или все по сценарию? Все нас бросили и нужно ложится под рашку?
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04.06.2021 23:01
+22
Зеленое стадо во главе с ослом тоже делает на войне гешефт..
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04.06.2021 22:48
+22
Ну и правильно Данилов сказал... Кто строит и защищает Сев. поток - 2 ?
Германия.
Макрон также заигрывает перед пуйлом...
Если бы не Германия, вернее не её воля, то никакого Сев. потока - 2 не было бы. А значит пуйло имел бы меньше возможностей для манёвра.
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04.06.2021 22:50
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Всему свое время.
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04.06.2021 23:45 Відповісти
Когда Россия наконец сдохнет - будет воевать. В ином случае драться за насквозь простреливаемый перешеек - идиотизм (то же самое относится и к любителям сходить на Херсон - их смешают с землей Смерчами). А пока в приоритете мирное урегулирование территориального спора.
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04.06.2021 23:52 Відповісти
Это у вас задача выжить , а в Украине зарплаты от 1000 баксов. Меньше не предлагать. Так что не надо писдеть.
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04.06.2021 23:43 Відповісти
"нада проста пиристать стрилять" (с)
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04.06.2021 23:21 Відповісти
Данилов на подтанцовках у Кловуна. Тот несет хренотень - этот подвывает. Вместо обороны устроили тройки НКВД занимаются то санкциями на воров в законе. то на проституток. то списки телеканалов какие Бубочку критикуют хотят прикарманить. Долбоепы.
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04.06.2021 23:21 Відповісти
Увага, Дінвілов ініціатор більшості цих рішень РНБО, а ніяк не танцюрист під дуду. Нелоху це все і в голову не прийшло б.
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05.06.2021 22:19 Відповісти
*Данилов, звісно
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05.06.2021 22:19 Відповісти
Нарешті хочь хтось правду сказав відкрито.
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04.06.2021 23:24 Відповісти
А чого остановився. Правду про Осла - в студию.
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04.06.2021 23:26 Відповісти
И тем не менее, что Пете, что при Зеле, Путин не разрешат Украине выход из Нормандского формата. Именно по той причине, что Данилов озвучил.
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04.06.2021 23:25 Відповісти
А якщо чесно казати, так, як воно є, то в чому реально була підтримка України з боку Німеччини всі ці роки?

Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади...
А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...

А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...
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04.06.2021 23:26 Відповісти
Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 5847 Не треба постити дурню.
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04.06.2021 23:41 Відповісти
Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 2190 Кацап, свою пропаганду можеш запхати собі сам знаєш куди. Ніде в офіційных документах НАТО не йде мова про заборону вступу до Альянса країни з територіальними спорами чи непідконтролбним кордоном. В минулому навіть країни-члени НАТО мали і терр. спори, і конфлікти між собою.
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04.06.2021 23:46 Відповісти
Серьезно? Кац, ты телевизора пересмотрел?) У Британии есть территориальные проблемы?) У Турции? Греции?
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04.06.2021 23:45 Відповісти
Она этого не сделает во первых , а во вторых страны и вне НАТО должны разрабатывать свои оборонительные доктрины .Вот Молдова кстати это худо-бедно но осуществляет , а мы по прежнему сидим в совке св нашими -вашими прокацапскими олигархами , за Грузию не скажу но после Мишико на мой взгляд произошел откат назад и у них тоже
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04.06.2021 23:49 Відповісти
А ти шо щось інше хотів?Фашисти свій план ОСТ виконують,лєнінці сесеру хочуть а ти з Валодькою за два роки нічого не спромігся зробити для зміцнення обороноздатності країни.Тільки чешиш язиком давно відомі факти.Квилити,скиглити і волати будеш десь в іншому місці,а будучи головою РНБО виконуй посадові обов"язки.
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04.06.2021 23:34 Відповісти
Вы все еще в совковых мифах живете? Что такое этот план? Кем он принят?)
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04.06.2021 23:49 Відповісти
Навіть нецікаво де ви живете .Вам голова РНБО відкритим текстом каже що Україну руйнують за спільним планом ряд держав координуючи свої дії,а ви все рожеві хмаринки рахуєте...А план ОСТ це такий документ,підтверджений і зафіксований.Згідно нього в Україні непотрібна промисловість крім видобувної,земля переходить до інших власників,а кількість населення зменшується до необхідної для обслуговування нових господарів.Вам це нічого не нагадує в нинішніх процесах?І фашисти і лєнінці якраз зараз це і коять.Методи можливо трішки різні,в одних більш економічні в інших більш військові але мета одна,і ті і інші вже мають результат.
