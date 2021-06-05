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Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі

Президент США Джо Байден на майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не буде поступатися, однак Вашингтон бажає більше стабільності у відносинах із Москвою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі.

"Він (президент США Джо Байден - ред) ніколи не хоче діяти нерішуче у сферах, де він занепокоєний, у сферах, де, як він відчуває, дії російського уряду або російського керівництва шкодять інтересам США. І він, звичайно, не має наміру діяти нерішуче на цій зустрічі - публічно або віч-на-віч", - сказала вона на брифінгу.

"Але в кінцевому рахунку, наша задача, наш пріоритет - рухатися в напрямку стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією", - продовжила вона.

Вона нагадала, що на думку Вашингтона, у США і РФ є області, де можна співпрацювати. Як приклад Псакі вказала на продовження договору СНО-III і на переговори навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

Псакі резюмувала, що навіть за наявності конфронтаційних компонентів у відносинах сторін і розбіжностей між лідерами країн діалог все одно необхідний.

Читайте також: Пєсков про зустріч Байдена і Путіна: "Очікувати якихось зрушень у досягненні порозуміння не доводиться"
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Топ коментарі
+20
Словоблуддя. Зупинити небезпечну тварину можна тільки силою.
Умовляння будуть сприйматися нею як ваша слабкість.
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05.06.2021 00:11
+16
Что-то сдает старичок, сразу после зеленого света для СП-2 Польше запрещают прокладывать её трубу, очень тревожные звоночки.
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05.06.2021 00:04
+15
Хоче стабільних відносин з міжнародним терористом да вбивцею? Так, Гамерико?…
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05.06.2021 00:04
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Хоче стабільних відносин з міжнародним терористом да вбивцею? Так, Гамерико?…
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05.06.2021 00:04 Відповісти
Абсолютно верно, он им войну и террор, а они ему стабильность и диалог. Странно всё это
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05.06.2021 00:58 Відповісти
Прогнулся Байден под Путина.не долго держался.
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05.06.2021 04:37 Відповісти
канешна,канешна,ватній рашистский длбб, переигрун всех поступательніми движениями очком и еще ********** МИРА - єто вофка Тупин!
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05.06.2021 07:33 Відповісти
Что-то сдает старичок, сразу после зеленого света для СП-2 Польше запрещают прокладывать её трубу, очень тревожные звоночки.
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05.06.2021 00:04 Відповісти
Старикан изначально был гнилой, как теперь ясно.
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05.06.2021 00:11 Відповісти
Нит. Американцы всегда дают слабину перед нападением для очистки совести.
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05.06.2021 00:33 Відповісти
Глупость какая, просто слов нет.
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05.06.2021 00:52 Відповісти
польша если трубу протянет будет меньше спг из америки брать, вот и ктото суетится
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05.06.2021 23:48 Відповісти
"Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки"
_Да уже само по себе это заявление в оправдание обайдена говорит о том какое оно ничтожество и лакей путлера.
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05.06.2021 00:10 Відповісти
Словоблуддя. Зупинити небезпечну тварину можна тільки силою.
Умовляння будуть сприйматися нею як ваша слабкість.
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05.06.2021 00:11 Відповісти
зупиняти тварин є спецiальний iнструмент:

https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Eagle
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05.06.2021 03:32 Відповісти
Кнопку перезагрузка уже успел положить с собой?
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05.06.2021 00:13 Відповісти
голуб міра 2 хоче теж мати нобеля,як його патрон
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05.06.2021 09:53 Відповісти
Слабак, разговор даже не за Украину, их кацапские хакеры дрючат, а дедушка сопли только вытирает, там уже в конгрессе много недовольных таким положением дел😁😁😁
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05.06.2021 00:15 Відповісти
Что-то совсем в мире стало кисло. Полнейшая анархия и бардак. Самое время кремлевскому гаденышу что-то подленькое замутить.
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05.06.2021 00:15 Відповісти
"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией"
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 19
Уроды твёрдо намерены пройти по граблям прошлого века с Третьей всемирной напоследок. Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 6386
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05.06.2021 00:17 Відповісти
Стабильные, предказуемые отношения.
Это как договариватся с шизофреником.
Да так оно и есть.
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05.06.2021 00:17 Відповісти
Предлагаю напоить Байдена перед встречей, чтобы снять нерешительность и обеспокоенность. А там, может х**лу припечатает чем нибудь в голову.
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05.06.2021 00:20 Відповісти
Предлагать будешь своему сожителю в теплотрассах чебоксар сальніе предложения...
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05.06.2021 07:36 Відповісти
Гарик, у тебя ********? что такое постишь. Фу не позорься.
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05.06.2021 09:48 Відповісти
Washington Еxaminer обвинил Байдена в пресмыкательстве перед Путиным
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05.06.2021 00:25 Відповісти
"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией".
Можно было это сказать одной фразой и проще - перезагрузка 2.0.
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05.06.2021 00:28 Відповісти
no comment........
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05.06.2021 00:32 Відповісти
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 3987 Блін, українські бідонобіли зовсім розледачіли. Бачу, що =канадська хохлорня= (с) мусить іти і шукати їхні придовбані (такі, як і вони самі) пАтретики свого "животворящого великого українця" та іконки "святого козака байди". Бо мені гидко було зберігати таке жалюгідне плазування українського населення перед черговим імпортним месією разом з оббльовуванням діаспори.

