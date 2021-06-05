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Харківський 11-класник "заради популярності" погрожував терактами в школах, як у російській Казані

Новини Цензор.НЕТ Події

Харківський 11-класник

Кіберспеціалісти Служби безпеки України оперативно встановили харків'янина, який погрожував вчиненням терористичних актів у харківських школах.

Про це начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що 1 і 2 червня в популярній соціальній мережі невідомим користувачем було розміщено два відеоролики з повідомленнями про вчинення терористичних актів.

Йшлося про те, що 5 червня у день свята останнього дзвоника у двох харківських школах відбудуться події, схожі на травневий теракт у російській Казані.

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Менше, ніж за добу, кіберспеціалісти встановили автора цих відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт. Співробітники СБУ з'ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав. Хлопець сам змонтував ці відеоролики, щоб отримати популярність у соцмережі.

Унаслідок проведених правоохоронцями профілактичних бесід, автор повідомлень повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях.

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Нагадаємо, що загроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином, відповідальність за який передбачена ст. 258 Кримінального кодексу України. За його вчинення кримінальна відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку.

Як повідомлялося, вранці 11 травня в Казані в школі №175 на вулиці Джаудат Файзі сталася стрілянина й вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали. Унаслідок стрілянини загинули дев'ятеро людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть під час спроби врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент купівлі зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галявієв  називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав прокидатися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таких.
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Топ коментарі
+17
В тюрму треба того ублюдка! Іскрєннє он, панімаіш, раскаялса! Щоб іншим інстаграмно-тіктоковим дегенератам приклад був. Але мабуть цей "мальчік" із "уважаєміх людєй"...
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05.06.2021 08:48
+8
ну... и он получил...свою попу-лярность?
отделается только беседой??? как гуманно... но маловато! даст повод другим идиотам так шутить... а у нас жеж этих шутников...
если с 14 лет ответственность...то пусть отвечает - хотя бы общественными работами (уборка, покраска и пр.)
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05.06.2021 08:56
+7
Разместить 11-классника в петушином углу "для популярности".
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05.06.2021 08:53
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В тюрму треба того ублюдка! Іскрєннє он, панімаіш, раскаялса! Щоб іншим інстаграмно-тіктоковим дегенератам приклад був. Але мабуть цей "мальчік" із "уважаєміх людєй"...
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05.06.2021 08:48 Відповісти
в тюрьму треба педкоронованих, які замість давати юридичні знання, голосують за траханя мізків християнською етикою.
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05.06.2021 08:54 Відповісти
СБУ и НПУ ему автомобиль не подарили для утешения насколько я знаю уголовная ответственность за такие шютка наступают с 14 лет.... или 16 а тут пальчиком ну ну ну..только в Харькове такое возможно городке мусаров Авакуевских.. пердимоноколь ..дебилье в стране сидит во власти....
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05.06.2021 09:19 Відповісти
Кастрировать тероризатора)...
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05.06.2021 09:26 Відповісти
Мабуть цей мальчик ходить в упц мп, сидить у вк/ок і ні про які тік-токи з інстаграмами знать не знає)
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05.06.2021 10:11 Відповісти
Разместить 11-классника в петушином углу "для популярности".
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05.06.2021 08:53 Відповісти
Надеюсь посадили лет на 15.
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05.06.2021 08:53 Відповісти
только проф/беседа (видать родаки не инженеры))) а имеют возможности))))
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05.06.2021 08:57 Відповісти
руский мальчик в трусиках?
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05.06.2021 08:54 Відповісти
скорее всего! кацапская лишняя хромосома с него так и прет!
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05.06.2021 12:19 Відповісти
ну... и он получил...свою попу-лярность?
отделается только беседой??? как гуманно... но маловато! даст повод другим идиотам так шутить... а у нас жеж этих шутников...
если с 14 лет ответственность...то пусть отвечает - хотя бы общественными работами (уборка, покраска и пр.)
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05.06.2021 08:56 Відповісти
В попу лярность? Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 3166 Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 6978
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05.06.2021 09:44 Відповісти
Відшмагати ременем прилюдно!
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05.06.2021 08:59 Відповісти
