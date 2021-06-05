УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4989 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
3 342 65
Порошенко (13233) Лиман (198)

Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу

Рівно 7 років тому мужні українські воїни повернули мир у Красний Лиман, звільнивши його від російських найманців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці нагадав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Це був один із перших запеклих боїв і початок наступальних дій щодо звільнення окупованих територій Донбасу. А далі - Україна повертала своє. Упродовж двох місяців українські війська не тільки героїчно стримували наступ російських сил, а й просувалися вперед - звільняли місто за містом, село за селом", - пише Порошенко.

"Ми отримали тоді першу найважливішу перемогу - звільнили дві третини окупованого Донбасу. Це стало можливим завдяки моєму наказу про контрнаступ. Наказу, за який проти мене порушено справу і яким я пишаюся", - зазначає п'ятий президент.

Читайте також: В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко

"Реальні можливості українських військ тоді були дуже обмеженими. Були переживання,  чи впораємося, але була і величезна віра у Збройні сили України. І ця віра незгасима. Армія досі має найвищий рівень довіри населення серед усіх державних інститутів", - зазначає лідер "ЄС".

Порошенко подякував кожному українському військовому, який бився за рідну землю тоді і продовжує захищати кожен клаптик української землі зараз.

"Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. Честь і хвала їм!" - написав він.

Дивіться також: "Перший штурм", - до п'ятої річниці визволення від терористів міста Красний Лиман створено документальний фільм. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
зебилы, напомните какие населенные пункты освободили при вашем миротворце. Я могу напомнить, какие просрали.
показати весь коментар
05.06.2021 13:57
+27
...ничего, криворогий поц со своей кодлой это быстро исправят... Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 7560
показати весь коментар
05.06.2021 13:49
+27
Оце і не дає Ослу спокійно спати. Славу Порошенка нічим не перебрехати.
показати весь коментар
05.06.2021 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...ничего, криворогий поц со своей кодлой это быстро исправят... Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 7560
показати весь коментар
05.06.2021 13:49 Відповісти
НАСКОЛЬКО быстро?
Вы уже третий год этим марите, а все никак
показати весь коментар
05.06.2021 21:08 Відповісти
...ты сказало "вы"? Я так понял, что украинский флажок тебе для прокси твой лахтинский куратор выдал? Сгинь в спаме, вася...
показати весь коментар
06.06.2021 01:45 Відповісти
Два роки АТО за дві хвилини
показати весь коментар
05.06.2021 13:49 Відповісти
Оце і не дає Ослу спокійно спати. Славу Порошенка нічим не перебрехати.
показати весь коментар
05.06.2021 13:55 Відповісти
смешно.
показати весь коментар
05.06.2021 16:58 Відповісти
Что тебе смешно петушок? Шо тебя на бутылку ***** садит?
показати весь коментар
05.06.2021 18:27 Відповісти
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2751 Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2751
показати весь коментар
05.06.2021 19:13 Відповісти
Чуть выше ответ. "Два роки за дві хвилини"
показати весь коментар
05.06.2021 20:24 Відповісти
зебилы, напомните какие населенные пункты освободили при вашем миротворце. Я могу напомнить, какие просрали.
показати весь коментар
05.06.2021 13:57 Відповісти
вони навіть зданих назад ворогу не пам'ятають
показати весь коментар
05.06.2021 14:02 Відповісти
А як воно урочисто присягало на вірність Україні => "Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України"

Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 1838
показати весь коментар
05.06.2021 14:13 Відповісти
А клоун об этом помнит? Он как раз в это время от повесток петлял.
показати весь коментар
05.06.2021 14:00 Відповісти
потом не стонать...
показати весь коментар
05.06.2021 14:01 Відповісти
Чогось згадалося ось це .... Перші дні zе-президентства. Пам'ятаєте?

Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 1852
показати весь коментар
05.06.2021 14:04 Відповісти
Сидить розкумарений зелений поц і в @ уй не дує , що там відбувається на Донбасі 😄
показати весь коментар
05.06.2021 14:10 Відповісти
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 5488
показати весь коментар
05.06.2021 14:46 Відповісти
Шо наступать бежать, шо отступать бежать. Акакаяразніца?
показати весь коментар
05.06.2021 14:04 Відповісти
Найуспішніша та найшвидша операція "Мат" за час війни на Донбасі

