За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС

За минулу добу, 4 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед наших захисників немає.

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Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.