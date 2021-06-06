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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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тероризм (2780) Протасевич Роман (294)

У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У терористів із

Так звані "слідчі прокуратури" терористичної організації "Луганська народна республіка" виїхали, щоб допитати затриманого в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання TUT.BY.

Як пише видання, одне з високопоставлених джерел в середовищі терористів із "ЛНР" заявило, що в разі екстрадиції, Протасевичу, обвинуваченому в "злочинах" проти людяності, загрожує розстріл.

Також читайте: Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича

Водночас український адвокат Леонід Маслов поставив під сумнів інформацію про нібито виїзд представників терористів "ЛНР" на допит Протасевича. На його думку, ця інформація є фейком і вкиданням режиму Лукашенка.

"Єдиним першоджерелом є тваринний світ - "волонтерка ДНР" із поганялом Іларія Гольдберг. Але навіть ця істота нібито написала, що мавпи з прокуратури "ЛНР" тільки збираються до Мінська для якогось допиту. На цьому заснована вся "новина".

"Наші ребьята" з їхнього зоопарку багато куди збираються. Вони, звісно, націлені захопити і Київ, і Вашингтон. (...) 
"Новину" від "волонтерки ДНР" підхопив канал TUT.BY, раніше розгромлений диктатором Лукашенком, а тепер цілком лояльний до влади. Ймовірно, подальші "новини", зокрема розтиражовані нами, кати показують нещасному Протасевичу поряд зі сценами катування його дівчини й іншими жахами", - написав Маслов.

У терористів із ЛНР заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича 01

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+76
Лука почти официально признал террористический режим. Какие нафиг теперь "минские переговоры"?
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05.06.2021 15:56
+47
кацапа,а ты с какой целью в чужие дела лезешь?из недоразвитых шоле? Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 1324

Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 1904
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05.06.2021 16:40
+34
Так саму рашку населяет поти весь биомусор за очень редким исключением.
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05.06.2021 16:15
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А окрім "плювка", у тебе ще, може, і "аргументи" є? Докази давай, що я "неправий" ! Прізвища назви, дати, події - де білоруси "змагарували" не за поляків, не за Наполеона, не за Росію - а за "нєзалежну Бєларусь"!!! (Калиновського не згадуй - там нічого "білоруського" нема - одна псевдобілоруська фразеологія (і вбивства білоруських селян які не підтримували його загони!)
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06.06.2021 03:52 Відповісти
Забисывай невежда-белорусофоб - Король Раздзивилл, Николай Гусовский, Князь Ольгерд, Игнат Домейко, Евфросиния Полоцкая, Тадеуш Костюшко, Лев Сапега, князь Витовт, Константин Острожский, княжна Рогнеда, Князь Всеслав Чародей, Барбара Радзивилл, Кирилл Туровский, ну конечно же Кастусь Калиновский, какую бы ересь ты про него не постил. И сходи хоть раз в жизни в библиотеку, белорусофоб, а то все что ты в своей никчемной "жизни" умеешь - Сож переплывать, и то по шее каждый раз получаешь)
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06.06.2021 15:49 Відповісти
Ага! Особливий "герой" -литвин - Костянтин Острозький!!! Острог - це"Білорусь"? Чи "Литва"? Якщо Острозькі - "князі руські"? Ти ще Хмельницького з Богуном туди впиши! А "королі" ЧОГО були? Невже ВКЛ? Так воно ж нібито "князівство а не "королівство"?
І саме головне: всі ті люди - це ІСТОРІЯ! А ******** героїв у вас НЕМА!!! Одне совкове бидло що навіть мови своєї соромиться!!!
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06.06.2021 16:07 Відповісти
Что, съел, невежда???) И ВАШ Хмельницки нам не нужен, поэтому я его и не писал. "Княжество", "королевство", "ВКЛ" - какая разница, белорусофоб? Это все наша БЕЛОРУССКАЯ история, как бы ты это не тужился представить это иначе. Каких современных героев тебе надо, с какого года? Хочешь, что бы я еще разок вытер о такое невежество как ты свои ноги? Брехло, а какие современные герои у тебя?
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06.06.2021 16:21 Відповісти
Телепню! Я тобі що сказав: "Назви мені людей що боролися саме за Білорусь а не за Польщу Жечь Посполіту чи Росію Я у списку не бачу ні одного А щодо Кастуся Калиновського - то почитай його публіцистику! Там через слово - ПОЛЬЩА!!!
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06.06.2021 16:34 Відповісти
Дурень, ну так ВКЛ и Речь Посполитая - это и есть территория нынешней Беларуси! Или по твоему такие страны как "ВКЛ" и "речь Посполитая" до сих пор существуют??? Ты оказывается ЕЩЕ тупее, чем казался) Брехло, так я и не услышал про твоих современных героев? Жду.
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06.06.2021 17:03 Відповісти
Та ти що?! Жечь Посполіта юридично - конфедерація двох рівноправних країн - королівства Польща і ВКЛ Тільки от командували в ній поляки! (Точно так само як у СРСР були 15 "рівноправних" республік а комадували москалі)
І мова білоруська була у Жечі "державною"? ВКЛ мала свою власну армію? Мала право дипломатичних стосунків? "Хлопчику в коротких штанцях"! Не тобі мене історії вчить!!!
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06.06.2021 17:34 Відповісти
Невежда необразованная, я тебе ЕЩЕ раз говорю - ГДЕ сейчас Речь Посполитая, и какие государства образовались на ее территории? Одна лишь Польша, даун??? И языки там были разные - польский, белорусский, украинский - ну и О ЧЕМ это тебе говорит, необразованное? Какая еще "державная" мова там могла быть?))) Идиот, ЕЩЕ РАЗ - не стало ни ВКЛ, ни РП - ЧТО образовалось на ЭТИХ землях??? Если НА ЭТИХ землях жили мои предки, у них были свои герои, то это вдруг превратилось в ничто, потому что такое ничтожество КАК ТЫ это сказало??? Историю решило переписать, обиженное на Соже? Брехло, но зато у ТЕБЯ никаких героев в современной истории ТОЧНО нет, и назвать хоть кого тебе невозможно. Поэтому и заплевал своими соплями весь монитор в бессильной злобе и зависти, поэтому и ответить тебе в который уже раз - нечего. Да и обижают тебя все кому не лень - именно поэтому)
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06.06.2021 18:21 Відповісти
Тобі "хоч кілок на голові теши!" Ти можеш гордиться ким -завгодго однак названі тобою люди до Білорусі безпосередньо стосунку не мають! Це люди що служили кому-завгодно але не народу Білорусі ВСЕ! Ти мені осточортів! Мені надоїло читать тобі "лікбез"! Іди готуйся ходить "в колону по восємь!" Вам скоро знадобиться! Між іншим сьогодні подивився на відеосюжет твого "героя" - Протасевича з "лугандонцями-сепаратистами Феєрична картина!
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06.06.2021 18:34 Відповісти