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05.06.2021 06:44 Відповісти
Бубочка тоже хочет стать на защиту Украины от врагов, которые нас окружили? А-ха-ха!! Кловун хочет стать как Вова Пу. Та это просто ржака по приколу! Данилов - массовка Кловуна. Носит за ним кловунские башмаки. И заглядывает в его рот.
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05.06.2021 09:55 Відповісти
Зараз вони вам докладно проінформують, тільки жалібно попросіть(люди про свої країни піклуються і на всих їм начхати-хіба це не плани?) Унас я так зрозумів їх вже нема.
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05.06.2021 08:39 Відповісти
Данилову - огромный ркспект! Непонятно как он при Зе на этой должности очутился. Но, с вместе с Кулебой, они наш коллективный Маннергейм
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04.06.2021 23:55 Відповісти
Франция с Германией просто гробят свой авторитет в исторической перспективе,гоняясь за сиюминутной выгодой.После проводимой ими беззубой политики,на них уже никто не посмотрит с уважением
Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 6734 Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 1307
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05.06.2021 00:00 Відповісти
что немцы что французы кроме гешефта могли бы задуматься о другом если бы Украина хотя бы заявила... что при такой позиции решила восстановить свой ядерный потенциал ....
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05.06.2021 10:23 Відповісти
Как я уже писал тут - если сегодня Украина заявит о начале работ по созданию ЯО, то завтра вся поддержка ЕС и Штатов улетучится. Даже более того - кремлю никто не скажет поперёк, если он захочет ударить по месту разработки ЯО.
И потом - ЯО это вовсе не дешевое оружие.
Это самый дешёвый способ нанести колоссальный ущерб врагу - да, но это не означает, что ЯО дешёвое. Имеется в виду, что ЯО намного дешевле в пересчёте на условную килотонну. И всё.
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05.06.2021 11:27 Відповісти
це якась хвора москальська логіка: напали і воюють москалі, але винні європейці, бо "роблять гешефт"! Навіть деякі українці також "роблять гешефт". І що? Україна не хоче розривати економічні зв'язки з москалями, то чому це мають робити європейці?
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05.06.2021 00:38 Відповісти
John Smith 868f3dd3- хоча б тому що в т. ч. що дві совесті європи в купі з іншими не байдужими надули Україну у 90-х а тоді відморозились тіпа ми не такі а тут трамвай чекаємо ось вам, на початку колоніальної війни в 2014р " Глубокую озабоченность" замість ленд-лиза для боротьби з агрессором. Ніхто нікого за нас воювать не просив але коли по всій Україні на блок постах з чогось серйозного було по одному калашу, пм і то міліцейському і то не постійно і не завжди, за фронт і мови нема, автобусні двигуни .які підходили для наших танків не п р о д а л и-товар двойного назначения -ви самі двойного назначения .а ти Джон также.- ось тобі Джон .а може й не Джон, моя відповідь з України.
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05.06.2021 08:23 Відповісти
Не все так просто -- "гешефт, сиюминутная вьігода..." меркель ще 14-го року заявила, що "Украина должна поделиться территорией..." Це показували по тб, хіба що перекладач збрехав.
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05.06.2021 14:13 Відповісти
данилов з єфремовим не робили гешефт у свій час з рейхом. Тому що коренева їх система міцно повязана пуповиною з рейхом. данилов попав туди виключно через те, що він не є українцем. Он єфремов -прибився до Луганська аж з горноалтайська разом з патронним заводом з реевакуації. Вечний зов в них в грудях, і будуть служити рейху у великих і у малих справах. А сценарій у них простий - жила би страна родная и нету других забот. Страна це не батьківщина, бо вони русскоговорящие,основа рейху.
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05.06.2021 01:15 Відповісти
Путин заявил о завершении укладки труб по первой нитке «Северного потока-2», и «Газпром», по его словам, уже готов заполнять трубопровод газом.

По состоянию на 1 апреля 2019 был проложен только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%.. Только лишь за первый год президентства Зеленского по состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
К сожалению, но нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский.
Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки СП-2, Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента.
И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске СП-2, Украина терпит геополитическое поражение.
