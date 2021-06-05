17 216 266
"Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нелюбов президента України Володимира Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах і сімейних святах.
Таку думку народепка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар висловила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ
"Нелюбов Зеленського до заможних людей явно сягає в ті часи, коли йому доводилось розважати всіх їх на корпоратив і родинних святах. Часто з принизливими: "Вово, затанцюй". Дехто з тих, хто замовляв його на свята, вже встигли посидіти в СІЗО. Нелюбов до Порошенка має іншу природу. Але от що об’єднує ці почуття - так це бажання помсти. "Король чи блазень" - явно його екзистенційна дилема", - написала Сюмар.
Топ коментарі
+61 YU ST
показати весь коментар05.06.2021 09:57
+47 Чайка Київ
показати весь коментар05.06.2021 10:17
+39 Джура
показати весь коментар05.06.2021 10:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
особенно интересно, когда он имеючи сватов на кацапии и копейку с них,
подписывает указы про олигархов .....
за беню ни му му - заметили?
він за свої погляди у таборах видсидів. а ти хто?
и от когда анализы сойдутся, а они сойдутся - от тогда и будет встреча - Байден - ссыкун...
Ничего Сюмар "не попутала". Есть даже видео, где Зеленский и квартал 95 развлекают, поздравляют и просят денег у Коломойского: https://youtu.be/nvzD3EOrm6g?t=215
Оце читали? https://biz.censor.net/resonance/3067617/********************************************************* Якщо коротко, це про те, як гроші з нашої кишені перетікають прямісенько в кишеню Ахметова. А ця історія з цінами на перевалку руди... Ви взагалі давали комусь дозвіл продавати НАШУ руду? Або ліс? Я - ні...
Тому, пані Сюмар, ВСІ нормальні українці не те щоб не ******* олігархів, а просто їх ненавидять. Тому їх (олігархів) треба давити, а краще - стріляти. А всі олігархічні дуполизи, що кричать "єто нєзаконно" - ідуть лісом.
На лозунгах про боротьбу з олігархами лізуть і пролазять у владу популісти вже майже 30 років.
Потрібно боротись не із заможними людьми, тому що вони заможні, а з монополістами, які користуючись своїм становищем, шантажують країну, диктують свої правила.
Хто в нас монополісти?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Новая методичка,смешать понятия олигарх и богатый.
отрежте арахимику яйца,,,
Человек Коломойского и нелюбовь . . .
Это просто способ избирательного давления на сильных мира сего.
А вообще, у нас всё общество "збільшовичене". На успешного человека смотрят обязательно как на ворюгу или взяточника, в зависимости от рода деятельности. Нет, разумеется и такие есть, идеальных стран не бывает. Но ведь не 100% чиновников взяточники. И тем более не все 100% бизнесменов мошенники. Нормальных большинство. Просто негативные примеры на слуху, в отличие от позитивных - хорошие новости плохо продаются СМИ. А так идёт поток негатива из всех щелей + у нас вся нация завистливая. Учиться не хотят, соответственно качественно вкалывать могут далеко не все, а некоторые могут, но не хотят. В результате деньги водятся не у многих. А те, у кого они есть, становятся объектами одновременно зависти и ненависти лентяев, бездарей или неудачников.
Вобщем, я не удивлюсь если ленку чпокали все кто заказывал банкет, также я не удивлюсь, если и вовку чпокали, мужики в том числе. Так что шоубизнес он такой.
протрезвись, дура
такое мнение