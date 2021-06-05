Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін
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Ректор Таврійського Національного Університету ім. Вернадського в Києві Володимир Казарін повідомив, що внз готовий приймати і приймає абітурієнтів з Криму з російським паспортом або зовсім без паспорта. Досить мати свідоцтво про народження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.
"Зрозуміло, що за довгий час, що минув після окупації, в Криму виросло нове покоління молоді, яке не мало можливості отримати український паспорт - у них є в кращому разі виданий на півострові російський (який за межами Росії не визнається як легальний документ. - Ред .) Нас це не лякає, ми приймаємо і такий паспорт, і навіть можемо прийняти абітурієнта взагалі без паспорта, досить буде свідоцтва про народження, з якого ясно, що людина народилася в українському Криму. Абітурієнт може в усі університети, охоплені системою центрів "Крим - Україна", пред'явити атестат з двоголовими орлами, питань через це не буде, тому що всі розуміють, що іншої школи в Криму зараз немає", - пояснив ректор.
За його словами, на основі цих паперів взн видає абітурієнту документ-довідку під назвою "Освітня декларація", куди вносяться дані про складені ним в школі іспити, і на основі цієї декларації далі працюють з абітурієнтом.
"Потім в загальноосвітній школі, яка до нас спеціально прикріплена, вони доздають українську мову та історію України в рамках шкільної програми - хочу підкреслити, що до здачі цих дисциплін ми їх в університеті попередньо підготуємо", - додав Казарін.
Він також нагадав, що абітурієнти з Криму звільнені від здачі ЗНО.
Будь ласка, зачекайте...
матпомощь и безвиз .И на работу приём ,особенно в госструктуры и оборонку.
У таких как Хазарин ,возможно ,жильё в Крыму.(?!)или дан приказ куратора?!
А что есть проблемы в получении нормального паспорта?
https://www.google.com/amp/s/ru.krymr.com/amp/ukrainskie-pasporta-dlya-krymchan-khersonskaya-oblast/31049001.html
Но я думаю, что никто из Крыма в Киев учиться не поедет. Мало ли какие могут потом быть последствия... Высших учебных заведений - выбирай, не хочу, во всём мире.
Источник: https://censor.net/ru/n3269685
Как они собраются их научить языку и истории Украины, если они никогда этих предметов не учили? Вы же говорили, что этим абитуриентам было от силы лет 10 в 2014 году. Не думаю, что они ночью под одеялом, втайне от родителей учили эти два предмета, заренее гововясь поступать в украинские ВУЗы).
Я на примере Донецкого медицинского вижу, как МЫ учим кого угодно, но только НЕ украинцев. Нет, есть какая-то часть, но... основной процент составляют индусы, арабы и еще граждане 40 стран мира! Да, они оплачивают учебу. Да, поговаривают, что ЭТИ деньги якобы идут в бюджет)). Но, черт побери, сколько можно своих детей отфутболивать ради денег... А Вы не в курсе, дипломы Донецких "филиалов" медицинского универа признают в мире? На данный момент идет борьба за один из "филиалов". Я догадываюсь, почему).
Я к зеледенту не имею никакого отношения. А где учиться крымчанам - то их дело.
Но заведомо зная, что они имеют паспорт страны-агрессора и ехать в Украину учиться...
Это перебор.
Вот пусть такой ребенок выбирает И альтернативные ВУЗы. Спасибо, выбор огромен!
И вообще... не Вам судить о моих умственных способностях.
Всего доброго!
П.С.: Почитайте внимательно отзывы других посетителей. Практически никто с Вами не согласен).
Вы, я так понимаю, преподаватель этого ВУЗа))
Или твоя бабушка в 42м из Херсона поступила в Берлинский университет?
Они под оккупацией
Они в школах салютуют путлеру
А умных детей у нас хватает
гасконецкрымчанин с детства академик!". Вполне пойдет как девиз универа.
которые заняли призовые места на всероссийской олимпиаде.
"Достичь высоких результатов удается не всем, но вам это оказалось под силу. Хочется, чтобы каждый из вас остался в этом городе и применил свои знания в его развитии", - поздравил учеников городской управляющий
Каждый из 19 школьников стал "счастливым" обладателем почетных грамот, двух пакетиков кетчупа, пакетика майонеза и пакетика соуса "четыре сыра".
...
-- и вспыхнет проукраинское восстание в Донецке и Луганске -- и пойдёт народ штурмом брать Киев -- и побегут парашные гниды, верхом на вошах -- в ЕС -- за политическим убежищем! *)
да, забыл. по персональному телохранителю каждому, чтоб не спрашивали чей Крым
А вообще зачем заморачиваться? Сразу всем кто там выпишите по диплому,не мучайте детишек, их ведь под дулами автоматов загоняли паспорта получать, это не они и не их родители стояли в очередях, записывались и ждали месяцами своей очереди, не они рвали украинские ("хозляцкие") паспорта.)))