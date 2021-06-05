Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО, - "слуга народу" Безугла (виправлено)
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Під час пленарного засідання Ради національної безпеки й оборони одним із ключових питань була інтеграція України в НАТО.
Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Дайджест - суто сьогодні після пленарного засідання:
➡️ РНБОУ розглянула питання інтеграції України в НАТО. Писала про підготовку рішень тут.
➡️ Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО. Досить конкуренції міністрів і військових! Відповідальність, підзвітність, повноваження мають бути чіткі і не дублюватися, управління оборонними ресурсами - сучасним.
➡️ Уже на першому засіданні ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України проведемо заслуховування зацікавлених сторін (14.06.2021 р.).
➡️ Взяла участь у віртуальній програмі обміну партнерства за демократію Палати представників Конгресу США "Боротьба з дезінформацією і посилення цифрової безпеки в Україні".
➡️ Проєкт реформи СБУ у юристів, готується до комітету. Юридичне опрацювання відбувається на межі можливостей парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
Та от же ж, пряма відповідь на фото!
https://youtu.be/reMLFPgI9XY
Звільнений з лав Збройних Сил Украіни...
Звільнений без рапорта.
Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію.
Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента.
Тридцять два з половиною роки. Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири.. Служба була цікавою та нелегкою. У більшості, слава Богу : на полігонах, лісах, горах, степах.
Не на плацу !!!
Сотні навчань , тисячі стрільб, сотні польових виходів . Цікаво і дуже цікаво !!!! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров'я служити у еліті Збройних Сил !!!!
Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєі служби мене вчили, віддали частину своєї душі та досвіду.
Так само і я, віддавав частину себе сотням, тисячам солдат та офіцерів.
Дякую всім за сумісну службу! Найкраща служба була на війні, бо саме там був жорсткий іспит, моєі спроможності захищати свою Батьківщину.
Вмію і можу це робити!
Можу і буду робити це далі!
Бо моє звільнення - це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в арміі і державі!
Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми....
Все ще попереду - боротьба за Украіну !
Дякую військовій розвідці за чудовий старт моєі служби!
Дякую військам спеціального призначення в яких прослужив більше 20 років!
Дякую ВДВ за чудову службу в 2012 -2014 роках!
Дякую ССО за те, що Ви є !
Дякую дружині за те, що завжди підтримувала мене і чекала ! Дякую батькам і братові, за підтримку! Дякую донечці , що пішла армійською стежкою батька!
Всім хто мене підтримував і йшов поруч до нашої Перемоги - шана і повага!!
Створили ВДВ і ССО, створимо і ТРО, і багато чого вкрай необхідного для зміцнення нашоі держави!
Разом!
Незважаючи на супротив і саботаж !!!
Крок за кроком до нашої Перемоги, до нової Украіни!
Наснаги і завзяття живим!
Вічна пам'ять загиблим!
Маю честь!
Дякую!!!
Боже , бережи Украіну і її народ!!!!Kryvonos Serhii
завжди хотів взнати як пройшов день цієї ТП.