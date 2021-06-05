Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що уряди Франції та Німеччини розуміють, що на Донбасі відбувається військова агресія Росії, але вважають за краще не псувати відносини з Москвою заради економічної вигоди.
Про це Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Для того, щоби зупинилася війна Російської Федерації по відношенню до України на території Донецької та Луганської областей, треба зробити дуже просту річ. Президент Путін має забрати свої війська, забрати свої бронетранспортери, танки, забрати всіх своїх військових звідти, і відразу все це припиниться. ... Німці це не бачать? Французи це не бачать? Вони все бачать, вони все розуміють. Але вони роблять гешефт", - сказав Данілов.
"Ну тоді скажіть, будь ласка, шановні друзі, що ми займаємось тільки бізнесом, і те, що стосується інших речей, нас взагалі не цікавить", - додав секретар РНБО.
На запитання журналіста про те, чи не боїться він викликати своїми висловлюваннями дипломатичний скандал, Данілов відповів: "Я не є дипломат. Я людина, яка відповідає за національну безпеку в нашій країні".
Будь ласка, зачекайте...
Була підтримка з боку Польщі, країн Балтії, особливо Литви, з боку США та Канади...
А чим допомогла Німеччина конкретно? Німеччина була швидше посередником у переговорах між Україною та рашистською паРашею, до того ж неодноразово більше грала на боці пуйла...
А якщо згадати, що у великій мірі саме завдяки старій штазівці Меркель в 2008 році Україна та Грузія не стали кандидатами в члени НАТО, що зробило можливим рашистську агресію проти цих країн,то саме Німеччина головний союзник паРаші, що плює на західні цінності задля економічних вигід від торгівлі з азіопським Мордором, це вже не згадуючи про те, що цілі екс-канцлери в прислузі у крімлівських злочинців...
И потом - ЯО это вовсе не дешевое оружие.
Это самый дешёвый способ нанести колоссальный ущерб врагу - да, но это не означает, что ЯО дешёвое. Имеется в виду, что ЯО намного дешевле в пересчёте на условную килотонну. И всё.
По состоянию на 1 апреля 2019 был проложен только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%.. Только лишь за первый год президентства Зеленского по состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
К сожалению, но нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский.
Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки СП-2, Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента.
И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске СП-2, Украина терпит геополитическое поражение.
Pavlo Nuss
може кто где и видел, шо войны останавливаются отведением своих войск,
премиями бойцам за неоткрытие огня в ответ....
зеленые никогда не будут защищать Украину - они будут "останавливать войну"
и деребанить ее до конца...
Франция и Германия?
Более того, вот под соусом каратнина и локдауна можно было просто отказаться от закупки у рф газа, нефти (экономика ведь и так на локдауне) а недостающие обьемы докупили бы у США сжиженым газом...но нееет...европейцы за секономленный цент готовы потоптаться на собственных принципах, морали и просто забыть про адекватность.
Иногда мне кажется что макрон и меркель готовы стать на колени прилюдно и облизать туфли хутина если он даст им скидку в пару долл за газ. Это отвратительно.
через 2-3 месяца эмбарго нефти и газа рф просто бы перестала существовать.
Наложили Штаты на них санкции и что? Может быть Иран развалился? Нет. Может быть Иран что-то поменял в своей политике? Вовсе нет.
Давно следует понять, что санкции не работают в том плане в котором этого хочет Запад.
Запад, вводя санкции, рассчитывает на снижение жизненного уровня населения, которое приведёт к внутренним бунтам. Либо на раскол элиты.
В отношении такой страны, как РФ или Иран это НЕ работает и НЕ будет работать.
МОжно вообще заблокировать всю торговлю с ними. Будет ли РФ хуже - несомненно. Поменяет ли она свою политику - вовсе необязательно.
И причём это не злобный путен вовсе. Само население такое.
Хочет, чтобы у них там был свой этот ислам и всё прочее.
Да, это странно для многих из нас, для многих на западе, но это их выбор. Они так хотят.
Западу надо бы понять, что насильственно заставлять народы менять свой образ жизни не надо.