Невежда, слив засчитан. Уже и на Протасевича решил стрелки перевести, слабак) Короче сопли подотри, полураб без роду и племени. Белорусофоб, хотел белорусов в очередной раз унизить, а ноги вытерли именно об тебя) Причем легко и непринужденно. И это, невежда, Сож скоро в очередной раз собираешься переплывать? Ты маякни, позвоню парням, что бы в очередной раз тебе партию щелбанов выписали...на ком еще тренироваться, как не на такой обиженке
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06.06.2021 18:51 Відповісти
Та я туди їздить перестав - можеш не "напрягаться"! Дякуючи вашому придурку там "на всякий пожарний" підвищили рівень безпеки і треба реєструваться їхать на заставу А це не "ближній світ" А "витирають ноги" саме об вас - в Україні сміються: "Білоруси "різко встали - в калюжу впали!"
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06.06.2021 18:57 Відповісти
Об меня украинцы ноги ТОЧНО не вытирают, а вот я об тебя - с удовольствием. Ну а дауны, которые смеются с убитых, покалеченных и арестованных белорусов - расписываются не только в своей "человеческой" ущербности, но и смеются и над своей же "небесной сотни" (сильно ржешь над первым погибшим, белорусом Михаилом Жизневским, даун?), над такими же убитыми и покалеченными украинцами. Смотри не обосрись от смеха, урод.
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06.06.2021 19:13 Відповісти
Та заспокойся вже!!! Українці - не "білорусофоби"! Для того щоб ми стали вас ненавидіть і побоюваться вам треба "сильно напрягтісь"
Українці просто "білорусозневажателі" А Жизневського не чіпай - він чи не один з небагатьох справжніх людей - на відміну від вашого "болота"!
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06.06.2021 19:40 Відповісти
Епт, не хватало еще, что бы белорусы "напрягались" из-за такого овна как ты!))) Такого овна, у которого даже сейчас сипатый убийца - самый популярный мировой политик. И ТЫ после этого еще воняешь про чье-то "болото"??? На себя и свое окружение посмотри, любитель "сильной руки". На многих антимайданах побывал, белорусозневажатель? И про Жизневского я тебе тоже много чего могу разжевать (хорошо знаю его племянника), только ТЫ этого не достоин. Уверен, что такому овну как ты, он бы тоже хороших лещей выписывал. И выродила же украинская земля такое недоразумение...
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06.06.2021 20:03 Відповісти
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти» У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 6290
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06.06.2021 20:18 Відповісти
Кожну відпустку буваю в Україні. Навіть на Франківщині мені минулого літа казали - "дайте нам його,ми його тут в дупу цілувати будемо...." Решта тільки головою кивала та заздрісно зітхала...
Мовчу вже за південь де більшість моїх родичів та друзів... З реальних моїх знайомих , погано до Таргана ставляться лише націоналісти і то не всі...
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05.06.2021 18:28 Відповісти
а еще лучше - дайте нам Сталина и Берию, ми їх тут в дупу цілувати будемо.
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06.06.2021 00:45 Відповісти
Якось приїхала рідня з Білорусі до сватів... Ну "поседіли" трохи (за столом)... І тут племінниця свата почала скаржиться, що чоловіка з роботи не відпускають - на іншому місці пропонують кращу зарплату, а зі старого директор не відпускає... У мене "очі на лоб полізли":
- Як це - не відпускає? А яке він має право?! Написав заяву "за власним бажанням", відпрацював два тижні і пішов! У вас же КЗОТ ще СССР-ровський мабуть?!
Тут у неї "очі на лоб полізли":
- Яке - "за власним бажанням"? Тільки "по статті", чи за скороченням штатів!
- Так у вас що - "нове кріпацтво"?
- Майже!...
От так я "познайомився" з білоруською "демократією" ... До "ліваруції вихідного дня" залишалося років десять!... Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 6756
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06.06.2021 04:24 Відповісти
Я можу звільнитися. Максимум місяць відпрацьовки назначать, на практиці в середньому тиждень. Але визнаю, на багатьох підприємствах діє система контрактів і там до кінця терміну дії контракту звільнитися досить складно.
Але я не про те. Впевнен, навіть зараз, після гучних антиукраїнських заяв, Таргана поважає більшість українців.
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06.06.2021 09:11 Відповісти
Не знаю, В колі моїх знайомих були зрідка подібні "екземпляри", однак вже давно перевелись - "вимерли, як мамонти"!
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06.06.2021 09:41 Відповісти
це якого року?
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05.06.2021 17:25 Відповісти
1917
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05.06.2021 17:50 Відповісти
Теперь аваковы-татарова должны послать своего следователя, который как в случае с левченко, докажет что Протасевич воевал за "киевскую хунту".
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05.06.2021 17:03 Відповісти
еще один вип-заложник....
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05.06.2021 17:18 Відповісти
эх...... парнишка главное выживи.......

