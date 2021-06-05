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Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2021
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бюджет (1204) експорт (723) Денис Шмигаль (2703)

За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що наповнення бюджету за 5 місяців поточного року виконано на 104,5%, а експорт українських товарів збільшився на 25% і становить майже 5 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Виконання держбюджету. За січень-травень до загального фонду надійшов 421 млрд грн або 104,5% від плану (18,3 млрд грн додаткових коштів). План виконують і податкова, і митниця, що свідчить про початок ефективної роботи, хоча попереду важливі зміни, які мають зробити роботу цих відомств максимально дружньою для бізнесу", - написав Шмигаль.

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Кажучи про експорт українських товарів, Шмигаль назвав ситуацію "експортним бумом".

Шмигаль наголосив: "За перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на понад 25%, або майже на 5 млрд доларів. Практично на 50% зріс експорт до Китаю, США, Туреччини, Великої Британії. Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат".

Читайте також: Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль
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Топ коментарі
+12
Статистика хороша тем ,что при умелом подходе можно всегда выйти на нужные цифры! А про "рост" - это вообще раздолье.....важно от чего отталкиваться. В СССР долго сравнивали с 1913 годом.
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05.06.2021 12:33
+10
При падінні ВВП навіть порівняно з 2020-тим роком - звідки візьметься виконання плану надходжень бабла до держказни?
Тільки з приписок та з "зкорегованих" планів...
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05.06.2021 12:30
+9
Так ведь эта лапша не для тебя....это для зебилов...очередная партия на их уже и без того обвисшие уши...
Счас еще осел в глаза м выссыца и будет полный комплект..
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05.06.2021 12:22
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Красиво поет...😁
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05.06.2021 12:17 Відповісти
О, как он поёт! Как он поёт! Он душу из меня вынимает.
Ещё немного, и я не смогу его убить.

За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4420

...
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05.06.2021 13:14 Відповісти
НЕ верю!...
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05.06.2021 12:17 Відповісти
Так ведь эта лапша не для тебя....это для зебилов...очередная партия на их уже и без того обвисшие уши...
Счас еще осел в глаза м выссыца и будет полный комплект..
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05.06.2021 12:22 Відповісти
Скажи чесно: Я боюся, якщо це буде правда!!!! За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7064
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05.06.2021 12:47 Відповісти
Ты с дуба рухнул?? Зеленое стадо и правда это не совместимо...
Брехня...брехня и еще раз брехня это суть зеленого стала...
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05.06.2021 12:57 Відповісти
Если это окажется правдой - то это будет чудо За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8854
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05.06.2021 13:45 Відповісти
А чого на 25% а не 75%, остарбайтерів мав на увазі.
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05.06.2021 12:27 Відповісти
А сокращение оборонки - что тогда восстановят в полном финансировании?
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05.06.2021 12:28 Відповісти
железо подорожало. От и все успехи.
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05.06.2021 12:29 Відповісти
Еще зерно
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05.06.2021 13:47 Відповісти
За 5 месяцев 2021 года бюджет выполнен на 104,5%, а экспорт украинских товаров вырос на $5 млрд, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5181
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05.06.2021 12:29 Відповісти
При падінні ВВП навіть порівняно з 2020-тим роком - звідки візьметься виконання плану надходжень бабла до держказни?
Тільки з приписок та з "зкорегованих" планів...
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05.06.2021 12:30 Відповісти
Статистика хороша тем ,что при умелом подходе можно всегда выйти на нужные цифры! А про "рост" - это вообще раздолье.....важно от чего отталкиваться. В СССР долго сравнивали с 1913 годом.
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05.06.2021 12:33 Відповісти
Ще при совку довго вражай зерна не в мільйонах тонн рахували, а в мільйонах пудів.
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05.06.2021 12:39 Відповісти
Шмыгаль - "....бюджет выполнен на 104,5%..."

За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1726
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05.06.2021 12:36 Відповісти
"....бюджет выполнен на 104,5%..."

За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2599
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05.06.2021 12:39 Відповісти
За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2080
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05.06.2021 12:40 Відповісти
вони просто тупо брешуть.
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05.06.2021 12:48 Відповісти
Если бы госбюджет выполнялся на 105%, то никто бы не стал урезать бюджет армии на 300млрд, как это планируют сделать клоуны.
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05.06.2021 13:04 Відповісти
это другое, это по личной просьбе ***** За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3278
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05.06.2021 13:48 Відповісти
ОВГЗ,прочие займы и никаких чудес.
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05.06.2021 13:06 Відповісти
Цены на сырьё и сталь растут, особенно в сравнении с провальным коронавирусным 2020. Это хорошо, но ведь и у нашего противника та же ситуация (а то и лучше).
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05.06.2021 13:06 Відповісти
За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8511

