Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі
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Велика палата Верховного Суду України задовольнила апеляційну скаргу кандидата в нардепи у 87-му виборчому окрузі Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" і скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, в якому йдеться про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів на Івано-Франківщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.
У рішенні наголошується, що апеляційні скарги кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" задовольнити.
Рішення касаційного адміністративного суду у справі Верховного Суду від 23 травня скасувати і ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка в ЦВК. Стягнути з Шевченка Олександра до спеціального фонду державного бюджету України судовий збір у розмірі 24 970 гривень. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті Великою палатою Верховного Суду від 29 травня. Постанова набирає чинності з дня її прийняття та оскарженню не підлягає.
"Тож протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом у окрузі 87 на Івано-Франківщині, є чинним", - повідомляє ОПОРА.
Нагадаємо, 27 травня Велика палата Верховного Суду, розглядаючи апеляційні скарги кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка, політичної партії "Слуга народу" і Центрвиборчкому на рішення Верховного Суду про скасування протоколу ЦВК від 19 травня 2021, не ухвалила рішення і оголосила перерву до 5 червня.
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ваше дело наблюдать - дали буде...
Малєнков оно як пишався, а хто тепер про нього пам'ятає..?
...Лише кілька років тому ти був хай і не першою людиною в країні, але й не другою; саме тебе, а не Хрущова, якийсь час вважали головою держави, - а тепер ти не просто засланий на якісь казахстанські електростанції, а й отримуєш у тамтешніх горкомах суворі партійні догани. За втрату партквитка, організацію вечорів із п'янкою та "факт фотографування" (я так і не зрозумів - фотографування чого).
Ця людина померла вже в перебудову, і дуже шкода, що не лишила мемуарів і не дала (якщо не помиляюсь) відвертих інтерв'ю.
https://t.me/kgbfiles
разве так подтасовывали и позорили????
...
альпіністка, так саать, скалалаззззка...
То що тоді можна говорити про всю нашу поки ще суверенну державу.
А вообще, я в ужасе от нашей власти и правосудия. Так в тупую срать на все законы и Конституцию, ещё никто не позволял. Вы меня извините, но при Порошенко такого не было. Но несмотря ни на что каждый месяц, каждую неделю и чуть ли не каждый день, вылазили "патриоты" сраные, устраивали митинги, майданы, блокирование все и вся, травяные майданы.
И где? Где вся эта "патриотическая' мразь подевалась. За "бабло" уроды бегали.
Жить стало лучше, жить стало веселее? Может вам проплаченым уродам да.
А вам, зедебилам, жить стало лучше?
Букви@Bykvu
"Космічний інвестор, візіонер, меценат" без жодного успішного запуску, зате чималим досвідом в сайтах знайомств та звинувачень у махінаціях...
Це - Максим Поляков, власник групи компаній "Noosphere", яка може стати партнером уряду в космічній галузі.
диктатор народився.