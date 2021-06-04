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Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов - Олегові Ляшку:

Секретар РНБО Олексій Данілов і лідер Радикальної партії Олег Ляшко посварилися в прямому ефірі.

Перепалка сталася в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Олег Ляшко розкритикував Олексія Данілова за те, що той сказав, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за ненадання Україні і Грузії ПДЧ в 2008 році.

"Ви вважаєте, що Німеччина і Франція винні у невиконнні Мінських домовленостей, а не Росія? Ви вважате, що агресія - це винна Німеччина, Франція? Що ми не отримали членства в НАТО - це винна Німеччина, Франція, а не ми? ... Рібята, ви ж головою думайте, коли ви це кажете. Це життя наших людей. Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви!" - емоційно заявив Ляшко.

Данілов - Олегові Ляшку: Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір 01

"Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом про дебільні заяви. Це ви будете там у Верховній Раді в себе репетувати, сіно їсти або що ви там робили", - відповів йому Данілов.

Данілов - Олегові Ляшку: Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір 02
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Топ коментарі
+68
В принципе - здесь Ляшко прав, а вот Данилов - хам.......
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04.06.2021 23:37
+42
У тупорилого клоуна не може бути розумних підлеглих
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04.06.2021 23:39
+31
Судя по манере «поведения/разговора» того же самого *********** - таки да (вспомнить хотя бы как он разговаривал на «ноле» с хлопцами или ответы на «неудобные» вопросы - хамство прет из всех «щелей»).........Воспитание☹️
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05.06.2021 00:42
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На вид - угрюмый, но под угрюмостью скрывается дремучесть, типо, семь раз отмерь , а на восьмой возьми и выбрось...И так со всей зешоблой...Мдя-а...кацапов`
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05.06.2021 01:45 Відповісти
- Деньги!
- Где?!
- Жить хочешь?
- С кем?!!
- Еще раз пикнешь - *****!
- Пи-пи-пи-пи!!!
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05.06.2021 01:52 Відповісти
я вам, пан Ляшко, нє кто-лібо как, а кто-лібо гдє!
отак от!
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05.06.2021 02:00 Відповісти
Кто-либо где? За лаштунками?
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05.06.2021 02:06 Відповісти
Зежлободром одним словом 🤣
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05.06.2021 02:04 Відповісти
Когда-то в учебнике по истории прочитаем краткий некролог, мол, зебуины - случайные телепнi в политике, времен увядающей Юли.
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05.06.2021 02:10 Відповісти
по сути Ляшко все правильно сказал, а у пиар-клоунов из РНБО просто нечем крыть
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05.06.2021 03:34 Відповісти
Понятно, Данилов не хочет быть в одной компании с Миловановым 😂
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05.06.2021 04:55 Відповісти
Садитесь - 5. Подлиз защитан.
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05.06.2021 05:38 Відповісти
ну и дичь ты нанес. многое начитался здесь, но это что-то исключительное...
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05.06.2021 07:41 Відповісти
Похоже у тебя очень тяжёлая степень и названия ещё не придумали.
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05.06.2021 11:56 Відповісти
Идиот єто социальній статус а не болезнь.
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05.06.2021 12:06 Відповісти
При зеленском снбо стало похоже на гастролирующий цирк, который показывают каждую пятницу по тв.
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05.06.2021 05:53 Відповісти
Данилов повел себя не умно, повевшись на провокацию. Когда какое то ЧМО характеризует тебя и твои поступки негативно надо просто заметить что мнение человека шлюхи не принимается нигде в серьезных организациях. Германия не понимает что строительством газопровода развязывает руки агрессии в Украине? Ибо чтобы там не пели а 21 век век газа. И ЕС потребляет 200 млрдм3 рашистского газа и планирует потреблять +30%. В проекте закрытие АЭС,ТЭС на угле,на сланцах( например в Прибалтике ). Замещать будут ГАЗОМ ,дешевым( для Германии он дешевле чем для нас на 30-50%). Газ будут сжигать на ТЭС. Что бы немецкий бюргер и промышленный капиталист был доволен, плевать что некие ордынцы будут в центре европы гонять дивизии туда-сюда на деньги за газ. И это надо ГОВОРИТЬ. Мы получили от Франции( гаранта Будапешта) и Германии оружие,помощь( ВЫПОЛНЕНИЕ обязательств?) Нет. Мы получили политические действия в поддержку- НЕТ.смешные "санкции" что бы чиновники раши не ездили в ЕС. Так они ездят( типа на отдых нельзя а на "лечение" ,вспомните Кобзона и германские"санкции"- можно) НАДО этим ГОВНЯНЫМ союзникам говорить что они говно( конечно через таких как Данилов,не через дипломатов) Нам же транслируют через немецких депутатов и бывших канцлеров( ну тех что руководят в рашиских газпромах) что с Рашей надо не конфликтовать а торговать. Никто ж не падает на сраку от таких"заявлений". А тут Данилов ,,"ну сказал". Он ПРАВИЛЬНО сказал -надо вещи начать называть своими именами. И спрашивать. Французики Будапешт гарантировали? Английское право знаете? Наш третий потенциал ЯО стоил триста млрд.$,наша отобранная территория и убытки составляют триллионы гривень. КОМПЕНСИРУЙТЕ! Это надо говорить и требовать. Говорить в ООН что мы, мол,не понимаем поведение гарантов. Они нас "кинули" с обещаниями по ЯО,и страна ,поверившая таким гарантиям и сделавшая больше всех для безопасности на "шарике" свернув ТРЕТИЙ потенциал ЯО в мире,понесла жесточайшие убытки из-за невыполнения гарантий и наверное выгоднее иметь ЯО чем подобных гарантов и их "гарантии". Пусть выглядят бледно. Данилов высказывал правильные вещи но реагировать на провокации "никчем" зачем?
