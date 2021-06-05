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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Путін (21440) Протасевич Роман (296)

Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича

Президент Володимир Путін прокоментував ситуацію із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, який був затриманий після екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. Російський президент на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму дав зрозуміти, що його це питання не цікавить.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Новая газета.

"У нас тут (на економічному форумі) велика аудиторія, Петербурзький міжнародний форум - економічний. Ви нас затюкали вже питаннями, і мене, і канцлера (Австрії Себастьяна Курца. - Ред.). Якийсь Роман Протасевич, я знати його не знаю і знати не хочу! Нехай він там робить, що хоче, бореться із режимом Лукашенка", - заявив він.

Модератор сесії тележурналіст Станіслав Натанзон запитав президента, чи буде Росія екстрено садити літак, що пролітає над країною, якщо в ньому буде людина, яка перебуває в розшуку. "Не скажу", - відповів Путін.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+32
Угу, сначала КГБ садит европейский самолёт , а потом «знать его не знаю, и знать не хочу!»
А кто будет за базар отвечать 😀😀😀????
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05.06.2021 02:03
+26
Европа выражает озабоченность. Канцлер Австрии и топы германских, французских, австрийских компаний сидят рядом с ****** на экономическом форуме в Питере.
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05.06.2021 02:37
+21
Улыбнуло, мол пусть борется с режимом Лукашенко.... Мдя-а , постарел пыня, ляпает шо попало, как шлепер.
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05.06.2021 02:15
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Зато знает что там "режим".
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05.06.2021 08:27 Відповісти
<******* Обнуленное обоcралося от страха, что и его бумерангом дальнейшее огораживание от людей камунячего скотозагона коснется. Сразу сдал подельничка позорного Таракана Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 5340
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05.06.2021 08:33 Відповісти
Для нього "режим Лукашенка" -- це смішний анекдот.
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05.06.2021 18:04 Відповісти
кто там вообще с Х#йлом разговаривает?
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05.06.2021 09:13 Відповісти
аа, это "российский" форум, "тихо сам с собою я вед беседу"
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05.06.2021 09:15 Відповісти
Я это понял 5 лет назад.
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05.06.2021 13:10 Відповісти
той, кому ***** платить за це
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05.06.2021 12:15 Відповісти
Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 5538 Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 3256
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05.06.2021 09:14 Відповісти
сверхдержава она и в Азии сверхдержава. На 9 мая цельный один президент приехал, да и то вроде по делам, но из вежливости пришел на парад, а тута цельный канцлер, причем из европы, не хухры-мухры
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05.06.2021 09:26 Відповісти
два редчайших гавнища - ***** и ***** помладшее, он же бульбофюрер-хоккеист, решили пересоздать то гавнище, от чего мы думали, шо уже отмахались и забыли - союз гавнищ! Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 551
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05.06.2021 09:40 Відповісти
Сборище выродков
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05.06.2021 10:12 Відповісти
)(уйло хочет отмазаться от пособничества садисту Лукашенко.
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05.06.2021 11:08 Відповісти
! Вот Пыня и расставил все точки над и. Целью спецоперации с Протасевичем было отодвинуть Ботоксного Обнуленца на второй план за счет Бульбацьки. После этого даже начинают брать сомнения, что сабжа играет актер-двойник, а то получается либо речи ему пишут дебилы-склеротики, либо актеров подбирают полных даунов.
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05.06.2021 11:15 Відповісти
З.Ы. И еще. Это к редакции. Неправильно писать "Президент Владимир Путин", ибо это оксюморон. Это прямое продолжение совкового нарратива "говорим - Ленин, подразумеваем - партия". Уже давно известно, что Путин никакой не президент, да и вообще не является физическим лицом, поскольку это бренд. Хоть это и политкорректно, но это - вранье. Правильно писать - "Узурпатор Владимир Путин(тм)", но это, понятно, неполиткорректно. В крайнем случае можно писать "Так называемый Президент Путин" - это и политкорректно и соответствует истине.
Вещи следует называть своими именами.
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05.06.2021 11:46 Відповісти
путін ето анєкдот... сквєрний анєкдот
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05.06.2021 13:54 Відповісти
Это совсем не так. Анекдот - это результат народного творчества. Что к Путину(тм), понятно, никак не применимо. На самом деле эта тема давным давно закрыта и слив защитан. Харьковскими Ультрас.
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08.06.2021 11:01 Відповісти
Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу! Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко".
Навеяло цитату из Ильфа и Петрова:
- Кто такой Козлевич? Я не знаю никакого Козлевича. Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 9315
Будет ли Россия экстренно сажать самолет, пролетающий над страной, если там будет находиться человек, находящийся в розыске.
- Не скажу".
А это вообще блеск! Какой открытый и правдивый человечище, говорит всё без утайки, как на исповеди. Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 214
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05.06.2021 13:11 Відповісти
Что то с памятью его стало, то что было я не всё помню. Бьют дождинки по балде старой для него и 20 лет мало, даже не был он знаком с парнем прорыдавшим "я хочу к маме". Отпустите вы его черти, что вам сырости с небес мало, разве можно делать виноватым, то что на ноги ещё не стало.
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05.06.2021 13:29 Відповісти
А придётся узнать, и Навального придётся узнать и Немцова и Магнитского и многих других - через Международный Уголовный Суд, что в Гааге.
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05.06.2021 14:04 Відповісти
Мдя. Хамас і фуйло назвали владу Луки режимом, що се діється на цьому світі.... Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 4740
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05.06.2021 15:03 Відповісти
Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 8578
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06.06.2021 05:59 Відповісти
Як не повірити самому чесному брехуну у світі? Особливо, після команди ФАС. І після особистого наказу збити цивільний літак для дискредитації "фашистської хунти" у Києві. Все таємне все одно стане явним. Не забуваємо про вибухи "цукру" у домах Підмосков'я. Ось і пророчі слова рос. журналістки Г.С. Політковської про ...йло, які є "мудрістю" диктаторів. Мета виправдовує засоби !!!
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12.06.2021 11:01 Відповісти
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