Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу"

Реакція окремих політичних сил і представників великого бізнесу на законопроєкт Володимира Зеленського про деолігархізацію вказує на те, що для багатьох із них він є "незручним".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили керівники "Слуги народу".

"Ми всі побачили першу реакцію - впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була найвищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося", - сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі в суботу.

За його словами, ухвалити цей законопроєкт буде нелегко через спротив певних кіл. Але парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.

"Після реєстрації в парламенті будь-який законопроєкт опрацьовують у комітетах, голосують у першому читанні, потім працюють над поправками. Упевнений, що до законопроєкту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але зрештою ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон", – підкреслив Арахамія.

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Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки: хто в країні підіграє олігархам.

"Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею і не надають конкретних кроків, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну заради своїх інтересів, то це і є допомогою олігархам", – вважає Арахамія.

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розцінює критику й спротив ухваленню законопроєкту про деолігархізацію як деструктивну позицію опонентів, яку суспільство не підтримає.

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"Ми хочемо надати нові правила, які змінять систему. Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання, яке спрямоване на те, щоб в Україні було реальне верховенство права, а не верховенство грошей. Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйме", – сказав Корнієнко.

За його словами, вже зараз відчутна підтримка ідей законопроєкту пересічними громадянами України в усіх регіонах країни, оскільки майбутній закон матиме суттєвий вплив на життя кожного.

"Кожен українець хоче отримувати гідну зарплату, пенсію, соціальну допомогу. Кожен хоче, щоб обраний ним депутат відстоював у парламенті саме його інтереси, а не працював заради грошей олігархів. Всі ми хочемо жити в успішній країні, на яку не впливають бізнес-інтереси кількох людей. А якщо хтось вважає, що це тільки розмови, нехай згадає, як українці вміють відстоювати своє право на гідне життя", – підсумував лідер партії.

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