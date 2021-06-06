У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича (оновлено)

Так звані "слідчі прокуратури" терористичної організації "Луганська народна республіка" виїхали, щоб допитати затриманого в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання TUT.BY.

Як пише видання, одне з високопоставлених джерел в середовищі терористів із "ЛНР" заявило, що в разі екстрадиції, Протасевичу, обвинуваченому в "злочинах" проти людяності, загрожує розстріл.

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Водночас український адвокат Леонід Маслов поставив під сумнів інформацію про нібито виїзд представників терористів "ЛНР" на допит Протасевича. На його думку, ця інформація є фейком і вкиданням режиму Лукашенка.

"Єдиним першоджерелом є тваринний світ - "волонтерка ДНР" із поганялом Іларія Гольдберг. Але навіть ця істота нібито написала, що мавпи з прокуратури "ЛНР" тільки збираються до Мінська для якогось допиту. На цьому заснована вся "новина".

"Наші ребьята" з їхнього зоопарку багато куди збираються. Вони, звісно, націлені захопити і Київ, і Вашингтон. (...)

"Новину" від "волонтерки ДНР" підхопив канал TUT.BY, раніше розгромлений диктатором Лукашенком, а тепер цілком лояльний до влади. Ймовірно, подальші "новини", зокрема розтиражовані нами, кати показують нещасному Протасевичу поряд зі сценами катування його дівчини й іншими жахами", - написав Маслов.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.