Повернувся в Україну і поновився на службі ексначальник міліції Донецька Кіріндясов, який у 2014 році кинув тисячі своїх підлеглих, - Аброськін

Окрім екснардепа "Партії регіонів" Миколи Левченка, який переховувався з 2015 року в Росії, до України повернувся і поновився на службі в правоохоронних органах ексначальник міліції Донецька Максим Кіріндясов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Він нагадав, що днями до України повернувся екснардеп від ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії. Як повідомляла СБУ, за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу стосовно колишнього нардепа було закрито і Левченко був знятий із розшуку.

Далі Аброськін пише: "А трохи раніше, на сьомий рік війни з терористами РФ, повернувся і поновився в поліції колишній начальник міліції Донецька, який після захоплення міста терористами в найважчі часи 2014 року покинув тисячі своїх підлеглих і звільнився, бо "тяжко захворів". Його підлеглих я збирав наприкінці 2014 року по різних кутах нашої країни, декого із них у грудні 2014 року я знайшов у казармах Школи міліції з різностатевими дітьми в літньому одязі. Під час розмови вони повідомили мені, що з літа чекають його наказу, його самого тоді знайти я не зміг. https: //l.facebook.com/l.php".

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Колишній заступник голови Нацполіції продовжує: "Потім війна, втрати, відновлення довіри населення, ЗС України до міліції, і просто було не до нього.

Мені лише шкода тих тисяч загиблих, які загинули за країну, а ця й інша нечисть на сьомий рік повертається назад, бо ми тоді, напевно, належним чином не задокументували їхню злочинну діяльність.

Кілька днів тому мій товариш запропонував забути цього поновленого колишнього начальника міліції Донецька і йому подібних інших - "нехай живуть". Тоді я йому жорстко відповів, що його та інших забути я можу, але тих голодних змерзлих дітей у Дебальцевому - ніколи, ніколи трупи вбитих людей в автобусі на блокпосту "Бугас", ніколи трупи людей на вулицях Маріуполя під час розстрілу мікрорайону Східний, ніколи не забуду, як масово відмовлялися виконувати мої накази міліціанти з Донецька, бо завдяки таким, як їхній колишній керівник, вони втратили віру в керівництво, ніколи не забуду тисячі зламаних доль міліціонерів. Ні, не забуду.

Так, і повертаються, об'єднуються вони не просто так, не через велике бажання служити Україні і жителям Донеччини... Служити треба було в найважчі 2014-2017 роки, коли їхня допомога була дуже потрібна".

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За даними джерел Цензор.НЕТ, полковника міліції, колишнього начальника Донецького міського управління МВС України Максима Кіріндясова поновили на посаді в управлінні карного розшуку ГУ НП у Донецькій області.