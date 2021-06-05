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Новини Політика України
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Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105) Денис Шмигаль (2703)

Добре проводячи час зі ставлениками грузинського олігарха Іванішвілі, Шмигаль не обмовився і словом про трьох українців, захоплених минулого року грузинською владою, - Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Добре проводячи час зі ставлениками грузинського олігарха Іванішвілі, Шмигаль не обмовився і словом про трьох українців, захоплених минулого року грузинською владою, - Саакашвілі

Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі розкритикував прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за його спілкування зі "ставлениками грузинського олігарха, найбільшого приватного акціонера "Газпрому" Іванішвілі" під час візиту до Грузії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі у фейсбуці. Наводимо його текст повністю.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль добре проводить час зі ставлениками грузинського олігарха, найбільшого приватного акціонера "Газпрому" Іванішвілі.

Грузини - гостинна нація: навіть такі нікчеми, як цей прем'єр-міністр (Гарібашвілі), таки вміють приймати гостей.

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Але водночас найбільше мене шокувало, що, дегустуючи там смачну грузинську кухню, прем'єр-міністр України ні публічно, ні, наскільки мені відомо з грузинської сторони, в приватних бесідах під час переговорів не обмовився і словом про трьох українців, які минулого року були захоплені грузинською владою, коли вони на своєму човні, використовуючи право мирного проходу через нейтральні води Грузії, здійснювали перехід з України до Туреччини. Вони вже багато місяців тужать у грузинській в'язниці без всякої на те підстави, у шитій білими нитками справі. І як раз у той час, коли прем'єр-міністр завертав хінкалі, суддя вкотре продовжив їм термін затримання.

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Я хочу запитати Дениса Шмигаля публічно: чи вважаєте ви, що маєте представляти інтереси народу України чи ви маєте задовольняти начальство і більше ні про що не думати? Як щодо Володимира Дяченка, Валерія Хомича і Михайла Батурина? Перші двоє є громадянами України, а третій - українець із грузинським паспортом. Як щодо їхньої мізерної порції, яку вони незаслужено отримують у в'язниці ось уже стільки місяців? Чому ви не посадили їх на свій літак і не повезли назад?! Так би вчинила будь-яка посадова особа будь-якої країни, яка себе поважає.

Тому українці і живуть як живуть. На жаль, їм не доводиться покладатися на власну владу - лише на самих себе. Владі ніколи, їй потрібно побільше хінкалі з'їсти і вином запити, а українці почекають у своїй камері-одиночці".

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Наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка слідувала в Туреччину вздовж узбережжя Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурин, пише Укрінформ.

Всі троє були відправлені в СІЗО за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії, вони досі перебувають під вартою. Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не скоювали, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації виключно політичні.

Як стало відомо, власник яхти Михайло Батурин раніше працював в охороні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Саакашвілі кілька разів публічно звертався до української влади із закликом розібратися у цій справі і заявляв, що вони не роблять "нічого конкретного" для звільнення затриманих.

Прессекретар МЗС Олег Ніколенко назвав необґрунтованими звинувачення на адресу зовнішньополітичного відомства в бездіяльності у цій справі.

