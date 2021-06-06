У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Так звані "слідчі прокуратури" терористичної організації "Луганська народна республіка" виїхали, щоб допитати затриманого в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання TUT.BY.
Як пише видання, одне з високопоставлених джерел в середовищі терористів із "ЛНР" заявило, що в разі екстрадиції, Протасевичу, обвинуваченому в "злочинах" проти людяності, загрожує розстріл.
Водночас український адвокат Леонід Маслов поставив під сумнів інформацію про нібито виїзд представників терористів "ЛНР" на допит Протасевича. На його думку, ця інформація є фейком і вкиданням режиму Лукашенка.
"Єдиним першоджерелом є тваринний світ - "волонтерка ДНР" із поганялом Іларія Гольдберг. Але навіть ця істота нібито написала, що мавпи з прокуратури "ЛНР" тільки збираються до Мінська для якогось допиту. На цьому заснована вся "новина".
"Наші ребьята" з їхнього зоопарку багато куди збираються. Вони, звісно, націлені захопити і Київ, і Вашингтон. (...)
"Новину" від "волонтерки ДНР" підхопив канал TUT.BY, раніше розгромлений диктатором Лукашенком, а тепер цілком лояльний до влади. Ймовірно, подальші "новини", зокрема розтиражовані нами, кати показують нещасному Протасевичу поряд зі сценами катування його дівчини й іншими жахами", - написав Маслов.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
І саме головне: всі ті люди - це ІСТОРІЯ! А ******** героїв у вас НЕМА!!! Одне совкове бидло що навіть мови своєї соромиться!!!
І мова білоруська була у Жечі "державною"? ВКЛ мала свою власну армію? Мала право дипломатичних стосунків? "Хлопчику в коротких штанцях"! Не тобі мене історії вчить!!!
Українці просто "білорусозневажателі" А Жизневського не чіпай - він чи не один з небагатьох справжніх людей - на відміну від вашого "болота"!
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
Мовчу вже за південь де більшість моїх родичів та друзів... З реальних моїх знайомих , погано до Таргана ставляться лише націоналісти і то не всі...
- Як це - не відпускає? А яке він має право?! Написав заяву "за власним бажанням", відпрацював два тижні і пішов! У вас же КЗОТ ще СССР-ровський мабуть?!
Тут у неї "очі на лоб полізли":
- Яке - "за власним бажанням"? Тільки "по статті", чи за скороченням штатів!
- Так у вас що - "нове кріпацтво"?
- Майже!...
От так я "познайомився" з білоруською "демократією" ... До "ліваруції вихідного дня" залишалося років десять!...
Але я не про те. Впевнен, навіть зараз, після гучних антиукраїнських заяв, Таргана поважає більшість українців.
эй зележоп впишись хоть для приличия за парня его твои кровники судить буду а ты язык в ж*пу засунул......
Но принадлежит ли эта земля вам? А может быть, она принадлежит вашему хозяину - Луке?
Вони пишуть подібне, щоб спровокувать деяких "недалеких" форумчан на "радикальні" заяви стосовно Кубані, Південної Білорусі, Брянщини, Білгородщини, Воронежчини, А потім "тикають в очі" - що своїм кацапам, що "сябрам" - "Пасматрите - "хахлы" на ваши земли зарятся: "бандеровщину" вам хотят навязать!!!"
Про мене - ті землі нам і "нахрєн" не потрібні! Своєї "вати" вистачає! Тим більше що Україна з рішень Хельсінкі 1975 року не виходила!
ФАРС конченный!!!
Закономерный финал белорусского "мы не майданутые".
Наш горе МИД должен на это жестко отреагировать. Да и косоворотка должен что-то там бекнуть.
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Мне интересно, а если бы экипаж самолета не подчинился, то стал бы белорусский истребитель сбивать пассажирский самолет?