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Вірастюк (75) Верховний Суд (786) ЦВК (1132)

Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі

Велика палата Верховного Суду України задовольнила апеляційну скаргу кандидата в нардепи у 87-му виборчому окрузі Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" і скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, в якому йдеться про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів на Івано-Франківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

У рішенні наголошується, що апеляційні скарги кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" задовольнити.

Рішення касаційного адміністративного суду у справі Верховного Суду від 23 травня скасувати і ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка в ЦВК. Стягнути з Шевченка Олександра до спеціального фонду державного бюджету України судовий збір у розмірі 24 970 гривень. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті Великою палатою Верховного Суду від 29 травня. Постанова набирає чинності з дня її прийняття та оскарженню не підлягає.

"Тож протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом у окрузі 87 на Івано-Франківщині, є чинним", - повідомляє ОПОРА.

Нагадаємо, 27 травня Велика палата Верховного Суду, розглядаючи апеляційні скарги кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка, політичної партії "Слуга народу" і Центрвиборчкому на рішення Верховного Суду про скасування протоколу ЦВК від 19 травня 2021, не ухвалила рішення і оголосила перерву до 5 червня.

Читайте також: ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду про скасування перемоги Вірастюка на 87 окрузі
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Топ коментарі
+57
Хоть чучелом, хоть тушкой, Вирастюка протянули в депутаты. Позорище.
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05.06.2021 15:32
+39
Поздравляю всех с узурпацией власти!
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05.06.2021 15:29
+33
Дурак за пару лет депутатства загнал себя в угол=) Дура, что делать будешь, когда зеленую кодлу попрут? Ладно, два года назад, но ведь сейчас уже очевидно какое будущее у зебилоидов.. Идиот
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05.06.2021 15:35
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Правила форума Рада форумчан
Поздравляю всех с узурпацией власти!
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05.06.2021 15:29 Відповісти
Хоть чучелом, хоть тушкой, Вирастюка протянули в депутаты. Позорище.
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05.06.2021 15:32 Відповісти
не хоть, а именно чучелом его зеленые и высосали.
ваше дело наблюдать - дали буде...
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05.06.2021 16:35 Відповісти
Дурак за пару лет депутатства загнал себя в угол=) Дура, что делать будешь, когда зеленую кодлу попрут? Ладно, два года назад, но ведь сейчас уже очевидно какое будущее у зебилоидов.. Идиот
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05.06.2021 15:35 Відповісти
Дурак конечно и политиком не станет и репутацию(до конца жизни)-испортил... Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 2270
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05.06.2021 15:41 Відповісти
і слава, і влада - субстанції мстиві...
Малєнков оно як пишався, а хто тепер про нього пам'ятає..?

...Лише кілька років тому ти був хай і не першою людиною в країні, але й не другою; саме тебе, а не Хрущова, якийсь час вважали головою держави, - а тепер ти не просто засланий на якісь казахстанські електростанції, а й отримуєш у тамтешніх горкомах суворі партійні догани. За втрату партквитка, організацію вечорів із п'янкою та "факт фотографування" (я так і не зрозумів - фотографування чого).
Ця людина померла вже в перебудову, і дуже шкода, що не лишила мемуарів і не дала (якщо не помиляюсь) відвертих інтерв'ю.
Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 72https://t.me/kgbfiles
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05.06.2021 15:38 Відповісти
пан верестю, ну накуя вам это депутатство то!? что вы умеете крове силовых то!?
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05.06.2021 15:39 Відповісти
То же и о Виталике-можно сказать.
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05.06.2021 15:42 Відповісти
а разве его так в наглую проталкивали?
разве так подтасовывали и позорили????
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05.06.2021 15:43 Відповісти
Все он понимает,мог отказаться благородно.Какой теперь из него"слуга народа"?
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05.06.2021 15:45 Відповісти
За Кличко честно проголосувала більшість киян.
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05.06.2021 15:48 Відповісти
совершенно верно!
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05.06.2021 15:59 Відповісти
позор
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05.06.2021 15:41 Відповісти
И с какими глазами присягу принимать ? Не стыдно?
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05.06.2021 15:41 Відповісти
Под крики-"ганьба". Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 2673
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05.06.2021 15:42 Відповісти
аааа.))))..не мытьем так катаньем...
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05.06.2021 15:42 Відповісти
Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 6876
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05.06.2021 15:43 Відповісти
Странно было бы если после стольких решений разных инстанций признающих выборы в округе недействительными, зебилы не протащили бы еще одно дерьмо в раду через карманный суд.
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05.06.2021 15:44 Відповісти
Через пару років буде режим як в Бульбофюрера...
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05.06.2021 15:45 Відповісти
"Україна - не Білорусія" (перефразуючи відомий вислів).
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06.06.2021 01:11 Відповісти
Фу
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05.06.2021 15:45 Відповісти
Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 5248

