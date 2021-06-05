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МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не відновлюватиме з 18 червня польоти в Польщу, як планувала раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що причиною такого рішення стала ситуація, що виникла у зв’язку з необхідністю обльоту території Білорусі і наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігає авіакомпанія на цьому напрямку.

"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують із/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", - додають у компанії.

Для пасажирів із квитками на фактично скасовані рейси можливі наступні дії: зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі упродовж періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом; обмін квитка на промокод зі додатковим 25% бонусом на вебсайті МАУ; повернення коштів.

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Топ коментарі
+57
как то я не уловил зачем облетать беларусь чтобы полететь в Польшу?
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05.06.2021 14:49
+46
ну там апендикс в 50 км мешает прямому перелету.
а это пару лишних литров керосина - непозволительные расходы для Бабушки Бени.
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05.06.2021 14:56
+44
Та давно треба закрити вже те МАУ Коломойського. Европейські лоукости перевозять в рази дешевше.
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05.06.2021 14:45
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Та давно треба закрити вже те МАУ Коломойського. Европейські лоукости перевозять в рази дешевше.
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05.06.2021 14:45 Відповісти
МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 5939
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05.06.2021 14:48 Відповісти
как то я не уловил зачем облетать беларусь чтобы полететь в Польшу?
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05.06.2021 14:49 Відповісти
ну там апендикс в 50 км мешает прямому перелету.
а это пару лишних литров керосина - непозволительные расходы для Бабушки Бени.
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05.06.2021 14:56 Відповісти
Сам в шоці від єврейської географії))) + нова(не дуже) фішка від жулья з МАУ- рейс відміняють,а гроші не повертають,а заморожують, ось такий безпроцентний кредит ти даєш цим шахраям, а може в тебе вільних грошей немає їх не цікавить
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05.06.2021 15:01 Відповісти
Это Украина в очередной раз показывает слабость государства и полное отсутствие законов по защите граждан от нечестных авиакомпаний (а МАУ - лидер среди таковых) + невыполнение даже тех, что имеются.
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05.06.2021 15:14 Відповісти
Мау ето шарлатаны и уроды
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05.06.2021 16:25 Відповісти
Может ли быть что доброе от каломойши? Может ли быть что доброе и честное от представителей так.наз. "богоизбранного народа"?
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05.06.2021 20:52 Відповісти
МАУ - банкрот. Сейчас ищут любую причину списать банкротство на решения государства. Подождите немного: они еще будут подавать иски о компенсации убытков, вызванных локдауном. Наше государство НИКАК не защитили сотни тысяч пассажиров, которым поганое МАУ НЕ ВЕРНУЛО деньги за невыполенные рейсы (в отличие всех европейских компаний, включая Ryanair, которые вернули деньги в полном обьеме). Ну а про то, что государство позволяет обслуживать Украэроруху рейсы МАУ практически бесплатно, и долг за прошлые годы составляет миллиарды гривень (не считая процентов и штрафов, там суммы астрономические, но их каломойша тоже платить не собирается).
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05.06.2021 15:12 Відповісти
мяу бубочкі дєшовиє понти
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05.06.2021 14:50 Відповісти
Они хоть карту смотрели, там никакого облета нет, ну может совсем чуток если с Киева в Варшаву.
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05.06.2021 14:51 Відповісти
Вобщето там не только карта рулит. Ещё есть привязка к аэропортам на случай вынужденной посадки. Но тут, видно, причина в чём-то другом.
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05.06.2021 15:10 Відповісти
Думаю дело не в карте , а в количестве пассажиров ,желающих лететь именно по этому маршруту МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 5168
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05.06.2021 15:14 Відповісти
именно этой авиакомпанией скорее МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 2169
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05.06.2021 15:33 Відповісти
Волынь ,Львов .... прямо граница ,Варшава ... . МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1750....нахрэн необходимость облета территории Беларусь
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05.06.2021 14:55 Відповісти
каломойша за копійку вдавиться.
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05.06.2021 14:57 Відповісти
Зебилы из МАУ опять что-то курили и нюхали прошлой ночью.
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05.06.2021 14:58 Відповісти
МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 470 МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 2883
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05.06.2021 15:00 Відповісти
Мимо
МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1870
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05.06.2021 15:15 Відповісти
Через
МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 6730
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05.06.2021 15:16 Відповісти
Так что дело совсем не в облёте, скотина нагло врёт.
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05.06.2021 15:17 Відповісти
віззейр та раян відібрали пасажирів
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05.06.2021 15:23 Відповісти
кому лоу кост, а кому холокост
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05.06.2021 23:58 Відповісти
*идов никто не учит говорить правду. У них просто нет какого-то органа чувств, который отвечает за совесть, человечность.
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05.06.2021 20:53 Відповісти
Скорее всего спрос не очень, вот они и придумали отмазку) Лоукосты летают и не жалуються. МАУ это такой же лоукост, и то е самый лучший, только по цене люфтганзы.
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05.06.2021 15:22 Відповісти
Визз, раян, лот и тд все летают через Украину в соседнюю польшу, но только у жлобского мау свой путь.
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05.06.2021 15:26 Відповісти
Странно что не через Исландию.
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05.06.2021 15:32 Відповісти
Беня - хохол? Це щось нове МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 3473
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05.06.2021 15:55 Відповісти
А это лахтинец насрал.
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05.06.2021 15:56 Відповісти
Що там МАУ заважає? От угорському літаку Краков - Київ - нічого. Де там Беня Білорусь побачив?
МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 1702
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05.06.2021 15:51 Відповісти
Да там просто колоссальный перерасход топлива! МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 6106
Литров сто, не меньше.
Сейчас МАУ начнет скавчать, что себестоимость перевозок выросла в разы и надо срочно поднимать цены.
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05.06.2021 17:07 Відповісти
Якщо вважати, що літак споживає 2600 кг палива, то крюк у 3,6 км (!!!) на швидкості 850 км/год. вийде у 11 літрів палива.
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06.06.2021 08:25 Відповісти
Чтобы лететь в Польшу "облетать" Беларусь не надо. Просто Беня с Лукашенко по-корешам и он решил саботировать решение Украигы и поддержать "батьку".
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05.06.2021 17:12 Відповісти
Саме так.