Pavlo Nuss
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05.06.2021 02:31 Відповісти
"Для того, что бы остановилась война..." - тут все и сразу понятно.
може кто где и видел, шо войны останавливаются отведением своих войск,
премиями бойцам за неоткрытие огня в ответ....
зеленые никогда не будут защищать Украину - они будут "останавливать войну"
и деребанить ее до конца...
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05.06.2021 04:26 Відповісти
Всё виноваты уже стали.роспись в своей несостоятельности,не что либо зделать,не повлиять.остались только пустые обвинения.
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05.06.2021 04:49 Відповісти
Нічого Третя світова війна розставить все на свої місця. І кожен отримає по своїх "заслугах". Кожен.
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05.06.2021 07:18 Відповісти
Гешефты с Московией делает Украина. Но Данилов предпочитает говорить о другом.
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05.06.2021 08:08 Відповісти
Все виноваты кругом как всегда, один Цезарь вне подозрений. А кто у раши покупает нефть, газ и плавленные сырки? Газ транзитирует?
Франция и Германия?
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05.06.2021 08:43 Відповісти
все верно сказано.
Более того, вот под соусом каратнина и локдауна можно было просто отказаться от закупки у рф газа, нефти (экономика ведь и так на локдауне) а недостающие обьемы докупили бы у США сжиженым газом...но нееет...европейцы за секономленный цент готовы потоптаться на собственных принципах, морали и просто забыть про адекватность.
Иногда мне кажется что макрон и меркель готовы стать на колени прилюдно и облизать туфли хутина если он даст им скидку в пару долл за газ. Это отвратительно.
через 2-3 месяца эмбарго нефти и газа рф просто бы перестала существовать.
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05.06.2021 08:45 Відповісти
На самом деле Украину дурят все.

Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 9185
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05.06.2021 09:00 Відповісти
да хоть на 100 лет объявили бы эмбарго. Вы посмотрите на Иран - ну вот это ЧИСТО нефтяная страна. Там нихрена нет, кроме этой самой нефти.
Наложили Штаты на них санкции и что? Может быть Иран развалился? Нет. Может быть Иран что-то поменял в своей политике? Вовсе нет.
Давно следует понять, что санкции не работают в том плане в котором этого хочет Запад.
Запад, вводя санкции, рассчитывает на снижение жизненного уровня населения, которое приведёт к внутренним бунтам. Либо на раскол элиты.
В отношении такой страны, как РФ или Иран это НЕ работает и НЕ будет работать.
МОжно вообще заблокировать всю торговлю с ними. Будет ли РФ хуже - несомненно. Поменяет ли она свою политику - вовсе необязательно.
И причём это не злобный путен вовсе. Само население такое.
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05.06.2021 11:35 Відповісти
Вы часто слышите что Иран покупает западных политиков? что Иран устраивает кибератаки, что он развязывает конфликты и поддерживает их деньгами? НЕТ. Потому что денег у Ирана на это нет и не будет. Тут без денег тоже все быстро пришло бы в норму...ну а росияне да, жрали бы одним местом одуванчики. Но если денег нет, нет и АМБИЦИЙ, возможностей нагадить
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05.06.2021 13:26 Відповісти
Я була в Ірані. Бідна, нещасна країна де більшість населення ненавидить свою владу.
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05.06.2021 13:34 Відповісти
Але народ хоче свою релігію і свої традиції. Чого до них лізуть вчити, як їм жити. Їх заблокували від світової банківської системи, міжнародної торгівлі... Хіба це по-людськи?
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05.06.2021 14:25 Відповісти
Абсолютно верно. Страна хочет жить вот так вот, как живет.
Хочет, чтобы у них там был свой этот ислам и всё прочее.
Да, это странно для многих из нас, для многих на западе, но это их выбор. Они так хотят.
Западу надо бы понять, что насильственно заставлять народы менять свой образ жизни не надо.
Тот же Афганистан - 20 лет там Штаты были, насаждали свою демократию. Сейчас убегают оттуда. И как только они оттуда выйдут, сразу и закончится вся эта демократия
Потому что народ так не привык, народу это не надо, народ хочет жить по-старому.
Нам может это казаться глупым, но это их дело. Им виднее как им жить.
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05.06.2021 17:00 Відповісти
Франция и Германия все видят и понимают, но они делают гешефт! Как и в Украине вся олигархическая, чиновничья рать, при поддержке своих... шнурков у ВР и всяких других властных структурах. Наживаются на войне и крови молодых солдат и офицеров.
