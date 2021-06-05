"Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар

Нелюбов президента України Володимира Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах і сімейних святах.

Таку думку народепка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар висловила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Нелюбов Зеленського до заможних людей явно сягає в ті часи, коли йому доводилось розважати всіх їх на корпоратив і родинних святах. Часто з принизливими: "Вово, затанцюй". Дехто з тих, хто замовляв його на свята, вже встигли посидіти в СІЗО. Нелюбов до Порошенка має іншу природу. Але от що об’єднує ці почуття - так це бажання помсти. "Король чи блазень" - явно його екзистенційна дилема", - написала Сюмар.

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