Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар РНБО Олексій Данілов і лідер Радикальної партії Олег Ляшко посварилися в прямому ефірі.
Перепалка сталася в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Олег Ляшко розкритикував Олексія Данілова за те, що той сказав, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за ненадання Україні і Грузії ПДЧ в 2008 році.
"Ви вважаєте, що Німеччина і Франція винні у невиконнні Мінських домовленостей, а не Росія? Ви вважате, що агресія - це винна Німеччина, Франція? Що ми не отримали членства в НАТО - це винна Німеччина, Франція, а не ми? ... Рібята, ви ж головою думайте, коли ви це кажете. Це життя наших людей. Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви!" - емоційно заявив Ляшко.
"Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом про дебільні заяви. Це ви будете там у Верховній Раді в себе репетувати, сіно їсти або що ви там робили", - відповів йому Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
- Где?!
- Жить хочешь?
- С кем?!!
- Еще раз пикнешь - *****!
- Пи-пи-пи-пи!!!
отак от!
Да ты батенька.. гебіст-провокатор
Служив якось з луганчанином - так що данілоффф як і йому подібні може й не "в законі" але "в пачьотє".
А отвечать на провокации надо без агрессии, с юмором, например:
"Г-н Ляшко, тут два варианта: либо наши заявления дебильные, либо вы их воспринимаете по-дебильному. Может попросим сидящих в студии проголосовать ?"
****** ЗЕЛЕНІ! В усьому світі доведення невинуватості - це процес двостороннього руху в суді з обвинуваченням !!! Чекалкін казав - ЗЕЛЕНІ ЦЕ НЕДОЗРІЛІ ЧЕРВОНІ! А я б сказала це недозрілі путіноїди!
В 2019 году координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев назвал Данилова "бандитом".
Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда. Это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е это надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет. Семен Кабакаев
шЛяшко ну очень любит их целовать
Детали: Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.
ЗЕдеталі: хто як не олігархи првели вову на трон, й так вже складеться, що саме олігархи його й скинуть, демократичніа опозиція їм допоможе а потімдля олгархив побудує цивільні правила - ПО-ІНШОМУ ВЖЕ НЕ ПРОКОНАЄ!
Michael Bodnarchuk