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05.06.2021 07:20 Відповісти
кто вообще пустил в телевизор эту заднеприводную ляшку рыжей ахметки? или он славику шустрому - телепопрашайке денег дал?
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05.06.2021 08:17 Відповісти
Чий канал того і шмари Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір" - Цензор.НЕТ 3508
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05.06.2021 11:23 Відповісти
да успокойся ты...при чём шустер...?канал то кого знаете....и кто на подтанцовках у него тоже знаете...)ляшко) вот кому он денег дал а не шустеру.... шустер образованный и воспитанный мужик....что он может сделать против?видно же что многих терпит...и ему они не нравятся...но приходится... таковы правила жизни...шуфрич он постоянно здесь...уже тошнит не только мне а и шустеру видно....хоть сегодня не было . пронесло всех от него....а шуфрич знаете какой кабинет возглавляет...свободу слова ...как его не звать....он сам думаю ходит...к тому же его партию пишут якобы ахметов возглавит вместо медведчука как то так... ну а ляшко ...языком поработать он умеет не дурак....тем более им потарахтеть соскучился ведь вне рады и политике....тошнит уже ...а когда то я уважал его...было дело...(( бойко ему в табло дал уже на совещании кабмина...на сей раз бы дал ему и данилов....данилов мужик серьйозный, болтать не умеет попросту...и хотелось бы чтобы критиковали кого здесь по делу и в не политике ,а по справедливости независимо кто из какой партии, но здесь так не бывает...((
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05.06.2021 14:44 Відповісти
ДанілОВ, БаканОВ, ТатарОВ, ВенедіктоВА, РазумкОВ, АвакОВ.. Чи не забагато московитських прізвищ на важливих посадах у країні, де начебто титульна нація - українці? Це як би в Ізраїлі що не прем'єр то який небудь, ібн хусейні, аль мадері і так далі
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05.06.2021 08:30 Відповісти
а национальность ты по окончанию фамилий определяешь? есть фамилии вообще не пойми "чьих". Как титульность будешь определять? Черепа замерять?
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05.06.2021 08:41 Відповісти
Навіщо черепи вимірювати? Достатньо мізків у черепі мати, щоб і так все розуміти. Овочів нагадати!? АрбузОВ, АзарОВ, ПортнОВ, КалінІН (СБУ в 12-13), КузьмІН, ЛєбєдЄВ, і як вишенька на торті - бульбаш Янукович (щось на кшталт гібридного авакяна-авкова).
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05.06.2021 09:01 Відповісти
Я уже говорил ,что УКРАИНСКИЙ НАРОД находиться на своей земле в качестве КРЕПОСНОГО НАРОДА им не только государство не принадлежит, а даже СМИ, если украинцы начинают посыпаться ,то их называют националистами ,а некоторые их называют нацистами, даже не дают украинцам на всей своей земле поставить свои УПЦ, чтобы одной верой строить своё государство.
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05.06.2021 11:02 Відповісти
т.е все кто на -ов овощи правильно я тебе понял? Ты пока думай а я тебе отберу загиблих героев на -ов, у тебя ж и кним есть рассовые претензии пральна?
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06.06.2021 16:36 Відповісти
а Донцов - це також херня? а призвище Бандера також без українських коренів... Треба дивитись не на прізвище, а на вчинки і інші речі. А говорити спочатку, що не те прізвище... потім не той колір очей, не та зачіска, не та форма черепа..... Фашизм!
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05.06.2021 11:16 Відповісти
Що за дебільний коментар.. може тобі МотвієнКО довподоби..? АбрамченКО... ГригоренКО.. ЧернышенКО.. Останні заступники голови уряду рф.. Мішустина.
Да ты батенька.. гебіст-провокатор
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05.06.2021 11:30 Відповісти
дело не в фамилиях...а русни скрепной действительно сверх меры.
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05.06.2021 12:45 Відповісти
Всех гнать и на их место людей с правильной фамилией - ЛевченКО, БойКО, ВитренКО, ЗахарченКО (а нет, этот уже нет), добавим в депутаты спортсменов ШевченКО, ЛомаченКО... Будет суперпатриотичная власть, ведь как иначе, все ведь с правильной фамилией. Но людей определяет не фамилия и не запись в отсутствующей ныне 5-й графе, а их натура.
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05.06.2021 14:01 Відповісти
поставил на место ахметовскую шавку. Даже не по смыслу не буду разбиратся, лайк не глядя!
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05.06.2021 08:38 Відповісти
"Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом про дебільні заяви. Це ви будете там у Верховній Раді в себе репетувати, сіно їсти або що ви там робили",- це яскравий приклад як думає пролєтаріат лугандона! А бандюгани лугандона всі вишлі із народа. Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір" - Цензор.НЕТ 2839
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05.06.2021 09:01 Відповісти
При Данілові у Луганську завалили доброслава. Так що не потрібно все обандиковувати.. Ви краще на верхівку свободи впливовуйте.
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05.06.2021 09:59 Відповісти
До чого тут верхівка і сама Свобода?!
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05.06.2021 23:51 Відповісти
Свободівці на нулі - Герої. А вся верхівка - відробляє московитські гроші, розколюючи патріотичні сили..
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06.06.2021 20:22 Відповісти
Таке говорять тільки вороги українців, а тому кацапом смердить від тебе. Свідомо чи ні, але ти підігруєш нашим ворогам такими діями.
