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За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС

За минулу добу, 4 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00  5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків і Новгородського, - пресцентр ОС

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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Топ коментарі
+4
Хто наживається на війні?
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05.06.2021 08:09
+4
За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1768
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05.06.2021 08:28
+3
хотелось бы узнать сколько раз открывался огонь в ответ, в рамках "перемирия" безусловно...
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05.06.2021 08:16
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Хто наживається на війні?
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05.06.2021 08:09 Відповісти
хотелось бы узнать сколько раз открывался огонь в ответ, в рамках "перемирия" безусловно...
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05.06.2021 08:16 Відповісти
"мадий бабайка" - дрон, а Бабай...то вже серьозно (відео)
(коли сталась подія невідомо, опкбліковано щойно)
https://youtu.be/87fV98z79V8

За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5167
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05.06.2021 08:34 Відповісти
помилок наробив - поспішав))
малий...опубліковано...- даруйте!
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05.06.2021 08:41 Відповісти
все гаразд - не помiчаю ...
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05.06.2021 08:44 Відповісти
За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1768
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05.06.2021 08:28 Відповісти
////
Щоденний оперативний звіт № 128/2021 Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ)
від 04.06.2021
Короткий виклад :
Данні на 19.00. 03.06.2021 року
У Донецькій області СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 3 порушення.
У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 357 порушень.
СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.
Упродовж попередніх тижнів Місія фіксувала випадки подовження існуючих траншей обабіч лінії зіткнення в Донецькій області, а також у підконтрольному урядові районі Луганської області.
СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Місія продовжила спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях.
Спостерігачі здійснювали моніторинг масового зібрання у Львові. Свободу пересування СММ і далі обмежували
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05.06.2021 08:31 Відповісти
За минувшие сутки, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.Источник: https://censor.net/ru/n3269638
=========
Без глушителя стреляли? В суд подайте!
******* уже с этим "перемирием" и "режимом тишины"
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05.06.2021 09:09 Відповісти
За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9033 За минулу добу російські найманці двічі обстрілювали українські позиції біля Пісків і Новгородського з 82-мм мінометів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9822
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05.06.2021 09:25 Відповісти
Нет. Агрессором РФ стала в феврале 2014 года. С февраля до 18 марта 2014 года РФ была оккупантом, а с 18 марта 2014 года правильное название для РФ "ИРРЕДЕНТИСТ (смотри Ирредентизм)= АННЕКСАТОР + ОККУПАНТ ", причем первое слово главное.
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05.06.2021 09:49 Відповісти
так открывали огонь в ответ или нет?
хотелось бы услышать одно из двух...
кацы по нам палили - мы молчали.
ну или кацы по нам палили - мы ответили и будем...
так открывали или нет?
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05.06.2021 10:39 Відповісти
 
 