Тот же Афганистан - 20 лет там Штаты были, насаждали свою демократию. Сейчас убегают оттуда. И как только они оттуда выйдут, сразу и закончится вся эта демократия
Потому что народ так не привык, народу это не надо, народ хочет жить по-старому.
Нам может это казаться глупым, но это их дело. Им виднее как им жить.
Простите, что так прямо, но я уже не знаю, как ещё объяснять.
срочная - если немчура добилась царствования своих династий назвав из на рассейский лад
романовыми чтоб уши не кололо сильно.... так что это случай гораздо более тяжёлый чем да
же большие деньги, это большая политика...........
А вот я вам картинку покажу кое-какую:
Это Минск, 2014 год. Узнаёте кто это там самый крайний справа? Это случаем не Президент ли Украины?
Его там что насильно заставляли подписывать домовленности?
Наверное же нет. Однако ж он их подписал.
А если на них согласна Украина, то почему же не должны быть согласны Германия и Франция?
Не перекладывайте с больной головы на здоровую
Ничего Украине ни Германия ни Франция ни кто бы то ни было ещё не должен.
В реальности такого нет.
Что Украина могла технически сделать, так это извлечь боезаряд, и произвести его детонацию либо отдельно, либо смонтировать на другой, собранный ПОЛНОСТЬЮ в Украине носитель с украинскими системами управления подрывом.
Этого не было сделано.
Поддерживать ядерный арсенал Украина не могла организационно и финансово - нет специалистов. Конечно, на тех людях, что работали в РВСН при СССР какое-то время бы продержались.
Но у Украины не было специалистов всех требуемых специальностей. Надо было бы создавать целую структуру для их обучения.
И второе: поддерживать в готовности одну ракету к пуску или 10 ракет к пуску или 100 ракет - на это нужны более-менее одинаковые деньги. Точнее сказать, что затраты на 10 ракет лишь немного превышают расходы на 10 ракет. Потому что основное бабло тратится во время исследований и создания первых экземпляров. Когда изделие становится на потом всё моментально дешевеет.
Ну и опять-таки колоссальные траты случаются тогда, когда надо их обновлять.
Именно поэтому что США, что РФ идут путём улучшения ТТХ ракет а не тупо наращивают количество.
Стоимость обслуживания ракет с ЯО довольно велика. Потому что обслуживание это не просто машину на ТО сгонять и масло поменять. Это целая инфраструктура + отрасли промышленности. Вы же не можете закупать запчасти от своей ракеты в супермаркете, правда? И спецов надо учить тоже государству самому. И потом платить этим спецам.
И ещё: не надо путать наличие атомных реакторов с возможностью производства и обогащения оружейного плутония. Это РАЗНЫЕ производства. Всё равно, что сказать, что "а вот у нас есть завод по производству выхлопных труб для легковушке, значит есть автомобильная промышленность, значит может сделать танк".
Да, танк очень издалека имеет общие черты с автомобилем. Но сделать танк, имея только часть производства, требуемого для автомобиля нереально. Надо создавать именно производство для выпуска всего, что надо танку + всего, что надо танковым войскам + обучение людей + огромное производство для всего, что танк окружает. От военных городков до производства снарядов.
всё отнюдь не так просто.
Несмотря на то, что очень хочется в это верить, все прекрасно знают, что все ракеты в ссср создавались исключительно в кооперации между многими заводами и НИИ по всей стране. У Южного во многих проектах была ведущая роль, бесспорно. Только это не избавляет от той реальности, что сам Южный по себе один не создавал ракету на 100%.
При должной заинтересованности рук-ва Украины, думаю, что смог бы. Но этого не сделано. И вряд ли уж теперь будет сделано..
То, что я говорю и говорил ничему не противоречит кроме Вашего желания видеть мир в более розовом и приятном свете, чем реальность. И ваши фантазии они, возможно, очень приятны, но мыслить надо реально. И сопоставлять хотелки с возможностями.
А насчёт НАТО - ну так вот, на этой же самой неделе НАТО всем нам открыто сказало: вы на саммите НАТО не нужны и принимать вас в НАТО никто сейчас не будет.
Вот и всё.
А что там будет через год, два, десять лет - это к гадалкам.
Пока что - также как с Будапештом, только сказками кормят и выражают озабоченности. Глубокие.
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