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05.06.2021 09:05 Відповісти
конечно понимают .. а не " украинцы" ли завели в раду этих тварей с опжз... а не харьков ли забит кацапским отребьем...
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05.06.2021 10:26 Відповісти
Кто вообще придумал что Франция или Германия что-то должны Украине.
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05.06.2021 09:27 Відповісти
Домашним лохам втирали ...малевали перспективу что "пенсии будут як в Европе " и вообще сплошные "евроценности на каждом шагу"
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05.06.2021 12:22 Відповісти
Если Франция ложит на нас, почему эти клоуны заключают м ними контракт на покупку электровозов без 100 процентной локализации, вливая Миллиарды в их экономику
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05.06.2021 09:38 Відповісти
Украина почти не помогала Грузии, совсем не помогала Молдове. Так же само себя вела.
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05.06.2021 09:43 Відповісти
Франция и Германия не будет воевать с рф. Зачем им это? Надо просто осознать, что опасность огромная и мы сам на сам с монстром.
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05.06.2021 09:46 Відповісти
заявить этим торгашам что возобновляем ядерный потенциал ... тем паче что те кто подписывал соглашение не выполнили своих обязательств .. так что имеем право.. вот тогда забегают
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05.06.2021 10:29 Відповісти
забегают по бомбоубежищам те дуралеи, которые объявят о разработке ЯО.
Простите, что так прямо, но я уже не знаю, как ещё объяснять.
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05.06.2021 11:30 Відповісти
Не "сам на сам", наші союзники -- США, Англія і Канада, Польща, Прибалтика. І все.
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05.06.2021 14:31 Відповісти
гешефт делает малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат который полностью подконтрольный кремлю в силу своего "бизнеса" , офшоров и недвижимости которые находятся в ПИД,,,рашенском Фекалистане мало того это Недоразумение окружило себя кремлевскими Крысами и сепорней, один хитрожопый ермак(козырь) чего стоит, так какая нормальная страна будит иметь дело с Украиной если ее "руководство" сдает "вагнеровцев" прямо из оп, все знают что замешен ермак, а Нарик включает заднюю.....
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05.06.2021 10:11 Відповісти
Нашёлся наконец человек.который перестал делать вид.что верит мошенникам и назвал вещи своими именами.игра "я знаю.что вы знаете.что я знаю...но все вместе6 играем в прятки" не принесла абсолютно никакого результата со всеми этими мыльными "минскими вальсами" и "номандскими посиделками у камина".
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05.06.2021 10:43 Відповісти
Ответ " Чемберленов" --- накося -выкуся и прими нашу глубокую озабоченность. На братишка я тебе печеньку покушать принес Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 42
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05.06.2021 12:18 Відповісти
Довго думав, як діти
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05.06.2021 12:31 Відповісти
А почему они должна ставить свои интересы ниже украинских? Что это за риторика пошла, что нам все должны? А если они дальше это продолжат, то что будет?
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05.06.2021 12:46 Відповісти
увы это не просто гэшэфт это стратегия причём многовековая и долгосрочная.... очень долго-
срочная - если немчура добилась царствования своих династий назвав из на рассейский лад
романовыми чтоб уши не кололо сильно.... так что это случай гораздо более тяжёлый чем да
же большие деньги, это большая политика...........
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05.06.2021 12:46 Відповісти
Все правильно сказал Данилов. Но! Есть одно но. Почему мы в таком случае покупаем у России электроэнергию, и многое другое, не афишируя это?!!
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05.06.2021 12:49 Відповісти
более того.-Меркель с Оландом есть соучастники оккупации рашистом Украины,ибо именно они в 2014 году воплотили в Минске рашистский план ,по созданию ордло,которые должны быть созданны на суверенной территории Украины ,финансироватся рашистом,для ведения войны с Украиной ,а для покрытия расходов на войну с Украиной и ее народом должен заработать "северный поток"
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05.06.2021 16:47 Відповісти
ниче себе..
А вот я вам картинку покажу кое-какую: Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 7535

Это Минск, 2014 год. Узнаёте кто это там самый крайний справа? Это случаем не Президент ли Украины?
Его там что насильно заставляли подписывать домовленности?
Наверное же нет. Однако ж он их подписал.
А если на них согласна Украина, то почему же не должны быть согласны Германия и Франция?
