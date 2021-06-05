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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про

Міністерство закордонних справ Чехії вважає, що виступ білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в ефірі державного каналу ОНТ 3 червня був зроблений під примусом і є маніпулятивним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві відомства, опублікованій на його сайті 4 червня.

"Неймовірно, що в XXI столітті режим (Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі) використав проти своїх противників методи найжорстокіших сталінських репресій 1930-1950-х років. Ми засуджуємо ці методи, які явно не притаманні цивілізованій Європі. Ми закликаємо до негайного звільнення Романа Протасевича і всіх інших політичних в'язнів у Білорусі, кількість яких значно збільшується щотижня", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що примусова посадка літака компанії Ryanair в Мінську, на якому летів Протасевич, суперечить міжнародному праву.

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"На засіданні Європейської ради Чехія відразу підтримала пропозицію про нові обмежувальні заходи щодо Білорусі і була однією з перших країн, які заборонили польоти "Белавіа" над своєю територією. (...) З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не зачіпали простих білоруських громадян, а були націлені виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які за допомогою жорстоких репресій допомагають утримувати його авторитарний режим при владі", - заявили у відомстві.

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек розповів про намір зустрітися із білоруською опозиційною лідеркою Світланою Тіхановською у середу, 9 червня.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+10
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05.06.2021 11:05
+8
Скорее всего,Лукашенко своей смертью не умрет.Может Путлер организует "сердечную недостаточность", а может и сами белорусы отомстят за все "хорошее"...
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05.06.2021 11:15
+6
Учитывая личность президента Чехии возникает 2 вопроса: или пророссийская верхушка Чехии внезапно прозрела, или Чехия помогает тупину загнать Беларусь в объятия неутомимой на братскую любовь срассеи в виде Минской области?
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05.06.2021 11:16
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05.06.2021 11:05 Відповісти
Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 2636 Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 926
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05.06.2021 11:44 Відповісти
Далко не совсем так. Сталин уничтожил миллионы людей.
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05.06.2021 11:07 Відповісти
Ещё не вечер , для маленькой Белорусии !
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05.06.2021 12:30 Відповісти
А теперь, Протасевича нужно отпускать.
Пусть они сами разбираются.
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05.06.2021 11:07 Відповісти
Скорее всего,Лукашенко своей смертью не умрет.Может Путлер организует "сердечную недостаточность", а может и сами белорусы отомстят за все "хорошее"...
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05.06.2021 11:15 Відповісти
Учитывая личность президента Чехии возникает 2 вопроса: или пророссийская верхушка Чехии внезапно прозрела, или Чехия помогает тупину загнать Беларусь в объятия неутомимой на братскую любовь срассеи в виде Минской области?
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05.06.2021 11:16 Відповісти
Він обкурився чи що? "... використав методи найжорстокіших сталінських репресій..." Точно, неадекват.
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05.06.2021 15:02 Відповісти
Я тащуся з цих "табакі". Лукашенко использовал методы самых жестоких сталинских репрессий, - МИД Чехии об "интервью" Протасевича - Цензор.НЕТ 17
Вже було розслідування яке встановило факт тортур, знущань чи примусу давати інтер'ю? А може просто запропонували цьому протасевичу співпрацювати зі слідством щоб не отримати максимальний термін - от він і здає всіх і все?
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05.06.2021 11:17 Відповісти
Нет, ну использовать его конечно же надо. Но не так как Зеля. Закрыть небо для Белавиа.
Ну ппц. Он прямо этим толкает Луку к началу полётов в Крым. Я вообще удивлён, что Белавиа ещё не начала этого делать.
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05.06.2021 12:06 Відповісти
Вони й Україну штовхають до раші, тому не дають ні зброї, ні нато.
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05.06.2021 15:05 Відповісти
Велельчак , ты понятия не имеешь , что такое тортуры по бялоруски и рассейски !
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05.06.2021 12:33 Відповісти
А де їх немає, тортурів? Вони (ще й не такі) є навіть у цивілізованих, демократичних країнах, якщо ви не знаєте. Як кажуть, не бери чики -- не буде вави.
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05.06.2021 15:11 Відповісти
Судя по всему Протасевича слили его коллеги и хорошо на этом зарабатывают, а он плачет от бессилия, сидя в тюрьме с неясной перспективой оттуда выйти. Вместо роскошной жизни- баланда и нары
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05.06.2021 11:40 Відповісти



