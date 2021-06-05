Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Реакція окремих політичних сил і представників великого бізнесу на законопроєкт Володимира Зеленського про деолігархізацію вказує на те, що для багатьох із них він є "незручним".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили керівники "Слуги народу".
"Ми всі побачили першу реакцію - впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була найвищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося", - сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі в суботу.
За його словами, ухвалити цей законопроєкт буде нелегко через спротив певних кіл. Але парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.
"Після реєстрації в парламенті будь-який законопроєкт опрацьовують у комітетах, голосують у першому читанні, потім працюють над поправками. Упевнений, що до законопроєкту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але зрештою ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон", – підкреслив Арахамія.
Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки: хто в країні підіграє олігархам.
"Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею і не надають конкретних кроків, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну заради своїх інтересів, то це і є допомогою олігархам", – вважає Арахамія.
Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розцінює критику й спротив ухваленню законопроєкту про деолігархізацію як деструктивну позицію опонентів, яку суспільство не підтримає.
"Ми хочемо надати нові правила, які змінять систему. Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання, яке спрямоване на те, щоб в Україні було реальне верховенство права, а не верховенство грошей. Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйме", – сказав Корнієнко.
За його словами, вже зараз відчутна підтримка ідей законопроєкту пересічними громадянами України в усіх регіонах країни, оскільки майбутній закон матиме суттєвий вплив на життя кожного.
"Кожен українець хоче отримувати гідну зарплату, пенсію, соціальну допомогу. Кожен хоче, щоб обраний ним депутат відстоював у парламенті саме його інтереси, а не працював заради грошей олігархів. Всі ми хочемо жити в успішній країні, на яку не впливають бізнес-інтереси кількох людей. А якщо хтось вважає, що це тільки розмови, нехай згадає, як українці вміють відстоювати своє право на гідне життя", – підсумував лідер партії.
Будь ласка, зачекайте...
Ясно, що ще треба й прибрати можливість рекламної агітації. Наприклад, я вважаю, що білборди необхідно заборонити. Та і всяку агітацію в вигляді реклами де б то не було.
А ті хто каже що в нас демократія, вони чи дурні чи шахраї.
1. Арештовуємо Клоуна.
2. Отримуємо від нього свідчення на олігархів - з ким і як ділив економіку на отих зустрічах, чиїх підставних осіб призначав і як з ними робив падіння економіки, збитки держпідприємств, розграбування Ковід-фонду, сотні мільярдів нових боргів.
3. По цінним свідченням колишнього президента саджаємо цю групу осіб. Для гарантії - саджаємо ще 1000 їхніх наближених.
Все! Ми не маємо олігархів.
Ось саме це ми в Україні маємо зробити.
А оте, що клоун пропонує - чергова гра яйцями на роялі для відволічення. Не звертайте увагу. Відео-блогер виробляє контент. Джон Сміт
Смешно...
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.
К вопросу, чьи интересы защищает зеленский или борьба с олигархами по-зеленому)))
tZE inform
На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран ,оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ.
Хтось пояснить звідки за два роки у зелених депутатів такі багатства взялись ?