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РНБО (1718) Безугла (208)

Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО, - "слуга народу" Безугла (виправлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО, -

Під час пленарного засідання Ради національної безпеки й оборони одним із ключових питань була інтеграція України в НАТО.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Дайджест - суто сьогодні після пленарного засідання:
➡️ РНБОУ розглянула питання інтеграції України в НАТО. Писала про підготовку рішень тут.

➡️ Працює нова робоча група щодо розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, відповідно до принципів НАТО. Досить конкуренції міністрів і військових! Відповідальність, підзвітність, повноваження мають бути чіткі і не дублюватися, управління оборонними ресурсами - сучасним.

➡️ Уже на першому засіданні ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України проведемо заслуховування зацікавлених сторін (14.06.2021 р.).

➡️ Взяла участь у віртуальній програмі обміну партнерства за демократію Палати представників Конгресу США "Боротьба з дезінформацією і посилення цифрової безпеки в Україні".

➡️ Проєкт реформи СБУ у юристів, готується до комітету. Юридичне опрацювання відбувається на межі можливостей парламенту.

Дивіться також: Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ВIДЕО
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Топ коментарі
+9
Это та что болела менингитом и двух слов связать не может ? У СН только такие депутаты.И кем её теперь поставят ? Мэром вместо Кличка или академиком вместо Кивы ?
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05.06.2021 11:48
+8
Девочка, три года назад окончившая мед.вуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта заместитель председателя комитета по нац.обороне!!!! Я рыдаю!!! Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2927
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05.06.2021 12:51
+6
ну это она описала то что она делала - нихера полезного
а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
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05.06.2021 12:09
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Это та что болела менингитом и двух слов связать не может ? У СН только такие депутаты.И кем её теперь поставят ? Мэром вместо Кличка или академиком вместо Кивы ?
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05.06.2021 11:48 Відповісти
Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2398
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05.06.2021 13:06 Відповісти
в нато
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05.06.2021 13:06 Відповісти
Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО... в годы войны когда Украина ещё не в НАТО, нужно отталкиваться от сегодняшних реалий и вообще глупо было менять в годы войны Главнокомандующего Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 9622 Источник: https://censor.net/ru/n3269654
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05.06.2021 11:51 Відповісти
Вони справді такі чи прикидаються.
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05.06.2021 11:58 Відповісти
Мы в НАТО то хотим, вопрос в другом, хочет ли НАТО нас в себе. В конфликте Украины и России дальше обеспокоенности в поддержку нашей стране Европа не шла. Кто нам реально помогал, это штаты, ну ещё Литва и Польша. А тут НАТО. Надо проголосовать европейцам за наше членство там и т.д. Думаю на данный момент, это фантастика.
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05.06.2021 12:00 Відповісти
Євросоюз назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі, Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 1757 а другого большего ЕС не замечает, это захват Крыма, захват большого водного пространства Азовского и Чёрного морей и дальнейший прорыв к румынской границе., чтобы потом с двух сторон (Приднестровье -Беларусь) взять в кольцо государство Украину и потом страшить весь мир ядерным оружием...потом грабь всё что в Украине ,лишних людей на Дальний восток отправят. .ну и тд Вот такой сценарий возможен..
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05.06.2021 12:03 Відповісти
ну это она описала то что она делала - нихера полезного
а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
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05.06.2021 12:09 Відповісти
от запитують - що це таке, "слуга уродів"?
Та от же ж, пряма відповідь на фото!
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05.06.2021 12:18 Відповісти
«Не задавайте мне конкретных вопросов»: Безуглая не смогла ответить, сколько стран входят в НАТО (видео)

https://youtu.be/reMLFPgI9XY
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05.06.2021 12:21 Відповісти
Уволили Сергея Кривоноса

Звільнений з лав Збройних Сил Украіни...

Звільнений без рапорта.
Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію.
Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента.

Тридцять два з половиною роки. Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири.. Служба була цікавою та нелегкою. У більшості, слава Богу : на полігонах, лісах, горах, степах.

Не на плацу !!!
Сотні навчань , тисячі стрільб, сотні польових виходів . Цікаво і дуже цікаво !!!! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров'я служити у еліті Збройних Сил !!!!
Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєі служби мене вчили, віддали частину своєї душі та досвіду.
Так само і я, віддавав частину себе сотням, тисячам солдат та офіцерів.
Дякую всім за сумісну службу! Найкраща служба була на війні, бо саме там був жорсткий іспит, моєі спроможності захищати свою Батьківщину.
Вмію і можу це робити!
Можу і буду робити це далі!
Бо моє звільнення - це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в арміі і державі!
Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми....
Все ще попереду - боротьба за Украіну !

Дякую військовій розвідці за чудовий старт моєі служби!

Дякую військам спеціального призначення в яких прослужив більше 20 років!
Дякую ВДВ за чудову службу в 2012 -2014 роках!
Дякую ССО за те, що Ви є !
Дякую дружині за те, що завжди підтримувала мене і чекала ! Дякую батькам і братові, за підтримку! Дякую донечці , що пішла армійською стежкою батька!
Всім хто мене підтримував і йшов поруч до нашої Перемоги - шана і повага!!

Створили ВДВ і ССО, створимо і ТРО, і багато чого вкрай необхідного для зміцнення нашоі держави!

Разом!
Незважаючи на супротив і саботаж !!!
Крок за кроком до нашої Перемоги, до нової Украіни!
Наснаги і завзяття живим!
Вічна пам'ять загиблим!
Маю честь!
Дякую!!!
Боже , бережи Украіну і її народ!!!!Kryvonos Serhii
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05.06.2021 12:22 Відповісти
Дякую за цікаву інфо!
завжди хотів взнати як пройшов день цієї ТП.
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05.06.2021 12:32 Відповісти
Девочка, три года назад окончившая мед.вуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта заместитель председателя комитета по нац.обороне!!!! Я рыдаю!!! Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2927
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05.06.2021 12:51 Відповісти
а от клована презика еще на слезу не пробивает?
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05.06.2021 18:51 Відповісти
безугла -тупа українофобна ЖАБА
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05.06.2021 14:06 Відповісти
Недоразумение с фейсом выпускницы 75й школы (одесситы в курсе) отвечает за нацбезопасность и оборону??? Паприколу?Ну-ну...
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05.06.2021 16:11 Відповісти
Кривоноса уволили из армии, а это зелёное быдло будет руководить... Это как надо было ненавидеть Украину, чтобы проголосовать за клоуна-писькограя????
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05.06.2021 21:14 Відповісти
Эта безграмотная и тупая Безуглая, ещё долго нам будет мозги пудрить?? Два слова сказать толком не может, блин!! Хотя зачем клоуну президенту умные подчинённые??
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06.06.2021 13:44 Відповісти
 
 