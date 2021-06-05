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Новини Політика України
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олігарх (688) Арахамія (1000) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про деолігархізацію

Реакція окремих політичних сил і представників великого бізнесу на законопроєкт Володимира Зеленського про деолігархізацію вказує на те, що для багатьох із них він є "незручним".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили керівники "Слуги народу".

"Ми всі побачили першу реакцію - впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була найвищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося", - сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі в суботу.

За його словами, ухвалити цей законопроєкт буде нелегко через спротив певних кіл. Але парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.

"Після реєстрації в парламенті будь-який законопроєкт опрацьовують у комітетах, голосують у першому читанні, потім працюють над поправками. Упевнений, що до законопроєкту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але зрештою ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон", – підкреслив Арахамія.

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Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки: хто в країні підіграє олігархам.

"Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею і не надають конкретних кроків, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну заради своїх інтересів, то це і є допомогою олігархам", – вважає Арахамія.

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розцінює критику й спротив ухваленню законопроєкту про деолігархізацію як деструктивну позицію опонентів, яку суспільство не підтримає.

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"Ми хочемо надати нові правила, які змінять систему. Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання, яке спрямоване на те, щоб в Україні було реальне верховенство права, а не верховенство грошей. Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйме", – сказав Корнієнко.

За його словами, вже зараз відчутна підтримка ідей законопроєкту пересічними громадянами України в усіх регіонах країни, оскільки майбутній закон матиме суттєвий вплив на життя кожного.

"Кожен українець хоче отримувати гідну зарплату, пенсію, соціальну допомогу. Кожен хоче, щоб обраний ним депутат відстоював у парламенті саме його інтереси, а не працював заради грошей олігархів. Всі ми хочемо жити в успішній країні, на яку не впливають бізнес-інтереси кількох людей. А якщо хтось вважає, що це тільки розмови, нехай згадає, як українці вміють відстоювати своє право на гідне життя", – підсумував лідер партії.

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Топ коментарі
+26
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3773
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05.06.2021 14:57
+22
Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и крупных бизнесменов. Мы хотим новые правила, которые изменят систему, - руководство "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1465
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05.06.2021 14:22
+22
хочуть самі стати олігархами, зелені виродки.
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05.06.2021 14:22
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Систему не изменить если незамедлительно из закона о выборах не убрать невиданный нигде в мире многомиллионный "избирательный" залог. Через него олигархи для своих ставленников скупают места в бюллетенях. И из них мы тупо идем и выбираем.
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05.06.2021 22:17 Відповісти
мало цього буде. Потрібно ще прибрати можливість рекламної агітації як зовнішньої, так і по кретиноскопах.
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05.06.2021 22:37 Відповісти
Ви не правильно сформулювали. Я не кажу, що цього достатньо, але це доволі багато. "Мало" і "не достатньо" це доволі різне. Але без того що я пропоную неможливо знищити олігархічну систему.
Ясно, що ще треба й прибрати можливість рекламної агітації. Наприклад, я вважаю, що білборди необхідно заборонити. Та і всяку агітацію в вигляді реклами де б то не було.
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06.10.2021 23:48 Відповісти
Крім того, вся політика настільки загнана в неподобство, що було б вкрай добре вибори робити кожен рік. Наші виборці здатні помиляттся на виборах. Вони попадають на обман. Але вони вже через півроку добре бачать що їх обдурили. Тому вони на наступний рік не проголосують за тих хто обдурив. Тому навіть кожнорічним перебором можна скоро вийти на оптимальну владу. А терпіти 5 років людей які обдурили це абсурд. А в нас так відбувається кожні вибори.
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06.10.2021 23:59 Відповісти
Ще добавлю, що вибори раз на 5 років годяться для країн із стійкою, стабільною демократією. В нас демократії ніколи не було. І ніколи не було влади, яка б намагалась побудувати демократичну й успішну країну. Тільки слова й лозунги.
А ті хто каже що в нас демократія, вони чи дурні чи шахраї.
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07.10.2021 00:06 Відповісти
А тем временем главные борцы и борцыцы с олигархами:
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7085
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05.06.2021 22:42 Відповісти
Є набагато кращий план подолання олігархів:
1. Арештовуємо Клоуна.
2. Отримуємо від нього свідчення на олігархів - з ким і як ділив економіку на отих зустрічах, чиїх підставних осіб призначав і як з ними робив падіння економіки, збитки держпідприємств, розграбування Ковід-фонду, сотні мільярдів нових боргів.
3. По цінним свідченням колишнього президента саджаємо цю групу осіб. Для гарантії - саджаємо ще 1000 їхніх наближених.
Все! Ми не маємо олігархів.
Ось саме це ми в Україні маємо зробити.
А оте, що клоун пропонує - чергова гра яйцями на роялі для відволічення. Не звертайте увагу. Відео-блогер виробляє контент. Джон Сміт
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05.06.2021 23:32 Відповісти
Дурачьё пришло к власти и дорвалось до корыта. Беда....
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05.06.2021 23:38 Відповісти
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1974
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06.06.2021 00:02 Відповісти
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3359
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06.06.2021 00:06 Відповісти
Человек, который сделал свое имя, карьеру и состояние благодаря олигархическим телеканалам. Человек, победивший на президентских выборах благодаря деньгам и медиа-поддержке олигархов. Человек, который завел в парламент депутатов, получают в конвертах деньги от олигархов. Человек, в чье правительство попадают министры по квоте олигархов. Человек, за два года президентства которого большинство олигархов увеличили свои состояния. Человек, чей первый помощник по ночам ездит в имения олигархов---это ОН борется с олигархами????

Смешно...
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06.06.2021 00:33 Відповісти
"Володимир Зеленський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.
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06.06.2021 00:34 Відповісти





К вопросу, чьи интересы защищает зеленский или борьба с олигархами по-зеленому)))


tZE inform

На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран ,оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ.
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06.06.2021 00:38 Відповісти
Може хламідія знає, де знайти юридичне обоснування терміну «олігарх», бо папін йурист зеленський такої відповіді не дав...
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06.06.2021 02:23 Відповісти
Два ноузлодія знущаються з людей!Слава, тим українцям,що вибрали песиголовця та його одоробало на трон!А вже готуються голосувати за бойказлодія!
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06.06.2021 08:44 Відповісти
"кто, как не олигархи"? - да те же будущие "слуги"!
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06.06.2021 11:11 Відповісти
Так почніть деолігархізацію зі своєї партії.
Хтось пояснить звідки за два роки у зелених депутатів такі багатства взялись ?
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06.06.2021 11:16 Відповісти
Участник, а возможно и организатор схемы отмывки денег с ворованных банковских карт через интернет-страницу шаблонов для сайтов Арахамия, который сбежал из США из за угрозы ареста - теперь борец с олигархами! Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4420 Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4181 Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 118
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06.06.2021 19:46 Відповісти
ЗЕ с его наглым запуском дерибана земли хуже Януковича раз 100. Я удивляюсь, что активисты не выходят и не требуют новых выборов президента и парламента. Похоже, что все активисты уже на содержании Коломойского.
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07.06.2021 20:20 Відповісти
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