А я ж іще фразочку одну приберігаю ...
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05.06.2021 00:43 Відповісти
Я дико извиняюсь перед читателями, но наш Зеледент по сравнению с Байденом... И в этом даже возраст Зели не дает ему преимущества.
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05.06.2021 00:50 Відповісти
Опять какаяразница. У обоих заглядывание в оче )(уйлу.
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05.06.2021 08:52 Відповісти
Эх сралина на них нет, отправил бы в лагеря научится суровому зековскому характеру, да?
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05.06.2021 09:14 Відповісти
Странные у вас мечты однако. Но главное что все так понимаете что не по вашим мечтам будет,а какаяразница будущее.
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05.06.2021 09:35 Відповісти
А мне странно наблюдать как наш мудрый нарид выбрал подавляющим большинством зеленое недоразумение и при этом имеет философскую привычку рассуждать "все они одинаковые, тупину в очко заглядывают".
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05.06.2021 09:46 Відповісти
Вот это то вас и бесит что народ добился права выбирать? Ато что эти персонажи о которых идёт речь и тот персонаж, вами возлюбленный, которого вы пропихуете в цари очевидная какаяразница, это факт. Как вы на это не закрывайте глаза.
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05.06.2021 11:34 Відповісти
Зачем перепечатывать новость пропагандисткого агенства враждебной страны?
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05.06.2021 00:59 Відповісти
Какая она всё же шутница и затейница.
На канале Sky News Australia регулярно ролики крутят: как у деда язык заплетается.
Его последний перл: он считат что является президентом уже 15 месяцев, о как.
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05.06.2021 01:15 Відповісти
Вот людям покажут какой то манекен говорящий, а они мастурбируют и молятся на него. Ведомые и зомбированные.
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05.06.2021 01:46 Відповісти
Причём это явление в современном мире является массовым. Бубочку очевидно играет двойник; у Царя их вообще 15 штук; а у ваших северных соседей он как-то сильно изменился в лице с 2015-го года. Помолодел сильно.
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05.06.2021 01:48 Відповісти
Нейросеть компилирует лица людей, которых никогда не существовало, и их трудно отличить от живых, иногда их выдает взгляд счастливо - стекляный, но это трудно заметить. А если сфабриковать видео? Бандиты будущего кинут все силы и деньги на цифровые технологии, т. к. это дает неограниченные возможности.
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05.06.2021 02:13 Відповісти
Ну не нейросеть, а просто программочка по специальной обработке изображений. Этакий видеоредактор специального назначения.
Если "лидер" несколько месяцев не выходит в народ, можно ставить сто рублей против одной копейки: он либо где-то в подвале на цепи, либо его давно нет в живых.
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05.06.2021 02:26 Відповісти
На эту тему вспомнился старый классный фильм "Бегущий человек". Сейчас технологии уже позволяют.
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05.06.2021 15:40 Відповісти
Ага, десь таке саме і макрон триндів... На початку. А потім як підмінили.
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05.06.2021 01:22 Відповісти
Передбачувані відносини з диким, агресивним кацапом під керівництвом шизонутого шниря-носія чимоданів путлера з комплексом "наполеона".... серйозно? Ви там зовсім подуріли чи таки купив ***** чимось?
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05.06.2021 01:35 Відповісти
Америка за пять месяцев получила такой страшный удар от демократов что она может и не оправиться от него. Не было ещё в её истории Администрации которая ослабила свою страну до такой степени.
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05.06.2021 01:46 Відповісти
Кацапи з 60х усе мріють що "скоро кірдик Амєрікє" ... ця мрія вже передається як спадщина на кацапстанє. **#нуті Сер.
P. S.
путин-*****.
Крым-Украина.
РФия- Враг.
*****&РФия- ПНХ.
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05.06.2021 10:47 Відповісти
бла бла бла ни о чём. думаю и встреча будет такой же.
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05.06.2021 05:42 Відповісти
главное, чтоб при встрече не упал,,а то его валит и направо и налево, или на колени не встал,
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05.06.2021 06:04 Відповісти
Потрібно до етнічних українців звертатися з прикладом,який прямо чи відтотожньо стосується безпосередньо особисто українця,так намагався говорити з українською нацією В.Ющенко,коли звертався"мої українці".Ба,це лунало, як гасло до чогось не значного,"малоросистого",бракувало тільки слова "маленькі".
Згуртувати націю,можливо тільки тоді,коли керманич є з нації,коли він розуміє націю,й ґасло до нації повинне влучати до серця кожного українця -немає пересічного українця,є кожна особистість,що формує націю й цей кожний українець є просто безцінний для існування у часі й просторі нашої української нації.
У противагу гаслу-"народ-це я",чи "я-"народ",або "мы хатим мира",потрібно звертатися
До кожного з нації,бачити у людській хвилі-обличчя кожного українця.А українець втомлений але не зкорений.
Потрібен Новий Завіт,Україні потрібен як повітря.
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05.06.2021 07:02 Відповісти
Дело вообще не в нерешительности и отважной храбрости. Вообще не в ЭТОМ.!!! Что бы вы понимали, дело в том, что некто Байден....весьма неподготовленый...встретится напрямую с ...другой формой жизни....использующей совсем другие методы и механизмы для ...сканирования человека. Вы что, все вокруг реально думаете, что фараоны Египта специально одевали пшент и немес себе на голову, только чтобы показать толпе, что они...чуть выше??? Я сейчас задаю вопрос всем амерам??.....
Одев пшент на голову единожды!!...фараону запрещалось!!....его снимать ДАЖЕ!!!....в кругу семьи. Вы это понимаете???
Вы понимаете, что это был экран?....что это была ..хоть и примитивная...но эффективная ...зашита (внимание!)....ОТ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.????
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05.06.2021 07:05 Відповісти
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 6383
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05.06.2021 07:37 Відповісти
"Байден хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией пьяным медведем"
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05.06.2021 08:28 Відповісти
Лишь бы на колени не встал.
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05.06.2021 08:30 Відповісти
Де-факто таки уже.
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05.06.2021 09:55 Відповісти
У России с Китаем торговый оборот 104 млрд $, а с США 10. Перекупить Путина у Байдена всё равно не получится. По любому, для России, штаты партнёр бесперспективный.
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05.06.2021 08:50 Відповісти
лапоть, у тебе помилка у слові ***********.
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05.06.2021 13:13 Відповісти
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 3819

