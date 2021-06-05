Добре проводячи час зі ставлениками грузинського олігарха Іванішвілі, Шмигаль не обмовився і словом про трьох українців, захоплених минулого року грузинською владою, - Саакашвілі

Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі розкритикував прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за його спілкування зі "ставлениками грузинського олігарха, найбільшого приватного акціонера "Газпрому" Іванішвілі" під час візиту до Грузії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі у фейсбуці. Наводимо його текст повністю.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль добре проводить час зі ставлениками грузинського олігарха, найбільшого приватного акціонера "Газпрому" Іванішвілі.

Грузини - гостинна нація: навіть такі нікчеми, як цей прем'єр-міністр (Гарібашвілі), таки вміють приймати гостей.

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Але водночас найбільше мене шокувало, що, дегустуючи там смачну грузинську кухню, прем'єр-міністр України ні публічно, ні, наскільки мені відомо з грузинської сторони, в приватних бесідах під час переговорів не обмовився і словом про трьох українців, які минулого року були захоплені грузинською владою, коли вони на своєму човні, використовуючи право мирного проходу через нейтральні води Грузії, здійснювали перехід з України до Туреччини. Вони вже багато місяців тужать у грузинській в'язниці без всякої на те підстави, у шитій білими нитками справі. І як раз у той час, коли прем'єр-міністр завертав хінкалі, суддя вкотре продовжив їм термін затримання.

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Я хочу запитати Дениса Шмигаля публічно: чи вважаєте ви, що маєте представляти інтереси народу України чи ви маєте задовольняти начальство і більше ні про що не думати? Як щодо Володимира Дяченка, Валерія Хомича і Михайла Батурина? Перші двоє є громадянами України, а третій - українець із грузинським паспортом. Як щодо їхньої мізерної порції, яку вони незаслужено отримують у в'язниці ось уже стільки місяців? Чому ви не посадили їх на свій літак і не повезли назад?! Так би вчинила будь-яка посадова особа будь-якої країни, яка себе поважає.

Тому українці і живуть як живуть. На жаль, їм не доводиться покладатися на власну владу - лише на самих себе. Владі ніколи, їй потрібно побільше хінкалі з'їсти і вином запити, а українці почекають у своїй камері-одиночці".

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Наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка слідувала в Туреччину вздовж узбережжя Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурин, пише Укрінформ.

Всі троє були відправлені в СІЗО за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії, вони досі перебувають під вартою. Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не скоювали, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації виключно політичні.

Як стало відомо, власник яхти Михайло Батурин раніше працював в охороні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Саакашвілі кілька разів публічно звертався до української влади із закликом розібратися у цій справі і заявляв, що вони не роблять "нічого конкретного" для звільнення затриманих.

Прессекретар МЗС Олег Ніколенко назвав необґрунтованими звинувачення на адресу зовнішньополітичного відомства в бездіяльності у цій справі.

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