продвинутый мальчик...
мабуть заместителем кивы по извлечению синхрофазотронов из електронов будет когда вырастет.
а пока переведите его в 3-й класс...
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05.06.2021 09:01 Відповісти
Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 8271 Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 7482
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05.06.2021 09:20 Відповісти
ось приична
Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 5289"
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05.06.2021 09:21 Відповісти
Дьік єму, ужє 21? В забой, как любімой пєстнє єво папьі.
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05.06.2021 09:18 Відповісти
ти чо у школі не вчився і не пам"ятаєш, скільки тобі було в 11 класі?
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05.06.2021 09:22 Відповісти
А может, по пару лет в паре классов?
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05.06.2021 09:46 Відповісти
👍😂
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05.06.2021 09:59 Відповісти
а який смисл, коли школа не дає таких знань. за твоєю теорією там нічого взагалі робити.
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05.06.2021 09:59 Відповісти
У нас випускають з уваги одну штуку - при таких випадках чомусь обмежуються лише штрафом! Питання - а чому підрозділи МНС та інші служби не виставляють винним рахунки в порядку цивільного судочинства? Затрати на роботу спеціалістів витрати паливно-мастильних матеріалів та інші пов"язані з перевіркою "жарту"? Адже це - державні гроші!!! І може так статься що виїжджаючи для перевірки цього "жарту" спеціалісти не зможуть надать допомогу в іншому місці! Знаю випадок коли "Швидка медична допомога виїхала по виклику п"яного "жартівника" і нікого було послать в інше село де вмирав чоловік від інфаркту!!!
Чим займаються фінансисти МНС та їх юридична служба? "Штани просиджують"?! А це саме їх робота! Один раз відпрацювать фінансові розрахунки і алгоритм звернення в суд з позовом і! у багатьої "жартівників" " пропаде бажання "жартувать"
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05.06.2021 09:25 Відповісти
А школа тут до чого? У нас відповідальність за виховання дітей перед державою несуть батьки! Так в законах сказано! Так що не змогли виховать - хай платять "по повній програмі"!!!
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05.06.2021 09:30 Відповісти
а вчителі просто так отримують зарплатню? а нашо тоді вчителі проводять виховні години? читають із дітьми книжки і дискутують на виховні теми?
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05.06.2021 09:36 Відповісти
Не мели дурниць! В Україні прислів"я є - "Дитину треба виховувать поки лежить впоперек ліжка! Витягнулась вздовж - уже пізно виховувать!"
Про відповідальність батьків вказано в чинному законодавстві України Школа тут грає допоміжну роль: її основне завдання - дать знання!
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05.06.2021 09:48 Відповісти
какая атмосфера такие и школьники...
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05.06.2021 09:43 Відповісти
класична недостача потрібних знань, що є причиною таких проколів.
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05.06.2021 09:44 Відповісти
причина таких проколів - ватна атмосфера Харкова -" слушаєм басту і хатім как в підараше..."
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05.06.2021 11:55 Відповісти
Нда
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05.06.2021 09:58 Відповісти
Тут говорять - треба його у в'язницю. Навіщо? Оштрафувати батьків, не сильно, я думаю мільйони на 2-3. Щоб усе прийшлося продати - включно з квартирою. І все. його батько потім сам придушить. Як усією родиною десь на теплотрасі поживуть. та з смітників пожеруть.
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05.06.2021 10:08 Відповісти
Типа - у всьому винні батьки ?
Та так уже давно нема!
Якщо то його фото зі змазаною мордою .... то може його батьки погано виховали в дитинстві , але вже для нього - інші авторитети та пріоритети.
І власне це потрібно дослідити - інакше , не він - будуть десятки інших .
А чи є у наших "правоохоронних органах" люди , які професійно займаються такими проблемами ? Харківський 11-класник "заради популярності" погрожував терактами в школах, як у російській Казані - Цензор.НЕТ 5810
То , що в 70-х були менти які відсліджували "націоналістів" - звісно українських .... я на своїй біографії маю ...
А часи міняються - зараз треба виявляти російських імпероломанів та таких придурків - як вказаний !
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06.06.2021 10:55 Відповісти
Буде йому на кічі впопулярність....
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05.06.2021 10:28 Відповісти
странно, мусорам делать нечего в тикток втыкать ?
режиссёров фильмов тоже объявят преступниками ?
а парню надо было добавить , мелким текстом, что это кино такое
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05.06.2021 10:32 Відповісти
к слову Галявиев тупо работает на фсб
а этот парень снимает ролики
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05.06.2021 10:35 Відповісти
Про шо вони думають і чим
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05.06.2021 11:55 Відповісти
кретин.
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05.06.2021 19:18 Відповісти
 
 