...
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05.06.2021 08:59 Відповісти
Самый решительный и животворящий президент в истории США.
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05.06.2021 09:09 Відповісти
Вообще это все конечно грустно. Забрали ЯО, вместо этого подписали какую-то туалетную бумажку под названием Будапештский меморандум, торгуются Украиной ради собственных плюшек. Бла бла про ценности, принципы, а в итоге за деньги готовы продать любые интересы
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05.06.2021 09:10 Відповісти
Страны прекрасно и без ядерного оружия живут.
Но это не каждым дано.
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05.06.2021 11:26 Відповісти
Байден просто скажет: "Володья, покажи свои каблуки".
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05.06.2021 09:36 Відповісти
Ага, Деладье и Чемберлен в1938 году в Мюнхене уже "принесли мир целому поколению"...
История Запад ничему не учит!
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05.06.2021 09:41 Відповісти
Ещё вспомним Трампа...
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05.06.2021 10:46 Відповісти
К сожалению мои худшие опасения подтверждаются. Демы опять запилят перезагрузку 2.0. Уж лучше были бы республиканцы, пусть и с шизиком Трампом.
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05.06.2021 15:06 Відповісти
решительно промолвил слово он "убийца", немного погодя "решительно " сказал -"давай ,достраивай поток, теперь с "убийцами " повязаны мы делом.
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05.06.2021 16:38 Відповісти
Знайома пісня з відомими наслідками.
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05.06.2021 20:22 Відповісти
Байден це від слова байда?
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05.06.2021 20:28 Відповісти
Замість того, щоб сказати, яких точно цілей він хоче досягти, які принципи якими умовами захистити,
вони розказують, як рішуче він збирається "діяти", щоб досягти невідомо чого невідомо якими засобами. (Підміна цілей.)
Єдина більш-менш явно означена ціль сформульована дуже нечітко: більш стабільних і більш передбачуваних відносин з РФ... - Ну... Дуже стабільні і передбачувані отакі відносини:
...
[США]: - Вы, кажется, вот тут не то, чтобы нарушили, но... э... возможно, нарушили... э...
[РФ]: - Сам дурак. Отвали, с...
[США]: - Да, Вы правы. Это было предсказуемо (ведь, так всегда)... Зато стабильно.
...
Дійсно, нащо говорити про те, ЩО він буде робити з Путіним (чи, точніше, ЩО Путін буде робити з ним?), - про те, ЧИМ вони там будуть займатися, багато хто і так вже здогадується. Тому вони розказують, ЯКИЙ він буде: рішучий, впевнений, красивий...
- Забули тільки ще уточнити: він бюстгалтер і стрінги вдягне, чи буде без трусів?
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06.06.2021 04:04 Відповісти
 
 