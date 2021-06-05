УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4998 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
1 424 19
вакцина (3528) Держприкордонслужба (4341) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ

Українські прикордонники пропускатимуть на територію країни громадян України з окупованих територій, якщо ті їдуть вакцинуватися проти коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Зазначимо, що без самоізоляції будуть пропускати громадяни України, які хочуть здійснити вакцинацію проти  COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо у КПВВ", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в ДПСУ заявили, що громадяни України, які підлягають самоізоляції під час проходження на контрольовану територію, зобов'язані встановити і активувати мобільний додаток системи "Вдома". Якщо у них нема можливості  встановити мобільний додаток, то вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, крім цього, необхідно мати і поліс страхування.

Читайте також: Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
У себя в Лугандоне пусть вакцинируются
показати весь коментар
05.06.2021 15:01
+5
ви на контрольованій території прививки зробіть людям, колоуни ******.
показати весь коментар
05.06.2021 16:20
+4
А що - громадяни України, які не ликали "хруцкий мир", які працюють в Україні, сплачують податки - усі вже вакціновані? Що такі комфортні умови робимо "кармильцам из лугандонии"??????
показати весь коментар
05.06.2021 17:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У себя в Лугандоне пусть вакцинируются
показати весь коментар
05.06.2021 15:01 Відповісти
А при перетині КПВВ..показувати *аусвайс * .. Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 788
..
.Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6166.....
показати весь коментар
05.06.2021 15:03 Відповісти
Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4463.....
показати весь коментар
05.06.2021 15:04 Відповісти
отмазка Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7310
показати весь коментар
05.06.2021 15:04 Відповісти
Ну теперь и приглашениями можно торговать
показати весь коментар
05.06.2021 15:05 Відповісти
Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2966
показати весь коментар
05.06.2021 15:05 Відповісти
И вовсе не обязательно им пересекать линию разграничения... Есть неплохие варианты решения этой проблемы.
Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 386
показати весь коментар
05.06.2021 15:06 Відповісти
Приглашение на вакцинацию с идентификатором просто приходит на телефон в виде смски. Для этого нужно просто зайти на сайт любой клиники и ввести свой номер.. все. И так хоть по сто раз. За это денег никто не берет и ничего не спрашивает)
показати весь коментар
05.06.2021 15:14 Відповісти
Да пусть у себя там и вакцинируются, зачем сюда им переться, меньше будет риска, ещё от них заразиться.
показати весь коментар
05.06.2021 15:39 Відповісти
І багато таких їде? Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4738
показати весь коментар
05.06.2021 15:47 Відповісти
Українці вже всі провакциновані? То з якого перелаку? Тим більше, що у них є скрепний "спутнік- новічьок". А як же любов до "узкійміра з фуйлом"?
показати весь коментар
05.06.2021 15:52 Відповісти
Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5796
показати весь коментар
05.06.2021 16:17 Відповісти
ви на контрольованій території прививки зробіть людям, колоуни ******.
показати весь коментар
05.06.2021 16:20 Відповісти
А що - громадяни України, які не ликали "хруцкий мир", які працюють в Україні, сплачують податки - усі вже вакціновані? Що такі комфортні умови робимо "кармильцам из лугандонии"??????
показати весь коментар
05.06.2021 17:51 Відповісти
а им тоже можна без паспортов, как студентам?
показати весь коментар
05.06.2021 18:10 Відповісти
и без декларации с врачем Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6223
показати весь коментар
06.06.2021 04:56 Відповісти
Хто ж їх пустить? Закриті пункти пропуску.
показати весь коментар
05.06.2021 20:05 Відповісти
это зеленое шобло все перевернуло с ног на голову, оккупант что уже не в ответе за тех кого приручил?
показати весь коментар
05.06.2021 21:39 Відповісти
 
 