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Топ коментарі
+9
ну прав ведь Саакашвили ...шмыгаль - это пыль, говно ...как и все зеленое
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05.06.2021 14:45
+7
Шмигаль - зигпредседатель Фунт. Абсолютно порожнє місце, нічого не вирішує, причому, що цікаво - за національністю - українець (щоб хоч хтось з влади в Україні був українцем, бо всі ключові посади займають представники інших національностей).
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05.06.2021 14:52
+6
Шмыгаль - марионетка Ахметова.
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05.06.2021 14:52
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ну прав ведь Саакашвили ...шмыгаль - это пыль, говно ...как и все зеленое
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05.06.2021 14:45 Відповісти
Шмигаль - зигпредседатель Фунт. Абсолютно порожнє місце, нічого не вирішує, причому, що цікаво - за національністю - українець (щоб хоч хтось з влади в Україні був українцем, бо всі ключові посади займають представники інших національностей).
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05.06.2021 14:52 Відповісти
а до цього всьо путьом було зі Шмигалем , чи просто дозу треба більшу від вови отримати ?
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05.06.2021 19:52 Відповісти
Шмыгаль - марионетка Ахметова.
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05.06.2021 14:52 Відповісти
а мне оба не нравятся: и Шмагаль и Сраакашвили..
но эта обезьяна Сраакашвили не нравится особенно!..
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05.06.2021 14:58 Відповісти
Ця "обезьяна" зробила Грузію Країною, а не підстилкою рашки. Але ростролям наказано срать.
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05.06.2021 16:05 Відповісти
От тому Країна Грузія не "підстилки" рашки і розбереться із затриманими. Суддя ж реформований реформатором.
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05.06.2021 16:24 Відповісти
для забывчивых, напомню: реформированная Грузия разыскивает Михуила Передозовича не за благодарностью, а по уголовным статьям, которые "Мишка Кокаин" заработал в период пребывания у власти..
и назвать меня ростролем это очень оскорбительно.. очень конкретно,***!
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05.06.2021 16:55 Відповісти
Сам ты срака-обосранная и обезьяна облезлая, Саакашвили девять лет был президентом в Грузии и народ был доволен, так как он многое сделал для своей страны, а не то что твой шмыгаль вместе с твоим клоуном-презиком, за которого ты так глотку рвал и которые грабят Украину, а народ становится нищим.
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05.06.2021 17:35 Відповісти
ты что контуженный?!.. я вообще порохобот с весны 2014 года..
цит: "мой Шмыгаль!!!".. да ты вообще края потерял!!!!
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05.06.2021 17:39 Відповісти
Я прочитав "виражовування" "Карлсона", Ну що сказать? Я не те що не "поклонник" Шмигаля - "Гончарук-2" у суміші з Степановим, однак "Карлсон" таке меле, що "купи не держиться"! Що означає вислів: "используя право мирного прохода через нейтральные воды Грузии, осуществляли переход из Украины в Турцию?. Це слова не політичного діяча а "Мішки з базару"! Коли це Грузія заявляла про "нейтралітет"? У зв"язку з чим?! На Чорному морі що, ведуться бойові дії? (конфлікт у Керченській протоці не рахується, бо він знаходиться далеко від територіальних вод Грузії!) "Нейтральні води" тому і називаються "нейтральними", бо не належать нікому! А оголошення "нейтралітету при веденні бойових дій країною означає , що вона не підтримує ні одну з сторін бойових дій При цьому вона не допускає в свої територіальні води військових кораблів сторін конфлікту , але продовжує допуск у свої територіальні води їх торгових та пасажирських суден, Як кажуть в анекдоті: "Ти або хрест зніми, або труси натягни!"
І якого чорта приватна яхта з українцями поперлася у територіальні води Грузії? Та ще й по такій "дузі"? Казали люди що вона цілком здатна йти напряму через море, А вони - більш того з - Одеси "попливли в Туреччину", через усе Чорне море! А вздовж узбережжя Румунії та Болгарії в Туреччину не ближче? І в зону конфлікту між Україною та Росією, в районі Криму, потраплять не треба!
Так що якщо там щось і "шите білими нитками" - то це "казки" про "рейс у Туреччину"!
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05.06.2021 18:41 Відповісти


Roman Kulyk@R_Kulyk 18 ч

просто писданога
Шмигаль віддав приміщення державного комплексу «Бабин Яр» в оренду приватному російському проєкту...

Про це повідомив співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс на своїй сторінці у Facebook.

Хорошо проводя время со ставленниками грузинского олигарха Иванишвили, Шмыгаль не обмолвился и словом о трех украинцах, захваченных в прошлом году грузинскими властями, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9885
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05.06.2021 15:03 Відповісти
Саакашвили так сильно переживает за двух украинцев или за своего охранника Батурина?

"В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин, пишет Укринформ.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей...

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михэила Саакашвили."

Источник: https://censor.net/ru/n3269676
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05.06.2021 15:16 Відповісти
Зато небарыга.
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05.06.2021 15:47 Відповісти
Падаль шо тот, шо тот.

Голосовать нужно только за шоколадного барыгу Вальцмана, Этинзона, Турчинова и Яценюка, хоть он конечно тоже еврей. Просто одни евреи ведут свое установление от Бен-Гуриона и Голды Меир, а другие от Каина.
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05.06.2021 16:21 Відповісти
чого мегрел почав на шмигаля так часто бочку котити? Невже з рижою мраззю посрався?
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05.06.2021 16:36 Відповісти
финансирование уменьшили.. гордый кауказский орЁль этого никак потерпеть не может..
на самом деле, недовольство адресовано ЗелЁнскому, но по субординации, оплеуха прилетела Шмыгалю..
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05.06.2021 16:59 Відповісти
Шмигаль не винен, просто у нього зобов'язуюче прізвище.
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05.06.2021 20:11 Відповісти
Шмыгаль говно, ЗЕк-плесень. Когда ?то закончится. Репрессии все больше и больше. Добробатов-иностранцев сдают сРашке и Лукашенко. Своих сажают,
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06.06.2021 04:11 Відповісти
 
 