Не перекладывайте с больной головы на здоровую
Ничего Украине ни Германия ни Франция ни кто бы то ни было ещё не должен.
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05.06.2021 17:07 Відповісти
Ничего Украине ни Германия ни Франция ни кто бы то ни было ещё не должен.- это понятие у аферистов.Тогда почему Украина что-то должна (уничтожать ядерное оружие в замен безопасности и неприкосновенности границ,которую международные аферисты с мировым террористом попрали ?
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05.06.2021 20:25 Відповісти
Украина должна была уничтожить ЯО, так как не могла его обслуживать, и тем более использовать, управлялось оно из МСК. Перекодировать ракеты было невозможно.
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05.06.2021 22:18 Відповісти
именно потому,что Украина могла перекодировать МБР ,как основной изготовитель носителей ЯО , международные аферисты проплатили их уничтожение .Если Северная Корея обслуживает что то подобное,то почему Украина не могла??? Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт - Цензор.НЕТ 124
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06.06.2021 09:25 Відповісти
ничего Украина не могла "перекодировать" Это только в плохих боевиках на ракете висит пульт для ввода какого-то там кода. Это в кино сделано для облегчения понимания зрителем происходящего - главный герой убивает последнего злодея, подходит к ракете, вводит код, красная лампочка тухнет, загорается зелёная, мир спасён.
В реальности такого нет.
Что Украина могла технически сделать, так это извлечь боезаряд, и произвести его детонацию либо отдельно, либо смонтировать на другой, собранный ПОЛНОСТЬЮ в Украине носитель с украинскими системами управления подрывом.
Этого не было сделано.
Поддерживать ядерный арсенал Украина не могла организационно и финансово - нет специалистов. Конечно, на тех людях, что работали в РВСН при СССР какое-то время бы продержались.
Но у Украины не было специалистов всех требуемых специальностей. Надо было бы создавать целую структуру для их обучения.
И второе: поддерживать в готовности одну ракету к пуску или 10 ракет к пуску или 100 ракет - на это нужны более-менее одинаковые деньги. Точнее сказать, что затраты на 10 ракет лишь немного превышают расходы на 10 ракет. Потому что основное бабло тратится во время исследований и создания первых экземпляров. Когда изделие становится на потом всё моментально дешевеет.
Ну и опять-таки колоссальные траты случаются тогда, когда надо их обновлять.
Именно поэтому что США, что РФ идут путём улучшения ТТХ ракет а не тупо наращивают количество.
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08.06.2021 16:35 Відповісти
Не вешай лапшу на уши.До сегодняшнего дня в рабсее на вооружении наверное стоят МБР .которые изготавливала Украина (ss-18 "сатана" ) которые были уничтоженны в Украине - Р-36М , но ихняя модификация "воевода" стоит на вооружении в рашиста.
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08.06.2021 20:59 Відповісти
Да, в РФ стоят на вооружении модификации тех ракет, что производились на заводах Украины во времена СССР. И что? Как это противоречит тому, что я написал выше?
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09.06.2021 16:42 Відповісти
логика- мировые аферисты уничтожили ЯО оружие Украины только потому,что его можно было перенацелить на них .Готовые носители с боеголовками уже изготовленны , и стояли на боевом дежурстве ,что не требовало финансовых расходов, а стоимость их обслуживания не такая уж и непосильная ноша для страны ,которая имеет в наличии атомные реакторы, занимая 5 место в Европе по их количеству
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09.06.2021 19:33 Відповісти
я уж не знаю кто там мировые аферисты, Вам виднее. Но отказалась от ЯО Украина сама. Поверив обещалкам ряда стран. Без гарантий.

Стоимость обслуживания ракет с ЯО довольно велика. Потому что обслуживание это не просто машину на ТО сгонять и масло поменять. Это целая инфраструктура + отрасли промышленности. Вы же не можете закупать запчасти от своей ракеты в супермаркете, правда? И спецов надо учить тоже государству самому. И потом платить этим спецам.
И ещё: не надо путать наличие атомных реакторов с возможностью производства и обогащения оружейного плутония. Это РАЗНЫЕ производства. Всё равно, что сказать, что "а вот у нас есть завод по производству выхлопных труб для легковушке, значит есть автомобильная промышленность, значит может сделать танк".