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06.06.2021 21:11 Відповісти
Тягнибок все зробив, щоб внести роздріб у патриотичні лави.. І зараз, коли зе узурпують владу і готують Україну до здачи московитам, він просто мовчить.. А при Порошенко як виступав, як виступав...
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07.06.2021 09:12 Відповісти
"При Данілові у Луганську завалили доброслава"- та хто б сумнівався?
Служив якось з луганчанином - так що данілоффф як і йому подібні може й не "в законі" але "в пачьотє". Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір" - Цензор.НЕТ 8421
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06.06.2021 14:09 Відповісти
Зеленський пішов в сраку!
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05.06.2021 09:04 Відповісти
а чому тільки в сраку?
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05.06.2021 10:34 Відповісти
Зелені глисти потрібно виводити з організму України..
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05.06.2021 09:05 Відповісти
Скоро з 1 липня тариф на електрику зелена мерзота всуне по 4 гривнв +доставка 2 гривні...уря....
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05.06.2021 09:07 Відповісти
не сци й не фантазуй... повисять, але не на такі цифри.
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05.06.2021 11:49 Відповісти
брихня
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05.06.2021 12:15 Відповісти
Шо ти мелеш?
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05.06.2021 17:32 Відповісти
Это по России-1 сказали? Прекращай смотреть эту херню!😁😁😁😁
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05.06.2021 23:44 Відповісти
Брехливе це суче племя зелене....провалено все що є...
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05.06.2021 09:08 Відповісти
там так "а, троцкістьі-утопістьі,..родіну нє любішь, падло?" (с. данілофф) лішєнец, бл...
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05.06.2021 09:14 Відповісти
Птенцы гнезда Тимошенко выясняют в прямом эфире, кто из них самый дебильный
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05.06.2021 09:52 Відповісти
кто он там по образованию, фельдшер? А щеки как надувает, как маршал армии, как минимум.
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05.06.2021 09:53 Відповісти
Данілов на своєму місці. З часів здобуття Україною незалежності, цю посаду отримав дійсно патріот України, а не якась там богатирьова.
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05.06.2021 09:55 Відповісти
Офигенный патриот,в пользу которого только сравнение с богатыревой
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05.06.2021 16:31 Відповісти
Данилов корчит из себя грозного перца. Роль такая у него в квартале95.
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05.06.2021 10:02 Відповісти
когда Ляшко открывает свой помойник, хочется выключть телевизор или сунуть ему в рот, чтоб заткнулся... - хуже бабы перекупки.
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05.06.2021 10:02 Відповісти
Данілов поставив на місце дурнуватого популіста Ляшка.
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05.06.2021 10:08 Відповісти
Пожалуй, впервые соглашусь с Ляшко.
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05.06.2021 10:41 Відповісти
Пан радикал хамил! Даже Савик не смог остановить его словесный понос! Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір" - Цензор.НЕТ 9539
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05.06.2021 11:10 Відповісти
"Не стерпить "??? , стерпить ще-й не таке , коли настане час відповідати за свій дибілізм.
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05.06.2021 11:17 Відповісти
Данилов мужик.. Хладнокровно.. на тявкающего Ляшко
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05.06.2021 11:21 Відповісти
хто таке ляшко? примітивна тваринка...ті, що його запрошують до ефіру такі самі скотиняки
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05.06.2021 11:30 Відповісти
Мы все Божьи дети и равны перед Богом.
А отвечать на провокации надо без агрессии, с юмором, например:
"Г-н Ляшко, тут два варианта: либо наши заявления дебильные, либо вы их воспринимаете по-дебильному. Может попросим сидящих в студии проголосовать ?"
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05.06.2021 11:58 Відповісти
Данилов классно осадил хитровжаренного козла!
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05.06.2021 11:49 Відповісти
кацап, тут водки нет, иди на мокша.ру
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05.06.2021 12:16 Відповісти
шото клоунская подтанцовка теряет берега
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05.06.2021 12:26 Відповісти
а тим краще дурь відна - посред течії далеко від берегів гівно розвалюється нашматки)
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05.06.2021 13:29 Відповісти
Цей холуй Данілов учора- РНБО ВИРІШИТЬ , А ЛЮДИНА НЕХАЙ СУДИТЬСЯ ДОВОДИТЬ, ЩО ТО НЕ ТАК , НЕ ПРАВІЛЬНО РНБО ВИРІШИЛО!!!
****** ЗЕЛЕНІ! В усьому світі доведення невинуватості - це процес двостороннього руху в суді з обвинуваченням !!! Чекалкін казав - ЗЕЛЕНІ ЦЕ НЕДОЗРІЛІ ЧЕРВОНІ! А я б сказала це недозрілі путіноїди!
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05.06.2021 13:28 Відповісти
Да !А я действительно не думал, что Данилов такой тупой и некомпентентный!! Россия, Путин и воровка Тимошенко более всего виноваты в том , что Украину не приняли в НАТО!!
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05.06.2021 17:06 Відповісти
О.Ляшко в данном случае я считаю что он правПо поводу генерала Кривоноса как это взять и уволить боевого опытного генерала.
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05.06.2021 18:37 Відповісти
Олежек сильно рискует "выйти за эфир" Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір" - Цензор.НЕТ 3711

