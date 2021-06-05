Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича

Президент Володимир Путін прокоментував ситуацію із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, який був затриманий після екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. Російський президент на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму дав зрозуміти, що його це питання не цікавить.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Новая газета.

"У нас тут (на економічному форумі) велика аудиторія, Петербурзький міжнародний форум - економічний. Ви нас затюкали вже питаннями, і мене, і канцлера (Австрії Себастьяна Курца. - Ред.). Якийсь Роман Протасевич, я знати його не знаю і знати не хочу! Нехай він там робить, що хоче, бореться із режимом Лукашенка", - заявив він.

Модератор сесії тележурналіст Станіслав Натанзон запитав президента, чи буде Росія екстрено садити літак, що пролітає над країною, якщо в ньому буде людина, яка перебуває в розшуку. "Не скажу", - відповів Путін.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.