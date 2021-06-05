Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден на майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не буде поступатися, однак Вашингтон бажає більше стабільності у відносинах із Москвою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі.
"Він (президент США Джо Байден - ред) ніколи не хоче діяти нерішуче у сферах, де він занепокоєний, у сферах, де, як він відчуває, дії російського уряду або російського керівництва шкодять інтересам США. І він, звичайно, не має наміру діяти нерішуче на цій зустрічі - публічно або віч-на-віч", - сказала вона на брифінгу.
"Але в кінцевому рахунку, наша задача, наш пріоритет - рухатися в напрямку стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією", - продовжила вона.
Вона нагадала, що на думку Вашингтона, у США і РФ є області, де можна співпрацювати. Як приклад Псакі вказала на продовження договору СНО-III і на переговори навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.
Псакі резюмувала, що навіть за наявності конфронтаційних компонентів у відносинах сторін і розбіжностей між лідерами країн діалог все одно необхідний.
Будь ласка, зачекайте...
_Да уже само по себе это заявление в оправдание обайдена говорит о том какое оно ничтожество и лакей путлера.
Умовляння будуть сприйматися нею як ваша слабкість.
https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Eagle
Уроды твёрдо намерены пройти по граблям прошлого века с Третьей всемирной напоследок.
Это как договариватся с шизофреником.
Да так оно и есть.
Можно было это сказать одной фразой и проще - перезагрузка 2.0.
А я ж іще фразочку одну приберігаю ...
На канале Sky News Australia регулярно ролики крутят: как у деда язык заплетается.
Его последний перл: он считат что является президентом уже 15 месяцев, о как.
Если "лидер" несколько месяцев не выходит в народ, можно ставить сто рублей против одной копейки: он либо где-то в подвале на цепи, либо его давно нет в живых.
P. S.
путин-*****.
Крым-Украина.
РФия- Враг.
*****&РФия- ПНХ.
Згуртувати націю,можливо тільки тоді,коли керманич є з нації,коли він розуміє націю,й ґасло до нації повинне влучати до серця кожного українця -немає пересічного українця,є кожна особистість,що формує націю й цей кожний українець є просто безцінний для існування у часі й просторі нашої української нації.
У противагу гаслу-"народ-це я",чи "я-"народ",або "мы хатим мира",потрібно звертатися
До кожного з нації,бачити у людській хвилі-обличчя кожного українця.А українець втомлений але не зкорений.
Потрібен Новий Завіт,Україні потрібен як повітря.
Одев пшент на голову единожды!!...фараону запрещалось!!....его снимать ДАЖЕ!!!....в кругу семьи. Вы это понимаете???
Вы понимаете, что это был экран?....что это была ..хоть и примитивная...но эффективная ...зашита (внимание!)....ОТ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.????
Россиейпьяным медведем"
...
Но это не каждым дано.
История Запад ничему не учит!
вони розказують, як рішуче він збирається "діяти", щоб досягти невідомо чого невідомо якими засобами. (Підміна цілей.)
Єдина більш-менш явно означена ціль сформульована дуже нечітко: більш стабільних і більш передбачуваних відносин з РФ... - Ну... Дуже стабільні і передбачувані отакі відносини:
...
[США]: - Вы, кажется, вот тут не то, чтобы нарушили, но... э... возможно, нарушили... э...
[РФ]: - Сам дурак. Отвали, с...
[США]: - Да, Вы правы. Это было предсказуемо (ведь, так всегда)... Зато стабильно.
...
Дійсно, нащо говорити про те, ЩО він буде робити з Путіним (чи, точніше, ЩО Путін буде робити з ним?), - про те, ЧИМ вони там будуть займатися, багато хто і так вже здогадується. Тому вони розказують, ЯКИЙ він буде: рішучий, впевнений, красивий...
- Забули тільки ще уточнити: він бюстгалтер і стрінги вдягне, чи буде без трусів?