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Білорусь (5970) авіасполучення (599) Коваль (41)

Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україну з Білорусі повернули хворого, який лікувався у Мінську. Його повернення було ускладнене через скасування авіасполучення між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Сьогодні вночі допомогли повернутися з Білорусі нашому земляку. Житель Рівного Борис А. перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології у зв’язку із серйозними проблеми зі здоров’ям.
Однак через скасування авіасполучення чоловік не зміг потрапити додому, назад у Рівне", - написав Коваль.

За його словами, завдяки тісному переговорному процесу з посольством України в Республіці Білорусь, зокрема з фахівцем із консульських питань Мар'яною Боцвинюк, вдалося доставити нашого земляка додому за допомогою реанімобіля.

Глава ОДА подякував усім причетним і небайдужим, хто допоміг у цьому процесі. А пану Борису побажав міцного здоров'я і швидкого одужання.

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Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі 01
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Топ коментарі
+4
Наслухався байок про найкращу в світі радянську медицину?
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05.06.2021 12:41
+4
я от тож не понял, - самолетам нельзя поетому пришлось везти скорой.

В Минск самолеты с Ривного не летают значит ему все равно пришлось бы ехать машиной с Борисполя. Об чем новость?
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05.06.2021 13:01
+4
В Беларуси медицина развита на порядок выше чем у нас,и это факт,туда ездили делать различные операции еще задолго даже до анексии Крыма и конфликта на Донбассе,у нас ничего не развивается,все бабки которые должны идти на медицину идут кому то в карман
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05.06.2021 13:10
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Наслухався байок про найкращу в світі радянську медицину?
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05.06.2021 12:41 Відповісти
В Беларуси медицина развита на порядок выше чем у нас,и это факт,туда ездили делать различные операции еще задолго даже до анексии Крыма и конфликта на Донбассе,у нас ничего не развивается,все бабки которые должны идти на медицину идут кому то в карман
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05.06.2021 13:10 Відповісти
А що ще в Білорусі найкраще?
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05.06.2021 13:32 Відповісти
да даже картофан лучше- у нас в мэтро продают, вкусная, без всякой дряни
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06.06.2021 10:32 Відповісти
Как то непонятно пришлось везти на реанимобиле, хотя до этого спокойно летал обычным рейсовым самолётом, а обычной легковушкой нельзя было привезти?
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05.06.2021 12:55 Відповісти
я от тож не понял, - самолетам нельзя поетому пришлось везти скорой.

В Минск самолеты с Ривного не летают значит ему все равно пришлось бы ехать машиной с Борисполя. Об чем новость?
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05.06.2021 13:01 Відповісти
спокойно
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05.06.2021 13:25 Відповісти
А вертольоти?
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05.06.2021 15:36 Відповісти
там не один такий, хто чекав та не дочекався операції чи трансплантації...
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05.06.2021 12:56 Відповісти
после тебя
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05.06.2021 13:23 Відповісти
Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі - Цензор.НЕТ 7731

...
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05.06.2021 13:27 Відповісти
По наших дорогах тільки хворих возить.
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05.06.2021 15:41 Відповісти
На самолет у него деньги были. А вот на машину -нет.
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05.06.2021 14:08 Відповісти
Зачем привезли? Теперь еще одним совкодрочером стало больше...
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05.06.2021 14:29 Відповісти
В Белоруссию давно проложили дорогу наши онкобольные. Я знаю бабку, которую там вылечили, вроде бы успешно, но то такое дело... Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі - Цензор.НЕТ 2846
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05.06.2021 14:50 Відповісти
Может оно и так, тоже наслышан, но... у нашей страны щекотливая ситуация, либо мы идем дружным строем с белорусами в ссср-2, либо нет. Может и в рашке есть хорошие врачи, ну так давайте мы и с ней границы откроем. Онко - это страшно, у меня отец умирал на глазах. Пусть онко ввделяют зеленый коридор в Беларусь, в принципе - все решаемо.
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05.06.2021 16:02 Відповісти
у них трансплантация разрешена была изначально,доки имеют набитую руку и базу доноров.
у нас до недавнего времени-запрещено,мусора садили украинских доков по ст.торогвля людьми/ОРГАНАМИ...
щас вроде разрешено.но нет базы...
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05.06.2021 18:27 Відповісти
 
 