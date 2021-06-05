За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що наповнення бюджету за 5 місяців поточного року виконано на 104,5%, а експорт українських товарів збільшився на 25% і становить майже 5 мільярдів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.
"Виконання держбюджету. За січень-травень до загального фонду надійшов 421 млрд грн або 104,5% від плану (18,3 млрд грн додаткових коштів). План виконують і податкова, і митниця, що свідчить про початок ефективної роботи, хоча попереду важливі зміни, які мають зробити роботу цих відомств максимально дружньою для бізнесу", - написав Шмигаль.
Кажучи про експорт українських товарів, Шмигаль назвав ситуацію "експортним бумом".
Шмигаль наголосив: "За перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на понад 25%, або майже на 5 млрд доларів. Практично на 50% зріс експорт до Китаю, США, Туреччини, Великої Британії. Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат".
Будь ласка, зачекайте...
Ещё немного, и я не смогу его убить.
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Счас еще осел в глаза м выссыца и будет полный комплект..
Брехня...брехня и еще раз брехня это суть зеленого стала...
Тільки з приписок та з "зкорегованих" планів...
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и дело не в количестве образованных людей в стране - а в вороватых клоунах и агентах ********* во власти
Якщо все так зає...сь, тоді чому останні 2 місяці у бюджетних установах по всій Україні періодично на тиждень-два Казначейство не проводить платіжні доручення (крім зарплати та енергоносіїв звісно ж бо це захищені статті), навіть якщо на рахунках (у виписках) є кошти, а фінвідділи вже все профінансували?!
А відповідь на поверхні - бо у вас пан Шмигаль казна пуста, а циферки, які ви озвучуєте (та хоч +100500%) тільки на "ЗЕленій бамажкє"! При януку тако ж таке саме було - заморожували платежі до півроку бо грошей не було ("роздірібанили!"), але всі памятають чив все закінчилось для "Овочевого Уряду"!!!
избирателя криворогого вовочки всегда видно по уровню понимания написанного в новостях
так что Нидерланды выглядят не очень круто на этом фоне
"аналитики", блин!...
...яке їхало - таке й здибало...