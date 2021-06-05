Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі

Велика палата Верховного Суду України задовольнила апеляційну скаргу кандидата в нардепи у 87-му виборчому окрузі Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" і скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, в якому йдеться про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів на Івано-Франківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

У рішенні наголошується, що апеляційні скарги кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" задовольнити.

Рішення касаційного адміністративного суду у справі Верховного Суду від 23 травня скасувати і ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка в ЦВК. Стягнути з Шевченка Олександра до спеціального фонду державного бюджету України судовий збір у розмірі 24 970 гривень. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті Великою палатою Верховного Суду від 29 травня. Постанова набирає чинності з дня її прийняття та оскарженню не підлягає.

"Тож протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом у окрузі 87 на Івано-Франківщині, є чинним", - повідомляє ОПОРА.

Нагадаємо, 27 травня Велика палата Верховного Суду, розглядаючи апеляційні скарги кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка, політичної партії "Слуга народу" і Центрвиборчкому на рішення Верховного Суду про скасування протоколу ЦВК від 19 травня 2021, не ухвалила рішення і оголосила перерву до 5 червня.

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