эй зележоп впишись хоть для приличия за парня его твои кровники судить буду а ты язык в ж*пу засунул......
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05.06.2021 17:31 Відповісти
Хутін Луку опустив до цих тарорістів Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 3221 , в одне стойло ха ха . Такого лідера , я шось в цій політиці трохи не пойму
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05.06.2021 17:33 Відповісти
Следовательно мы не признаем режим Луки и границы его государства. Самое время заявить наши права на Берестейщину Украине и тогда облетать не прийдется. Берестейщина была подарена Беларуси после раздела Польши 1939 года гитлером и сталиным. Несмотря на то что это этнически украинская земля и была в составе украинских государств разных периодов (Галицко-Волынская Русь, УНР), ее совок передал беларусам так как они более спокойные, а совку ставить под угрозу трассу из европы в Смоленск и Москву было не к чему. Не смотря на это там УПА в 40-50 х годах чувствовало себя прекрасно, как и везде где жили украинцы. Не смотря на ассимиляцию,старики в селах там еще помнят украинский. Осталось только позвать. И нужен тот у власти кто услышит, человек с яйцами. А не эти ЗЕленско-региональские уб#юдки недобитки януковича
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05.06.2021 17:43 Відповісти
А тебе кацапские манеры покоя не дают? Тоже решил по претендовать на чужую территорию?
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05.06.2021 18:41 Відповісти
Претендовать на чужое - плохо, это так.
Но принадлежит ли эта земля вам? А может быть, она принадлежит вашему хозяину - Луке?
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05.06.2021 20:27 Відповісти
А может это твой хозяин, или твой хозяин пуйло, раз уж жизнь без хозяина ты себе даже не представляешь?
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05.06.2021 21:13 Відповісти
"Теддібой" - звичайний лахтинський провокатор,
Вони пишуть подібне, щоб спровокувать деяких "недалеких" форумчан на "радикальні" заяви стосовно Кубані, Південної Білорусі, Брянщини, Білгородщини, Воронежчини, А потім "тикають в очі" - що своїм кацапам, що "сябрам" - "Пасматрите - "хахлы" на ваши земли зарятся: "бандеровщину" вам хотят навязать!!!"
Про мене - ті землі нам і "нахрєн" не потрібні! Своєї "вати" вистачає! Тим більше що Україна з рішень Хельсінкі 1975 року не виходила!
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06.06.2021 10:13 Відповісти
А с Крымом в 1954м?
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05.06.2021 22:47 Відповісти
В БССР зализуют раны впопучленцы и это факт
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05.06.2021 18:00 Відповісти
Кто вообще кого - либо избирал в Лугандоне? Кого там принимать будут пожиратели будьбы?
ФАРС конченный!!!
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05.06.2021 18:01 Відповісти
почему только в минск? они еще едут к нам ,поступать, делать прививки, лечиться, получать пенсии и субсидии. и их даже не спросят на камеру, где ты живеш? например в Украине, в лднры. в крыму Украинском или рф? это же просто. вопрос, где живеш или чей крым на камеру это самый лучший вопрос в Украине на данный момент
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05.06.2021 18:16 Відповісти
щасс он у них - и мальчика того распял, и остальных колларабо-сепаров-ватников сничтожил...
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05.06.2021 18:18 Відповісти
Делаем ставки - обеспокоенность, озабоченность или тревога
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05.06.2021 18:24 Відповісти
Наверное,по указке из Расеи хотят пришить Протасевичу уничтожение NH17?
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05.06.2021 18:30 Відповісти
Он не удалил из телефона фотографии своих приключений в Украине. Вообще ничего не удалил. Хотя времени было достаточно. Очень странно.
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05.06.2021 18:32 Відповісти
так это у врагов компромат а у друзей подвиг, как и отец его что хотел, когда хвастался о сыне?
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05.06.2021 23:34 Відповісти
Сподіваюсь не доїдуть (((( Шкода Протасевича, шкода наших людей в ціх расистських катівнях
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05.06.2021 18:42 Відповісти
Де-юре Белорусь признала "лнр" и мне кажется, что кроме разрыва дипломатических отношений и полного закрытия границы у Украины ничего не остается!!!
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05.06.2021 18:50 Відповісти
