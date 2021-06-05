УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4664 відвідувача онлайн
Новини Події
3 808 5
"Арсенал" завод (4) приватизація (374) Офіс Генпрокурора (2351)

Прокуратура повідомила про підозру ще двом високопосадовцям у справі про незаконну приватизацію майна заводу "Арсенал"

Новини Цензор.НЕТ Події

Прокуратура повідомила про підозру ще двом високопосадовцям у справі про незаконну приватизацію майна заводу

Прокурорами Офісу Генерального прокурора під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактом незаконного відчуження приміщення будівлі казенного підприємства СП "Арсенал" повідомлено про підозру ще двом високопосадовцям – колишньому виконувачу обов’язків генерального директора Національного космічного агентства України, заступнику голови Фонду державного майна України, а також керівнику суб’єкта господарювання, на користь якого відчужено ці приміщення (ч. 2 ст. 233КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у 2011 році троє високопосадовців у змові із суб’єктом господарювання відчужили на користь товариства з обмеженою відповідальністю приміщення казенного підприємства загальною площею 9,5 тис кв м на вул. Московська у Києві. 

Читайте також: Держкосмос звільнив директора Волощука, який "угробив" завод "Арсенал", - "слуга народу" Наталуха

Проте, відповідно до законодавства, державне майно, яке було передано казенному підприємству в управління, включено до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Раніше Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал" за фактом незаконної приватизації державного майна (ч. 2 ст. 233 КК України).

Читайте також: На території Держкосмосу і заводу "Арсенал" відбуваються обшуки
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть такой вор в законе Золотой батон, он делится или что?
показати весь коментар
05.06.2021 09:09 Відповісти
Підозри, підозри, підозри - а далі як у відомому фільмі "тишина"!!!
показати весь коментар
05.06.2021 09:11 Відповісти
А крымский канал законно передали в собственность каким-то охотникам-рыболовам? Пару дней назад была новость, если я ничего не путаю...
показати весь коментар
05.06.2021 09:21 Відповісти
зе-гниды готовят подачу воды в Крым "частными предприятиями"...
показати весь коментар
05.06.2021 09:39 Відповісти
Господи!
Сколько же стоит один гетар земли в центре Липок?
показати весь коментар
05.06.2021 10:28 Відповісти
 
 