https://www.youtube.com/watch?v=DCIDAtu8gbc

" Липень-2019, за тиждень до оголошення "пліснявого перемир'я" ".
показати весь коментар
05.06.2021 14:06 Відповісти
ты дебил? не отвечай, ответ и так известен.
показати весь коментар
05.06.2021 14:09 Відповісти
Це дійсно дибіл із зеленою начинкою , в спам тваринку🤣
показати весь коментар
05.06.2021 14:12 Відповісти
яка правда від ЗЕбіла, начинка ти з ЗЕрьма?
Ось на звіті тобі ПРАВДА, кремлядь:
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 4367
показати весь коментар
05.06.2021 14:37 Відповісти
там еще видео есть "Два роки за дві хвилини" Рекомендуется к просмотру порохоботам.
показати весь коментар
05.06.2021 20:28 Відповісти
Так що звільнив Зеленський?
показати весь коментар
05.06.2021 14:14 Відповісти
не бреши, начинка із ЗЕрьма)))
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2395
показати весь коментар
05.06.2021 14:35 Відповісти
воно - зедебіл
показати весь коментар
05.06.2021 14:13 Відповісти
Начинка, а де «теплий дощ»?
показати весь коментар
05.06.2021 14:13 Відповісти
А где рашотролли? У них же при фамилии Порошенко понос желтых и жидких мыслей начинается.
показати весь коментар
05.06.2021 14:11 Відповісти
накаркав ти... злітаються.
показати весь коментар
05.06.2021 14:19 Відповісти
Ну тогда проверим их методички. Может что новенькое появилось.
показати весь коментар
05.06.2021 14:22 Відповісти
Надо ввести еще одно требование к кандидату в президенты: служба в армии. Потому что в случае избрания он еще и верховным главнокомандующим становится. Иначе так и будут продолжаться вот такие зеленые сопли на такой должности.
показати весь коментар
05.06.2021 14:16 Відповісти
початок був не поганий, але потім...
показати весь коментар
05.06.2021 14:17 Відповісти
Почався ефект песиків Павлова...
показати весь коментар
05.06.2021 14:40 Відповісти
Не отрицая некоторых успехов, все таки всегда поражаюсь бравурности речей Порошенко ( и его команды) о том что при нем освободили " две трети Донбасса". Ну чисто " наполеон". Какие две трети.. Когда это Донецкая и Луганская области были полностью захвачены российскими войсками, наемниками или коллаборантами и де то что освободил главком Порошенко.. Или с годами реальность уходит в потусторонний мир, а значимость своих дел увеличивается в разы. А ведь достаточно просто посмотреть карты ( хоть за каждый день, благо их тогда регулярно выпускали) и посмотреть что и когда контролировали оккупанты и их пособники, и то где прошла линия оккупации на конец правления " великого полководца современности" ( прости господи) И так строго по цифрам - даты правления Порошенко 7 июня 2014 - 20 мая 2019 . Да освобождение происходило до второй половины августа 2014 ( 5 июля Славянск и Краматорск который оставили боевики, 24 июля треугольник Рубежное- Северодонецк- Лисичанск ( которые тоже кроме последнего боевики покинули без боя) 17 августа Станица Луганская. на этом все. Если кто вспомнит о Мариуполе то это было 9 мая ( до Порошенко, и там Украине противостояло сначала 60 сепаров, а потом к ним прибыло еще 80 , ну чисто " армия") А Теперь вспомним " пик" освобождения это 10 - 17 августа 2014 г. Да успехи были, этого нельзя отрицать, но потом произошел провал 10 августа 2014 - 2 сентября 2014 Иловайск ( а в Киеве парад..) 18 февраля 2015 Дебальцево и позорные условия второго минского сговора. В итоге территория ОРДЛО по сравнению с 7 июля 2014 ( Порошенко стал президентом ) до 20 февраля 2015 г ( а Порошенко президент еще аж до 20 мая 2019 г) увеличилась ВДВОЕ.. ( за период его правления). И это за время "великого, победителя и освободителя" Трепло оно. Или рассчитано на верящих всему и вся адептам "Св. Петра" (Но конечно хоть часть освобожденного удалось удержать, это успех, особенно для местных жителей, да и вообще для Украины в целом, но территории захваченный противником оказались более весомыми пускай и чисто территориально, под контроль попала вся граница от Азовского моря до Ст. Луганской и т.д.) Говорить о победах конечно нужно, но нужно быть скромнее и реалистичнее. но это конечно не про наших политиков с их " победоносием" почище чем у восточного соседа.
показати весь коментар
05.06.2021 14:54 Відповісти
Тепло это ты со своим зекретином -ни метра не освободили,а только сдали,марзоты
показати весь коментар
05.06.2021 15:00 Відповісти
С адептами секты спорить бесполезно. Вернитесь к картам ( где указаны оккупированные районы ОРДЛО на 7 июня 2014 г. ( Приход Порошенко к власти) и на 20 мая 2019 г. )сдача Порошенком полномочий президента) И сравните Что было оккупировано в начале и что в конце . И все. Чисто по картам. Как говорится спор здесь не уместен. (* Да кстати с 20 февраля 2015 по 20 мая 2019 при Порошенко не освободили ни каких территорий, как впрочем и при заменившем его Зеленском. Все осталось в том же состоянии что и 20.02.2015 ну и по сей день. Если начнете говорить об "серых зонах" то там продвижения туда - сюда было на десятки метров, максимум на 100. Ну это так... Нужно реально смотреть правде в глаза. Но как уже отмечал , на адептов это не распространяется. Им .....,как божья роса.
показати весь коментар
05.06.2021 15:10 Відповісти
Порох нарцисс. Поэтому он не мыслит свою жизнь без того, чтобы не покрасоваться. Из-за этого он и к власти стремится любым путем. Причем он нарцисс одной из самых отвратительных форм.
показати весь коментар
05.06.2021 20:35 Відповісти
то це Порошенко по тобі уклоністу цілився?
показати весь коментар
05.06.2021 15:19 Відповісти
бойцов подтягиваем на север - там тоже сплошная кацапня.
в сухом остатке - север, восток и юг - ето кацапня - внутри она же.
отбулавленый первый предатель Украины.
показати весь коментар
05.06.2021 16:07 Відповісти
Я уже начинаю думать, что Ющенко нужно вернуть только для того, чтобы снова разогнал ГАИ и остановил этот коррупционный беспредел на дорогах.
показати весь коментар
05.06.2021 16:26 Відповісти
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 5199
А скільки звільнив Зеленський?
показати весь коментар
05.06.2021 23:46 Відповісти
Мико,почему 80%,ла все 130%,как референдум в Севастополе...Чего мелочиться,то?Блестящая операция по освобождению 80 000 Славянска.Но как после этого сдали милионный Донецк?И это при том,что Донецк был наш.Где этот гребанный Тарута?И где был главком?
показати весь коментар
06.06.2021 07:53 Відповісти
Дві фотографії, які кажуть багато.
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 7537 Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 3531
показати весь коментар
05.06.2021 23:47 Відповісти
 
 