ibubenagain

@ibubenagain


Как человек, побывавший в мясорубке рос правоохренительной системы, скажу так: Протасевича не пытали ещё, просто ударили пару раз по лицу и пообещали убить, если не расколется. Парень хочет жить и делает все для этого. Он и не герой и не предатель. Просто один из нас. Такая же жертва
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05.06.2021 14:08 Відповісти
Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 1523 Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 6802
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05.06.2021 11:45 Відповісти
Считать.. мало. Нужна цена.. большая. Чтоб и росия перехотела присоединять Белорусь..
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05.06.2021 11:49 Відповісти
1. РФ не расхочет присоединять Беларусь. Даже если Лука завтра начнёт сбивать лайнеры над Польшей или Литвой. Потому что Лука это фактор долгий, но всё-таки временный. Не путайте Лукашенко с Беларусью.
2. Чехия и весь ЕС, и Украина с ними не оставляют Лукашенко выбора кроме как ускоренными темпами бежать к путену.
Я не о том, что не надо наказывать Луку за самолёт, но всегда должен оставаться выход. Чтобы был вообще предмет для переговоров.
3. Беларусь надо было купить, когда можно это ещё было. миллиардами баксов, кружевными труселями, обещанием членства в ЕС, чем угодно, но додавить до разрыва союзного гос-ва с РФ. Вот тогда можно было бы идти дальше.
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05.06.2021 12:05 Відповісти
Jesli lukosenko nacniot sbivat samolioti na teritoriji Litvi i Polsi,mi paprostu ego unictozim.Nam togda vyxoda kak bi nebudet.
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05.06.2021 12:25 Відповісти
Видно, у вас є великі амбіції, дивіться, щоб за Білоруссю слідом самі в раші не опинилися. Тіхановська вас приведе, як сусанін в болото.
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05.06.2021 15:23 Відповісти
U nas ambiciji vsegda byli vot 1990 godov,tviordo znali kuda idiom.A vot teper i imejem to sto xoteli NATO I ES strana skoro kak 20 let.Tut kak raz vsio xoroso,
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05.06.2021 15:57 Відповісти
Нормальные амбиции у вас были, когда была ВКЛ и/или Речь Посполитая. А теперь одни лишь хотелки.
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08.06.2021 16:53 Відповісти
A sto teper ploxo za Belorus ili rasku u nas minimalnaja zarplata 5-7 raz uze bolse.VVP takze i uroven zyzni uze neploxoj daze sravnenijem zapadnimi stranami
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08.06.2021 17:22 Відповісти
1- Психология росии - присоеденить как можна больше Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 9349
Даже то ,что не совсем нужно, и с ихними проблемами Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 2768
И уже сотни лет ... вот взять Курильские острова - а толку ? Они стоят заповедниками неосвоенности ...
2- Все решать - не Лукашенко - незаконному правителю Белорусии ... а народу Белорусии - которого и все поддерживают !
3- просто- «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет» Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 3935
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06.06.2021 11:49 Відповісти
1. Да. Присоединить территорию всегда заманчиво. Но заманчиво <> хорошо и правильно.
2. У меня вот есть два человека в команде. Переехали в том году из Беларуси в Польшу через бизнес харбор. Оба говорят, что им в принципе до лампочки лукашенко там или дроботенко или ещё какая хрень в кресле сидит, хай бы не мешали нормально жить. Хотя оба переехали потому что зп в Польше больше и казалось бы должны как-то не любить луку.
В общем, оба занимают довольно частую индифферентную позицию очень многих граждан, что в Беларуси, что в РФ, что в Украине. Законность или незаконность выборов, проведенных в Беларуси - это ваш выбор. РФ, Китай, Турция и куча других - вполне себе признали. ЕС, США - не признали. Основная же масса стран признали де-факто - через продолжение сотрудничества с Лукашенко.
Я не говорю, хорошо это или плохо - я говорю о факте.

3. я читаю с утра цензор, корреспондент, иносми.ру, ленту.ру, польска радио и рп.пл.
изредка всякие там cnn и прочее. Советских газет не видел довольно давно.
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08.06.2021 16:47 Відповісти
Я в шоці, скільки у нас шанувальників бульбофюрера.
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05.06.2021 12:31 Відповісти
Шанувальників зе ще більше, хоча скоро олія буде по 100.
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05.06.2021 17:47 Відповісти
Прикрываясь детьми, которые не ведают, что творят, жидовская закулиса борется за бабло.
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05.06.2021 12:51 Відповісти
 
 