В 2019 году координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев назвал Данилова "бандитом".

Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда. Это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е это надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет. Семен Кабакаев
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05.06.2021 18:49 Відповісти
Потоптана Нелохом гідність Данілова окрисилася на Ляшка , але за що? А той сказав , узагальнюючи спільну думку політикуму , ескспертів й у Шустера теж. Савік той маніпулятор ще "толька тот "- притягнув до екрану батька сина Гудкових ( доречі батько підполновник ФСБ у відствці) у підтвердження того, як сцарь уХуйло убив вільні медіа. у рашистляндії , що МОЛЮСКА аж захлинувся жовчу... Міністр *** юстиції!!!
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05.06.2021 19:33 Відповісти
Следующий раз нужно принести к Шустеру пакетик земли и корову.
шЛяшко ну очень любит их целовать
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05.06.2021 21:02 Відповісти
Ого....слуги уже за правду , сказанную им в глаза , стрелки начинают забивать....Ничего себе, влада....С Ляшко редко соглашаюсь, но в данном случае поддерживаю его мнение на 100%. Слуги сами за два года у власти ничего полезного для страны не сделали, только занимаются охотой на ведьм, преследуя патриотов Украины и цинично разбрасываются обвинениями в адрес целого ряда стран Запада, а также НАТО . Нахамили своим близким соседям полякам. Хамства и цинизма через край. Вот только интелекта на многих лицах не замечено. Не страдают этим.
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05.06.2021 23:32 Відповісти
Прямая речь Арахамии: "Мы все увидели первую реакцию - влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи - чуть ли не основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была высшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось".

Детали: Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.

ЗЕдеталі: хто як не олігархи првели вову на трон, й так вже складеться, що саме олігархи його й скинуть, демократичніа опозиція їм допоможе а потімдля олгархив побудує цивільні правила - ПО-ІНШОМУ ВЖЕ НЕ ПРОКОНАЄ!
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05.06.2021 23:44 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБОРОНИВ СРАТЬ

Michael Bodnarchuk
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05.06.2021 23:58 Відповісти
Ринат Лианидыч иногда выпускает свою собачку погавкать. Сколько бабла было вложено в вила Ляшко, и землю и сено в раде ел но с треском пролетел на выборах.. даже по мажоритарке недавно нах послали
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06.06.2021 00:08 Відповісти
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