...
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05.06.2021 15:46 Відповісти
та му пофиг -главное в конвертах получать
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05.06.2021 16:40 Відповісти
Ще одна спортивна гнида відпала і це добре-тепер Вася в одній дружині із Усікам і Ламачєнка.
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05.06.2021 15:47 Відповісти
рыжий в августе reinstated? wonna see Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 8504
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05.06.2021 16:46 Відповісти
will talk to you in September Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 75 Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 75 Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 75
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05.06.2021 16:50 Відповісти
УРА , ми в потрібному напрямку ідемо
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05.06.2021 15:47 Відповісти
Як низько падають люди. Шкода. Я б у дзеркало плював би кожен ранок. Запроданець
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05.06.2021 15:49 Відповісти
😂😂😂😂😂 Різні підрозділи одного і того ж Верховного суду приймають абсолютно протилежні рішення! Виявились якісь нові факти, чи обставини? По справі точно ні! Отже ці нові обставин носять явно зовнішній (позасудовий) характер. Наприклад, ТСК з ОПи. Ось так проходить обкатка президентських виборів 2024 року. Тільки главщебвлу тігитись нема чого. Адже Вірастюк опонував так у ж зеленому у (коломойському) Шевченку і для більшості громадян - це одне і те саме. І далеко не факт, що суспільств проковте, якщо зеленому опонуватиме патріот.
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05.06.2021 15:52 Відповісти
Вася,Вася-так,политическую карьеру,начинать... Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 7780
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05.06.2021 15:52 Відповісти
победить комика сможет боксер. театр адсурда продолжается, придется голосовать за Кличка
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05.06.2021 16:16 Відповісти
совесть покрылась толстым слоем жира.
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05.06.2021 16:01 Відповісти
Был известным силачом, Украина гордилась тобой, ну а теперь кем ты будешь, что хорошего сделаешь для народа, да не хрена. Будешь как и все "слуги народа", наполнять свои карманы и вместе с ними продолжать грабить Украину, вот такая у тебя будет возможность. Зря Вася ты пошёл в это нехорошее окружение - ой зря!
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05.06.2021 16:02 Відповісти
тут іще одна взискує меду публічної слави,
альпіністка, так саать, скалалаззззка...

Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 1379
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05.06.2021 16:06 Відповісти
принятие Вирастюком такой "победы" - это тотальное падение уважение к нему..холуйбл..
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05.06.2021 16:10 Відповісти
І це округ, в якому свого часу Слава Стецько набирала 90% підтримки...
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05.06.2021 16:18 Відповісти
Не ходив би ти, Васько , у депутати ...
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05.06.2021 16:24 Відповісти
Як кажуть кацапи "не києм, то палицею" ( не мытьём так катанием) . Але в будь-якому з двох варіантів, і хоч як не крути антиукраїнські сили в зРаді поповнились не можна навіть сказати що проукраїнським депутатом. Сумно! Якщо Західна Україна так продажно голосує ...
То що тоді можна говорити про всю нашу поки ще суверенну державу.
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05.06.2021 16:27 Відповісти
Какая позорная история.
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05.06.2021 16:34 Відповісти
Читаю коменты и поражаюсь " зачем ты туда полез". А вообще кто-нибудь интересовался Вирастюком, кроме как силачом: какое у него образование, что он сделал для Украины, кроме как выступал в квартале и других шиу. Все смеялись над Кличком, но как по мне, Кличко умнее вирастюка. Кроме как иметь силу, надо иметь и ум. Слоган "Сила есть, ума не надо" людям не даст возможность жить лучше.
А вообще, я в ужасе от нашей власти и правосудия. Так в тупую срать на все законы и Конституцию, ещё никто не позволял. Вы меня извините, но при Порошенко такого не было. Но несмотря ни на что каждый месяц, каждую неделю и чуть ли не каждый день, вылазили "патриоты" сраные, устраивали митинги, майданы, блокирование все и вся, травяные майданы.
И где? Где вся эта "патриотическая' мразь подевалась. За "бабло" уроды бегали.
Жить стало лучше, жить стало веселее? Может вам проплаченым уродам да.
А вам, зедебилам, жить стало лучше?
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05.06.2021 16:35 Відповісти
Трусяные майданы Саакашвили.
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05.06.2021 16:37 Відповісти
В осла уши большие... можно за уши затянуть в любую дырку...
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05.06.2021 16:37 Відповісти
парнозеленые копытные на 2м годе хорошо поняли шо с етим лехторатом можно делать все...
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05.06.2021 16:41 Відповісти
Зе вибори!
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05.06.2021 16:51 Відповісти
Ще одна зелена кнопка з біцепсами в голові...Лантух з тельбухами...
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05.06.2021 17:06 Відповісти
ручные суды прислуги уродов
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05.06.2021 17:39 Відповісти
Кто был никем, тот станет всем.
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05.06.2021 18:04 Відповісти
ось іще претендентВелика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 5146



Букви@Bykvu





"Космічний інвестор, візіонер, меценат" без жодного успішного запуску, зате чималим досвідом в сайтах знайомств та звинувачень у махінаціях...
Це - Максим Поляков, власник групи компаній "Noosphere", яка може стати партнером уряду в космічній галузі.
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05.06.2021 19:42 Відповісти
хорошо. правильно. справедливо.
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05.06.2021 19:44 Відповісти
Большой человек. но к сожелению тупой !
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05.06.2021 20:05 Відповісти
отакими будуть й наступні президентські й наступні парламентські.
диктатор народився.
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05.06.2021 20:44 Відповісти
А в президенты Зелинского так же избирать будут в следующий раз??
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05.06.2021 20:55 Відповісти
Ну вот нафига нам столько различных судов, если они по очереди отменяют решение друг-друга??? Справедливость одна и закон один! Как может в каждом суде быть разное решение по одним и тем же делам, по одним и тем же законам??? И каждому судье из этой массы судов нужно платить сотни тысяч зарплату и столько же потом пожизненную пенсию!!! И плюс к этому миллионами гребут взятки!!!
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05.06.2021 23:17 Відповісти
Древние греки говорили: "Не селись там где нет справедливого суда."
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06.06.2021 00:05 Відповісти
сильна людина а яка гнила душа як і у майже всіх зелених мерзотників бо перемагати треба гідно
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06.06.2021 08:48 Відповісти
 
 