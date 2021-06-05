Дефіцит бюджету становитиме 3% ВВП уже з 2023 року, - Шмигаль про бюджетну декларацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що уряд схвалив трирічну бюджетну декларацію, що визначає основні макроекономічні показники та бюджетні пріоритети на 2022-2024 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шмигаль зазначив: "Нарешті Україна долучиться до понад 100 країн світу, які впроваджують середньострокове бюджетне планування. У документі відображено цілі державної політики в усіх сферах і обсяг коштів платників податків, які будуть спрямовані на їхнє досягнення.

Що ще важливо знати про бюджетну декларацію:

▪️ Дефіцит бюджету зменшиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року.

▪️ Державний борг планується зменшити до рівня менше, ніж 50% ВВП. Це означає, що ми менше витрачатимемо на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту.

▪️ Зростання зарплат у наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік (із урахуванням інфляції).

▪️ Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 становитиме 6,2%.

▪️ Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.

▪️ Експорт української продукції в наступні 3 роки зросте щонайменше на 15 млрд доларів.

▪️ Безробіття продовжить зменшуватися й у 2024 році становитиме 7,8% (це буде одним із найнижчих рівнів, починаючи з 2007 року).

▪️ Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання ВВП фактично у 5% щороку".

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