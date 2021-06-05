Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Чехії вважає, що виступ білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в ефірі державного каналу ОНТ 3 червня був зроблений під примусом і є маніпулятивним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві відомства, опублікованій на його сайті 4 червня.
"Неймовірно, що в XXI столітті режим (Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі) використав проти своїх противників методи найжорстокіших сталінських репресій 1930-1950-х років. Ми засуджуємо ці методи, які явно не притаманні цивілізованій Європі. Ми закликаємо до негайного звільнення Романа Протасевича і всіх інших політичних в'язнів у Білорусі, кількість яких значно збільшується щотижня", - йдеться в заяві.
У МЗС зазначили, що примусова посадка літака компанії Ryanair в Мінську, на якому летів Протасевич, суперечить міжнародному праву.
"На засіданні Європейської ради Чехія відразу підтримала пропозицію про нові обмежувальні заходи щодо Білорусі і була однією з перших країн, які заборонили польоти "Белавіа" над своєю територією. (...) З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не зачіпали простих білоруських громадян, а були націлені виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які за допомогою жорстоких репресій допомагають утримувати його авторитарний режим при владі", - заявили у відомстві.
Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек розповів про намір зустрітися із білоруською опозиційною лідеркою Світланою Тіхановською у середу, 9 червня.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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Пусть они сами разбираются.
Вже було розслідування яке встановило факт тортур, знущань чи примусу давати інтер'ю? А може просто запропонували цьому протасевичу співпрацювати зі слідством щоб не отримати максимальний термін - от він і здає всіх і все?
Ну ппц. Он прямо этим толкает Луку к началу полётов в Крым. Я вообще удивлён, что Белавиа ещё не начала этого делать.
ibubenagain
@ibubenagain
Как человек, побывавший в мясорубке рос правоохренительной системы, скажу так: Протасевича не пытали ещё, просто ударили пару раз по лицу и пообещали убить, если не расколется. Парень хочет жить и делает все для этого. Он и не герой и не предатель. Просто один из нас. Такая же жертва
2. Чехия и весь ЕС, и Украина с ними не оставляют Лукашенко выбора кроме как ускоренными темпами бежать к путену.
Я не о том, что не надо наказывать Луку за самолёт, но всегда должен оставаться выход. Чтобы был вообще предмет для переговоров.
3. Беларусь надо было купить, когда можно это ещё было. миллиардами баксов, кружевными труселями, обещанием членства в ЕС, чем угодно, но додавить до разрыва союзного гос-ва с РФ. Вот тогда можно было бы идти дальше.
Даже то ,что не совсем нужно, и с ихними проблемами
И уже сотни лет ... вот взять Курильские острова - а толку ? Они стоят заповедниками неосвоенности ...
2- Все решать - не Лукашенко - незаконному правителю Белорусии ... а народу Белорусии - которого и все поддерживают !
3- просто- «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет»
2. У меня вот есть два человека в команде. Переехали в том году из Беларуси в Польшу через бизнес харбор. Оба говорят, что им в принципе до лампочки лукашенко там или дроботенко или ещё какая хрень в кресле сидит, хай бы не мешали нормально жить. Хотя оба переехали потому что зп в Польше больше и казалось бы должны как-то не любить луку.
В общем, оба занимают довольно частую индифферентную позицию очень многих граждан, что в Беларуси, что в РФ, что в Украине. Законность или незаконность выборов, проведенных в Беларуси - это ваш выбор. РФ, Китай, Турция и куча других - вполне себе признали. ЕС, США - не признали. Основная же масса стран признали де-факто - через продолжение сотрудничества с Лукашенко.
Я не говорю, хорошо это или плохо - я говорю о факте.
3. я читаю с утра цензор, корреспондент, иносми.ру, ленту.ру, польска радио и рп.пл.
изредка всякие там cnn и прочее. Советских газет не видел довольно давно.