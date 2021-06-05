УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4721 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниШоу-бізнес Окуповані території - Крим і Донбас
3 484 8
заборона (955) Крим (12756) Міністерство культури (560)

Трьом росіянам і двом полякам заборонено в'їзд в Україну після їхньої участі в зйомках кіно в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України Шоу-бізнес

Трьом росіянам і двом полякам заборонено в'їзд в Україну після їхньої участі в зйомках кіно в окупованому Криму

Міністерство культури й інформаційної політики України у травні внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Росією Криму. Їм заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 4 червня повідомили в представництві президента України в АРК.

"У травні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики України, реагуючи на факти зйомки у Севастополі воєнної драми "Небо" про російських військових у війні в Сирії та у так званому "міжнародному музичному фестивалі "Дорога на Ялту", внесло трьох громадян Російської Федерації і двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки України заборонила цим іноземцям в'їзд на територію України терміном на три роки.

"Відповідні рішення Міністерства культури й інформаційної політики України та Служби безпеки України стали реакцією, зокрема, і на звернення представництва", - зазначили у відомстві.

Фільм під робочою назвою "Небо" знімали восени 2020 року на території покинутого санаторія поблизу Морського. Картина розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, який порушив її межі.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення звернутися в РНБО з пропозицією запровадити санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування Криму.

Читайте також: Трьом російським морякам, які незаконно відвідували окупований Крим, на 3 роки заборонений в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему на 3 года, а не навсегда? Дебилизм через 3 года не пройдёт.
показати весь коментар
05.06.2021 10:47 Відповісти
за 3 года власть может поменяться.
показати весь коментар
05.06.2021 15:28 Відповісти
Лишь кацапы не меняются.
показати весь коментар
05.06.2021 17:42 Відповісти
Ужас, но кажись рассейцы стали уже этим гордиться
показати весь коментар
05.06.2021 10:53 Відповісти
Так они и гулагом гордятся.
показати весь коментар
05.06.2021 11:24 Відповісти
Нехай щастить
показати весь коментар
05.06.2021 11:13 Відповісти
16 год?
показати весь коментар
05.06.2021 11:20 Відповісти
"и двух граждан Польши " - Трьом росіянам і двом полякам заборонено в'їзд в Україну після їхньої участі в зйомках кіно в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3800

А чи це дійсно поляки по національності ?
Бо для поляка слова "за нашу та вашу незалежність" - є святими !
Скоріше усього - бувші Трьом росіянам і двом полякам заборонено в'їзд в Україну після їхньої участі в зйомках кіно в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2731
показати весь коментар
06.06.2021 11:17 Відповісти
 
 