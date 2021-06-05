За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС
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За минулу добу, 4 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Зокрема, неподалік населеного пункту Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7:00 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
(коли сталась подія невідомо, опкбліковано щойно)
https://youtu.be/87fV98z79V8
малий...опубліковано...- даруйте!
Щоденний оперативний звіт № 128/2021 Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ)
від 04.06.2021
Короткий виклад :
Данні на 19.00. 03.06.2021 року
У Донецькій області СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 3 порушення.
У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 357 порушень.
СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.
Упродовж попередніх тижнів Місія фіксувала випадки подовження існуючих траншей обабіч лінії зіткнення в Донецькій області, а також у підконтрольному урядові районі Луганської області.
СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Місія продовжила спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях.
Спостерігачі здійснювали моніторинг масового зібрання у Львові. Свободу пересування СММ і далі обмежували
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Без глушителя стреляли? В суд подайте!
******* уже с этим "перемирием" и "режимом тишины"
хотелось бы услышать одно из двух...
кацы по нам палили - мы молчали.
ну или кацы по нам палили - мы ответили и будем...
так открывали или нет?