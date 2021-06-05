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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ

57 440 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 4 червня 2021 року. Одну дозу отримали 53 710 осіб, дві дози - 3 730 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Упродовж доби працювали 502 мобільні бригади та 514 пунктів вакцинації.

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Станом на 5 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 635 704 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу - 1 177 371 особа, дві дози - 145 792 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

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Дануна,не вакцинироваться,не сдох...пока,жую чесночную колбасу с стопариком,и Вам всем-ЗДОРОВЬЯ И МИРА)))
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05.06.2021 09:32 Відповісти
сО стопариком. чи стопарик уже грамматику потопил?
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05.06.2021 09:41 Відповісти
Не,опохмелился,с ГРАМматикой дружу...
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05.06.2021 10:04 Відповісти
Ну это уже получше, если такой темп останется то у Ляшко есть шанс выполнить обещание вакцинировать 5 млн до сентября.
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05.06.2021 09:35 Відповісти
Германия за неделю вакцинировала 1,5 млн человек, Чехия (население 10,5 млн) за день свыше 150 тыс. Приезжайте в Киев на Броварской просп.15, посмотрите на многокилометровые очереди, тогда станет ясно, какие придурки и негодяи сейчас у власти.
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05.06.2021 09:37 Відповісти
поки буде вакцина, будуть темпи. літо дає передишку, її треба використати.
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05.06.2021 09:43 Відповісти
та не болейте тока, не оглядываясь на минздрав.
центр разумкова брешет примерно так же....
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05.06.2021 09:46 Відповісти
Як вибирали "Найвизначнішого Вакцинатора" За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7532 За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4205
Дивитись всім За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4205
https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
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05.06.2021 09:46 Відповісти
Будь відповідальним! Вколи собі те. за що ніхто не несе відповідальності))!
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05.06.2021 10:15 Відповісти
 
 