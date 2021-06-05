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Новини Суспільство
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Житомирщина (1040) катування (521) Офіс Генпрокурора (2351)

Патрульного з Житомирщини, який раніше "вибивав зізнання" у підлітків, викрили в новому факті тортур

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Патрульного з Житомирщини, який раніше

У Житомирській області на новому факті тортур викрили поліцейського, який раніше також знущався над людьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Повідомлено про нову підозру патрульному поліцейському одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК України)", —йдеться в повідомленні.

Під час розслідування в кримінальному провадженні за фактом тортур двох осіб на Житомирщині встановлено його причетність до інших фактів катувань.

"Встановлено, що в під час спілкування в приміщенні відділення поліції з юнаків, який заявив про вчинення крадіжки і сперечався з поліцейським, міліціонер неодноразово завдавав йому удари в голову і тулуб, намагаючись покарати за "погану поведінку" і залякати", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Кількість випадків тортур у поліції знизилася, - Офіс Генпрокурора

У ОГП нагадали, що в січні 2021 року, між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти навколішки.

"До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події. Однак, замість допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з потерпілих і спустив гачок пістолету, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська
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Топ коментарі
+17
Нужно ещё немного подождать, вот когда он кого-то убьет, тогда уж точно можно посадить
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05.06.2021 15:51
+4
Мусаров наглих то треба присажувати ,а то вони як царьки формою прикриваються і роблять свое.
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05.06.2021 15:53
+4
Интересный факт, то что полиция при заявлении о факте вымогательства и угрозе жизни заявляет, что им за это погоны не дадут и ничего не делает - очевидный конфликт интересов выродков полицейских
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05.06.2021 16:09
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Нужно ещё немного подождать, вот когда он кого-то убьет, тогда уж точно можно посадить
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05.06.2021 15:51 Відповісти
Аваков вообще нормальный? Его работника уличили и он не в тюрьме, а дальше пытает? Аваков, у тебя фашисты в полиции? Или кто? У нас есть правосудие? ( это уже риторический вопрос, потому что его давно нету.)
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05.06.2021 17:04 Відповісти
Мусаров наглих то треба присажувати ,а то вони як царьки формою прикриваються і роблять свое.
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05.06.2021 15:53 Відповісти
Знаешь способ как ? поделись. Кроме как ******* их, я способов не знаю. 1 раз в райотдел попасть достаточно, главное к кому надо. Тот кто надо, аккуратно отобьет почки и область поясницы и на бумаге будет любое признание.
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05.06.2021 16:05 Відповісти
Брехня! Мусора-кати є тільки в Білорусі! Наша нова реформована поліція такою бути не може! Не займайтесь антиукраїнською пропагандою!
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05.06.2021 19:21 Відповісти
Всегда был уверен, когда после какого нибудь зашквара рассказывают по ТВ, что кто-то из этих утырков уволен, никто никого не увольняет, это все развод для лохов, поэтому они легко устраивают новые зашквара, уверенны - ничего не будет, для дебилов расскажут очешуительную историю про увольнение и начатое расследование 😁😁😁😁
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05.06.2021 15:58 Відповісти
Вбивця невинного пасажира коп Олійник,якого на апеляцію прийшла захищати вся кодла "реформаторів" (Аваков,Кличко,нардепи) до цього часу спокійнісінько працює в поліціі,заробляючи соціалку,пенсіі,преміі тощо...Наша поліція - мафія,а мафія сама карає своїх,їнші їй не указ...
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05.06.2021 17:03 Відповісти
Взагалі то Олійник вбив наркомана конченого !
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05.06.2021 17:21 Відповісти
Олийнык сделал все правильно ( на мой взгляд ) , плохо че промахнулся ( или еще раз не выстрелил )
виноват долбоводитель , который прикрылся своим товарищем , и давил на газ ( в курсе че по стоячей машине отработал ) , стал-бы сразу , все бы обошлось , а по бухим водилам - огонь на поражение , без предупреждения , если стекла тонированные , то работай веером ( чеб наверняка )
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05.06.2021 22:13 Відповісти
Родители не линчевали мразей, у н х на это законное право
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05.06.2021 16:02 Відповісти
Аваков кращий міністр..
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05.06.2021 16:03 Відповісти
Чмырдяй главный, такого позора орган импотентной власти не имеет - как Кравченко поступит иначе никак
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05.06.2021 16:05 Відповісти
Он министр - чёрт!!! Зе его пригрел возле себя и сам таким же стал...
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05.06.2021 16:10 Відповісти
В судах судьи мрази оправдают полицейских т.к. они выродки узурпаторы судебной власти и это факты доказаны. Каждый гражданин имеет право на самозащиту государство не поможет у власти мрази, выродки и подонки - общественноизвестно и не подлежит доказательству
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05.06.2021 16:04 Відповісти
Интересный факт, то что полиция при заявлении о факте вымогательства и угрозе жизни заявляет, что им за это погоны не дадут и ничего не делает - очевидный конфликт интересов выродков полицейских
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05.06.2021 16:09 Відповісти
Казав геращенко що у мусорів мало прав і треба підвищити,це щоб вони не тільки катували а й вбивали безкарно.Це така реформа поліцаїв.
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05.06.2021 16:17 Відповісти
Таких полицейских после таких пыток, надо гнать с полиции сраной метлой прямо в тюрягу, чтоб другим неповадно было. А то создаётся такое впечатление, что это не полиция, а просто бандиты узаконенные авакяном.
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05.06.2021 16:20 Відповісти
мусоряку-на гіляку! Патрульного з Житомирщини, який раніше "вибивав зізнання" у підлітків, викрили в новому факті тортур - Цензор.НЕТ 4193
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05.06.2021 16:27 Відповісти
Разве в той структуре есть такие которые не выбивают признания?!
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05.06.2021 16:44 Відповісти
У нас на форумі такий є, так він хвалився що на суді вже не один плакався що у нього в трудовому рабстві був, а з нього все як з гусака вода.
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05.06.2021 16:53 Відповісти
Житомирщина - край неляканих му.... Поліцаями важко їх назвати - бо Поліцай - це звучить гордо!
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05.06.2021 17:06 Відповісти
Менти завжди вибивали показання , і при сесесері і при Незалежній !
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05.06.2021 17:22 Відповісти
Садисти ідуть працювати в і це жахливо!
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05.06.2021 17:26 Відповісти
Аваков... ты где?
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05.06.2021 17:50 Відповісти
Панські гайдуки а не поліцаї.
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05.06.2021 17:55 Відповісти
задайте сами мебе вопрос. 1. кто и за чем идет работать в полицию? 2. почему Вы лично там не работаете. ответ будет однозначным. нормальный (ная) там не сработаються. ВСЕ!!!
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05.06.2021 18:03 Відповісти
пару дней назад, ВИДЕО. полицай на красный, влетает в машину ехавшую на зеленый. сейчас пацан ходит и доказивает что он прав, а следаки не принимают видео с ДТП. о чем еще можно говорить? только об одном. АВАКОВ ЧЕМПИОН!!!
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05.06.2021 18:07 Відповісти
Складывается впечатление, что многим мусорам (my cop -- мой полицейский) за то, что они крышуют нелегальный бизнес, ОПГ, выбивают показания, чтобы улучшить статистику. Спрашивается, зачем нам такая полиция? Спокойнее жить нам не стало. И вообще такие выводи можно сделать и об остальных силовых, контролирующих органах, таможне и пр.
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05.06.2021 22:49 Відповісти
 
 