...
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05.06.2021 13:16 Відповісти
5 миллиардов - это никчемная сума экспорта. Посмотрите на страны Европы и Азии и США и там экспорт на триллионы и сотни миллиардов долларов. У Украины ресурсов море и экспорт Украины должен быть на сотни миллиардов минимум. Китай по производству первый в мире и Украина должна договориться продавать ресурсы в Китай и или договориться, чтобы по Китайским технологиям продвинутым шла добыча ресурсов в Украине и производства строить прямо в Украине. Нужно работать с Банком Китая по инвестициям инфраструктурным. Украина должна торговать многовекторно и повсеместно. Украине нужно сделать большое министерство торговли и представители должны работать в каждой стране мира и договариваться о продаже Украинского сырья и обработанной продукции. Нужно порты делать, как в Китае забитые контейнерами. Механизм должен крутится торговый и деньги должны в Украину течь рекой с возможностями Украины. Если власти показывают такой никчемный показатель 5 миллиардов долларов, то они должны уйти и должны прийти новые люди, которые имеют виденье, как Украину сделать с экспортом на сотни миллиардов долларов.
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05.06.2021 13:16 Відповісти
перший абітурієнт "Университета бубо-щего..." готовий прийняти з усіх сторін?
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05.06.2021 13:24 Відповісти
посмотри на США и другие развитые страны и там не попасть на работу с большим окладом без образования в хорошем университете. Без людей с образованием хорошим в стране ничего не построить. И я рад, что будут строить хороший университет. А говорить на белое черное - это так по порохоботски. Уясни - Знание есть сила, сила есть знание. Чем больше у людей в Украине будет знаний, тем сильнее будет страна!
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05.06.2021 13:42 Відповісти
все образованные люди стараются свалить от зеленой шоблы в другие страны (на запад). За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7688
и дело не в количестве образованных людей в стране - а в вороватых клоунах и агентах ********* во власти За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1096
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05.06.2021 13:51 Відповісти
ти Зе!біл і цим все сказано... Але твоя думка, дюже важлива і добре, що ти зареєструвався місяць тому, щоб нею поділитись...
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05.06.2021 13:59 Відповісти
"по Китайским технологиям продвинутым" За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1304 За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9081
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05.06.2021 13:52 Відповісти
..аааа , так вот почему цены поднялись в полтора раза ...прорыв...
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05.06.2021 13:17 Відповісти
Ну зестадо, наприклад, Танялайхфак, дніпро-кучацифр і всякі "абрвл" із зелітер та інші наркомани, точно повірять у зебільні казочки!
Якщо все так зає...сь, тоді чому останні 2 місяці у бюджетних установах по всій Україні періодично на тиждень-два Казначейство не проводить платіжні доручення (крім зарплати та енергоносіїв звісно ж бо це захищені статті), навіть якщо на рахунках (у виписках) є кошти, а фінвідділи вже все профінансували?!
А відповідь на поверхні - бо у вас пан Шмигаль казна пуста, а циферки, які ви озвучуєте (та хоч +100500%) тільки на "ЗЕленій бамажкє"! При януку тако ж таке саме було - заморожували платежі до півроку бо грошей не було ("роздірібанили!"), але всі памятають чив все закінчилось для "Овочевого Уряду"!!!
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05.06.2021 13:24 Відповісти
Экспорт маленьких Нидерландов - 62.975 млрд. USD. А огромной Украины со всеми ее ресурсами экспорт на 5 миллиардов всего. Это полный провал и позор, а он еще и объявляет об этом позоре, как о достижении... А по долгам сколько надо отдавать в этом году??? кредиты уже берутся, чтобы отдавать кредиты и проценты растут и долги растут! Страну может спасти только экспорт огромный сырья и обработанной продукции и не на 5 миллиардов, а на сотни миллиардов, чтобы вернуть все кредиты и стать страной с развитой экономикой. В Польше зарплаты, что можно и платежки оплатить и одеться полностью и еще телевизор купить и еды полный холодильник все время, а в Украине такие зарплаты, что непонятно, как люди выживают вообще на них. Создав экспорт - иностранцы будут плотить зарплату на добыче сырья Украинцев в Украине. И деньги поступившие от иностранцев будут тратится в экономику Украины и Украина будет иметь больше новых денег ибо они будут ходить по всей стране из рук в руки за товары и все будут богатеть. Идиоты во власти и такую богатую страну сделали нищей. Когда уже этот ужас во власти страной закончится, что управляют страной криминал и кланы мафиозно-олигархические. Они уничтожили богатую страну грабежом и тупостью. Украина с ее потенциалом должна быть по экспорту в топе стран! Только во власти нужны не идиоты и криминал, а люди, как в других странах топовых по экспорту, которые живут и работают, чтобы больше продавать товаров и за это получать сверх прибыли!
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05.06.2021 13:35 Відповісти
экспорт вырос на 5 млрд, а не экспорт всего 5 млрд.!
избирателя криворогого вовочки всегда видно по уровню понимания написанного в новостях За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2430
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05.06.2021 13:54 Відповісти
экспорт из Украины в 2020 году был 49 млрд, в этом соответственно уже минимум 54 млрд
так что Нидерланды выглядят не очень круто на этом фоне За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5452
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05.06.2021 13:56 Відповісти
какАя разница, аль кАкая на разницу?
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05.06.2021 14:02 Відповісти
вообще-то "экспорт маленьких Нидерландов" в 2020году не 63, а $552млрд.

"аналитики", блин!...
...яке їхало - таке й здибало...
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06.06.2021 18:45 Відповісти
 
 