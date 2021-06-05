Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ

Українські прикордонники пропускатимуть на територію країни громадян України з окупованих територій, якщо ті їдуть вакцинуватися проти коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Зазначимо, що без самоізоляції будуть пропускати громадяни України, які хочуть здійснити вакцинацію проти COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо у КПВВ", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в ДПСУ заявили, що громадяни України, які підлягають самоізоляції під час проходження на контрольовану територію, зобов'язані встановити і активувати мобільний додаток системи "Вдома". Якщо у них нема можливості встановити мобільний додаток, то вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, крім цього, необхідно мати і поліс страхування.

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