По прямій з Борисполя до аеропорта Варшави ім. Шопена - 722,88 км;
- оминаючи Білорусь - 726,47 км.
Різниця - 3,59 км
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05.06.2021 20:02 Відповісти
Да и самолеты не летают по прямой.Они идут по навигационным точкам.Скорее всего на этом маршруте,они и не залетали в Беларусь - лишний геморой для диспетчеров.Кстати,земля имеет форму шара(ктобы подумал!) и кривая на карте зачастую оказывается на земле прямой.
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05.06.2021 20:39 Відповісти
земля имеет форму шара , а на чем ( на ком ) он стоит ( держится ) чеб не упасть ?
правильный ответ в студию , плиз
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05.06.2021 22:26 Відповісти
Просто нужно вернуть Берестейщину Украине и тогда облетать не прийдется. Берестейщина была подарена Беларуси после раздела Польши 1939 года гитлером и сталиным. Несмотря на то что это этнически украинская земля и была в составе украинских государств разных периодов (Галицко-Волынская Русь, УНР), ее совок передал беларусам так как они более спокойные, а совку ставить под угрозу трассу из европы в Смоленск и Москву было не к чему. Не смотря на это там УПА в 40-50 х годах чувствовало себя прекрасно, как и везде где жили украинцы. Не смотря на ассимиляцию,старики в селах там еще помнят украинский. Осталось только позвать. И нужен тот у власти кто услышит, человек с яйцами. А не эти ЗЕленско-региональские уб#юдки недобитки януковича
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05.06.2021 17:39 Відповісти
Что за бред?
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05.06.2021 18:02 Відповісти
Хто це там в МАУ, з бика впав? Який обліт Білорусі?? Показилися чи що?
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05.06.2021 18:32 Відповісти
Песиголовець не хоче зірку "олігарх" носити-зірка "ЗЛОДІЙ" -якраз.
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05.06.2021 18:38 Відповісти
принципиально не летаю МАУ
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05.06.2021 19:06 Відповісти
принципиально не летаю МАУ
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05.06.2021 19:07 Відповісти
Закройте нахрен это МАУ. Сначала регулярные рейсы в Тегеран. Теперь из-за "крюка" в 50 км мы не летим в Польшу. Другие летают, а этих жаба давит
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05.06.2021 19:42 Відповісти
Похоже тут не жаба, а поддержка путлера и лукашеску.
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05.06.2021 19:46 Відповісти
Да там, в МАУ, только этого и ждут. МАУ должна сотни миллионов долларов сотням контрагентов по обслуживанию самолетов, аэронавигацию. Тому же Украэроруху она должна миллиарды гривень, потому если ее прикроет, каломойша и его менеджеры (той самой национальности) только спасибо скажут. А арестовывать за долги нечего: компания изначально создавалась как пустышка, все самолеты в лизинге (угадайте, кому принадлежат те компании-лизингодатели? Правильно: каломойше и иже с ним. Там и остается плата за аренду самолетов).
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05.06.2021 20:57 Відповісти
Когда то Беня окорбил Путлера и стал личным врагом! Чтоб не повторить судьбу Березовского он слился и теперь рулит за Путлера! Помните его высказывания за Крым и компенсацию за 100 млрд ,после возвращения в Украину!
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06.06.2021 07:41 Відповісти
может в литву? там реально путь в два раза увеличился
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06.06.2021 09:25 Відповісти
 
 