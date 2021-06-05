МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не відновлюватиме з 18 червня польоти в Польщу, як планувала раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що причиною такого рішення стала ситуація, що виникла у зв’язку з необхідністю обльоту території Білорусі і наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігає авіакомпанія на цьому напрямку.

"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують із/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", - додають у компанії.

Для пасажирів із квитками на фактично скасовані рейси можливі наступні дії: зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі упродовж періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом; обмін квитка на промокод зі додатковим 25% бонусом на вебсайті МАУ; повернення коштів.

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