Да, танк очень издалека имеет общие черты с автомобилем. Но сделать танк, имея только часть производства, требуемого для автомобиля нереально. Надо создавать именно производство для выпуска всего, что надо танку + всего, что надо танковым войскам + обучение людей + огромное производство для всего, что танк окружает. От военных городков до производства снарядов.
всё отнюдь не так просто.
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10.06.2021 11:20 Відповісти
Иванов- этим все сказано.Убеждение для Ивановых,Все что Иванов лепит,было созданно и работало в том числе и специалисты и промышленность в Украине.(Стоимость обслуживания ракет с ЯО довольно велика., и танки вплел и автомобили и т,д - все это убеждающие мантры советского замполита , которые противоречат сами себе .Вот какое оружие убрали с Украины в Будапеште (Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин) ,да плюс стратегические бомбардировщики,находящиеся в Украине и ,которые рашист и сейчас использует . тчк
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10.06.2021 11:40 Відповісти
Максим, фамилия, тем более, указанная в Интернете, особого значения не имеет. И уж точно если бы я залогинился под каким-нибудь Джоном Смитом, от этого я бы по-другому думать не стал бы
Несмотря на то, что очень хочется в это верить, все прекрасно знают, что все ракеты в ссср создавались исключительно в кооперации между многими заводами и НИИ по всей стране. У Южного во многих проектах была ведущая роль, бесспорно. Только это не избавляет от той реальности, что сам Южный по себе один не создавал ракету на 100%.
При должной заинтересованности рук-ва Украины, думаю, что смог бы. Но этого не сделано. И вряд ли уж теперь будет сделано..
То, что я говорю и говорил ничему не противоречит кроме Вашего желания видеть мир в более розовом и приятном свете, чем реальность. И ваши фантазии они, возможно, очень приятны, но мыслить надо реально. И сопоставлять хотелки с возможностями.
А насчёт НАТО - ну так вот, на этой же самой неделе НАТО всем нам открыто сказало: вы на саммите НАТО не нужны и принимать вас в НАТО никто сейчас не будет.
Вот и всё.
А что там будет через год, два, десять лет - это к гадалкам.
Пока что - также как с Будапештом, только сказками кормят и выражают озабоченности. Глубокие.
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10.06.2021 20:13 Відповісти
Украина не могла уничтожать ЯО, как и его содержать и применять. Согласно меморандуму, Украине гарантировалась защита от ЯО. Кто-то его применил?
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09.06.2021 08:47 Відповісти
Зобов'язання
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.- давай проходи дальше
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09.06.2021 14:58 Відповісти
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ Видишь ли, Максим, меморандум, это всего лишь памятка, или "то что надо помнить". Никаких юридических последствий, он не несет.
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09.06.2021 21:31 Відповісти
Говорить, что ракеты можно было перекодировать - глупость, это тайна за семью замками. У Украины не было ЯО, был бесполезный, и опаснейший металлолом.
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09.06.2021 21:38 Відповісти
А что наш клоун зеленский не делает деньги на войне!!По -моему очень даже не малые!!!!
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05.06.2021 16:53 Відповісти
Ну что за колхоз! Каждый канцелярист делает заявления из области компетенций президента или по крайней мере главы МИД
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05.06.2021 17:00 Відповісти
В статье тактично опустили, что Данилов назвал ФРГ и Францию "гарантами Будапештского меморандума", которыми они не являются))) Данилов - ветеринар. Крапка))) Смеюсь, но не смешно, у этого быдла, огромная власть.
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05.06.2021 22:08 Відповісти
учи мат.часть, номерной ты придурок, Франция с оговорками, но подписала Будапештский меморандум.

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06.06.2021 16:04 Відповісти
Меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Усе, больше НИКЕМ. А ты придурок, похлеще Данилова.
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09.06.2021 08:51 Відповісти
А вы , слуги украинского народа, чем занимаетесь. Гешефт , да ещё какой в собственные карманы. За два года вылезли из грязи в князи (очень хотелось ещё другое слово написать , на "м"),и разворовываете , даже не стесняясь страну, и хотите, чтобы Запад у вас в слугах ходил ? Так нагло себя в руководстве Украины ещё никто не вёл. Может быть владе стоило бы взять уроки правильного поведения у специалистов -педагогов ? Хамства и цинизма у вас воз и маленькая тележка, вот только хорошими манерами и интелектом вас Бог обделил. Засучите рукава и начните, наконец-то, работать на пользу страны и украинцев.
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05.06.2021 23:43 Відповісти
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