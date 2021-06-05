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Дефіцит бюджету становитиме 3% ВВП уже з 2023 року, - Шмигаль про бюджетну декларацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Дефіцит бюджету становитиме 3% ВВП уже з 2023 року, - Шмигаль про бюджетну декларацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що уряд схвалив трирічну бюджетну декларацію, що визначає основні макроекономічні показники та бюджетні пріоритети на 2022-2024 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шмигаль зазначив: "Нарешті Україна долучиться до понад 100 країн світу, які впроваджують середньострокове бюджетне планування. У документі відображено цілі державної політики в усіх сферах і обсяг коштів платників податків, які будуть спрямовані на їхнє досягнення.

Що ще важливо знати про бюджетну декларацію:
▪️ Дефіцит бюджету зменшиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року.
▪️ Державний борг планується зменшити до рівня менше, ніж 50% ВВП. Це означає, що ми менше витрачатимемо на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту.
▪️ Зростання зарплат у наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік (із урахуванням інфляції).
▪️ Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 становитиме 6,2%.
▪️ Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.
▪️ Експорт української продукції в наступні 3 роки зросте щонайменше на 15 млрд доларів.
▪️ Безробіття продовжить зменшуватися й у 2024 році становитиме 7,8% (це буде одним із найнижчих рівнів, починаючи з 2007 року).
▪️ Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання ВВП фактично у 5% щороку".

Читайте також: За 5 місяців 2021 року бюджет виконано на 104,5%, а експорт українських товарів зріс на $5 млрд, - Шмигаль
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Топ коментарі
+4
Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 5029
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05.06.2021 14:29
+4
При порошенко был профицитный бюджет, а тупоголовые квартальные мудаки падение ввп выдают как достижение.
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05.06.2021 14:34
+4
а с 2024 вже будуть яблоні на марсі цвесті. Чули це все, коли ви ще під стиіл ходили, виродки зелені.
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05.06.2021 14:41
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05.06.2021 14:26 Відповісти
Если Шмыгаль и дальше будет у власти вместе с зелеными клоунами, то у нас страны не будет в 2023 году, а не дефицит какой-то.
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05.06.2021 17:16 Відповісти
Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 5029
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05.06.2021 14:29 Відповісти
При порошенко был профицитный бюджет, а тупоголовые квартальные мудаки падение ввп выдают как достижение.
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05.06.2021 14:34 Відповісти
а где делся рост экономики в 43%????... думаю тоже самое и с ввп будет в необозримом будущем...
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05.06.2021 14:35 Відповісти
О чем это Вы, причем здесь какая то экономика, тут Главное, что великие ЗЕреформаторы создадут в последующие 3 года рост зарплат "примерно 8-10% в год". Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 153 Хотя через три года их уже при власти не будет - у преЗедента срок выйдет Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 7717

Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 4030
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05.06.2021 14:49 Відповісти
"Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста ВВП фактически в 5% ежегодно"
Зачем? Все равно все, что выше 3% будет отдаваться держателям варрантов. Это не имеет никакого смысла
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05.06.2021 14:39 Відповісти


Секлета Лимериха@Ukropivna1 2 июн.

Подруга працює в залізничній касі.
Телефоную, щоб склала мені маршрут, як вибратися до моря з наших ******.
Дивуюсь відсутності потягів, які раніше курсували.
- Чому ти дивуєшся? Укрзалізниця купу вагонів продала, щоб карантин протриматися. Да тепер взяти нові? ***...
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05.06.2021 14:39 Відповісти
а с 2024 вже будуть яблоні на марсі цвесті. Чули це все, коли ви ще під стиіл ходили, виродки зелені.
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05.06.2021 14:41 Відповісти
Оце дiло, заживимо якщо непомремо.
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05.06.2021 14:50 Відповісти
шмигаль, ти пздбл.
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05.06.2021 14:53 Відповісти
при Порошенко +4% ВВП было только НАЧАЛОМ роста.
при Зе-наркомане и -3% - предел мечтаний.
Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 5016

p.s.: вот на эти (4%+3%)=7% Ахметка с Беней и живут припеваючи.
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05.06.2021 15:00 Відповісти
а ничего, что при порохе ковида не было?
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05.06.2021 16:44 Відповісти
а нечего что олигархи при ковиде богатеют?? при порохе такой ху..ни небыло
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05.06.2021 21:23 Відповісти
а что "ковид"?
в нашей стране, что курорты и туризм - основные статьи дохода государства?
от ковида они только и пострадали.
а на всякие металлургические комбинаты и агрофирмы ковид практически не сказался.
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05.06.2021 23:43 Відповісти
Брехня
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05.06.2021 15:42 Відповісти
За рахунок інфляції
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05.06.2021 16:06 Відповісти
"Ми рахуєм, куєм, куєм..."
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05.06.2021 16:29 Відповісти
Держоборонзамовлення врахували? Чи знову на ньому зекономили?
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05.06.2021 16:41 Відповісти
Шмыгаль отметил: "Наконец Украина присоединится к более чем 100 стран мира,- то,что Украина "на конце с "зе шмыгалями" и так очевидно
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05.06.2021 16:58 Відповісти
Очередное наглое враньё этого тупорылого рыночного барыги Шмаргаля!!
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05.06.2021 17:00 Відповісти
Дефіцит бюджету становитиме 3% ВВП уже з 2023 року, - Шмигаль про бюджетну декларацію - Цензор.НЕТ 9150
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05.06.2021 23:58 Відповісти
Премьер Шмаргаль рыночный дебил и врун, как и зеленский!! Где ваши 500 тысяч рабочих мест и 4000 дол зарплат учителям , в месяц, где тарифы на газ в два раза меньше чем при Порошенко, где конец бедности, где конец войны, и т.д. .. ??
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06.06.2021 13:50 Відповісти
 
 