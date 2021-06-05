Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича

Міністерство закордонних справ Чехії вважає, що виступ білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в ефірі державного каналу ОНТ 3 червня був зроблений під примусом і є маніпулятивним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві відомства, опублікованій на його сайті 4 червня.

"Неймовірно, що в XXI столітті режим (Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі) використав проти своїх противників методи найжорстокіших сталінських репресій 1930-1950-х років. Ми засуджуємо ці методи, які явно не притаманні цивілізованій Європі. Ми закликаємо до негайного звільнення Романа Протасевича і всіх інших політичних в'язнів у Білорусі, кількість яких значно збільшується щотижня", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що примусова посадка літака компанії Ryanair в Мінську, на якому летів Протасевич, суперечить міжнародному праву.

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"На засіданні Європейської ради Чехія відразу підтримала пропозицію про нові обмежувальні заходи щодо Білорусі і була однією з перших країн, які заборонили польоти "Белавіа" над своєю територією. (...) З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не зачіпали простих білоруських громадян, а були націлені виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які за допомогою жорстоких репресій допомагають утримувати його авторитарний режим при владі", - заявили у відомстві.

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек розповів про намір зустрітися із білоруською опозиційною лідеркою Світланою Тіхановською у середу, 9 червня.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.