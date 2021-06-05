Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу
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Рівно 7 років тому мужні українські воїни повернули мир у Красний Лиман, звільнивши його від російських найманців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці нагадав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Це був один із перших запеклих боїв і початок наступальних дій щодо звільнення окупованих територій Донбасу. А далі - Україна повертала своє. Упродовж двох місяців українські війська не тільки героїчно стримували наступ російських сил, а й просувалися вперед - звільняли місто за містом, село за селом", - пише Порошенко.
"Ми отримали тоді першу найважливішу перемогу - звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це стало можливим завдяки моєму наказу про контрнаступ. Наказу, за який проти мене порушено справу і яким я пишаюся", - зазначає п'ятий президент.
"Реальні можливості українських військ тоді були дуже обмеженими. Були переживання, чи впораємося, але була і величезна віра у Збройні сили України. І ця віра незгасима. Армія досі має найвищий рівень довіри населення серед усіх державних інститутів", - зазначає лідер "ЄС".
Порошенко подякував кожному українському військовому, який бився за рідну землю тоді і продовжує захищати кожен клаптик української землі зараз.
"Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. Честь і хвала їм!" - написав він.
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Вы уже третий год этим марите, а все никак
https://www.youtube.com/watch?v=DCIDAtu8gbc
" Липень-2019, за тиждень до оголошення "пліснявого перемир'я" ".
Ось на звіті тобі ПРАВДА, кремлядь:
в сухом остатке - север, восток и юг - ето кацапня - внутри она же.
отбулавленый первый предатель Украины.
А скільки звільнив Зеленський?