Ну что тут сказать. Тут дело уже не в захваченном журналисте- блогере( он гражданин Беларуси), это по факту признание ЛНР. Пришла пора реагировать, разрыв дип. отношений адекватная реакция на подобное.
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05.06.2021 19:35 Відповісти
его могут и убить эти ЛНР, бульбофюрер руками бандитов убьет, , а потом скажет, я не при чем, эта онии....
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06.06.2021 00:31 Відповісти
ублюдки.
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05.06.2021 19:43 Відповісти
Бульбофюрер совсем сбрендил.Пора бы перекрыть ему краник в Украину через запрет импорта белорусских товаров.А то привык хитрожоп барыжничать на дешевых кацапских ресурсах. Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 218
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05.06.2021 20:00 Відповісти
Будуть питати, чи не обстрілювали свідомо ЗСУ мирних мешканців? Ще можна про збиття МН-17 українцями. Можна про все. Цирк для дебілів продовжується.
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05.06.2021 20:01 Відповісти
добудут себе "языка" а он говорить любит.. Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 9509
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05.06.2021 23:35 Відповісти
ЛНР бе РФ даже пукнуть не смогут.
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05.06.2021 20:26 Відповісти
Ну, что ж.
Закономерный финал белорусского "мы не майданутые".
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05.06.2021 20:27 Відповісти
И начало финала зеленой Украины..
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05.06.2021 22:18 Відповісти
Не в минск , в фашистскую белорусь Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 4204
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05.06.2021 21:09 Відповісти
Это фактическое признание Лукашенком этих квази республик.
Наш горе МИД должен на это жестко отреагировать. Да и косоворотка должен что-то там бекнуть.
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05.06.2021 21:42 Відповісти
ЦІКАВИЙ ЗБІГ ПІСЛЯ КОСОВОРОТКИ ЗЕ В УКРАЇНУ ПОЧАЛИ ЗАЇЖАТЬ ПРОРОСІЙСКИ ЛЕВЧЕНКИ І ІІНШІ МЕНТИ, ЧОМУ ДИВУВАТИСЬ ПРО БІЛОРУСЬ.
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06.06.2021 10:24 Відповісти
Выехали?!Ребята,они там с момента революции.Именно корпуса ОРДЛО,были перекинуты в Беларусь для подавления протестов.Тут сложить два +два много ума не надо.Они уже давно сотрудничают Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 5154
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05.06.2021 21:49 Відповісти
Сцикун як чорна мітка. Он Лука як довго тримався... Ай не треба було йому в Україну до Сцикуна їхати!
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05.06.2021 21:54 Відповісти
Если будут пролетать над Украиной, то такокую леталку и посадить не грех.
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05.06.2021 23:16 Відповісти
Може Лукашенко їх арештує та екстрадує в Україну, як терористів? Треба, щоб наша генпрокуратура зробила запит.
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06.06.2021 00:18 Відповісти
ВОНИ ЯК ЛЕВЧЕНКО БЕЗ ЗАПИТУ ПРИЇДУТЬ.
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06.06.2021 10:26 Відповісти
Протасов влип Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 2866
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06.06.2021 04:28 Відповісти
лукашенок себе подписал приговор, колхозное быдло
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06.06.2021 07:05 Відповісти
СПОКІЙНІШЕ І ДО НАС КІРІНДЯСОВ І ЛЕВЧЕНКО НА РОБОТУ ПРИЇХАЛИ.
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06.06.2021 10:28 Відповісти
У кацапов появилась карманная и узаконена террористическая организация Убогие вообще умом тронулись
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06.06.2021 08:13 Відповісти
Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя.
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Мне интересно, а если бы экипаж самолета не подчинился, то стал бы белорусский истребитель сбивать пассажирский самолет?
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06.06.2021 09:11 Відповісти
почему тебе это интересно? У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 4918
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06.06.2021 10:03 Відповісти
Он не мог не подчиниться, правила любой а/к в таких случаях прямо запрещают капитану проверять такое.
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06.06.2021 11:51 Відповісти
Был бы приказ - сбили. Или ты в этом сомневаешься?
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06.06.2021 15:41 Відповісти
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